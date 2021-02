iPhone 12 łatwiejszy w naprawie. Apple przewiduje wymianę samej szybki!

Nowe modele iPhone'a to delikatne urządzenia wykonane ze szkła i aluminium/stali nierdzewnej. Apple idzie na rękę użytkownikom i umożliwia wymianę samej szybki tylnej. Przy okazji możliwa będzie wymiana czujnika Face ID!

Smartfony Apple podobnie, jak flagowce z Androidem wykonane są ze szkła oraz aluminium lub stali nierdzewnej. Apple od 2019 roku zwiększa wytrzymałość materiałów wykończeniowych. Modele z rodziny iPhone 11 otrzymały twardzsze szkło, a w aktualnej generacji iPhone'a pojawiło się szkło Ceramic Shield.

iPhone ze zbitym ekranem

Niestety iPhone nadal jest dosyć delikatnym urządzeniem, a przechadzając się po mieście łatwo zauważyć modele ze zbitymi wyświetlaczami lub pleckami.

Dotychczas zbicie plecków iPhone'a lub uszkodzenie Face ID wymagało wymiany całego urządzenia w autoryzowanym serwisie. Koszt takiej operacji z pozostawieniem uszkodzonego egzemplarza to w przypadku niezwykle popularnego iPhone'a 11 aż 2099 zł.

Okazuje się, że Apple zmieniło zasady serwisowania smartfonów iPhone 12. Co ważne nowe wytyczne są bardziej przychylne dla klientów, którym zdarzy się uszkodzić mechanicznie swoje urządzenie.

Gigant z Cupertino umożliwił bowiem wymianę stłuczonych plecków lub uszkodzonego modułu Face ID bez konieczności wymiany całego urządzenia.

Wewnętrzna notatka Apple wysłana do Genius Bar oraz autoryzowanych serwisów (AASP) do której dotarli redaktorzy portalu MacRumors informuje techników, że otrzymali dostęp do nowych opcji serwisowych dla iPhone'a 12 mini oraz iPhone'a 12.

W dokumencie znajdziemy informacje o możliwości wymiany samych plecków oraz modułu Face ID.

Apple informuje, że do wymiany zbitych plecków kwalifikuje się każdy iPhone 12 mini/iPhone 12, który posiada sprawny ekran oraz tylny aparat. W przypadku zbitego panelu przedniego musi on zostać wymieniony razem z pleckami. W dalszym ciągu do wymiany potrzebny jest oryginalny aparat, który jest przypisany do płyty głównej iPhone'a.

Gigant z Cupertino przekazuje, że nowe opcje naprawy pozwolą zmniejszyć ślad węglowy iPhone'a. To kolejny po usunięciu z pudełka ładowarki krok, dzięki któremu Apple ma zamiar chronić środowisko naturalne.

Nowe opcje naprawy iPhone'a 12 mini/iPhone'a 12 są już dostępne w Polsce. Co ciekawe iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max nie kwalifikują się jeszcze do nowych sposobów naprawy.

Źródło: 9to5mac.com