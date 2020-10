iPhone 12 - czas pracy na baterii to niestety lekki krok w tył

Brakuje jeszcze oficjalnych testów, ale dane podane przez Apple jedno wskazują, że tegoroczne modele iPhone'a nie zaoferują lepszych czasów pracy na baterii. Wszystko w związku z obecnością modemu sieci 5G.

Jedna z największych premier Apple 2020 roku już za nami. iPhone 12 został oficjalnie zaprezentowany, a my możemy już przyrzec się dokładniejszej specyfikacji technicznej nowych modeli - iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 mini

Wiemy już, że tegoroczne modele trochę podrożały - miejsce iPhone 11 zajął mniejszy iPhone 11 mini. Bazowy iPhone 12, który jest bezpośrednim następcom iPhone 11 został wyceniony na 4199 zł.

Apple nigdy nie chwali się dokładnymi pojemnościami baterii, jakie znajdują się w obudowie iPhone'ów. Głównym parametrem określającym czasy pracy na baterii jest czas odtwarzania wideo podawany w godzinach.

W 2019 roku smartfony od Apple doczekały się sporej aktualizacji w zakresie zasilania. Niestety w tym roku nadszedł czas na niewielki krok w tył, a wszystko w związku z wprowadzeniem modemu sieci 5G.

Ważnym czynnikiem, który wpłynął na czas pracy tegorocznych modeli jest nowy kształt i wymiary obudowy. Smartfony z rodziny iPhone 12 są mniejsze od swoich bezpośrednich poprzedników (nie dotyczy to modeli Pro i Pro Max).

Jak wyglądają czasy pracy na baterii iPhone 12?

iPhone 12 mini zapewnia do 15 godzin odtwarzania wideo. Osiągnięto to przy zachowaniu kompaktowej obudowy z modeli SE/7/8, więc wyniki powinniśmy znać za bardzo dobry, ale warto zauważyć, że jest on zauważalnie gorszy od tego osiąganego przez iPhone 11 oraz iPhone 12. iPhone 12 mini będzie działał tak samo długo, jak iPhone Xs Max i pokonuje iPhone'a SE 2020 o dwie godziny.

Żywotność baterii iPhone 12 mini (po lewej) oraz iPhone 12 (po prawej)

W przypadku iPhone 12 mamy do czynienia z identyczną żywotnością baterii, jak w przypadku zeszłorocznego iPhone 11. Mowa o 17 godzinach ciągłego odtwarzania wideo.

iPhone 12 Pro oferuje baterię pozwalającą na 17 godzin odtwarzania wideo (tak samo, jak w przypadku iPhone 11). Jest to wynik gorszy o godzinę względem iPhone 11 Pro.

Żywotność baterii iPhone 12 Pro (po lewej) oraz iPhone 12 Pro Max (po prawej)

iPhone 12 Pro Max posiada baterię pozwalającą odtwarzać wideo przez 20 godzin. To iPhone o najlepszej żywotności baterii w historii.