iPhone 12 Pro Max - pierwsze wyniki wydajności nie zachwycają

Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami Apple nie zaprezentowało nowego iPhone 12 na wydarzeniu Time Flies, które miało miejsce 15 września 2020 roku (zapoznaj się z naszą relacją). Zamiast iPhone'a pokazano jego serce - procesor Apple A14, który pojawił się w najnowszej wersji tabletu iPad Air.

Najnowszy układ opiera się na 5 nm procesie technologicznym Tajwańskiego TSMC. W środku znalazło się 11,8 miliarda tranzystorów, które mają pozytywnie wpłynąć na wydajność oraz efektywność energetyczną.

Dla porównania obecnie sprzedawany iPhone 11 posiada procesor Apple A13 wykorzystujący 7 nm proces technologiczny. Układ ten posiada "zaledwie" 8,5 miliarda tranzystorów.

Układ Apple A14 jest o około 40% szybszy od Apple A12 z 2018 roku. Szybkie obliczenia pokazują, że Apple A13 jest wolniejszy od A14 o około 16-20% szybszy.

AnTutu exposed the results of the iPhone 12 Pro Max, and the performance of the Apple A14 was disappointing. This score is even lower than Snapdragon 865+. pic.twitter.com/7x5feZ0GPo