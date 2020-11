iPhone 12 mini z wolniejszym, zaledwie 12 W ładowaniem MagSafe

Mniejszy akumulator oznacza wolniejsze ładowanie. Na szczęście nie przełoży się ono na czas ładowania.

iPhone 12 mini to smartfon, który wzbudza ogromne emocje. Jest to najmniejszy flagowiec ostatnich lat. Nowy model z ekranem 5,4 cala jest zmniejszoną wersją klasycznego iPhone'a 12. Podobnie, jak wszystkie modele z rodziny iPhone 12, również iPhone 12 mini posiada procesor Apple A14, ekran Super Retina XDR, modem sieci 5G oraz magnetyczne złącze do ładowania MagSafe.

iPhone 12 w pokrowcu Źródło: macworld.com

Apple zaktualizowało swoje dokumenty pomocnicze odnoszące się do najnowszych modeli iPhone'a. Wynika z nich, że iPhone 12 mini oferuje wolniejsze ładowanie z wykorzystaniem MagSafe.

iPhone 12, iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max z wykorzystaniem ładowarki bezprzewodowej MagSafe są w stanie ładować się z mocą maksymalną na poziomie 15 W. Mniejszy model iPhone 12 mini będzie w stanie uzyskać zaledwie 12 W.

W dokumencie technicznym opublikowanym nieco wcześniej znajdziemy informacje o zalecanych ładowarkach. Aby ładowanie MagSafe działało zgodnie z założeniami producenta należy skorzystać z co najmniej 20 W zasilacza z USB Typu C oferującego następujące parametry ładowania - napięcie 9 V przy natężeniu 2,22 A lub napięcie 9 V przy natężeniu 2,56 A. iPhone 12 mini zadowoli się zasilaczem oferującym napięcie 9 V przy natężeniu 2,03 V.

Apple zaleca również, aby przed rozpoczęciem ładowania podłączyć ładowarkę MagSafe do zasilacza. W przypadku zamienienia kolejności i podłączenia MagSafe najpierw do telefonu prędkość ładowania będzie niższa.

Ze względu na obecność mniejszej baterii w iPhone 12 mini pomimo niższej mocy ładowanie MagSafe będzie tak samo szybkie, jak w większych modelach.

Źródło: gsmarena.com