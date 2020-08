iPhone 12 bez 120 Hz wyświetlacza? Niestety to bardzo prawdopodobne

iPhone 12 miał zaoferować zupełnie nowy ekran. Finalnie możemy otrzymać 60 Hz panel, który doskonale znamy od 2017 roku.

Wiele plotek i przecieków na temat iPhone 12 odnosiło się do zupełnie nowego wyświetlacza. Bazowe modele miały otrzymać panele OLED znane z droższych modeli od 2017 roku. Topowy iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max miały otrzymać również ProMotion - zwiększoną do 120 Hz częstotliwość odświeżania. Niestety najnowsze informacje wskazują, że iPhone 12 nie ma odpowiednich podzespołów do obsłużenia 120 Hz wyświetlacza.

iPhone X z notchem

Wiadomość przekazana przez analityka Ross Young za pośrednictwem Twitter'a. Dodatkowo Young twierdzi, że Apple nie zaimplementowało elementów niezbędnych do obsługi ekranów o zwiększonej częstotliwości taktowania.

Our sources indicate no 120Hz hardware on new iPhones. You need 120Hz driver ICs. — Ross Young (@DSCCRoss) August 4, 2020

To kolejna rozczarowująca wiadomość o iPhone 12. Wiemy już, że tegoroczne smartfony od Apple zaoferują mniejsze akumulatory oraz dostarczane będą bez słuchawek EarPods i ładowarki.

Ross Young dementuje plotki na temat ProMotion w iPhone 12. Wszystkie modele, które zostaną zaprezentowane na przestrzeni następnych miesięcy zaoferują klasyczne 60 Hz wyświetlacze OLED. Podobny panel znajdziemy w bazowym Galaxy Note 20.

Dodatkowo w sieci pojawiło się nowe zdjęcie podzespołów iPhone 12. Mr white zamieścił na Twitterze zdjęcie pokazujące złącze wyświetlacza. Wspomina on również, że iPhone 12 zaoferuje niezmienione Face ID. Oznacza to, że nie mamy co liczyć na minimalizację notch'a.

