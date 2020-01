iPhone 12 Pro zadebiutuje z nową wersją kolorystyczną

Apple po raz kolejny zaoferuje iPhone'a w nowej wersji kolorystycznej. Czy droższe modele staną się mniej konserwatywne?

Apple jest producentem, który spopularyzował nie tylko smartfony, ale także dużą różnorodność wersji kolorystycznych. Początkowo iPhone dostępny był w jednym kolorze, później dołączyły do niego kolejne, ale prawdziwy przełom nastąpił w 2013 roku. Razem z iPhone'm 5s po raz pierwszy zaprezentowano drugie urządzenie - model 5c, który sprzedawany był w wielu odważnych wersjach kolorystycznych.

Źródło: apple.com

Od tego czasu zarówno Apple, jak i inni producenci oferują swoje urządzenia w ciekawych i nietypowych wersjach kolorystycznych. Apple od 2018 roku sprzedaje tańsze modele iPhone'a (modele Xr oraz 11), które oferowane są w wielu wersjach kolorystycznych zarówno klasycznych i nie wyróżniających się, jak i mocno krzykliwych. Droższe modele takie, jak iPhone Xs i 11 Pro oferowane są w bardziej stonowanych kolorach.

iPhone 11 Pro zadebiutował w czterech wersjach kolorystycznych. Trzy z nich - gwiezdną szarość, srebrny oraz złoty znamy już od lat. Nowością jest nocna zieleń. Najnowsze informacje wskazują, że w 2020 roku iPhone 12 zaoferuje kolejne nowe wersje kolorystyczne.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Max'a Weinbach'a z xda-developers Apple może zaprzestać produkcji swoich telefonów w kolorze nocnej zieleni na rzecz nowego granatowego wykończenia. Najnowszy kolor podobnie, jak nocna zieleń ma być ekskluzywny i dostępny jedynie w modelach z Pro w nazwie.

Nowa wersja kolorystyczna została przedstawiona na filmie, który pojawił się na YouTube. Całość wygląda dosyć interesująco, a kolor przypomina nieco granat. W gamie modelowej obecnie jest tylko jeden niebieski iPhone. Jest nim model Xr, którego odcień bardzo przypomina kolor błękitnego nieba.

Mimo, że nowa wersja kolorystyczna na filmie wygląda ciekawie, to uważamy, że do iPhone'a 11 Pro i jego następcy bardziej pasuje stonowana nocna zieleń, która przypomina kolor butelkowy. Wiele wskazuje na to, że posiadacze modeli Pro, którzy będą chcieli wyróżnić się z tłumu muszą zainwestować w krzykliwe etui. Alternatywnie można zdecydować się na "taniego" iPhone'a który sprzedawany jest w większej ilości wariantów kolorystycznych.

Źródło: ubergizmo.com