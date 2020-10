iPhone 12 Product(RED) - czerwony znów inny, niż rok temu

Od 2017 roku Apple regularnie wprowadza na rynek "limitowane" (obecnie dostępne w regularnej sprzedaży) wersje iPhone'a w kolorze czerwonym. Są one częścią inicjatywy Product(RED). Po zakupie iPhone'a w kolorze czerwonym Apple obiecuje przekazać część zarobku na walkę z AIDS. W tym roku pieniądze ze sprzedaży iPhone'a Product(RED) przeznaczane są na walkę z COVID-19.

Pech chciał, że co roku czerwony iPhone jest w innym odcieniu. iPhone 7 posiadał matowe plecki oraz biały front. iPhone 8 zaoferował błyszczące plecki ze szkła oraz czarny front. iPhone Xr wyglądał podobnie do iPhone 11, ale zeszłoroczny model był nieco jaśniejszy. W tym roku iPhone 12 Product(RED) jest jeszcze jaśniejszy.

Na pierwszych materiałach, które pojawiły się w sieci iPhone 12 Product(RED) wyglądał, jakby był pomarańczowy. Również rendery Apple jasno wskazują, że iPhone 12 mini/iPhone 12 Product(RED) jest znacznie jaśniejszy od iPhone 11.

W sieci pojawiły się już pierwsze porównania iPhone 12 Product(RED) z iPhone 11 Product(RED).

