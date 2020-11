iPhone 12 Studio - zobacz, jak Twój nowy iPhone wygląda z akcesoriami

Apple uruchomiło nową witrynę pozwalającą na konfigurowanie i wizualizację wyglądu iPhone'a 12 z nowymi akcesoriami MagSafe. Sprawdź, jak Twój iPhone wyglądał będzie w najnowszych pokrowcach.

Apple razem z nowymi smartfonami z rodziny iPhone 12 zaprezentowało również mnóstwo dedykowanych akcesoriów. Obecnie na rynku dostępne są urządzenia w dziewięciu wersjach kolorystycznych. Do tego znajdziemy mnóstwo pokrowców i portfele MagSafe.

iPhone 12 Studio

Aby ułatwić wybór akcesoriów do iPhone'a 12, Apple uruchomiło nową stronę iPhone 12 Studio. Pozwala ona wybrać nasz model iPhone'a 12 oraz skonfigurować go z dedykowanymi akcesoriami, aby zobaczyć, czy urządzenie nadal nam się podoba. Dodatkowo nasz projekt możemy udostępnić do oceny znajomym.

To nie pierwszy raz, kiedy Apple udostępnia podobne narzędzie kupującym. W zeszłym roku uruchomiono Apple Watch Studio. Rozwiązanie to pozwala na dowolną konfigurację Apple Watch do własnych potrzeb i zamówienie swojego wymarzonego egzemplarza. iPhone 12 Studio wygląda bardzo podobnie.

iPhone 12 Studio

Po uruchomieniu witryny na smartfonie (strona nie działa na komputerach) wybieramy jeden z czterech modeli iPhone'a 12. W kolejnym kroku decydujemy się na kolor telefonu i przechodzi do montażu akcesoriów - pokrowców (silikonowy, skórzany, przezroczysty) oraz portfeli MagSafe.

Narzędzie pozwala na pobranie gotowej konfiguracji i udostępnienie jej w portalach społecznościowych. Obrazki zawierają hashtag #iPhone12Studio.

Konfiguracja z wykorzystaniem iPhone 12 Studio

iPhone 12 Studio nie pozwala na zakup akcesoriów do nowego iPhone'a. W tym celu musimy udać się do Apple Store lub sklepów autoryzowanych sprzedawców Apple.

Źródło: slashgear.com