iPhone 12 mini - Apple upchnęło 5,4 calowy ekran w obudowie iPhone'a 5

Okazuje się, że porównanie iPhone 12 mini do iPhone SE 2020 oraz iPhone 8 jest niestosowne. Smartfon ten jest bowiem niewiele większy od iPhone'a 5.

Apple przez wiele lat produkowało jedynie kompaktowe smartfony z ekranami o przekątnej 4 cali lub mniejszej. W 2014 roku firma zapatrzyła się na konkurencję, a konsumenci doczekali się większych modeli iPhone'a. Na szczęście co jakiś czas pojawiały się również kompaktowe modele - SE oraz SE 2020.

iPhone SE oraz iPhone SE 2020 Źródło: appleinsider.com

W tym roku doczekaliśmy się prawdziwego flagowca w odsłonie mini. iPhone 12 mini to smartfon identyczny, jak iPhone 12, ale z obudową w rozmiarze XS. Niestety urządzenie to nie trafiło jeszcze do sprzedaży, więc wielu internautów ma problem z wyobrażeniem sobie, jakich wymiarów jest iPhone 12 mini. Sam się do nich zaliczam i stale rozważam, jak wyglądał będzie powrót do tak kompaktowego urządzenia.

Na samym wstępie należy podkreślić, że wiele osób porównuje iPhone'a 12 mini to iPhone'a 6/7/8/SE 2020. Urządzenia te mają co prawda mniejszy ekran o przekątnej 4,7 cala, ale gigantyczne ramki powodują, że "klasyczne" modele iPhone'a są większe od nadchodzącego 12 mini.

Najnowsza wizualizacja portalu Mac Rumors idealnie oddaje wymiary iPhone'a 12. Na fotografii obok iPhone 12 mini umieszczono bowiem iPhone'a 4 z ekranem o przekątnej 3,5 cala oraz iPhone'a 5s z ekranem o przekątnej 4 cali.

iPhone 12 mini obok 5s i 4

Na zdjęciu widać, że iPhone 12 mini wzoruje się na swoich starszych braciach z lat 2010-2013. Dodatkowo iPhone 12 mini jest niewiele wyższy od modelu 5/5s/SE (pierwszej generacji).

Fani małych smartfonów powinni być zadowoleni. iPhone 12 mini zaoferuje flagowe możliwości w niesamowicie kompaktowych wymiarach.

Więcej informacji o iPhone 12 mini znajdziesz tutaj.