iPhone 12 mini - jak wygląda miniaturowy flagowiec w realu?

Obawiasz się, że nadchodzący iPhone 12 mini będzie dla Ciebie nieco za mały? W sieci pojawiło się pierwsze porównanie do większego modelu z ekranem o przekątnej 6,1 cala.

Apple od lat słynęło z produkcji niewielkich w porównaniu z konkurencją smartfonów, za co było uwielbiane i nienawidzone jednocześnie. Przez pewien czas w ofercie nie było żadnego małego iPhone'a, aż w 2020 roku pojawił się SE drugiej generacji. Teraz, podczas prezentacji najnowszych modeli iPhone 12 na rynku debiutuje model mini z ekranem o przekątnej 5,4 cala. To najmniejszy model iPhone'a od lat. Jego obudowa jest mniejsza od iPhone'a 6/7/8/SE, przez co wiele osób zastanawia się czy smartfon ten nie będzie dla nich za mały.

iPhone 12 mini

iPhone 12 mini trafi do przedsprzedaży dopiero 6 listopada, a pierwsze dostawy zaplanowane są na piątek 13 listopada. Do sieci trafił właśnie pierwszy filmik porównujący iPhone 12 mini z iPhone 12. Niestety ze względu na panujące cały czas embargo na publikacje dotyczące iPhone'a 12 mini został on bardzo szybko usunięty. Na szczęście użytkownicy zdążyli wykonać zrzut ekranu pokazujący porównanie wielkości iPhone'a 12 mini do iPhone'a 12 w rzeczywistości. Oddziaływuje ono na naszą wyobraźnie znacznie lepiej, niż Rendery znajdujące się na stornach Apple.

Za przekazanie zdjęcia odpowiedzialny jest portal The Apple Bizz, który na Twitterze opublikował zrzut ekranu z pierwszej recenzji iPhone'a 12 mini, która trafiła do sieci. W rzeczywistości iPhone 12 mini nie wydaje się być tak miniaturowy, jak na zdjęciach prasowych. A to co sądzisz o wymiarze najnowszego, miniaturowego smartfona od Apple?

Porównanie kompaktowych modeli iPhone'a

