iPhone 12 Pro - jak wygląda dostępność? W których sklepach kupić?

iPhone 12 Pro to najpopularniejszy model z rodziny iPhone 12. W zeszłym roku jego zakup był mocno utrudniony. Jak wygląda dostępność po trzech miesiącach od premiery? W którym sklepie warto kupić iPhone'a 12 Pro?

iPhone 12 Pro to mniejsza odmiana flagowego iPhone'a z 2020 roku. Względem modeli iPhone 12 mini oraz iPhone 12 Pro otrzymujemy matową obudowę, LiDAR, teleobiektyw, dodatkowe 2 GB pamięci operacyjnej oraz ramkę wykonaną ze stali nierdzewnej.

iPhone 12 Pro Żródło: macworld.com

Analitycy przewidywali, że najlepiej sprzedającym się modele będzie iPhone 12 mini, ale szybko okazało się, że konsumenci pokochali iPhone'a 12 Pro. Na taki zwrot akcji nie przygotowało się nawet samo Apple. Bardzo szybko wyprzedano wszystkie dostępne egzemplarze, a zakup iPhone'a 12 Pro w jakiejkolwiek konfiguracji był utrudniony przez co najmniej dwa miesiące od premiery.

Po trzech miesiąc od debiutu rynkowego sytuacja zaczyna się stabilizować, ale Polscy konsumenci odczują to dopiero za kilka tygodni. Apple zmniejszyło produkcję iPhone'a 12 mini na rzecz iPhone'a 12 Pro, co wpłynie wkrótce na dostępność rozchwytywanego modelu. Sprawdzamy, ile trzeba czekać na iPhone'a 12 Pro oraz w którym sklepie warto go kupić.

Apple Store

Zaczynamy od Apple Store - oficjalnego sklepu internetowego Apple. Na iPhone'a 12 Pro w dowolnym kolorze i dowolnej wersji kolorystycznej zaczekamy 1-2 tygodnie. Apple nie posiada na magazynie żadnego egzemplarza dostępnego od ręki.

iSpot

iSpot to dobre miejsce na zakup iPhone'a ponieważ w przypadku awarii możemy nieodpłatnie (po wpłaceniu zwrotnej kaucji) otrzymać zastępczego iPhone'a na cały okres naprawy.

W iSpot występują problemy z dostępnością iPhone'a 12 Pro. Pojedyncze egzemplarze dostępne są w salonach stacjonarnych. Przez sklep internetowy zamówimy jedynie srebrnego iPhone'a 12 Pro w wersji z 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Pozostałe konfiguracje są niedostępne i nie da się ich zamówić.

X-Kom

W X-Kom nie zakupimy aktualnie żadnego iPhone'a 12 Pro. Firma nie posiada żadnych egzemplarzy na magazynach. Produkt jest chwilowo niedostępny i nie wiadomo, kiedy pojawi się na stanie.

Cortland

Cortland podobnie, jak iSpot posiada wybrane konfiguracje na stanach magazynowych. Aktualnie kupimy Srebrnego iPhone'a 12 Pro w wersji ze 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Dostępny jest także Pacyficzny model w wersji z 128/256 GB wbudowanej pamięci masowej, ale na wysyłkę tych modeli trzeba zaczekać 4-5 tygodni.

Ole Ole

W Ole Ole kupimy Pacyficznego iPhone'a 12 Pro w wersji z 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

RTV Euro AGD

RTV Euro AGD podobnie, jak Ole Ole (ta sama grupa kapitałowa) oferuje jedynie Pacyficznego iPhone'a 12 Pro w wersji z 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Media Expert

Media Expert dla odmiany oferuje Srebrnego iPhone'a 12 Pro w wersji 256 GB.

Media Markt

W Media Markt kupimy Grafitowego iPhone'a 12 Pro w wersji z 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Co ciekawe w ofercie są także powystawowe sztuki z 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Podsumowanie - iPhone 12 Pro to nadal produkt deficytowy

Jak widać kupujących nie odstrasza wysoka cena startowa zaczynająca się od 5199 zł za wersję z 128 GB wbudowanej pamięci masowej. W naszym kraju nadal są spore problemy z zakupem iPhone'a 12 Pro. Poszczególne sklepy posiadają wybrane konfiguracje, ale szansa, że znajdziemy model w kolorze i konfiguracji pamięciowej, która nam odpowiada jest mała.

Obecnie najlepszym rozwiązaniem jest zakup bezpośrednio u Apple i oczekiwanie 7-14 dni na dostawę.

