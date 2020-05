iPhone 12 - do sieci wycieka płyta głowna

W internecie pojawiły się zdjęcia prototypowej płyty głównej iPhone'a 12. Czego możemy spodziewać się po nowym smartfonie od Apple?

Od miesięcy w sieci pojawiają się plotki na temat nadchodzącego iPhone'a 12. Znamy już niemalże kompletną specyfikację techniczną oraz przewidywany design obudowy. Teraz na nieco ponad trzy miesiące przed premierą do sieci trafiło pierwsze zdjęcie prototypowej płyty głównej iPhone'a 12, która trafi prawdopodobnie do bazowego iPhone'a 12 lub iPhone'a 12 Pro.

Zdjęcie płyty głównej zostało udostępnione na Twitterze za pośrednictwem konta L0vetodream. W chwili obecnej nie wiadomo jeszcze dokładnie o jaką płytę główną chodzi.

Standardowo już dla smartfonów od Apple płyta główna jest podłużna. Na dole znacząco rozszerza się. Znajdują się tam porty do podłączania urządzeń peryferyjnych. Specjalnie zaprojektowany kształt płyty głównej pozwala wykorzystać do maksimum miejsce w obudowie. Płyta główna dzięki swojemu charakterystycznemu wyglądowi pozwala na implementację sporych rozmiarów baterii.

Niestety zdjęcie płyty głównej iPhone'a 12 nie dostarcza nam żadnych wskazówek, które pozwoliłby potwierdzić domniemaną specyfikację techniczną nadchodzących modeli iPhone'a.

Na płycie głównej nadrukowano informacje o dacie produkcji. Egzemplarz, który wyciekł do sieci został wyprodukowany w 40 tygodniu 2019 roku (październik). Oznacza to, że mamy do czynienia z wczesnym prototypem płyty głównej.

Zdjęcie potwierdza, że Samsung nadal będzie dostawcą pamięci masowej do najnowszych modeli iPhone'a. Wcześniej na początku miesiące Jon Prosser potwierdził, że Apple w 2020 roku przestanie oferować 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Najtańsze modele zaoferują od razu 128 GB pamięci masowej.

