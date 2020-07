iPhone 12 bez ładowarki w zestawie? Oto kolejny dowód w sprawie

Niższa cena nie bierze się znikąd. iPhone 12 może być dostarczany bez ładowarki.

Od dłuższego czasu cieszymy się faktem, że bazowy model iPhone'a 12 będzie tańszy od swojego poprzednika - rewelacyjnie sprzedającego się iPhone'a 11. Niestety od pewnego czasu do sieci wyciekają kolejne informacje, które nieco studzą nasz entuzjazm - Apple nie zamierza obniżać ceny bez powodu.

iPhone 11 i iPhone 11 Pro

Najpierw w sieci pojawiła się informacja o słabszym modemie sieci 5G w iPhonie 12, braku słuchawek w zestawie sprzedażowym, a teraz okazuje się, że w pudełku możemy nie znaleźć ładowarki.

Na przestrzeni ostatnich kilku dni największe anglojęzyczne portale podały do informacji, że iPhone 12 będzie pierwszym modelem smartfona od Apple, który dostarczany będzie bez ładowarki. Do tej pory praktykę taką uprawiała między innymi Motorola z pierwszymi modelami serii Moto G, ale musimy pamiętać, że w tym momencie mówimy o smartfonie za 3500 zł, a nie tanim budżetowcu.

Na podstawie najnowszych tweetów dowiedzieliśmy się, że Apple rozesłało niektórym klientom ankiety. Zapytano w nich co posiadacze iPhone'a zrobili z zasilaczami dołączonymi do zestawu. Co ciekawe kwestionariusz został wysłany tylko do osób, które zakupiły jeden z modeli dostarczanych z wolną, 5 W ładowarką.

Rozesłanie ankiety może faktycznie zwiastować, że w pudełku iPhone'a 12 nie znajdziemy zasilacza. Dotychczas mówiło się, że iPhone 12 dostarczany będzie z szybką ładowarką, ale jeżeli Apple ma nadal dodawać do zestawu 5 W ładowarkę, to może faktycznie lepiej, aby iPhone 12 sprzedawany był jedynie z przewodem USB?

Sprawdź najnowsze informacje o nadchodzącym iPhone 12 w naszym artykule zbiorczym.

Sprawdź, ile kosztuje najnowszy iPhone 11 Pro Max