iPhone 12 ma zwrotne ładowanie bezprzewodowe - czy Apple je włączy?

Zwrotne ładowanie bezprzewodowe to funkcja, która po raz pierwszy pojawiła się w smartfonach już prawie dwa lata temu. Od tamtej pory prawie każdy flagowiec z Androidem posiada szybsze lub wolniejsze zwrotne ładowanie bezprzewodowe, które pozwala na podładowanie urządzeń akcesoryjnych takich, jak słuchawki czy smartwatch.

Podobna funkcja miała znaleźć się na pokładzie zeszłorocznych modeli iPhone'a, ale doskonale wiemy, że tak się nie stało. Apple wprowadziło jedynie słuchawki AirPods z opcją ładowania bezprzewodowego, ale nie podładujemy ich z wykorzystaniem naszego iPhone'a.

Również podczas premiery najnowszego iPhone'a 12, Apple nie pochwaliło się obecnością zwrotnego ładowania bezprzewodowego. Całą uwagę skupiono na ładowarce MagSafe oraz dedykowanych jej akcesoriom. Okazuje się, że w certyfikatach, które znajdują się w FCC istnieje adnotacja odnosząca się do obecności zwrotnego ładowania bezprzewodowego. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona we wszystkich modelach iPhone 12.

Technologia MagSafe zastosowana w iPhone 12 posiada możliwość ładowania przy częstotliwości 306 kHz. Mark Gurman z Bloomberg łączy obecność zwrotnego ładowania bezprzewodowego z nachodzącymi słuchawkami AirPods.

If this FCC filing is any indication, the iPhone 12 may have a hidden reverse charging feature. Perhaps MagSafe on the new AirPods? https://t.co/QhFQtOgoRB https://t.co/OAKzzb5U3B pic.twitter.com/pqAVcjLCyN