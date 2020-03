iPhone 12 Pro pierwszym smartfonem od Apple z kamerą ToF

Najdroższy iPhone z rodziny na 2020 rok zaoferuje kamerę ToF do generowania modeli 3D w czasie rzeczywistym.

Portal 9to5Mac dzięki przeglądowi kodu źródłowego systemu iOS 14 dotarł do najnowszych informacji odnośnie tegorocznych modeli iPhone'a. Portal już wcześniej informował, że gigant z Cupertino pracuje nad nowym modelem iPad'a Pro z czujnikiem ToF. Okazuje się, że w udostępnionych w sieci fragmentach kodu nadchodzącego systemu operacyjnego iOS 14 odkryto, że dwa z modeli iPhone'a 12 również zaoferuje czujnik czasu lotu. Prawdopodobnie będzie to najdroższy iPhone 12 Pro i jego większy wariant Max.

Źródło: techadvisor.co.uk

Kod systemu iOS 14 przejrzany przez dziennikarzy 9to5Mac posiada informacje na temat nadchodzących modeli iPhone'a o oznaczeniu kodowym d5x. Prawdopodobnie są to modele z linii iPhone 12, ponieważ iPhone'y 11 mają oznaczenie kodowe d4x. Tylko dwa z nowych modeli posiadają wbudowany czujnik ToF. Prawie na pewno jest to iPhone 12 Pro oraz jego większy brat iPhone 12 Pro Max.

Nowa konfiguracja aparatu będzie zawierać czujnik ToF, obiektyw szerokokątny, obiekty ultraszerokokątny oraz teleobiektyw. Oznacza to, że tegoroczne modele będą pierwszymi iPhone'ami z czterema obiektywami na pleckach. Nowy czujnik ToF służył będzie do obsługi funkcji związanych z rzeczywistością rozszerzoną. Portal 9to5Mac informuje, że Apple opracowuje nową aplikację do rzeczywistości rozszerzonej dla systemu iOS 14. Pozwoli ona posiadaczom nowych modeli lepiej wykorzystać zdobycze AR.

Czujnik ToF wyposażony zostanie w projektor podczerwieni podobny do tego stosowanego na froncie iPhone'a X i nowszych. Rozwiązanie to umożliwi przechwycenie punktów z otoczenia, dzięki czemu możliwe będzie wygenerowanie modelu w 3D o wysokiej dokładności.

Dzięki nowemu obiektywowi na dokładności zyska aplikacja Miarka, która obecnie wykorzystuje jedynie algorytmy zaszyte w oprogramowaniu.

Analityk Apple Ming-Chi Kuo już w 2019 roku przewidział, że kolejna generacja iPhone'a zaoferuje czujnik ToF.

Źródło: 9to5mac.com