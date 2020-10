iPhone 12 i iPhone 12 Pro w AnTuTu - wyniki testów nie zachwycają

Apple nie bez powodu nie chwali się wydajnością procesora Apple A14. W praktyce układ ten nie jest zauważalnie szybszy od zeszłorocznego Apple A13.

Fani urządzeń od Apple, którzy oglądali premierę iPhone'a 12 z pewnością zauważyli, że Apple tym razem nie porównało wydajności najnowszego procesora Apple A14 do swoich poprzednich układów. Takiego odniesienia nie było także we wrześniu podczas prezentacji iPad'a Air trzeciej generacji.

iPhone 12

Apple chwali się jedynie, że układ A14 Bionic to "Najszybszy chip kiedykolwiek użyty w smartfonie".

Najszybszy chip kiedykolwiek użyty w smartfonie

Smartfony z rodziny iPhone 12 (klasyczny iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro) trafią do pierwszych odbiorców dopiero w przyszłym tygodniu. iPhone 12 mini oraz iPhone 12 Pro Max pojawią się w sklepach dopiero w przyszłym miesiącu. Nie przeszkodziło to jednak w wycieku pierwszych wyników testów syntetycznych przeprowadzonych na produkcyjnych egzemplarzach najnowszych modeli iPhone'a.

Najnowsze urządzenia firmy Apple pojawiły się już w bazie danych popularnego testu syntetycznego AnTuTu.

iPhone 12 został wyposażony w 5 nm układ Apple A14 Bionic z obsługą modemu sieci 5G. Wyniki testów syntetycznych wskazują, że procesor ten jest słabszy od Snapdragona 865 stosowanego w większości flagowych smartfonów z Androidem.

iPhone 12 Pro z 6 GB pamięci operacyjnej osiągnął wynik 572133 punktów, a bazowy iPhone 12 z 4 GB RAM'u wykręcił 564899 punktów. Liczby te nie robią wrażenia w porównaniu z najnowszymi smartfonami od Xiaomi, które potrafią osiągnąć ponad 680000 punktów.

Wynik iPhone 12 w AnTuTu

Należy pamiętać jednak, że testy syntetycznie nie są do końca miarodajne. iPhone działa na oprogramowaniu, które zostało zaprojektowane pod konkrente podzespoły. W praktyce oznacza to, że pomimo mniejszej wydajności nowe smartfony od Apple podobnie, jak w poprzednich latach powinny być szybsze od Androidowej konkurencji. Z wydaniem ostatecznego osądu trzeba się wstrzymać do dokładniejszych testów innymi narzędziami np. GeekBenchem.

