iPhone 12 jednak z lepszymi ekranami od LG oraz Samsunga

Apple zamierzało oszczędzić na ekranach iPhone'a 12 mini i iPhone 12. Finalnie zrezygnowano z tańszego poddostawcy.

Na około dwa miesiące przed oficjalną premierą w sieci pojawiło się sporo plotek na temat wyświetlaczy OLED do najnowszych smartfonów z rodziny iPhone 12. Wskazywały one, że Apple szuka tańszego poddostawcy, który zajmie się produkcją ekranów do bazowych modeli iPhone'a 12.

Wyświetlacze Super Retina XDR w najnowszych smartfonach od Apple

Dotychczas produkcją wyświetlaczy OLED do iPhone'a X, Xs, Xs Max, 11 Pro oraz 11 Pro Max zajmował się Samsung oraz LG. Panele OLED do iPhone'a 12 mini oraz iPhone'a 12 miała produkować firma BOE, która dostarcza ekrany między innymi dla Huawei'a.

Finalnie Apple zrezygnowało z tych planów. iPhone 12 mini z 5,4 calowym wyświetlaczem oraz większy 6,1 calowy iPhone 12 również posiadają matryce produkowane przez Samsung Display oraz LG Display.

Zgodnie z najnowszym raportem LG Display produkuje wyświetlacze o przekątnej 6,1 cala. Oznacza to, że trafiają one do iPhone'a 12 oraz iPhone'a 12 Pro. Matryce o przekątnej 5,4 cala oraz 6,7 cala produkuje Samsung Display. Są one stosowane w iPhone 12 mini oraz iPhone 12 Pro Max. Smartfony te trafią do sprzedaży dopiero w przyszłym miesiącu.

Szacunki zakładają, że firma Apple zamówiła łącznie około 80 milionów sztuk paneli OLED u tych dwóch dostawców. Co ciekawe firma LG Display ma dostarczyć zaledwie 20 milionów sztuk. Czyżby Apple przewidziało, że w tym roku najlepiej sprzedawać się będzie iPhone 12 mini oraz iPhone 12 Pro Max? Z doświadczenia wiemy już, że Samsung jest w stanie wyprodukować lepsze jakościowo panele.

W zeszłym roku LG Display dostarczyło zaledwie 5 milionów wyświetlaczy do iPhone'a. Za produkcję pozostałych 50 milionów odpowiedzialny był Samsung.

BOE w chwili obecnej nie współpracuje z Apple. Prawdopodobnie firma nie byłą w stanie dostarczyć ekranów spełniających wymagania firmy Apple. W branży mówi się, że BOE po raz kolejny spróbuje zostać poddostawcą Apple w przyszłym roku.

Źródło: gizmochina.com