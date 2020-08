iPhone 12, iPad i Apple Watch - właśnie poznaliśmy datę premiery

Pandemia koronawirus pokrzyżowała plany wielu firmom. Wiemy, że należy do nich także Apple. W tym roku premiera nowych modeli iPhone odbędzie się później, niż zazwyczaj. Spekulacje na temat daty premiery iPhone 12 to obecnie jeden z najgorętszych tematów, na który wypowiedzieli się już najpopularniejsi blogerzy technologiczni.

Teraz na temat premiery iPhone 12 wypowiedział się Jon Prosser, który do tej pory przekazywał autentyczne informacje dotyczące produktów firmy Apple.

Zgodnie z postem zamieszczonym na Twitterze Prosser donosi, że iPhone 12 zostanie zaprezentowany dopiero 12 października 2020 roku. Przedsprzedaż rozpocznie się odrazu po premierze, a pierwsze dostawy ruszą 19 października. Co ciekawe droższe modele iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max pojawią się dopiero w listopadzie. Prosser nie zna jeszcze dokładnej daty rozpoczęcia sprzedaży.

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

- Via press release

- Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

- Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

- Preorders week 42 w/c Oct 12

- Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet)