iPhone 12 bez ładowarki, ale za to z nowym, ulepszonym kablem Lightning

W wyniku cięcia kosztów iPhone'a 12 dostarczany będzie bez ładowarki. Zamiast niej w zestawie znajdziemy nowy kabel. Co o nim wiemy?

Od pewnego czasu wiemy już, że iPhone 12 sprzedawany będzie bez ładowarki w zestawie. Gigant z Cupertino obniży cenę nadchodzącego flagowca, ale nie ma nic za darmo. Musimy pożegnać się ze słuchawkami EarPods oraz 5 W ładowarką, po której nikt nie powinien płakać.

Złącze Lightning w iPhone Xr

Brak ładowarki oraz słuchawek w opakowaniu sprawi, że iPhone 12 dostarczany będzie w znacznie mniejszym i bardziej przyjaznym środowisku opakowaniu.

Najnowszy przeciek sugeruje, że Apple zamierza dołączać do iPhone'a przewód nowej generacji. Przypominamy, że obecny kabel USB Typu A > Lightning znajduje się w pudełkach iPhone'a od czasu premiery iPhone'a 5 w 2012 roku.

Najnowszy Tweet udostępniony przez @L0vetodream sugeruje, że Apple dołączy do iPhone'a 12 nowy przewód z plecionką. Apple ma zamiar zaprzestać sprzedaży kabli ze złączem USB Typu A. Każdy nowy iPhone, który zostanie zaprezentowany we wrześniu dostarczany będzie z przewodem USB Typu C > Lightning. Obecnie przewód ten znajdziemy w zestawie z iPhone'm 11 Pro i 11 Pro Max. Dla tańszych modeli iPhone'a jest to dodatkowe akcesorium.

Wcześniej w sieci pojawiały się plotki głoszące, że Apple finalnie chce się pozbyć złącza Lightning ze swoich urządzeń i zastąpi je uniwersalnym portem USB Typu C, który znajdziemy w MacBook'ach oraz iPadach Pro.

Przewód USB Typu A > Lightning

Niestety jest to mało prawdopodobna wizja. Apple zamierza co prawda porzucić gniazdo Lightning, ale dopiero w 2021 roku, kiedy to na rynku pojawi się iPhone bez portów.

