iPhone 12 - do sieci wycieka specyfikacja wszystkich czterech modeli!

W sieci co chwilę pojawiają się kolejne plotki dotyczące iPhone'a 12. W związku z panującą pandemią koronawirusa co jakiś czas otrzymujemy sprzeczne informacje. Część źródeł twierdzi, że przesunięcie premiery jest nieuniknione, a część, że Apple po mimo trudności zaprezentuje nowe urządzenia we wrześniu tego roku.

Najnowsze informacje przekazane przez Jon'a Prosser'a wskazują, że projekt modeli iPhone'a 12 został ukończony. Może to oznaczać, że urządzenia pojawią się na rynku niemalże od razu po wakacjach.

Jon Prosser potwierdza raport sporządzony wcześniej przez Ming-Chi Kuo. Oba źródła donoszą, że w tym roku Apple zamierza zaprezentować aż cztery modele wchodzące w skład rodziny iPhone 12.

Prototyping for iPhone 12 devices is just about finalized!



Final details line up pretty well with what Kuo said last year! ????



Expect to see CAD renders of the devices within the next month or two from your favorite leakers! ????



Now let’s see if Apple can get them out by EOY! pic.twitter.com/nAfA7JHMx2