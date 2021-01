iPhone 12 mini wielkim niewypałem! Jednak kochamy duże smartfony

Po chwilowym zachwycie podczas premiery sprzedaż iPhone'a 12 mini spadła poniżej oczekiwań. Apple zdecydowało się na obniżenie produkcji najmniejszego z aktualnych modeli iPhone'a.

Do sieci trafił właśnie najnowszy, szokujący raport DigiTimes odnoszący się do najmniejszego modelu iPhone'a 12 mini. Okazuje się bowiem, że Apple postanowiło obniżyć produkcję modelu z 5,4 calowym ekranem ze względu na niższe, niż oczekiwano zainteresowanie ze strony użytkowników. Dodatkowo Apple zwiększa produkcję iPhone'a 12 Pro. To obecnie najpopularniejszy model z rodziny iPhone 12.

iPhone 12 mini obok iPhone 5 oraz iPhone 8

Z raportu możemy dowiedzieć się, że mały iPhone 12 mini został przygotowany specjalnie na rynek amerykański oraz europejski, ale globalny kryzys związany z pandemią koronawirusa przedłuża się w tych częściach świata, co spowodowało spadek ilości zamówień na mini flagowca od Apple.

Dodatkowo największym rynkiem zbytu firmy Apple są obecnie Chiny. Tamtejsi konsumenci uwielbiają większe smartfony, w związku z czym sprzedaż modelu mini jest tam marginalna. Dodatkowo sytuacja epidemiologiczna w Chinach jest już opanowana, a konsumenci coraz chętniej kupują drogie smartfony.

Również Morgan Stanley twierdzi, że Apple w pierwszym kwartale 2021 roku "odpuści" sobie produkcję iPhone'a 12 mini, a wszystkie moce przerobowe zostaną skierowane w stronę iPhone'a 12 Pro, który jest najpopularniejszym modelem z aktualnej rodziny smartfonów od Apple.

iPhone 12 mini posiada zaledwie 6% udział w sprzedaży wszystkich smartfonów z rodziny iPhone 12. Niskie wyniki mogą dziwić, ponieważ wielu fanów iPhone'a od lat prosiło o wprowadzenie na rynek flagowego smartfona w kompaktowym wymiarze. Jak widać jest ich znacznie mniej, niż myśleliśmy.

Na obniżeniu produkcji iPhone'a 12 mini straci Pegatron. Zyska za to chiński Foxconn, który wytwarza iPhone'a 12 Pro.

Co ciekawe z najnowszych danych wynika, że smartfony Apple sprzedają się w Chinach lepiej, niż urządzenia firmy Huawei.

