iPhone 12 Pro vs Galaxy Note 20 Ultra - który smartfon jest szybszy?

Amerykanie porównali iPhone 12 Pro z Samsungiem Galaxy Note 20 Ultra. Który smartfon okazał się szybszy w codziennym użytkowaniu? Czy większa ilość RAMu pozwoli Samsungowi uzyskać przewagę?

iPhone 12 Pro oraz Samsung Galaxy Note 20 Ultra to topowe smartfony. Na rynku nie znajdziemy obecnie lepiej wyposażonych urządzeń. Telefony te znacząco się od siebie różnią. iPhone posiada na papierze gorsze podzespoły, ale pracuje pod rewelacyjnie zoptymalizowanym systemem operacyjnym iOS. Teoretycznie Samsung Galaxy Note 20 nie powinien mieć najmniejszych problemów z pokonaniem konkurenta, ale system operacyjny Android i nakładka One UI 2.5 nie pomagają.

iPhone 12 Pro vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra

W teście realnego użytkowania, który polega a uruchamianiu programów w identycznej kolejności oraz późniejszego powracania do aplikacji znajdujących się w tle wygrywa iPhone 12 Pro. Co ważne uzyskuje on znaczącą przewagę nad konkurentem.

iPhone 12 Pro posiada procesor Apple A14 wspierany przez 6 GB pamięci operacyjnej. Zestaw ten w testach syntetycznych radzi sobie znacznie lepiej od procesorów z Galaxy Note 20 Ultra. Benchmarki nie pokazują jednak, jak urządzenia działają w realnym użytkowaniu. Czasami zdarza się tak, że pomimo niższego wyniki smartfon jest responsywniejszy od wydajniejszych rywali. Niestety w tym wypadku Samsung musi uznać wyższość smartfona od Apple.

PhoneBuff przetestował oba smartfony w codziennym użytkowaniu. W pierwszej części testu podwójnie otworzono serię aplikacji i wykonano w nich ściśle określone czynności. Druga część testu polegała na ponownym uruchomieniu aplikacji przechowywanych w pamięci RAM.

W pierwszej części testu iPhone 12 Pro pokonał rywala o ponad 14 sekund. Zasługa w tym procesora Apple A14 z rdzeniami o częstotliwości 3 GHz. Procesor ten jest również bardziej energooszczędny - wyprodukowano go w 5 nm procesie technologicznym.

W drugiej części testu nadal wygrywa iPhone, ale różnica spada do zaledwie 3 sekund. Wszystko w związku z mniejszą ilością pamięci operacyjnej w smartfonie z Cupertino. iPhone 12 Pro posiada 6 GB RAMu, a Galaxy Note 20 Ultra 12 GB RAM'u. Ta różnica pokazuje, jak dopracowany jest system operacyjny iOS względem Androida. Warto zauważyć, że bazowe modele iPhone'a 12 posiadają jeszcze mniej pamięci operacyjnej - zaledwie 4 GB.

Pełen test pokazał, że smartfon Samsunga jest o około 12% wolniejszy od nowego iPhone'a 12 Pro. Różnica ta nie powinna być odczuwalna w codziennym użytkowaniu.

