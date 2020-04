iPhone 12 jednak z notch'em - jak wyglądać będzie nowy smartfon?

Ten tydzień rozpoczynamy od sporej ilości informacji na temat nadchodzących urządzeń od Apple. Dowiedzieliśmy się już kolejnych szczegółów na temat nowych słuchawek AirPods oraz odświeżonego 13 calowego MacBook'a Pro. Teraz pora na iPhone'a 12, który zostanie zaprezentowany po wakacjach.

Jon Prosser, który często informuje o nadchodzących urządzeniach Apple podzielił się szczegółami na temat wyświetlacza iPhone'a 12.

Do postu udostępnionego za pomocą Twitter'a dołączono dwie fotografie, które są rysunkami technicznymi frontowego panelu nadchodzącego iPhone'a. Na zdjęciach zauważymy zminimalizowanego notch'a oraz lekko zmodyfikowaną konstrukcję obudowy.

