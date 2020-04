iPhone 12 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [29.04.2020]

W sieci pojawiają się pierwsze przecieki na temat iPhone 2020. Gromadzimy je w tym miejscu - zobacz, co już wiemy.

Premiera iPhone'a zawsze poprzedzona jest mnóstwem plotek, przecieków, domysłów oraz przewidywań. Apple w 2020 roku wprowadziło już na rynek nowego iPhone'a. Mowa o budżetowym modelu SE 2020, o który plotkowano od dwóch lat.

Źródło: macworld.com

Kolejne nowe smartfony od Apple zadebiutują dopiero po wakacjach. We wrześniu oczekujemy prezentacji nowej rodziny iPhone'a 12 na 2020 rok.

Czego możemy spodziewać się po tegorocznych modelach iPhone'a 12? W tym miejscu gromadzimy dla Was wszystkie najważniejsze informacje, a także analizujemy, które z nich są autentyczne, a które nie.

iPhone 12: trzy modele, nowe rozmiar, OLED

Po raz pierwszy w tym roku Apple zaprezentuje jednocześnie aż cztery nowe smartfony z rodziny iPhone 12. Razem z zaprezentowanym w kwietniu iPhone'm SE w 2020 roku pojawi się aż pięć nowych modeli.

Od wielu miesięcy słyszymy, że na rynku zadebiutują cztery nowe modele w trzech rozmiarach. Będą one bezpośrednimi następcami obecnie sprzedawanych iPhone'ów 11, 11 Pro, 11 Pro Max, a także tańszego Xr'a.

Podstawowy model iPhone'a nadal oferował będzie ekran o przekątnej 6.1 cala. Droższy model Pro zaoferuje mniejszy wyświetlacz o przekątnej 5,4 cala. Będzie to iPhone zaprojektowany specjalnie dla fanów małych telefonów komórkowych. Nie zabraknie także iPhone'a 11 Pro Max, który zaoferuje większy ekran o przekątnej 6,7 cala.

Każdy model z rodziny iPhone 12 zaoferuje panel OLED. To duża zmiana. Obecnie najtańszy iPhone 11 dostarczany jest z klasycznym wyświetlaczem IPS LCD o nazwie handlowej Liquid Retina.

Każdy iPhone 12 będzie mniejszy od swojego poprzednika, co jest zasługą zredukowanych ramek okalających ekran.

Jeszcze przed premierą iPhone'a 11 w sieci pojawiły się plotki mówiące, że iPhone 12 zaoferuje ekran o zwiększonej częstotliwości odświeżania. Panel ProMotion stosowany jest już w iPad'ach Pro. Charakteryzuje się on częstotliwością odświeżania wynoszącą 120 Hz. Wyświetlacz przełączał się będzie w trakcie odblokowywania ekranu z 60 Hz na 120 Hz. System Face ID wymaga do działania ekranu z 60 Hz częstotliwością odświeżania.

Alternatywnie iPhone 12 zadebiutuje z Face ID trzeciej generacji kompatybilnym z wyświetlaczem Pro Motion.

iPhone 12: sensor Time-of-Flight

Informację o umieszczeniu sensora Time-of-Flight podał światu serwis Digitimes. Według tego źródła, Apple zwróciło się do swoich dostawców z prośbą o dostarczenie komponentów VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) w celu użycia w sensorze ToF. Przecieki od producentów mówią, że będzie on użyty w iPhone, który ujrzy światło dzienne w 2020 roku. Wcześniej informowali o takiej możliwości Bloomberg oraz analityk Ming-Chi Kuo. VCSEL to laser złączowy o emisji powierzchniowej z pionową wnęką rezonansową. Emituje światło w podczerwieni, dlatego ludzkie oko nie może go zobaczyć. Jest stosowany w wielu urządzeniach konsumenckich, a także przy zabawie z rzeczywistością rozszerzoną.

Apple prawdopodobnie użyje kompleksowego czipu zamiast całego mechanizmu, dzięki czemu każdy piksel na wykonywanej fotografii powinien idealnie odzwierciedlać rzeczywiste kolory.

iPhone 12: modem 5G

Wszyscy stopniowo będą przechodzić na 5G, więc nie dziwi to w przypadku smartfonów Apple. Jednak Kuo prognozuje, że modem 5G otrzymają tylko modele 12 Pro oraz 12 Pro Max, a podstawowa 12 sprzedawana będzie w wersjach z 4G LTE lub 5G. Tu warto dodać, że Apple pracuje nad swoim własnym modemem 5G, który ma być gotowy w 2022 roku. Ponadto współpracuje z Qualcomm, więc może skorzysta z rozwiązań tego producenta.

iPhone 12 - Procesor

iPhone 12 dostarczany będzie z procesorem Apple A14 Bionic. W chwili obecnej nie znamy szczegółów technicznych dotyczących nadchodzącego układu. Z pewnością będzie on o co najmniej 10 procent wydajniejszy. Dodatkowo procesor otrzyma wsparcie dla modemów sieci 5G. Możliwe, że przy okazji Apple wprowadzi na rynek iPhone'a z większą ilością RAM'u. Obecnie iPhone 11 Pro posiada 4 GB pamięci operacyjnej LPDDR4X.

iPhone 12 - Wbudowana pamięć masowa

iPhone 12 może być pierwszym modelem iPhone'a, który już w podstawie zaoferuje 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Dzięki temu zabiegowi Apple dogoniłoby konkurencję, która od dawna oferuje więcej, za mniej. Plotki donoszą, że iPhone'a 12 zakupi w następujących wersjach: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB (w przypadku Pro i Pro Max). Każda konfiguracja korzystać będzie z szybkiej pamięci połączonej z płytą główną za pomocą NVMe. Rozwiązanie to stosowane jest od premiery iPhone'a 6s.

Jak nazywać się będzie nowy iPhone ?

Ming-Chi Kuo podał 25 września 2019 roku, że planowany na 2020 rok model iPhone będzie nosił numer 12, a jego design będzie "znacząco" różnić się od iPhone 11. Obecny został wprowadzony dwa lata wcześniej, przy iPhone X. Model iPhone 12 ma być taką zmianą konstrukcji, jaką był w rodzinie iPhone 4, a jaką kontynuowały 4S, 5 i 5S oraz iPhone SE. Maja także zmienić się rozmiar - mniejsza wersja to wg Kuo 5,4", a modele "Pro" to 6,1 oraz 6,7". Wszystkie mają wspierać 5G.

iPhone 12 - Wygląd

W tym roku Apple zdecyduje się na gruntowne odświeżenie wyglądu iPhone'a. Gigant z Cupertino słynie z produkcji podobnych wizualnie urządzeń przez wiele lat. Konstrukcja obudowy zapoczątkowana w 2014 roku nadal wykorzystywana jest do produkcji iPhone'a SE 2020. Najnowszy iPhone 11 w rzeczywistości jest jedynie lekko zmodyfikowanym modelem X z 2017 roku.

Tegoroczne modele iPhone'a będą sporym krokiem naprzód. Apple ma połączyć nowe ekrany, Face ID trzeciej generacji i mniejsze ramki z kanciastą obudową podobną do tej znanej z modeli 4/4s.

iPhone 12 bez notch'a?

Jeszcze we wrześniu 2019 roku na Twitterze pojawiła się poniższa grafika, sugerująca, że iPhone 2020 (iPhone 12) nie będzie mieć notcha. Jest to - zdaniem autora przecieku - grafika prezentująca prototyp urządzenia z wyświetlaczem 6,7". Wszystkie czujniki i aparat zostały umieszczone na górnej ramce.

Niestety plotka ta nie jest potwierdzona. Najnowsze informacje wskazują, że iPhone 12 nadal posiadał będzie klasycznego notch'a. Na szczęście będzie on znacznie mniejszy, niż w iPhone'ie 11.

AKTUALIZACJA 30.09.2019

Użytkownik Twittera Ben Geskin opublikował rendery koncepcyjne nadchodzącego urządzenia. Oto one.

AKTUALIZACJA 13.11.2019

Do sieci trafiły dwa nowe rendery iPhone 2020. Powstały na podstawie przecieków od analityka Ming-Chi Kuo i pokazuje, czego spodziewać po designie. Jak wiadomo, Apple planuje powrócić w tym obszarze do starszych modeli, dlatego nowa linia będzie mieć bardziej ostre krawędzie, w przeciwieństwie do łagodnych łuków iPhone 11. Z tyłu widzimy cztery obiektywy aparatu tylnego oraz ich opis, a z przodu - aparat skryty w niewielkim notchu. Obiektywom aparatu tylnego towarzyszy lampa błyskowa LED oraz emiter podczerwieni. Zastosowany sensor Time-of-Flight ma nie tylko poprawiać jakość wykonywanych fotografii, ale również dawać lepsze wsparcie dla rzeczywistości rozszerzonej (AR).

AKTUALIZACJA 3.12.2019

CNBC, powołując się na raport J.P. Morgan, podaje, że Apple może w 2020 roku wypuścić cztery modele iPhone. Wszystkie mają wspierać 5G i mmWave, dwa z nich mają być high-endowe (wyświetlacze 6,1" oraz 6,7"), a także mieć tylny aparat z trzema obiektywami. Dwa tańsze modele - 6,1" oraz 5,4" - nie wspierają mmWave oraz mają dwa obiektywy na plecach. Wszystkie wyświetlacze to technologia OLED - a za ich produkcję ma odpowiadać Samsung.

Raport J.P. Morgan podaje, że w 2021 roku Apple może zmienić system wypuszczania na rynek nowych modeli. Na rynku zamiast trzech modeli - taniego, Pro oraz Pro Max zobaczymy cztery nowe iPhone'y dodatkowo dostępne w wersjach z różnymi modemami.

AKTUALIZACJA 6.12.2019

Analityk Ming-Chi Kuo zaskoczył informacją, że Apple może wypuścić w 2020 roku pięć modeli: 5,4" oraz 6,1" z podwójnym obiektywem aparatu tylnego, 6,1" i 6,7" z trzema obiektywami i sensorem ToF oraz model 4,7". Wszystkie mają mieć wyświetlacz OLED poza ostatnim, gdzie zostanie zastosowany LCD. Co więcej - OLED-owe mają trafić na rynek jesienią, a 4,7" znacznie wcześniej od nich. Te "jesienne" będą mieć wsparcie dla 5G oraz mmWave.

AKTUALIZACJA 9.12.2019

Według koreańskiego serwisu The Elec, iPhone 12 będzie używać specjalnych układów scalonych, odmiennych, niż w iPhone 11. Dzięki temu będzie pod obudową więcej miejsca, a co za tym idzie - do wnętrza trafi duża bateria. Nie podano jej hipotetycznej pojemności, ale zgadza się to z informacjami o wyposażeniu iPhone w modem 5G. Pobiera on więcej energii, niż modemy LTE, a więc aby działał tak długo, jak poprzednicy, musi mieć większy zasób mocy.

AKTUALIZACJA 28.12.2019

Według przecieków, wszystkie modele iPhone 12 maja otrzymać stabilizator matrycy. Jego działanie polega na przesuwaniu obrazu w kierunku odwrotnym do wstrząsów, co ma zapewnić eliminowanie wszelkich rozmazań czy niewyraźnych elementów na wykonywanym zdjęciu.

ponadto iPhone 12 może reaktywować kultowy design modelu 4. Analityk TF International Securities, Ming-Chi Kuo, który specjalizuje się w firmie Apple, przekazał, że najnowsze modele wprowadzą design, który będzie mocno inspirowany iPhonem 4. Oczekuje on ostrych krawędzi i płaskich boków.

AKTUALIZACJA 04.01.2020

Pojawiła się plotka o cieńszym, bardziej wydajniejszym wyświetlaczu OLED. Przekazał ją koreańskie serwis The Elec. Według niego, Apple unowocześnia linię produkcyjną wyświetlaczy w fabryce E6, gdzie produkowane są wyświetlacze dla aktualnych iPhone 11 Pro. Po unowocześnieniu będzie możliwe produkowanie sensorów wbudowanych w wyświetlacze, zamiast - jak dotąd - umieszczać je w oddzielnych warstwach. Dzięki temu wyświetlacz stanie się cieńszy i bardziej responsywny, a co równie ważne - tańszy w produkcji. Ma również zużywać o 15% energii mniej niż, co wpłynie na długość pracy baterii.

AKTUALIZACJA 17.01.2020

Analitycy Barclay donoszą, że iPhone 12 będzie mieć "odświeżone Face ID". Niestety, nic ponadto nie dodają.

Pojawiła się także informacja o adapterze Lighting, który pozwoli na ładowanie bezprzewodowe. Można będzie podłączać go do gniazda zapalniczki w samochodzie.

AKTUALIZACJA 22.01.2020

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Max'a Weinbach'a z xda-developers Apple może zaprzestać produkcji swoich telefonów w kolorze nocnej zieleni na rzecz nowego granatowego wykończenia. Najnowszy kolor podobnie, jak nocna zieleń ma być ekskluzywny i dostępny jedynie w modelach z Pro w nazwie. Nowa wersja kolorystyczna została przedstawiona na filmie, który pojawił się na YouTube.

AKTUALIZACJA 15.02.2020

Apple nie chce korzystać z produkowanych przez Qualcomm anten QTM 525 mmWave, aczkolwiek ma zamiar zaimplementować modem producenta X55. Natomiast o same anteny zadba samodzielnie z dwóch powodów. Pierwszy - anteny Qualcomm spowodują, że iPhone 5G nie będzie tak cienki, jak jest to planowane. Drugi - Apple musiałoby płacić opłatę licencyjną za każdą użyta antenę. Jak widać produkcja własnej jest tańsza.

AKTUALIZACJA 24.02.2020

Blog Mac Otakar donosi, że cała linia modelowa iPhone 12 otrzyma wsparcie dla nowego standardu 802.11ay, który pozwoli wprowadzić na rynek szybszą wersję AirDrop. Najnowszy standard ma pomóc znacząco przyśpieszyć transfery podczas komunikacji krótkiego zasięgu. Co ciekawe dzięki 802.11ay możliwe będzie ładowanie tagów AirTag. Nie zabraknie również ulepszonego AirDrop oferującego szybszy transfer danych. Wszystko odbędzie się kosztem odległości, ale prawdopodobnie nadal możliwe będzie skorzystanie z AirDrop opartego na starszym i wolniejszym standardzie Wi-Fi ac.

AKTUALIZACJA 09.03.2020

Z powodu koronawirusa mogą przesunąć się plany związane z premiera nowych urządzeń. DigiTimes donosi, że prawdopodobnie nastąpi złamanie tradycji prezentowaniach nowych modeli iPhone we wrześniu. Za najszybszy termin premiery uznaje się obecnie październik, ale może to się jeszcze przesunąć. Apple wprowadziło ostre restrykcje dotyczące podróży zagranicznych swoich pracowników, co zaburza plany związane z produkcją.

AKTUALIZACJA 11.03.2020

iPhone 12 z 5 nm procesorem Apple A14

Plotki ze stycznia 2020 roku donosiły, że TSMC - podwykonawca Apple odpowiedzialny za produkcję procesorów do iPhone'a uruchomi swoją linię produkcyjną pozwalającą na wytwarzanie 5 nm procesorów w drugim kwartale 2020 roku. Prace przyśpieszyły, a najnowsze wieści z początku marca donoszą, że produkcja rozpocznie się jeszcze w kwietniu 2020 roku.

Źródło: macworld.com

Kluczowym klientem TSMC jest Apple oraz Huawei. Z pewnością ci dwaj giganci jako pierwsi otrzymają możliwość zakupu procesorów produkowanych w 5 nm.

Procesor Apple A14 trafi do tegorocznych modeli iPhone'a 12 oraz być może iPad'a Pro kolejnej generacji. Będzie to pierwszy układ od Apple z obsługą modemów sieci 5G.

Według wcześniejszych plotek Apple A14 ma zaoferować solidny skok wydajnościowy w porównaniu do obecnie stosowanego Apple A13. Mówi się o tym, że nowy układ mobilny zawstydzi 45 W, sześcio-rdzeniowe układy Intel'a.

Więcej informacji o 5 nm procesorze Apple A14 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 16.03.2020

iPhone 12 szybszy od nowego iPad'a Pro

Apple posiada w swojej ofercie dwa, a w zasadzie trzy rodzaje procesorów mobilnych. Bazowe układy Apple A (np. A13), wzmocnione Apple A z końcówką X (np. A12X) oraz odblokowane Apple A z literką Z (np. A12Z). Do iPhone'a nigdy nie trafiły wzmocnione układy z literką X lub Z na końcu. Mimo tego najnowszy procesor Apple A14 ma być znacznie wydajniejszy od najszybszego Apple A12Z stosowanego w tegorocznym iPad'zie Pro.

Już w chwili obecnej układ Apple A13 Bionic z iPhone'a 11 jest wydajniejszy od tegorocznych układów Samsunga, Qualcomm'a i MediaTek'a. Premiera Apple A14 Bionic pozwoli Apple wyprzedzić konkurencję o kolejne kilkanaście-kilkadziesiąt procent.

Do sieci wyciekły pierwsze testy syntetyczne próbki inżynieryjnej procesora Apple A14 umieszczonej w bliżej niezidentyfikowanym urządzeniu.

Nadchodzący układ jako pierwszy procesor mobilny do Apple będzie w stanie pracować z częstotliwością taktowania przekraczającą 3 GHz.

Testy syntetyczne Geekbench'a potwierdzają, że układ będzie znacznie wydajniejszy od stosowanego obecnie procesora Apple A13. Co ciekawe analitycy przewidują, że to właśnie Apple A14 może zasilać pierwszego MacBook'a z procesorem ARM.

Więcej informacji o próbce inżynieryjnej Apple A14 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 17.03.2020

iPhone 12 Pro/Pro Max - pierwszy smartfon od Apple z kamerą ToF

Topowe modele tegorocznego iPhone'a zaoferują kamerę ToF, która służyć będzie do generowania modeli 3D w czasie rzeczywistym.

Źródło: techadvisor.co.uk

Apple od lat rozwija własne, autorskie technologie korzystają ze z rozszerzonej rzeczywistości. Większość rozwiązań kompatybilnych jest z urządzeniami wyposażonymi w procesor Apple A10 oraz nowsze. Dodatkowo procesory A11 i nowsze posiadają specjalne jednostki odpowiedzialne za przetwarzanie neuronowe, co znacząco przyśpiesza operacje związane z AR.

Nowe modele iPhone'a 12 w wersji Pro i Pro Max zaoferują dodatkowy aparat ToF. Informacje o nim odnalazł portal 9to5Mac, który dotarł do części kodu źródłowego systemu iOS 14 w wersji beta.

W kodzie źródłowym znaleziono odwołanie do iPhone'a o nazwie kodowej d5x z kamerą ToF. Wszystko wskazuje, że będzie to iPhone 12 Pro. Sprzedawany obecnie iPhone 11 Pro posiadał nazwę kodową d4x.

Tegoroczne iPhone'y w wersji Pro będą pierwszymi smartfonami od Apple z czterema obiektywami na pleckach. Czujnik ToF wykorzystywany będzie głownie w opracowywanej aplikacji do rzeczywistości rozszerzonej, która pojawi się razem z iOS 14.

Aparat ToF działał będzie podobnie do jednego z czujników systemu Face ID.

Analityk Apple Ming-Chi Kuo już w 2019 roku przewidział, że kolejna generacja iPhone'a zaoferuje czujnik ToF.

Więcej informacji o iPhone'ie 12 z czujnikiem ToF znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 18.03.2020

iPhone 12 - najmniejszy model z ekranem od BOE

Apple poszukuje nowych podwykonawców, którzy zajmą się produkcją nowych paneli OLED do tegorocznych modeli iPhone'a.

Apple po raz pierwszy zamierza wprowadzić na rynek cztery modele w tym samym czasie. Do tej pory wyświetlacze OLED do iPhone'a dostarczał Samsung, który jest liderem na rynku.

W 2020 roku Apple ma całkowicie zrezygnować z stosowania paneli IPS LCD. Oznacza to, że również tańsze modele iPhone'a otrzymają znacznie lepszy wyświetlacz.

Aby ograniczyć koszty produkcji Apple szuka tańszych podwykonawców, którzy będą w stanie wyprodukować ekran OLED do bazowego iPhone'a 12.

W chwili obecnej nie wiadomo, czy panele OLED firmy BOE zapewnią taką samą jasność i reprodukcję kolorów, jak ekrany OLED produkowane przez Samsunga i LG.

Więcej informacji o nowym dostawcy ekranów do iPhone'a 12 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 23.03.2020

iPhone 12 - koronawirus nie opóźni premiery

Informacje z drugiej połowy marca 2020 roku wskazują, że premiera iPhone'a 12 nie jest zagrożona. Zgodnie z planem nowe modele iPhone'a mają pojawić się na początku września. Pierwsze egzemplarze powinny trafić do klientów pod koniec września.

Źródło: macworld.com

Zgodnie z raportem Bloomberga premiera iPhone'a 12 jest niezagrożona. Nową rodzinę smartfonów z Cupertino poznamy we wrześniu.

Bloomberg przekazuje, że produkcji iPhone'a 12 z modemem sieci 5G produkcji Qualcomm'a rozpocznie się już w maju. Specjaliści prognozują niewielkie problemy z wyprodukowaniem odpowiedniej ilości egzemplarzy. Oznaczać to może, że chętni na zakup urządzenia będą musieli poczekać na nie kilka tygodni.

Więcej informacji o produkcji iPhone'a 12 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 24.03.2020

Foxconn potwierdza, że jest gotowy na rozpoczęcie produkcji iPhone'a 12

Zaledwie dzień po opublikowaniu raportu Bloomberg'a Foxconn - największy podwykonawca Apple odpowiedzialny między innymi za produkcję iPhone'a potwierdził, że chińskie fabryki są przygotowane na rozpoczęcie produkcji iPhone'a 12.

Firma zwiększyła zatrudnienie w największych zakładach, aby zaspokoić sezonowy wzrost popytu spowodowany wrześniową premierą iPhone'a 12.

Oczekujemy, że produkcja iPhone'a 12 wejdzie w szczytową fazę na początku lipca.

Więcej informacji o przygotowaniach do produkcji iPhone'a 12 znajdziesz tutaj.

iPhone 12 - model Pro ze stabilizacją przesunięcia

Najdroższe modele iPhone'a 12 - Pro i Pro Max zaoferują nowy aparat główny ze zmodyfikowanym systemem stabilizacji obrazu. Nowością będzie możliwość przesuwania matrycy.

Źródło: apple.com

Ming Chi-Kuo twierdzi, że najdroższy iPhone z ekranem o przekątnej 6,7 cala otrzyma nowy moduł kamery znany jako 7P.

Informacje o nowym aparacie zostały również potwierdzone przez portal 9to5Mac, który dotarł do kodu źródłowego systemu operacyjnego iOS 14.

Nowy system stabilizacji matrycy z czujnikami przesuwu zaoferuje:

pionowy obrót w górę lub w dół

obrót poziomy w lewo lub w prawo

przesunięcie w górę lub w dół bez obrotu

przesunięcie w lewo lub w prawo bez obrotu

Więcej informacji o stabilizacji przesunięcia w aparacie iPhone'a 12 Pro znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 26.03.2020

Pod koniec marca 2020 roku portal GSMArena zaprzeczył wcześniejszemu raportowi Bloomberga oraz deklaracji Foxconn. Według GSMArena premiera iPhone'a 12 zostanie przesunięta o co najmniej miesiąc. Ze względu na pandemię koronawirusa Apple nie będzie w stanie wyprodukować odpowiedniej ilości urządzeń na wrześniową premierę.

Więcej informacji o przesunięciu premiery znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 03.04.2020

iPhone 12 z ulepszoną wodoodpornością

W raz z początkiem kwietnia 2020 roku Apple opatentowało bardzo ciekawe rozwiązanie. Chodzi o nowy interfejs użytkownika w systemie iOS, który umożliwi obsługę urządzenia pod wodą. Możliwe, że rozwiązanie zostanie zastosowane w iPhone'ie 12.

Źródło: apple.com

O sprawie poinformował chiński portal ITHome. Według raportu Apple opatentowało patent o numerze 20200104021, który opisuje system obsługi wodoodpornego iPhone'a podczas kontaktu ekranu z wodą.

Najnowszy pomysł wymaga zmian w konstrukcji samego urządzenia oraz nowego oprogramowania.

Apple zamierza wprowadzić do iPhone'a nowy tryb podwodny. Obsługa opierać się będzie na dużych ikonach z rozwijanym menu, które doskonale znamy z komputerów Mac. Każdy wybór potwierdzany będzie za pomocą wibracji Haptic Touch.

Więcej informacji o trybie podwodnym iPhone'a znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 06.04.2020

iPhone 12 z LIDAR'em na pokładzie

Wybrane z nadchodzących modeli iPhone'a zaoferują LIDAR znany z tegorocznego iPad'a Pro 2020.

Źródło: 9to5mac.com

Na Twitterze pojawiło się zdjęcie, które pokazuje urządzenie wyglądające na iPhone'a 12 Pro. Urządzenie jest bardzo podobne do iPhone'a 11 Pro, ale oferuje zmienioną konfigurację aparatów.

Tegoroczne modele iPhone'a 12 w najdroższych wersjach Pro i Pro Max mają zaoferować LIDAR.

Zdjęcie iPhone'a 12 Pro zostało opublikowane na Twitterze za pośrednictwem użytkownika o nicku @Choco_bit.

Śledztwo portalu 9to5Mac wskazuje, że konto @Choco_bit prowadzone jest przez jednego z autoryzowanych usług firmy Apple.

Zdjęcie wygląda jak schemat, który potencjalnie mógłby zostać użyty w instrukcji obsługi nadchodzącego iPhone'a.

Więcej informacji o iPhone'ie 12 Pro z LIDAR'em znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 07.04.2020

Do sieci wyciekły właśnie szczegółowe informacje dotyczące nadchodzących modeli iPhone'a.

Jon Prosser za pośrednictwem Twitter'a udostępnił informacje na temat wszystkich czterech modeli iPhone'a 12. Informacje przekazane przez niego są zgodnie z raportem sporządzonym przez Ming-Chi Kuo.

Prototyping for iPhone 12 devices is just about finalized!



Final details line up pretty well with what Kuo said last year! ????



Expect to see CAD renders of the devices within the next month or two from your favorite leakers! ????



Now let’s see if Apple can get them out by EOY! pic.twitter.com/nAfA7JHMx2 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 6, 2020

Czego możemy spodziewać się po nadchodzących modelach?

iPhone 12 (5,4")

Pierwszy raz w historii tańszy iPhone pojawi się w dwóch rozmiarach. Fani małych smartfonów z pewnością z chęcią sięgną po model z ekran o przekątnej 5,4 cala. Podstawowy model o nazwie kodowej D52G zaoferuje mniejszego notch'a. Na pokładzie znajdzie się procesor Apple A14 oraz podwójny aparat główny.

iPhone 12 (6,1")

Większy model bazowego iPhone'a zaoferuje identyczne wymiary, jak sprzedawany obecnie iPhone 11. Również w tym przypadku na pokładzie znajdzie się procesor Apple A14 oraz podwójny aparat główny.

Oba modele tańszego iPhone'a zaoferują obudowę wykonaną z aluminium i szkła. Stal nierdzewną znajdziemy dopiero w droższych wariantach.

iPhone 12 Pro (6,1")

Nietypowo w tym roku iPhone 12 Pro nie będzie mniejszy od bazowego modelu. Na pokładzie znajdziemy lepiej wykonana obudowę, procesor Apple A14 zintegrowany z modemem sieci 5G oraz potrójny aparat z LIDAR'em.

iPhone 12 Pro Max (6,7")

iPhone 12 Pro Max będzie większą wersja iPhone'a 12 Pro. W środku znajdziemy większą baterię oraz ekran o przekątnej 6,7 cala.

Więcej informacji o poszczególnych modelach iPhone'a 12 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 14.04.2020

iPhone 12 - płaskie ramki i mniejszy notch

Od miesięcy spekuluje się, że po trzech latach od ostatniej dużej zmiany w designie Apple gruntownie przeprojektuje tegoroczne modele iPhone'a.

Bloomberg opublikował raport, w którym zajęto się wyglądem nadchodzących modeli iPhone'a. Wynika z niego, że Apple ma zamiar przeprojektować obudowę. Nowe modele posiadać będą zupełnie płaski panel przedni, jak w modelach 5s i starszych. Informacja ta jest sprzeczna z doniesieniami Ming-Chi Kuo - twierdzi on, że ekran będzie lekko zaokrąglony na krawędziach.

Wszystkie modele iPhone'a mają zaoferować nowy panel przedni z Face ID trzeciej generacji. Modyfikacje w obrębie systemu rozpoznawania twarzy spowodowały, że nowe modele zadebiutują ze znacznie mniejszym notch'em.

Dodatkowo iPhone 12 zaoferuje wygląd podobny do iPhone'a 4/4s. Powrócą ostre krawędzie oraz płaskie ramki.

Więcej informacji o wyglądzie iPhone'a 12 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 20.04.2020

iPhone 12 - zdjęcia nowego notch'a

Tydzień po raporcie Bloomberga odnośnie wyglądu iPhone'a 12 w sieci pojawiły się nowe zdjęcia ukazujące nowego, mniejszego notch'a.

Jon Prosser podzielił się w sieci rysunkami technicznymi przedstawiającymi zmodyfikowany panel frontowy nadchodzącego iPhone'a 12. Na zdjęciach widać zarówno mniejszego notch'a, jak i lekko przeprojektowaną konstrukcję obudowy.

Przy okazji udostępnienia zdjęcia panelu frontowego Jon Prosser wyraził swoją opinię na temat złącza USB Typu C w iPhone'ie 12. Jego zdaniem Apple w tym roku nadal wykorzysta port Lightning. W 2021 roku doczekamy się iPhone'a bez portów.

Więcej informacji na temat notch'a znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 27.04.2020

iPhone 12 z 5G i Touch ID w ekranie

Najnowsze plotki donoszą, że w Cupertino trwają intensywne prace nad iPhone'm 12 z modemem sieci 5G oraz wbudowanym w ekran czytnikiem linii papilarnych Touch ID.

Okazuje się, że być może dopłacając do wersji z modemem sieci 5G "w gratisie" otrzymamy również czytnik linii papilarnych. Prawdopodobnie w ten sposób Apple zamierza zachęcać do zakupu droższego modelu. W końcu z sieci 5G w Polsce mało kto skorzysta.

Według chińskiego raportu EDN Apple prowadzi zaawansowane rozmowy z producentem ekranów OLED BOE, producentem warstwy dotykowej GIS oraz Qualcomm nad ultradźwiękowym czytnikiem linii papilarnych wysokiej dokładności.

Więcej informacji o czytniku linii papilarnych Touch ID w ekranie znajdziesz tutaj.

