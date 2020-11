iPhone 12 - modele, cena, specyfikacja techniczna, ciekawostki [16.11.2020]

iPhone 12 jest już z nami. Sprawdź, co musisz wiedzieć o najnowszych flagowcach od Apple. Pamiętaj - 5G to nie jedyna nowość.

iPhone 12 to flagowy smartfon na 2020/2021 rok od Apple. To również obiekt pożądania wielu nastolatków, świetne narzędzie do pracy i wymarzony prezent gwiazdkowy. Na rynku pojawiły się cztery modele iPhone'a 12 - iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12

Poniżej znajdziesz kompendium najważniejszych informacji o iPhone 12, dzięki któremu będziesz w stanie podjąć decyzję zakupową oraz wybrać odpowiedni model. Pamiętaj - jeżeli posiadasz któryś z zeszłorocznych modeli - iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max lub nieco starszego iPhone'a Xs, a jednocześnie nie jesteś gadgeciażem to spokojnie możesz odpuścić zakup iPhone'a 12.

iPhone 12 - kluczowe nowości

Na samym wstępie zaczniemy od najważniejszych informacji na temat iPhone'a 12. iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro pojawią się w sprzedaży 23 października 2020 roku. Modele iPhone 12 mini oraz iPhone 12 Pro Max zadebiutują w piątek 13 października 2020 roku. Czy to jakaś sugestia ze strony Apple, że są to pechowe smartfony?

Czym wyróżniają się zatem najnowsze smartfony z Cupertino?

60 Hz wyświetlacz Super Retina XDR w każdym modelu

w każdym modelu Pierwszy iPhone z modemem sieci 5G

Ulepszone aparaty z nagrywaniem Dolby Vision HDR

Zmniejszone ramki, nowy design nawiązujący stylistycznie do iPhone 4/4S z lat 2010-2011

LiDAR w modelach Pro/Pro Max

w modelach Pro/Pro Max Nowy, 5,4 calowy model mini oferujący 5,4 calowy wyświetlacz w obudowie o wymiarach porównywalnych do iPhone 6/7/8

Obudowa wykonań ze szkła Ceramic Shield

4 krotnie większa odporność na uszkodzenia

Ulepszona wodoodporność - IP68 do głębokości 6 metrów przez 30 minut

do głębokości 6 metrów przez 30 minut Złącze MagSafe

128 GB pamięci w bazowych wersjach Pro i Pro Max

Procesor Apple A14

Ceny - ile zapłacimy za flagowego iPhone'a 12?

Cennik otwiera iPhone 12 mini z 64 GB pamięci za 3599 zł, a zamyka iPhone 12 Pero Max z 512 GB pamięci masowej za 7199 zł.

Z dokładnymi cenami zapoznasz się w tym materiale.

iPhone ponownie ze słabszą baterią

Apple nigdy nie chwali się dokładnymi pojemnościami baterii, jakie znajdują się w obudowie iPhone'ów. Głównym parametrem określającym czasy pracy na baterii jest czas odtwarzania wideo podawany w godzinach.

W 2019 roku smartfony od Apple doczekały się sporej aktualizacji w zakresie zasilania. Niestety w tym roku nadszedł czas na niewielki krok w tył, a wszystko w związku z wprowadzeniem modemu sieci 5G.

iPhone 12 mini zapewnia do 15 godzin odtwarzania wideo. Osiągnięto to przy zachowaniu kompaktowej obudowy z modeli SE/7/8, więc wyniki powinniśmy znać za bardzo dobry, ale warto zauważyć, że jest on zauważalnie gorszy od tego osiąganego przez iPhone 11 oraz iPhone 12. iPhone 12 mini będzie działał tak samo długo, jak iPhone Xs Max i pokonuje iPhone'a SE 2020 o dwie godziny.

Żywotność baterii iPhone 12 mini (po lewej) oraz iPhone 12 (po prawej)

W przypadku iPhone 12 mamy do czynienia z identyczną żywotnością baterii, jak w przypadku zeszłorocznego iPhone 11. Mowa o 17 godzinach ciągłego odtwarzania wideo.

iPhone 12 Pro oferuje baterię pozwalającą na 17 godzin odtwarzania wideo (tak samo, jak w przypadku iPhone 11). Jest to wynik gorszy o godzinę względem iPhone 11 Pro.

Żywotność baterii iPhone 12 Pro (po lewej) oraz iPhone 12 Pro Max (po prawej)

iPhone 12 Pro Max posiada baterię pozwalającą odtwarzać wideo przez 20 godzin. To iPhone o najlepszej żywotności baterii w historii.

Więcej informacji o czasach pracy na baterii znajdziesz tutaj.

iPhone 12 - Co znajdziemy w pudełku?

Apple podjęło dosyć kontrowersyjną decyzję. Od października 2020 roku wszystkie sprzedawane modele iPhone'a dostarczane są tylko i wyłącznie z przewodem USB Typu C do Lightning. Oznacza to, że w zasilacz USB Typu C oraz słuchawki musimy wyposażyć się we własnym zakresie. Apple obniżyło cenę EarPodsów, które dotychczas znajdowały się w pudełku ze 149 zł do 99 zł. Pojawił się także dedykowany, 18 W zasilacz USB Typu C.

20 W zasilacz USB Typu C

Więcej informacji o dedykowanych akcesoriach znajdziesz tutaj.

iPhone 12 - akcesoria tylko z USB Typu C i Lightning

Apple całkowicie porzuciło stosowanie USB Typu A w smartfonach i tabletach. W sieci głośno jest o rezygnacji z dołączania zasilaczy oraz słuchawek. Mało kto mówi jednak o tym, że starsze modele takie, jak iPhone SE, iPhone 11 oraz iPhone Xr również sprzedawane są już tylko i wyłączenie z kablem USB Typu C do Lightning.

Przewód USB Typu C od Apple

Apple nie posiada już w ofercie żadnego smartfona dostarczanego z kablem USB Typu A, co może powodować pewne problemy z kompatybilnością ze starszymi komputerami oraz klasycznymi ładowarkami znanymi z innych smartfonów.

Więcej informacji o przejściu na USB Typu C w akcesoriach do iPhone'a znajdziesz tutaj.

Zamierzasz kupić iPhone'a? Uważaj na masowe oszustwa

Zamierzasz kupić iPhone 12 i znalazłeś super ofertę? Ktoś próbuje sprzedać zaprezentowanego wczoraj iPhone'a taniej, niż robi to Apple? Jeżeli jeszcze nie zapaliła Ci się czerwona lampka ostrzegamy.

Eksperci do spraw bezpieczeństwa, którzy pracują w firmie Kaspersky ostrzegają przed fałszywi ofertami sprzedaży iPhone 12, które pojawiły się w sieci.

Oczywiście nie wszystkie oferty muszą być oszustwem, ale decydując się na zakup iPhone 12 zwróć szczególną uwagę. Jeżeli znajdziesz urządzenie znacznie taniej, przed zakupem dokładnie zweryfikuj sprzedawcę i ofertę. Pamiętaj, aby zachować zwiększoną ostrożność przy zakupie urządzenia od osoby, która nabyła go od operatora. Najczęściej są to smartfony zakupione na raty, które do momentu ich spłaty są własnością operatora. Może to poskutkować zablokowaniem iPhone'a w przypadku nie płacenia rat przez poprzedniego kupującego.

Więcej informacji o fałszywych ofertach znajdziesz tutaj.

iPhone 12 - czego zabrakło?

Myślisz, że kupując najnowszego iPhone'a 12 otrzymasz najlepsze urządzenie na rynku. Niestety nie ma sprzętu idealnego. Również iPhone 12 posiada swoje wady i niedociągnięcia. Oto najważniejsze z nich:

Brak Touch ID zintegrowanego z przyciskiem zasilacza

Duży Notch

Brak nagrywania w 8K

Brak ekranu ProMotion (120 Hz)

Lightning zamiast USB Typu C

Touch ID w iPad Air

Więcej informacji o brakach w wyposażeniu iPhone 12 znajdziesz w naszym felietonie.

iPhone 12 nie jest tańszy, ale ma lepszy ekran, niż przypuszczaliśmy

Po raz pierwszy w historii wszystkie nowe modele iPhone'a posiadają wyświetlacze OLED. Na dodatek są to panele Super Retina XDR. Apple finalnie zrezygnowało z tańszego podwykonawcy. Panele do najnowszych modeli dostarcza LG oraz Samsung. Niestety Apple nie zdecydowało się na 120 Hz wyświetlacz.

Wyświetlacze Super Retina XDR w najnowszych smartfonach od Apple

Więcej informacji o wyświetlaczu iPhone'a 12 znajdziesz tutaj.

iPhone 12 - wydajniejszy o 20% od poprzednika

Znamy już wyniki testów syntetycznych iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro z aplikacji AnTuTu. Wynika z nich, że nowe smartfony są wolniejsze od konkurencji z Androidem.

W sieci znajdziemy także testy z aplikacji GeekBench 5. Jest to wieloplatformowe narzędzie do mierzenia wydajności procesora, które umożliwia porównywanie wydajności smartfonów z Androidem oraz iOS.

Z opublikowanego testu wynika, że iPhone 12 Pro jest o około 20-25% szybszy od iPhone 11 Pro. To ogromny skok wydajności, który pokrywa się z obietnicami Apple. Firma twierdzi, że A14 Bionic to "Najszybszy czip kiedykolwiek użyty w smartfonie".

iPhone 12 Pro osiągnął odpowiednio 1597 punktów w teście jednowątkowym oraz aż 4152 punkty w teście wielowątkowym. To o 26% więcej, niż iPhone 11 Pro, który osiąga średnio 1327 punktów w teście jednowątkowym oraz 3289 punktów w teście wielowątkowym.

Wynik iPhone 12 Pro

Postanowiłem również porównać wydajność mojego iPhone'a 11 z iOS 14.0.1. Smartfon uzyskał 1336 punktów w teście jednowątkowym oraz 3445 w teście wielowątkowym.

Wynik iPhone 11

Wydajność iPhone'a 12 jest bardzo podobna do wydajności najnowszego iPad'a Air z tym samym układem. Wygląda na to, że Apple po raz kolejny pozostawiło konkurencję w tyle. Podobne wyniki do Apple A14 osiągają nowoczesne procesory do komputerów przenośnych. Przykładowo nowoczesny procesor Intel Core i5-10210U, którego znajdziemy w nowoczesnych laptopach oferuje średnio 1100 punktów w teście jednowątkowym oraz 3700 punktów w teście wielowątkowym.

Więcej informacji o wydajności iPhone 12 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 22.10.2020

5G albo Dual-SIM - Te funkcje nie zadziałają w parze

Smartfony z rodziny iPhone 12 to pierwsze urządzenia Apple z wbudowanym modemem sieci 5G. Okazuje się, że Apple nie dopracowało jeszcze do końca oprogramowania. Dokumenty pomocy technicznej, które trafiły do operatorów posiadających umowy z Apple informują o sposobie działania sieci 5G.

iPhone Xs i tacka na kartę SIM Źródło: macworld.co.uk

Niestety w plikach znajdziemy kilka informacji, którymi Apple nie pochwaliło się podczas premiery.

Europejskie egzemplarze obsługują jedynie sieci Sub-6GHz, a na dodatek pojawia się problem z Dual-SIM.

Modem 5G nie zadziała w przypadku korzystania z Dual-SIM. W przypadku korzystania z obu kart SIM nie ma możliwości skorzystania z łączności 5G.

"W przypadku korzystania z dwóch kart w trybie Dual SIM, dane 5G nie są obsługiwane w żadnej z nich i obsługują 4G LTE". Apple podkreśla także, że "klienci korzystający tylko z usług eSIM i mający plan taryfowy obsługiwany przez operatora 5G, będą mieli dostęp do danych 5G."

Apple poinformowało, że do końca 2020 roku udostępni aktualizację oprogramowania, która doda obsługę sieci 5G w momencie korzystania z Dual-SIM.

Więcej informacji o Dual-SIM i 5G znajdziesz tutaj.

iPhone 12 i iPhone 12 Pro - co pierwsze recenzje mówią o nowych smartfonach?

Pierwsze egzemplarze trafiły do recenzentów. Jak prezentują się ich pierwsze wrażenia? Czy najnowsze modele iPhone'a 12 spełniają nasze oczekiwania?

iPhone 12 jest modelem, który designem odwołuje się do dziesięcioletniego iPhone'a 4, czym wzbudza niemały sentyment wśród wieloletnich użytkowników sprzętu od Apple. W gratisie otrzymujemy ładowanie bezprzewodowe MagSafe oraz modem sieci 5G.

Z drugiej strony recenzenci podkreślają, że wymiana na iPhone'a 12 jest opłacalna dopiero, gdy Twój obecny model ma co najmniej dwa lata.

Więcej informacji o pierwszych wrażeniach z użytkowania iPhone 12 i iPhone 12 Pro znajdziesz tutaj.

iPhone 12 Pro - jak LiDAR wspomaga aparat?

iPhone 12 Pro jest pierwszym smartfonem od Apple z wbudowanym LiDARem. Ten moduł wraz z teleobiektywem to główne różnice pomiędzy iPhone 12 Pro, a tańszymi modelami iPhone 12 mini oraz iPhone 12. Pozostałe obiektywy są identyczne.

Marques Brownlee udostępnił kilka fotografii wykonanych iPhone 12 Pro. Jak łatwo się domyśleć cechują się one świetną jakością oraz bardzo naturalnym odwzorowaniem kolorów. Na fotografiach znajdziemy mnóstwo detali i szczegółów, a zdjęcia ogląda się niesamowicie przyjemnie. Nie zmienia to jednak faktu, że w dobrych warunkach oświetleniowych podobnie radzi sobie nie tylko zeszłoroczny iPhone, ale także cała androidowa konkurencja.

Some shots from iPhone 12 Pro ???? pic.twitter.com/qCsEc0FfQW — Marques Brownlee (@MKBHD) October 20, 2020

Znacznie ciekawiej robi się w nocy. Użytkownik EMKWAN postanowił porównać iPhone 11 z nowym iPhone 12 podczas wykonywania identycznych fotografia z wykorzystaniem trybu nocnego. Amatorzy fotografii szybko zobaczą, że zdjęcie z nowego modelu jest zauważalnie jaśniejsze. Wszystko dzięki przysłonie f/1,6. iPhone 11 posiada przysłonę f/1,8. Pomijając tą kwestię oba smartfony radzą sobie bardzo podobnie.

???? Night mode iPhone 11 vs. iPhone 12 pic.twitter.com/RencD7jIWC — EMKWAN (@emkwan) October 20, 2020

Więcej informacji o jakości zdjęć nowego iPhone'a 12 Pro znajdziesz tutaj.

5G skraca żywotność baterii o 2 godziny

Niestety nowości nie zawsze są w 100% dopracowane. Nie inaczej jest z siecią 5G. Superszybki dostęp do internetu bez opóźnień okupiony jest zwiększonym zużyciem energii.

iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 przy wykorzystaniu sieci 5G działają około 2 godzin krócej, niż w przypadku wykorzystywania LTE. Okazuje się, że różnica pomiędzy czasem pracy na 4G i 5G jest znacznie większa, niż w przypadku konkurencyjnych smartfonów z Androidem.

Małe akumulatory iPhone'a 12 w połączeniu z modemem sieci 5G oferują rozczarowujące czasy pracy na baterii. Sytuację ratować ma funkcja automatycznego przełączanie się pomiędzy 5G, a 4G LTE w zależności od zapotrzebowania na szybki internet.

Więcej informacji o żywotności baterii i dokładne czasy pracy iPhone'a 12 i iPhone'a 12 Pro na baterii znajdziesz tutaj.

iPhone 12 - każdy model z akumulatorem o pojemności poniżej 4000 mAh

Apple od zawsze stosuje mniejsze akumulatory, niż konkurencja. Zadowalający czas pracy na baterii iPhone'a zawdzięczamy rewelacyjnej optymalizacji oprogramowania oraz dobrze dobranej specyfikacji technicznej.

iPhone 12 Pro Max Źródło: apple.com

W zeszłym roku iPhone 11 Pro Max zaoferował akumulator o pojemności 3969 mAh. Myśleliśmy, że w tym roku gigant z Cupertino przebije magiczną barierę 4000 mAh, ale niestety myliliśmy się. iPhone 12 Pro Max posiada akumulator o pojemności mniejszej o 7% od swojego poprzednika. Dodatkowo smartfon posiada większy o 0,2 cala ekran oraz modem sieci 5G, co powinno przełożyć się na krótsze czasy pracy na baterii. Niestety sytuacji nie ratuje nawet wykorzystanie 5 nm procesu technologicznego wykorzystanego do produkcji procesora Apple A14.

z raportem TENAA przekazanym przez portal MacRumors iPhone 12 Pro Max posiada akumulatora o pojemności zaledwie 3687 mAh.

Więcej informacji o akumulatorze największego iPhone'a 12 znajdziesz tutaj.

iPhone 12 z zeszłorocznym modemem Qualcomm Snapdragon X55

Kłótnia z Qualcomm przyniosła Apple nieprzyjemne konsekwencje. Gigant z Cupertino sądził się z amerykańskim producentem układów scalonych, a przy okazji kupił część Intela odpowiedzialną za produkcję modemów. Niestety prace nie szły zgodnie z planem, co zmusiło Apple do zakupu modemów od Qualcomm.

Rozebrany iPhone 12 Źródło: macworld.com

W związku z napiętą sytuacją Apple zdołało się zakupić jedynie zeszłoroczne modemy Snapdragon X55, zamiast najnowszego Snadpdragona X60. Modem ten wykonano w 7 nm procesie technologicznym, a jego zapotrzebowanie na energię przekłada się na nie najlepsze czasy pracy z wykorzystaniem sieci 5G.

It has been confirmed that iPhone12 uses Qualcomm SDX55 5G baseband, not the latest X60 baseband. pic.twitter.com/h3g4JLsrfG — Ice universe (@UniverseIce) October 22, 2020

Więcej informacji o modemie siec 5G w najnowszych modelach iPhone 12 znajdziesz tutaj.

iPhone 12 mini - smartfon jest wielkości iPhone'a 5s/SE

Wielu konsumentów zastanawia się jakiej faktycznie wielkości jest iPhone 12 mini. Okazuje się, że porównywanie go do iPhone SE 2020 nie jest do końca odpowiednie.

iPhone SE oraz iPhone SE 2020 Źródło: appleinsider.com

Najnowsza ikonografika udostępniona przez portal Mac Rumours pokazuje bowiem, że iPhone 12 mini jest niewiele większy od 4 calowych modeli iPhone 5/5s/SE (pierwszej generacji).

iPhone 12 mini obok 5s i 4

Fani małych smartfonów powinni być zadowoleni. iPhone 12 mini zaoferuje flagowe możliwości w niesamowicie kompaktowych wymiarach.

Więcej informacji o porównaniu wielkości iPhone'a 12 mini z iPhone'm 5s znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 28.10.2020

iPhone 12 - do aktualizacji wymagane 5G lub Wi-Fi

Do czasu premiery iPhone'a 12 przeprowadzenia aktualizacji systemu operacyjnego iOS za pośrednictwa aktualizacji OTA możliwe było jedynie z wykorzystaniem połączenia z siecią Wi-Fi. Apple pozostawiło znane sprzed lat ograniczenie, które nie pozwala na ograniczenie systemu poprzez pobranie danych z wykorzystaniem sieci komórkowej. Wszystko w obawie przed narażeniem użytkowników na koszty.

Nowe ustawienia sieci komórkowej w iPhone 12

Po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji oprogramowania nowe modele iPhone'a pozwolą na pobranie i zainstalowanie aktualizacji oprogramowania układowego bez konieczności podłączania się do sieci Wi-Fi.

Apple postanowiło zmienić nieco mechanizm aktualizacja systemu. W dokumencie wsparcia technicznego firmy Apple dotyczącym obsługi sieci 5G, który został udostępniony przez portal Mac Rumors dowiadujemy się, że po wybraniu opcji "Allow More Data on 5G" (zezwól na więcej danych po 5G) można zaktualizować system pobierając dane przez sieć komórkową. Niestety w przypadku połączenia za pośrednictwem 4G LTE nie będziemy w stanie zaktualizować naszego urządzenia.

Więcej informacji o aktualizacji przez 5G znajdziesz tutaj.

iPhone 12 posiada klejony ekran

iPhone 12 posiada ulepszoną wodoodporność. Nowe modele możemy zanurzyć już nie na dwa, a na aż sześć metrów. Zwiększenie odporności na wodę wymusił zmiany konstrukcyjne. Dokument pomocy technicznej informuje, że iPhone 12 posiada wyświetlacz, który jest klejony do obudowy, a producent nakazuje jego podgrzanie przed demontażem.

Portal iFixit rozebrał już iPhone'a 12. Specjaliści wyjaśniają, że podgrzewanie wyświetlacza nie jest elementem niezbędnym do jego demontażu. Mimo to podgrzanie panelu będzie wymagane przy każdej operacji w autoryzowanych serwisach.

Przypominamy, że cena wymiany wyświetlacza w najnowszych modelach wynosi 279 dolarów, co przekłada się na 1199 zł w naszym kraju. Za wymianę obudowy zapłacimy aż 449 dolarów, co podważa sens wykonywania tej operacji. Nowy iPhone 12 mini kosztuje bowiem od 649 dolarów wzwyż.

Więcej informacji o klejonym wyświetlaczu znajdziesz tutaj.

iPhone 12 oszukuje użytkowników - 5G dostępne w całej Polsce

iPhone'y podobnie, jak inne nowoczesne smartfony posiadają pasek powiadomień zlokalizowany w górnej części ekranu. Znajdziemy na nim informacje o godzinie, statusie połączenia z siecią oraz poziomie naładowania baterii. Niestety w przypadku najnowszych smartfonów z rodziny iPhone 12 ustalenia z jakiej sieci komórkowej aktualnie korzystamy będzie znacząco utrudnione.

iPhone 12

iPhone 12 po uruchomieniu trybu Smart Data Mode zawsze pokazywał będzie ikonkę 5G na pasku powiadomień. Oznacza to, że zamiast informowania o realnym połączeniu smartfon będzie pokazywał teoretyczne możliwości połączenia z siecią 5G ze względu na obecność modemu sieci 5G. Obok ikonki 5G pokazywany będzie zasięg z aktualnie połączonym nadajnikiem niezależnie od tego, czy wykorzystujemy sieć 3G, 4G LTE czy 5G.

Więcej informacji o Smart Data Mode i ciągłym, fałszywym zasięgu 5G znajdzie tutaj.

MagSafe niemalże dwukrotnie wolniejszy od ładowania przewodowego

Apple przywróciło do łask magnetyczne gniazdo do ładowania znane ze starszych modeli iPhone'a.

Czasy ładowania iPhone 12 Źródło: WSJ

Specyfikacja techniczna MagSafe pozwala na 15 W ładowanie bezprzewodowe z wykorzystaniem standardu Qi oraz doczepianie urządzeń akcesoryjnych do iPhone'a.

Według najnowszego wideo opublikowanego przez Wall Street Journal ładowarka MagSafe nie spełnia specyfikacji technicznych podanych przez Apple.

Ładowanie z jej wykorzystaniem jest dwukrotnie dłuższe, niż podczas wykorzystania 20 W ładowarki USB Typu C oferowanej przez Apple.

iPhone 12 z wykorzystaniem MagSafe ładuje się do 50% o 30 minut szybciej, niż przy wykorzystaniu zwykłej ładowarki bezprzewodowe, ale nadal robi to dwa razy dłużej niż podczas ładowania przewodowego.

Więcej informacji o wolnym ładowaniu iPhone'a 12 z wykorzystaniem MagSafe znajdziesz tutaj.

W europejskich modelach iPhone'a 12 brakuje jednej z anten

iPhone 12 w wersji europejskiej wygląda nieco inaczej od smartfonów prezentowanych przez Apple na początku października. W egzemplarzach dostępnych w naszym kraju brakuje jednego elementu. Mowa o dodatkowej antenie niezbędnej do obsługi sieci 5G w standardzie mmWave. Nie znajdziemy jej w europejskich modelach, ponieważ w naszej części świata rozwijane jest 5G wykorzystujące Sub-6GHz.

iPhone 12 z anteną mmWave

Amerykańskie modele iPhone'a 12 posiadają w prawej, dolnej części ramki dodatkową antenę w kształcie prostokąta. Elementu tego nie znajdziemy w europejskich modelach. W sprzedanych w Polsce iPhone'ach 12 znajdziemy tam logotyp CE oraz informacje dotyczące utylizacji urządzenia.

Więcej informacji o iPhone 12 z 5G mmWave oraz Sub-6GHz znajdziesz tutaj.

iPhone 12 umożliwia tworzenie hotspotu z wykorzystaniem Wi-Fi 5 GHz

Nowe modele iPhone'a - iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max posiadają obsługę hotspotu osobistego z wykorzystaniem sieci Wi-Fi 5 GHz. Pozwala ona w pełni wykorzystać dobrodziejstwa sieci 5G.

Portal MacRumors po raz pierwszy poinformował, że nowe modele iPhone'a nie korzystają już z Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz podczas udostępniania sieci za pośrednictwem hotspotu osobistego.

Tryb maksymalnej kompatybilności Źródło: MacRumors.com

Tegoroczne modele oferują nową opcję w Hotspocie osobistym. Mowa o funkcji "Maksymalna kompatybilność", która pozwala na wymuszenie utworzenia hotspotu z wykorzystaniem częstotliwości 2,4 GHz. Ma to na celu umożliwienie podłączenia urządzeń nie posiadających Wi-Fi pracującego w częstotliwości 5 GHz.

Więcej informacji o hotspocie 5 GHz znajdziesz tutaj.

iPhone 12 posiada podzespoły do bezprzewodowego ładowania zwrotnego

Okazuje się, że w certyfikatach, które znajdują się w FCC istnieje adnotacja odnosząca się do obecności zwrotnego ładowania bezprzewodowego. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona we wszystkich modelach iPhone 12.

Ładowanie bezprzewodowe iPhone, Apple Watch oraz słuchawek AirPods

Technologia MagSafe zastosowana w iPhone 12 posiada możliwość ładowania przy częstotliwości 306 kHz. Mark Gurman z Bloomberg łączy obecność zwrotnego ładowania bezprzewodowego z nachodzącymi słuchawkami AirPods.

Możliwe, że podczas premiery Apple zapowie aktualizację oprogramowania, która aktywuje zwrotne ładowanie bezprzewodowe.

Więcej informacji o bezprzewodowym ładowaniu zwrotnym znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 02.11.2020

iPhone 12 najlepiej sprzedającym się smartfonem z 5G

Apple dopiero w październiku 2020 roku wprowadziło do sprzedaży swojego pierwszego smartfona z 5G. Okazuje się, że był to strzał w dziesiątkę.

iPhone 12 (bazowy model) ma szansę stać się najlepiej sprzedającym się smartfonem z 5G na świecie w drugiej połowie 2020 roku. Obecnie na podium znajduje się Samsung Galaxy S20+ 5G.

Strategy Analytics - jedna ze znanych firm analitycznych opublikowała nowy raport dotyczący najlepiej sprzedających się smartfonów z 5G pod względem przychodów za pierwsza połowę 2020 roku. Na pierwszych trzech pozycjach znajdują się tegoroczne flagowce Samsunga. Dalej znajdziemy urządzenia od Huawei. Brakuje iPhone'a, ponieważ dotychczas Apple nie posiadało w ofercie urządzenia kompatybilnego z 5G.

Najlepiej sprzedające się smartfony z 5G w pierwszej połowie 2020 roku

Więcej informacji o sprzedaży smartfonów z 5G znajdziesz tutaj.

iPhone 12 Product(RED) w innym odcieniu, niż rok temu

Wszystko wskazuje na to, że "limitowane" edycje iPhone'a w kolorze Product(RED) pozostaną z nami na stałe. Po zakupie iPhone'a w kolorze czerwonym Apple obiecuje przekazać część zarobku na walkę z AIDS. W tym roku pieniądze ze sprzedaży iPhone'a Product(RED) przeznaczane są na walkę z COVID-19.

iPhone 12 mini Product(RED)

Pech chciał, że co roku czerwony iPhone jest w innym odcieniu. Na pierwszych materiałach, które pojawiły się w sieci iPhone 12 Product(RED) wyglądał, jakby był pomarańczowy. Również rendery Apple jasno wskazują, że iPhone 12 mini/iPhone 12 Product(RED) jest znacznie jaśniejszy od iPhone 11.

W internecie znajdziemy także porównania iPhone 12 Product(RED) do zeszłorocznego iPhone 11 Product(RED).

iPhone 12 vs 11 Product RED ????



Which red color do you like more? pic.twitter.com/BFdDotc98S — Ben Geskin ????????⌚️ (@BenGeskin) October 30, 2020

Więcej informacji o kolorystyce iPhone'a 12 Product(RED) znajdziesz tutaj.

iPhone 12 nienaprawialny poza autoryzowanym serwisem

iPhone 12 jeszcze bardziej uniemożliwia naprawę w nieautoryzowanych serwisach. iFixit ocenił możliwość naprawy iPhone 12 na 6/10. To bardzo dobry wynik, jak na nowego flagowca. Niestety okazuje się, że nawet przełożenie części pomiędzy dwoma urządzeniami kończą się niepowodzeniem. Apple zablokowało wymianę nie tylko wyświetlacza, ale także aparatów.

Każda zmiana fabrycznej konfiguracji wymaga podłączenia urządzenia przez autoryzowany serwis do specjalnego oprogramowania, które autoryzuje nowy element.

Więcej informacji o możliwościach naprawy iPhone'a 12 znajdziesz tutaj.

iPhone 12 Pro/Pro Max - LiDAR walczy z COVID-19

iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max wykorzystają skaner LiDAR do mierzenia odległości ludzi znajdujących się w pobliżu i poinformują swojego użytkownika, że nie zachowuje on odpowiedniego dystansu społecznego.

iPhone 12 Pro z LiDARem Źródło: macworld.com

Wszystko dzięki najnowszej funkcji dostępności, która pojawi się po aktualizacji do iOS 14.2. Całe rozwiązanie opiera się na rozwiązaniu ARKit People Occlusion, która w połączeniu z LiDARem jest w stanie odróżnić żywe istoty od przedmiotów. Funkcja ostrzegania przed niezachowaniem dystansu społecznego wchodzi w skład rozwiązań z zakresu ułatwień dostępu i przeznaczona jest głównie dla osób niewidomych oraz niedowidzących. Pozwala ona poprzez komunikat audio oraz wibracje poinformować użytkownika o zbyt bliskiej odległości do innych osób.

Więcej informacji o funkcji wykrywania ludzi znajdziesz tutaj.

Ceramic Shield odporne na upadki, ale nie zarysowania

Apple zmieniło szkło na panelu przednim nowych modeli iPhone'a. Do ich produkcji wykorzystano także nową powłokę Ceramic Shield.

Tegoroczne modele iPhone'a 12 "tłuką" się dużo rzadziej od poprzedników. Oznacza to, że przypadkowy upadek nie powinien spowodować kosztownego uszkodzenia ekranu. Niestety, ale nie ma nic za darmo. Apple zwiększyło wytrzymałość iPhone'a na upadki. Oznacza to, że w praktyce szkło z warstwą Ceramic Shield jest miększe, niż w przypadku poprzedników, a to z kolei powoduje, że znacznie łatwiej je porysować.

W sieci znajdziecie wiele filmików i zdjęć, które pokazują, że ekran iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro potrafi porysować się po zaledwie jednym dniu użytkowania. Dla przykładu poniżej jeden z filmików.

iPhone: Found scratches on the screen when recording on a video

Me: pic.twitter.com/qltSx4v4iM — // Kevin Nether (@TechNinjaSpeaks) November 2, 2020

Więcej informacji o odporności szkła Ceramic Shield na zarysowania znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 05.11.2020

iPhone 12 mini oferuje wolniejsze ładowanie MagSafe

iPhone 12 mini jest najmniejszym iPhone'm w ofercie od wielu lat. W kompaktowej obudowie zamknięto podzespoły znane z większych modeli. Niestety niewielkie wymiary nie pozwoliły na zastosowanie pojemnej baterii. Ponieważ iPhone 12 mini posiada zauważalnie mniejszy akumulator od swoich większych braci, Apple postanowiło zmniejszyć moc ładowania bezprzewodowego.

iPhone 12 w pokrowcu Źródło: macworld.com

W zaktualizowanych dokumentach pomocy technicznej Apple poinformowało, że iPhone 12 mini oferuje wolniejsze ładowanie z wykorzystaniem ładowarki magnetyczno-bezprzewodowej MagSafe.

iPhone 12, iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max z wykorzystaniem ładowarki bezprzewodowej MagSafe są w stanie ładować się z mocą maksymalną na poziomie 15 W. Mniejszy model iPhone 12 mini będzie w stanie uzyskać zaledwie 12 W.

Aby ładować iPhone 12 mini z mocą 12 W potrzebny jest zasilacz o napięciu 9 V i natężeniu 2,03 A.

Z dokumentów dowiadujemy się także, że aby zapewnić najszybszą prędkość ładowania należy najpierw podłączyć ładowarkę MagSafe do zasilacza, a dopiero w kolejnym kroku zbliżyć ją do telefonu.

Ze względu na obecność mniejszej baterii w iPhone 12 mini pomimo niższej mocy ładowanie MagSafe będzie tak samo szybkie, jak w większych modelach.

Więcej informacji o wolniejszym ładowaniu MagSafe w iPhone 12 min znajdziesz tutaj.

iPhone 12 Pro szybszy od Samsunga Galaxy Note 20 Ultra

Zastanawiasz się, jak iPhone 12 Pro wypada w porównaniu do androidowej konkurencji? Wiemy już, że w testach syntetycznych nowy procesor Apple A14 z łatwością pokonuje Snapdragona 865/865+ oraz Exynosia 990. Okazuje się, że nowe smartfony z Cupertino również w realnym użytkowaniu nie mają problemów z wyprzedzeniem flagowych modeli z Androidem.

iPhone 12 Pro vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Najnowszy test prędkości porównujący iPhone'a 12 Pro z Samsungiem Galaxy Note 20 Ultra pokazuje, że nawet dwukrotnie mniejsza ilość pamięci operacyjnej nie przeszkodziła w pokonaniu rywala z Korei.

PhoneBuff przetestował oba smartfony w codziennym użytkowaniu. W pierwszej części testu podwójnie otworzono serię aplikacji i wykonano w nich ściśle określone czynności. Druga część testu polegała na ponownym uruchomieniu aplikacji przechowywanych w pamięci RAM.

W pierwszej części testu iPhone 12 Pro pokonał rywala o ponad 14 sekund. Zasługa w tym procesora Apple A14 z rdzeniami o częstotliwości 3 GHz. Procesor ten jest również bardziej energooszczędny - wyprodukowano go w 5 nm procesie technologicznym.

Pełen test pokazał, że smartfon Samsunga jest o około 12% wolniejszy od nowego iPhone'a 12 Pro. Różnica ta nie powinna być odczuwalna w codziennym użytkowaniu.

Więcej informacji o porównaniu wydajności iPhone 12 Pro z Samsungiem Galaxy Note 20 Ultra znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 09.11.2020

iPhone 12 - problemy z dostępnością na święta

Problemy logistyczne związane z wybuchem pandemii koronawirusa dotknęły również Apple. Firma nie może poradzić sobie z zapewnieniem odpowiedniej ilości smartfonów z rodziny iPhone 12 na przedsprzedaż. Okazuje się, żę taki stan rzeczy może trwać aż do końca roku.

iPhone 12 i iPhone 11 Źródło: macworld.com

Zapotrzebowanie na sprzęt Apple jest w chwili obecnie większe, niż podaż. Gigant z Cupertino wdraża w życie plan awaryjny, który ma pozwolić uzupełnić braki przed gorącym okresem świąt.

Okazuje się, że aby uzupełnić braki magazynowe iPhone'ów, Apple postanowiło ograniczyć produkcję tabletów iPad.

Apple w najbliższym czasie ograniczy produkcję iPad'a o 2 miliony egzemplarzy. Linie produkcyjne zostaną wykorzystane do produkcji nowych modeli iPhone'a.

Dodatkowo Apple poprosiło podwykonawców, aby przygotowali oni ponad 20 milionów dodatkowych egzemplarzy iPhone'a SE, iPhone'a 11 oraz iPhone'a Xr.

Więcej informacji o problemach z dostępnością iPhone 12 na święta znajdziesz tutaj.

iPhone 12 Studio - dostosuj nowego iPhone'a do własnych upodobań

Razem ze smartfonami Apple iPhone 12 na rynku pojawiło się mnóstwo dedykowanych akcesoriów. Za ich produkcje zabrało się również samo Apple. Do tegorocznych modeli iPhone'a 12 gigant z Cupertino proponuje trzy rodzaj pokrowców - silikonowe, skórzane oraz przezroczyste. Nowością jest również magnetyczny portfel korzystający z MagSafe.

iPhone 12 Studio

Aby ułatwić wybór akcesoriów do iPhone'a 12, Apple uruchomiło nową stronę iPhone 12 Studio. Pozwala ona wybrać nasz model iPhone'a 12 oraz skonfigurować go z dedykowanymi akcesoriami, aby zobaczyć, czy urządzenie nadal nam się podoba. Dodatkowo nasz projekt możemy udostępnić do oceny znajomym.

Całość działa podobnie, jak Apple Watch Studio.

Po uruchomieniu witryny na smartfonie (strona nie działa na komputerach) wybieramy jeden z czterech modeli iPhone'a 12. W kolejnym kroku decydujemy się na kolor telefonu i przechodzi do montażu akcesoriów - pokrowców (silikonowy, skórzany, przezroczysty) oraz portfeli MagSafe.

Konfiguracja z wykorzystaniem iPhone 12 Studio

Więcej informacji o iPhone 12 Studio znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 12.11.2020

YouTube ze wsparciem dla materiałów HDR na iPhone 12

Wszystkie modele z rodziny iPhone 12 posiadają wyświetlacze Super Retina XDR ze wsparciem dla HDR10.

YouTube na iPhone Xs Źródło: macworld.com

Google zaktualizowało swoją aplikację YouTube na iOS. Po ostatniej aktualizacji modele z rodziny iPhone 12 - iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max zostały dodane do listy urządzeń kompatybilnych z materiałami wideo w wysokiej rozdzielczości z HDR.

Użytkownicy iPhone 12 po zaktualizowaniu aplikacji YouTube będą w stanie wybrać w ustawieniach opcję odtwarzania wideo HDR.

Więcej informacji o aktualizacji oraz materiałach HDR znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 16.11.2020

Dzięki chińskiemu blogerowi wiemy już, jak w środku wygląda iPhone 12 mini. Aby otworzyć smartfona należy wykręcić dwie śrubki znajdujące się na dolnej krawędzi ramki oraz rozkleić ekran od korpusu urządzenia.

Rozebrany iPhone 12 mini Źródło: gsmarena.com

W środku znajdziemy maleńki akumulator o pojemności 2227 mAh, który musi zapewnić odpowiednią ilość energii dla 5 nm procesora Apple A14, wyświetlacza Super Retina XDR oraz modemu sieci 5G.

Dla porównania iPhone 12 posiada akumulator o pojemności 2815 mAh, a iPhone 11 3110 mAh. Według pierwszych recenzji jest to najsłabszy punkt iPhone'a 12 mini.

Aparat iPhone 12 mini Źródło: gsmarena.com

Na fotografiach widać również płytę główną w kształcie litery L oraz slot na kartę SIM w standardzie nano-SIM. Moduł aparatu jest identyczny, jak w większym modelu iPhone 12. Posiada dwa obiektywy o rozdzielczości 12 MP. Matryca ultraszerokokątna nie posiada optycznej stabilizacji obrazu.

Więcej informacji o rozebranym iPhone 12 znajdziesz tutaj.

ARCHIWUM PLOTEK, PRZECIEKÓW I INFORMACJI O IPHONE 12 SPRZED OFICJALNEJ PREMIERY

Poniżej znajdziesz archiwalną relację z wszystkimi plotkami oraz przeciekami dotyczącymi iPhone'a 12. Wracając do tamtych wiadomości szybko sprawdzisz, jak bardzo iPhone 12 różni się względem informacji, jakie posiadaliśmy przed premierą.

Premiera iPhone'a zawsze poprzedzona jest mnóstwem plotek, przecieków, domysłów oraz przewidywań. Apple w 2020 roku wprowadziło już na rynek nowego iPhone'a. Mowa o budżetowym modelu SE 2020, o który plotkowano od dwóch lat.

Źródło: macworld.com

Kolejne nowe smartfony od Apple zadebiutują dopiero po wakacjach. We wrześniu oczekujemy prezentacji nowej rodziny iPhone'a 12 na 2020 rok.

Czego możemy spodziewać się po tegorocznych modelach iPhone'a 12? W tym miejscu gromadzimy dla Was wszystkie najważniejsze informacje, a także analizujemy, które z nich są autentyczne, a które nie.

iPhone 12: trzy modele, nowe rozmiar, OLED

Po raz pierwszy w tym roku Apple zaprezentuje jednocześnie aż cztery nowe smartfony z rodziny iPhone 12. Razem z zaprezentowanym w kwietniu iPhone'm SE w 2020 roku pojawi się aż pięć nowych modeli.

Od wielu miesięcy słyszymy, że na rynku zadebiutują cztery nowe modele w trzech rozmiarach. Będą one bezpośrednimi następcami obecnie sprzedawanych iPhone'ów 11, 11 Pro, 11 Pro Max, a także tańszego Xr'a.

Podstawowy model iPhone'a nadal oferował będzie ekran o przekątnej 6.1 cala. Droższy model Pro zaoferuje mniejszy wyświetlacz o przekątnej 5,4 cala. Będzie to iPhone zaprojektowany specjalnie dla fanów małych telefonów komórkowych. Nie zabraknie także iPhone'a 11 Pro Max, który zaoferuje większy ekran o przekątnej 6,7 cala.

Każdy model z rodziny iPhone 12 zaoferuje panel OLED. To duża zmiana. Obecnie najtańszy iPhone 11 dostarczany jest z klasycznym wyświetlaczem IPS LCD o nazwie handlowej Liquid Retina.

Każdy iPhone 12 będzie mniejszy od swojego poprzednika, co jest zasługą zredukowanych ramek okalających ekran.

Jeszcze przed premierą iPhone'a 11 w sieci pojawiły się plotki mówiące, że iPhone 12 zaoferuje ekran o zwiększonej częstotliwości odświeżania. Panel ProMotion stosowany jest już w iPad'ach Pro. Charakteryzuje się on częstotliwością odświeżania wynoszącą 120 Hz. Wyświetlacz przełączał się będzie w trakcie odblokowywania ekranu z 60 Hz na 120 Hz. System Face ID wymaga do działania ekranu z 60 Hz częstotliwością odświeżania.

Alternatywnie iPhone 12 zadebiutuje z Face ID trzeciej generacji kompatybilnym z wyświetlaczem Pro Motion.

iPhone 12: sensor Time-of-Flight

Informację o umieszczeniu sensora Time-of-Flight podał światu serwis Digitimes. Według tego źródła, Apple zwróciło się do swoich dostawców z prośbą o dostarczenie komponentów VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) w celu użycia w sensorze ToF. Przecieki od producentów mówią, że będzie on użyty w iPhone, który ujrzy światło dzienne w 2020 roku. Wcześniej informowali o takiej możliwości Bloomberg oraz analityk Ming-Chi Kuo. VCSEL to laser złączowy o emisji powierzchniowej z pionową wnęką rezonansową. Emituje światło w podczerwieni, dlatego ludzkie oko nie może go zobaczyć. Jest stosowany w wielu urządzeniach konsumenckich, a także przy zabawie z rzeczywistością rozszerzoną.

Apple prawdopodobnie użyje kompleksowego czipu zamiast całego mechanizmu, dzięki czemu każdy piksel na wykonywanej fotografii powinien idealnie odzwierciedlać rzeczywiste kolory.

iPhone 12: modem 5G

Wszyscy stopniowo będą przechodzić na 5G, więc nie dziwi to w przypadku smartfonów Apple. Jednak Kuo prognozuje, że modem 5G otrzymają tylko modele 12 Pro oraz 12 Pro Max, a podstawowa 12 sprzedawana będzie w wersjach z 4G LTE lub 5G. Tu warto dodać, że Apple pracuje nad swoim własnym modemem 5G, który ma być gotowy w 2022 roku. Ponadto współpracuje z Qualcomm, więc może skorzysta z rozwiązań tego producenta.

iPhone 12 - Procesor

iPhone 12 dostarczany będzie z procesorem Apple A14 Bionic. W chwili obecnej nie znamy szczegółów technicznych dotyczących nadchodzącego układu. Z pewnością będzie on o co najmniej 10 procent wydajniejszy. Dodatkowo procesor otrzyma wsparcie dla modemów sieci 5G. Możliwe, że przy okazji Apple wprowadzi na rynek iPhone'a z większą ilością RAM'u. Obecnie iPhone 11 Pro posiada 4 GB pamięci operacyjnej LPDDR4X.

iPhone 12 - Wbudowana pamięć masowa

iPhone 12 może być pierwszym modelem iPhone'a, który już w podstawie zaoferuje 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Dzięki temu zabiegowi Apple dogoniłoby konkurencję, która od dawna oferuje więcej, za mniej. Plotki donoszą, że iPhone'a 12 zakupi w następujących wersjach: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB (w przypadku Pro i Pro Max). Każda konfiguracja korzystać będzie z szybkiej pamięci połączonej z płytą główną za pomocą NVMe. Rozwiązanie to stosowane jest od premiery iPhone'a 6s.

Jak nazywać się będzie nowy iPhone ?

Ming-Chi Kuo podał 25 września 2019 roku, że planowany na 2020 rok model iPhone będzie nosił numer 12, a jego design będzie "znacząco" różnić się od iPhone 11. Obecny został wprowadzony dwa lata wcześniej, przy iPhone X. Model iPhone 12 ma być taką zmianą konstrukcji, jaką był w rodzinie iPhone 4, a jaką kontynuowały 4S, 5 i 5S oraz iPhone SE. Maja także zmienić się rozmiar - mniejsza wersja to wg Kuo 5,4", a modele "Pro" to 6,1 oraz 6,7". Wszystkie mają wspierać 5G.

iPhone 12 - Wygląd

W tym roku Apple zdecyduje się na gruntowne odświeżenie wyglądu iPhone'a. Gigant z Cupertino słynie z produkcji podobnych wizualnie urządzeń przez wiele lat. Konstrukcja obudowy zapoczątkowana w 2014 roku nadal wykorzystywana jest do produkcji iPhone'a SE 2020. Najnowszy iPhone 11 w rzeczywistości jest jedynie lekko zmodyfikowanym modelem X z 2017 roku.

Tegoroczne modele iPhone'a będą sporym krokiem naprzód. Apple ma połączyć nowe ekrany, Face ID trzeciej generacji i mniejsze ramki z kanciastą obudową podobną do tej znanej z modeli 4/4s.

iPhone 12 bez notch'a?

Jeszcze we wrześniu 2019 roku na Twitterze pojawiła się poniższa grafika, sugerująca, że iPhone 2020 (iPhone 12) nie będzie mieć notcha. Jest to - zdaniem autora przecieku - grafika prezentująca prototyp urządzenia z wyświetlaczem 6,7". Wszystkie czujniki i aparat zostały umieszczone na górnej ramce.

Niestety plotka ta nie jest potwierdzona. Najnowsze informacje wskazują, że iPhone 12 nadal posiadał będzie klasycznego notch'a. Na szczęście będzie on znacznie mniejszy, niż w iPhone'ie 11.

AKTUALIZACJA 30.09.2019

Użytkownik Twittera Ben Geskin opublikował rendery koncepcyjne nadchodzącego urządzenia. Oto one.

AKTUALIZACJA 13.11.2019

Do sieci trafiły dwa nowe rendery iPhone 2020. Powstały na podstawie przecieków od analityka Ming-Chi Kuo i pokazuje, czego spodziewać po designie. Jak wiadomo, Apple planuje powrócić w tym obszarze do starszych modeli, dlatego nowa linia będzie mieć bardziej ostre krawędzie, w przeciwieństwie do łagodnych łuków iPhone 11. Z tyłu widzimy cztery obiektywy aparatu tylnego oraz ich opis, a z przodu - aparat skryty w niewielkim notchu. Obiektywom aparatu tylnego towarzyszy lampa błyskowa LED oraz emiter podczerwieni. Zastosowany sensor Time-of-Flight ma nie tylko poprawiać jakość wykonywanych fotografii, ale również dawać lepsze wsparcie dla rzeczywistości rozszerzonej (AR).

AKTUALIZACJA 3.12.2019

CNBC, powołując się na raport J.P. Morgan, podaje, że Apple może w 2020 roku wypuścić cztery modele iPhone. Wszystkie mają wspierać 5G i mmWave, dwa z nich mają być high-endowe (wyświetlacze 6,1" oraz 6,7"), a także mieć tylny aparat z trzema obiektywami. Dwa tańsze modele - 6,1" oraz 5,4" - nie wspierają mmWave oraz mają dwa obiektywy na plecach. Wszystkie wyświetlacze to technologia OLED - a za ich produkcję ma odpowiadać Samsung.

Raport J.P. Morgan podaje, że w 2021 roku Apple może zmienić system wypuszczania na rynek nowych modeli. Na rynku zamiast trzech modeli - taniego, Pro oraz Pro Max zobaczymy cztery nowe iPhone'y dodatkowo dostępne w wersjach z różnymi modemami.

AKTUALIZACJA 6.12.2019

Analityk Ming-Chi Kuo zaskoczył informacją, że Apple może wypuścić w 2020 roku pięć modeli: 5,4" oraz 6,1" z podwójnym obiektywem aparatu tylnego, 6,1" i 6,7" z trzema obiektywami i sensorem ToF oraz model 4,7". Wszystkie mają mieć wyświetlacz OLED poza ostatnim, gdzie zostanie zastosowany LCD. Co więcej - OLED-owe mają trafić na rynek jesienią, a 4,7" znacznie wcześniej od nich. Te "jesienne" będą mieć wsparcie dla 5G oraz mmWave.

AKTUALIZACJA 9.12.2019

Według koreańskiego serwisu The Elec, iPhone 12 będzie używać specjalnych układów scalonych, odmiennych, niż w iPhone 11. Dzięki temu będzie pod obudową więcej miejsca, a co za tym idzie - do wnętrza trafi duża bateria. Nie podano jej hipotetycznej pojemności, ale zgadza się to z informacjami o wyposażeniu iPhone w modem 5G. Pobiera on więcej energii, niż modemy LTE, a więc aby działał tak długo, jak poprzednicy, musi mieć większy zasób mocy.

AKTUALIZACJA 28.12.2019

Według przecieków, wszystkie modele iPhone 12 maja otrzymać stabilizator matrycy. Jego działanie polega na przesuwaniu obrazu w kierunku odwrotnym do wstrząsów, co ma zapewnić eliminowanie wszelkich rozmazań czy niewyraźnych elementów na wykonywanym zdjęciu.

ponadto iPhone 12 może reaktywować kultowy design modelu 4. Analityk TF International Securities, Ming-Chi Kuo, który specjalizuje się w firmie Apple, przekazał, że najnowsze modele wprowadzą design, który będzie mocno inspirowany iPhonem 4. Oczekuje on ostrych krawędzi i płaskich boków.

AKTUALIZACJA 04.01.2020

Pojawiła się plotka o cieńszym, bardziej wydajniejszym wyświetlaczu OLED. Przekazał ją koreańskie serwis The Elec. Według niego, Apple unowocześnia linię produkcyjną wyświetlaczy w fabryce E6, gdzie produkowane są wyświetlacze dla aktualnych iPhone 11 Pro. Po unowocześnieniu będzie możliwe produkowanie sensorów wbudowanych w wyświetlacze, zamiast - jak dotąd - umieszczać je w oddzielnych warstwach. Dzięki temu wyświetlacz stanie się cieńszy i bardziej responsywny, a co równie ważne - tańszy w produkcji. Ma również zużywać o 15% energii mniej niż, co wpłynie na długość pracy baterii.

AKTUALIZACJA 17.01.2020

Analitycy Barclay donoszą, że iPhone 12 będzie mieć "odświeżone Face ID". Niestety, nic ponadto nie dodają.

Pojawiła się także informacja o adapterze Lightning, który pozwoli na ładowanie bezprzewodowe. Można będzie podłączać go do gniazda zapalniczki w samochodzie.

AKTUALIZACJA 22.01.2020

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Max'a Weinbach'a z xda-developers Apple może zaprzestać produkcji swoich telefonów w kolorze nocnej zieleni na rzecz nowego granatowego wykończenia. Najnowszy kolor podobnie, jak nocna zieleń ma być ekskluzywny i dostępny jedynie w modelach z Pro w nazwie. Nowa wersja kolorystyczna została przedstawiona na filmie, który pojawił się na YouTube.

AKTUALIZACJA 15.02.2020

Apple nie chce korzystać z produkowanych przez Qualcomm anten QTM 525 mmWave, aczkolwiek ma zamiar zaimplementować modem producenta X55. Natomiast o same anteny zadba samodzielnie z dwóch powodów. Pierwszy - anteny Qualcomm spowodują, że iPhone 5G nie będzie tak cienki, jak jest to planowane. Drugi - Apple musiałoby płacić opłatę licencyjną za każdą użyta antenę. Jak widać produkcja własnej jest tańsza.

AKTUALIZACJA 24.02.2020

Blog Mac Otakar donosi, że cała linia modelowa iPhone 12 otrzyma wsparcie dla nowego standardu 802.11ay, który pozwoli wprowadzić na rynek szybszą wersję AirDrop. Najnowszy standard ma pomóc znacząco przyśpieszyć transfery podczas komunikacji krótkiego zasięgu. Co ciekawe dzięki 802.11ay możliwe będzie ładowanie tagów AirTag. Nie zabraknie również ulepszonego AirDrop oferującego szybszy transfer danych. Wszystko odbędzie się kosztem odległości, ale prawdopodobnie nadal możliwe będzie skorzystanie z AirDrop opartego na starszym i wolniejszym standardzie Wi-Fi ac.

AKTUALIZACJA 09.03.2020

Z powodu koronawirusa mogą przesunąć się plany związane z premiera nowych urządzeń. DigiTimes donosi, że prawdopodobnie nastąpi złamanie tradycji prezentowaniach nowych modeli iPhone we wrześniu. Za najszybszy termin premiery uznaje się obecnie październik, ale może to się jeszcze przesunąć. Apple wprowadziło ostre restrykcje dotyczące podróży zagranicznych swoich pracowników, co zaburza plany związane z produkcją.

AKTUALIZACJA 11.03.2020

iPhone 12 z 5 nm procesorem Apple A14

Plotki ze stycznia 2020 roku donosiły, że TSMC - podwykonawca Apple odpowiedzialny za produkcję procesorów do iPhone'a uruchomi swoją linię produkcyjną pozwalającą na wytwarzanie 5 nm procesorów w drugim kwartale 2020 roku. Prace przyśpieszyły, a najnowsze wieści z początku marca donoszą, że produkcja rozpocznie się jeszcze w kwietniu 2020 roku.

Źródło: macworld.com

Kluczowym klientem TSMC jest Apple oraz Huawei. Z pewnością ci dwaj giganci jako pierwsi otrzymają możliwość zakupu procesorów produkowanych w 5 nm.

Procesor Apple A14 trafi do tegorocznych modeli iPhone'a 12 oraz być może iPad'a Pro kolejnej generacji. Będzie to pierwszy układ od Apple z obsługą modemów sieci 5G.

Według wcześniejszych plotek Apple A14 ma zaoferować solidny skok wydajnościowy w porównaniu do obecnie stosowanego Apple A13. Mówi się o tym, że nowy układ mobilny zawstydzi 45 W, sześcio-rdzeniowe układy Intel'a.

Więcej informacji o 5 nm procesorze Apple A14 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 16.03.2020

iPhone 12 szybszy od nowego iPad'a Pro

Apple posiada w swojej ofercie dwa, a w zasadzie trzy rodzaje procesorów mobilnych. Bazowe układy Apple A (np. A13), wzmocnione Apple A z końcówką X (np. A12X) oraz odblokowane Apple A z literką Z (np. A12Z). Do iPhone'a nigdy nie trafiły wzmocnione układy z literką X lub Z na końcu. Mimo tego najnowszy procesor Apple A14 ma być znacznie wydajniejszy od najszybszego Apple A12Z stosowanego w tegorocznym iPad'zie Pro.

Już w chwili obecnej układ Apple A13 Bionic z iPhone'a 11 jest wydajniejszy od tegorocznych układów Samsunga, Qualcomm'a i MediaTek'a. Premiera Apple A14 Bionic pozwoli Apple wyprzedzić konkurencję o kolejne kilkanaście-kilkadziesiąt procent.

Do sieci wyciekły pierwsze testy syntetyczne próbki inżynieryjnej procesora Apple A14 umieszczonej w bliżej niezidentyfikowanym urządzeniu.

Nadchodzący układ jako pierwszy procesor mobilny do Apple będzie w stanie pracować z częstotliwością taktowania przekraczającą 3 GHz.

Testy syntetyczne Geekbench'a potwierdzają, że układ będzie znacznie wydajniejszy od stosowanego obecnie procesora Apple A13. Co ciekawe analitycy przewidują, że to właśnie Apple A14 może zasilać pierwszego MacBook'a z procesorem ARM.

Więcej informacji o próbce inżynieryjnej Apple A14 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 17.03.2020

iPhone 12 Pro/Pro Max - pierwszy smartfon od Apple z kamerą ToF

Topowe modele tegorocznego iPhone'a zaoferują kamerę ToF, która służyć będzie do generowania modeli 3D w czasie rzeczywistym.

Źródło: techadvisor.co.uk

Apple od lat rozwija własne, autorskie technologie korzystają ze z rozszerzonej rzeczywistości. Większość rozwiązań kompatybilnych jest z urządzeniami wyposażonymi w procesor Apple A10 oraz nowsze. Dodatkowo procesory A11 i nowsze posiadają specjalne jednostki odpowiedzialne za przetwarzanie neuronowe, co znacząco przyśpiesza operacje związane z AR.

Nowe modele iPhone'a 12 w wersji Pro i Pro Max zaoferują dodatkowy aparat ToF. Informacje o nim odnalazł portal 9to5Mac, który dotarł do części kodu źródłowego systemu iOS 14 w wersji beta.

W kodzie źródłowym znaleziono odwołanie do iPhone'a o nazwie kodowej d5x z kamerą ToF. Wszystko wskazuje, że będzie to iPhone 12 Pro. Sprzedawany obecnie iPhone 11 Pro posiadał nazwę kodową d4x.

Tegoroczne iPhone'y w wersji Pro będą pierwszymi smartfonami od Apple z czterema obiektywami na pleckach. Czujnik ToF wykorzystywany będzie głownie w opracowywanej aplikacji do rzeczywistości rozszerzonej, która pojawi się razem z iOS 14.

Aparat ToF działał będzie podobnie do jednego z czujników systemu Face ID.

Analityk Apple Ming-Chi Kuo już w 2019 roku przewidział, że kolejna generacja iPhone'a zaoferuje czujnik ToF.

Więcej informacji o iPhone'ie 12 z czujnikiem ToF znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 18.03.2020

iPhone 12 - najmniejszy model z ekranem od BOE

Apple poszukuje nowych podwykonawców, którzy zajmą się produkcją nowych paneli OLED do tegorocznych modeli iPhone'a.

Apple po raz pierwszy zamierza wprowadzić na rynek cztery modele w tym samym czasie. Do tej pory wyświetlacze OLED do iPhone'a dostarczał Samsung, który jest liderem na rynku.

W 2020 roku Apple ma całkowicie zrezygnować z stosowania paneli IPS LCD. Oznacza to, że również tańsze modele iPhone'a otrzymają znacznie lepszy wyświetlacz.

Aby ograniczyć koszty produkcji Apple szuka tańszych podwykonawców, którzy będą w stanie wyprodukować ekran OLED do bazowego iPhone'a 12.

W chwili obecnej nie wiadomo, czy panele OLED firmy BOE zapewnią taką samą jasność i reprodukcję kolorów, jak ekrany OLED produkowane przez Samsunga i LG.

Więcej informacji o nowym dostawcy ekranów do iPhone'a 12 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 23.03.2020

iPhone 12 - koronawirus nie opóźni premiery

Informacje z drugiej połowy marca 2020 roku wskazują, że premiera iPhone'a 12 nie jest zagrożona. Zgodnie z planem nowe modele iPhone'a mają pojawić się na początku września. Pierwsze egzemplarze powinny trafić do klientów pod koniec września.

Źródło: macworld.com

Zgodnie z raportem Bloomberga premiera iPhone'a 12 jest niezagrożona. Nową rodzinę smartfonów z Cupertino poznamy we wrześniu.

Bloomberg przekazuje, że produkcji iPhone'a 12 z modemem sieci 5G produkcji Qualcomm'a rozpocznie się już w maju. Specjaliści prognozują niewielkie problemy z wyprodukowaniem odpowiedniej ilości egzemplarzy. Oznaczać to może, że chętni na zakup urządzenia będą musieli poczekać na nie kilka tygodni.

Więcej informacji o produkcji iPhone'a 12 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 24.03.2020

Foxconn potwierdza, że jest gotowy na rozpoczęcie produkcji iPhone'a 12

Zaledwie dzień po opublikowaniu raportu Bloomberg'a Foxconn - największy podwykonawca Apple odpowiedzialny między innymi za produkcję iPhone'a potwierdził, że chińskie fabryki są przygotowane na rozpoczęcie produkcji iPhone'a 12.

Firma zwiększyła zatrudnienie w największych zakładach, aby zaspokoić sezonowy wzrost popytu spowodowany wrześniową premierą iPhone'a 12.

Oczekujemy, że produkcja iPhone'a 12 wejdzie w szczytową fazę na początku lipca.

Więcej informacji o przygotowaniach do produkcji iPhone'a 12 znajdziesz tutaj.

iPhone 12 - model Pro ze stabilizacją przesunięcia

Najdroższe modele iPhone'a 12 - Pro i Pro Max zaoferują nowy aparat główny ze zmodyfikowanym systemem stabilizacji obrazu. Nowością będzie możliwość przesuwania matrycy.

Źródło: apple.com

Ming Chi-Kuo twierdzi, że najdroższy iPhone z ekranem o przekątnej 6,7 cala otrzyma nowy moduł kamery znany jako 7P.

Informacje o nowym aparacie zostały również potwierdzone przez portal 9to5Mac, który dotarł do kodu źródłowego systemu operacyjnego iOS 14.

Nowy system stabilizacji matrycy z czujnikami przesuwu zaoferuje:

pionowy obrót w górę lub w dół

obrót poziomy w lewo lub w prawo

przesunięcie w górę lub w dół bez obrotu

przesunięcie w lewo lub w prawo bez obrotu

Więcej informacji o stabilizacji przesunięcia w aparacie iPhone'a 12 Pro znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 26.03.2020

Pod koniec marca 2020 roku portal GSMArena zaprzeczył wcześniejszemu raportowi Bloomberga oraz deklaracji Foxconn. Według GSMArena premiera iPhone'a 12 zostanie przesunięta o co najmniej miesiąc. Ze względu na pandemię koronawirusa Apple nie będzie w stanie wyprodukować odpowiedniej ilości urządzeń na wrześniową premierę.

Więcej informacji o przesunięciu premiery znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 03.04.2020

iPhone 12 z ulepszoną wodoodpornością

W raz z początkiem kwietnia 2020 roku Apple opatentowało bardzo ciekawe rozwiązanie. Chodzi o nowy interfejs użytkownika w systemie iOS, który umożliwi obsługę urządzenia pod wodą. Możliwe, że rozwiązanie zostanie zastosowane w iPhone'ie 12.

Źródło: apple.com

O sprawie poinformował chiński portal ITHome. Według raportu Apple opatentowało patent o numerze 20200104021, który opisuje system obsługi wodoodpornego iPhone'a podczas kontaktu ekranu z wodą.

Najnowszy pomysł wymaga zmian w konstrukcji samego urządzenia oraz nowego oprogramowania.

Apple zamierza wprowadzić do iPhone'a nowy tryb podwodny. Obsługa opierać się będzie na dużych ikonach z rozwijanym menu, które doskonale znamy z komputerów Mac. Każdy wybór potwierdzany będzie za pomocą wibracji Haptic Touch.

Więcej informacji o trybie podwodnym iPhone'a znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 06.04.2020

iPhone 12 z LIDAR'em na pokładzie

Wybrane z nadchodzących modeli iPhone'a zaoferują LIDAR znany z tegorocznego iPad'a Pro 2020.

Źródło: 9to5mac.com

Na Twitterze pojawiło się zdjęcie, które pokazuje urządzenie wyglądające na iPhone'a 12 Pro. Urządzenie jest bardzo podobne do iPhone'a 11 Pro, ale oferuje zmienioną konfigurację aparatów.

Tegoroczne modele iPhone'a 12 w najdroższych wersjach Pro i Pro Max mają zaoferować LIDAR.

Zdjęcie iPhone'a 12 Pro zostało opublikowane na Twitterze za pośrednictwem użytkownika o nicku @Choco_bit.

Śledztwo portalu 9to5Mac wskazuje, że konto @Choco_bit prowadzone jest przez jednego z autoryzowanych usług firmy Apple.

Zdjęcie wygląda jak schemat, który potencjalnie mógłby zostać użyty w instrukcji obsługi nadchodzącego iPhone'a.

Więcej informacji o iPhone'ie 12 Pro z LIDAR'em znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 07.04.2020

Do sieci wyciekły właśnie szczegółowe informacje dotyczące nadchodzących modeli iPhone'a.

Jon Prosser za pośrednictwem Twitter'a udostępnił informacje na temat wszystkich czterech modeli iPhone'a 12. Informacje przekazane przez niego są zgodnie z raportem sporządzonym przez Ming-Chi Kuo.

Prototyping for iPhone 12 devices is just about finalized!



Final details line up pretty well with what Kuo said last year! ????



Expect to see CAD renders of the devices within the next month or two from your favorite leakers! ????



Now let’s see if Apple can get them out by EOY! pic.twitter.com/nAfA7JHMx2 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 6, 2020

Czego możemy spodziewać się po nadchodzących modelach?

iPhone 12 (5,4")

Pierwszy raz w historii tańszy iPhone pojawi się w dwóch rozmiarach. Fani małych smartfonów z pewnością z chęcią sięgną po model z ekran o przekątnej 5,4 cala. Podstawowy model o nazwie kodowej D52G zaoferuje mniejszego notch'a. Na pokładzie znajdzie się procesor Apple A14 oraz podwójny aparat główny.

iPhone 12 (6,1")

Większy model bazowego iPhone'a zaoferuje identyczne wymiary, jak sprzedawany obecnie iPhone 11. Również w tym przypadku na pokładzie znajdzie się procesor Apple A14 oraz podwójny aparat główny.

Oba modele tańszego iPhone'a zaoferują obudowę wykonaną z aluminium i szkła. Stal nierdzewną znajdziemy dopiero w droższych wariantach.

iPhone 12 Pro (6,1")

Nietypowo w tym roku iPhone 12 Pro nie będzie mniejszy od bazowego modelu. Na pokładzie znajdziemy lepiej wykonana obudowę, procesor Apple A14 zintegrowany z modemem sieci 5G oraz potrójny aparat z LIDAR'em.

iPhone 12 Pro Max (6,7")

iPhone 12 Pro Max będzie większą wersja iPhone'a 12 Pro. W środku znajdziemy większą baterię oraz ekran o przekątnej 6,7 cala.

Więcej informacji o poszczególnych modelach iPhone'a 12 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 14.04.2020

iPhone 12 - płaskie ramki i mniejszy notch

Od miesięcy spekuluje się, że po trzech latach od ostatniej dużej zmiany w designie Apple gruntownie przeprojektuje tegoroczne modele iPhone'a.

Bloomberg opublikował raport, w którym zajęto się wyglądem nadchodzących modeli iPhone'a. Wynika z niego, że Apple ma zamiar przeprojektować obudowę. Nowe modele posiadać będą zupełnie płaski panel przedni, jak w modelach 5s i starszych. Informacja ta jest sprzeczna z doniesieniami Ming-Chi Kuo - twierdzi on, że ekran będzie lekko zaokrąglony na krawędziach.

Wszystkie modele iPhone'a mają zaoferować nowy panel przedni z Face ID trzeciej generacji. Modyfikacje w obrębie systemu rozpoznawania twarzy spowodowały, że nowe modele zadebiutują ze znacznie mniejszym notch'em.

Dodatkowo iPhone 12 zaoferuje wygląd podobny do iPhone'a 4/4s. Powrócą ostre krawędzie oraz płaskie ramki.

Więcej informacji o wyglądzie iPhone'a 12 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 20.04.2020

iPhone 12 - zdjęcia nowego notch'a

Tydzień po raporcie Bloomberga odnośnie wyglądu iPhone'a 12 w sieci pojawiły się nowe zdjęcia ukazujące nowego, mniejszego notch'a.

Jon Prosser podzielił się w sieci rysunkami technicznymi przedstawiającymi zmodyfikowany panel frontowy nadchodzącego iPhone'a 12. Na zdjęciach widać zarówno mniejszego notch'a, jak i lekko przeprojektowaną konstrukcję obudowy.

Przy okazji udostępnienia zdjęcia panelu frontowego Jon Prosser wyraził swoją opinię na temat złącza USB Typu C w iPhone'ie 12. Jego zdaniem Apple w tym roku nadal wykorzysta port Lightning. W 2021 roku doczekamy się iPhone'a bez portów.

Więcej informacji na temat notch'a znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 27.04.2020

iPhone 12 z 5G i Touch ID w ekranie

Najnowsze plotki donoszą, że w Cupertino trwają intensywne prace nad iPhone'm 12 z modemem sieci 5G oraz wbudowanym w ekran czytnikiem linii papilarnych Touch ID.

Okazuje się, że być może dopłacając do wersji z modemem sieci 5G "w gratisie" otrzymamy również czytnik linii papilarnych. Prawdopodobnie w ten sposób Apple zamierza zachęcać do zakupu droższego modelu. W końcu z sieci 5G w Polsce mało kto skorzysta.

Według chińskiego raportu EDN Apple prowadzi zaawansowane rozmowy z producentem ekranów OLED BOE, producentem warstwy dotykowej GIS oraz Qualcomm nad ultradźwiękowym czytnikiem linii papilarnych wysokiej dokładności.

Więcej informacji o czytniku linii papilarnych Touch ID w ekranie znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 4.05.2020

iPhone 12 - Poznaliśmy oficjalne ceny!

Do premiery iPhone'a 12 pozostało jeszcze ponad cztery miesiące, a my uzyskujemy coraz więcej informacji na temat nadchodzących modeli.

Źródło: apple.com

Jon Prosser, który często informuje nas o nadchodzących premierach urządzeń od Apple przekazał na oficjalne ceny wszystkich nadchodzących modeli iPhone'a 12.

Ile kosztować będą najnowsze modele iPhone'a?

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources ????



5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649



6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749



6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999



6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020

Bazowy iPhone 12 z ekranem o przekątnej 5,4 cala

W tym roku bazowy model iPhone'a zaoferuje niewielki wyświetlacz o przekątnej 5,4 cala. To bardzo niewiele, jak na dzisiejsze standardy, ale musimy pamiętać, że posiadacze starszych modeli iPhone'a nadal preferują kompaktowe wymiary ponad wielkość ekranu. Podstawowy iPhone 12 będzie charakteryzować się rozmiarami podobnymi do iPhone'a SE drugiej generacji.

Urządzenie zastępuje iPhone'a 11. Największą zmianą będzie obecność wyświetlacza wykonanego w technologii OLED. Na pleckach nadal znajdziemy dwa aparaty, a w środku pojawi się modem sieci 5G. Najtańsza wersja kosztować będzie 649 dolarów. Oznacza to, że w Polsce iPhone 12 powinien kosztować co najmniej 3399 zł. Nowy model będzie tańszy od swojego poprzednika.

iPhone 12 z wyświetlaczem o przekątnej 6,1 cala

Dla fanów dużych ekranów Apple przewidziało iPhone'a 12 z ekranem o przekątnej 6,1 cala. Urządzenie posiadać będzie wymiary zbliżone do iPhone'a 11. Na pokładzie znajdziemy takie same podzespoły, jak w mniejszym modelu. Jedyną zmianą z pewnością będzie nieco większy akumulator.

Cena iPhone'a 12 z ekranem o przekątnej 6,1 cala startować będzie z pułapu 749 dolarów. W Polsce smartfon powinien kosztować 3849 zł - tyle ile obecnie iPhone 11 w wersji 128 GB.

iPhone 12 Pro z ekranem o przekątnej 6,1 cala

Tegoroczny model Pro zaoferuje większy o 0,3 cala wyświetlacz. Poza tym nadal będzie to świetny panel OLED. Nie zabraknie modemu sieci 5G oraz trzech aparatów na pleckach. Koło nich zagości LIDAR znany już z iPad'a Pro. Cena startowa nadal wynosić będzie 999 dolarów. Oznacza to, że w Polsce iPhone 12 Pro kosztować będzie 5199 zł.

iPhone 12 Pro Max z wyświetlaczem o przekątnej 6,7 cala

Również większy iPhone 12 Pro Max nieco urośnie. Przekątna ekranu będzie większa o 0,2 cala. Wyświetlacz wraz z większą baterią, a także cena to jedyne różnice pomiędzy iPhone'm 12 Pro, a iPhone'm 12 Pro Max. Smartfon sprzedawany będzie za 1099 dolarów, co przekłada się na 5699 zł.

Więcej informacji o cenach iPhone'a 12 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 11.05.2020

iPhone 12 - "wolniejszy" modem 5G na pokładzie

Od dłuższego czasu w sieci potwierdzają się plotki, że każdy iPhone 12 na 2020 rok poza ekranem wykonanym w technologii OLED zaoferuje również zintegrowany z procesorem modem sieci 5G.

Niestety najnowsze plotki donoszą, że Apple zastosuje różne rodzaje modemów w zależności od wybranego modelu iPhone'a. Jak nietrudno się domyśleć "tani" iPhone 12 otrzyma zubożały modem sieci 5G.

Nowy iPhone 12 ma być tańszy od iPhone'a 11, a jednocześnie zaoferować zarówno lepszy wyświetlacz, jak i modem z obsługą 5G. Okazuje się, że Apple znalazło świetny pomysł na zachęcenie niektórych klientów do zakupu droższego iPhone'a 12 Pro.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Jon'a Prosser'a podstawowe modele iPhone 12 5,4" oraz iPhone 12 6,1" nie zaoferują obsługi mmWave 5G. Oznacza to, że modele te nie będą w stanie skorzystać z niektórych rodzajów sieci 5G. Tańsze modele nie będą mogły obsłużyć transmisji o przepustowości ponad 1 Gbps.

Według Jon'a Prossera tanie modele iPhone'a na 2020 rok będą działać jedynie w sieciach sub-6GHz. Oznacza to, że pełne, globalne wsparcie dla sieci 5G na całym świecie zapewnią jedynie droższe modele iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max.

W chwili obecnej Polscy użytkownicy nie powinni mieć problemów z powodu braku obsługi sieci mmWave 5G.

iPhone 12 - ekran ProMotion 120 Hz, lepsze Face ID oraz 3x Zoom

Max Weinbach z portalu xda-developers w wywiadzie dla EverthingApplePro przekazał kilka informacji na temat nadchodzącego iPohne'a 12. W większości potwierdzają one wcześniejsze plotki na temat tegorocznego smartfona od Apple.

Według Weinbach'a w tegorocznych modelach iPhone'a pojawi się nowy panel ProMotion oferujący 120 Hz odświeżanie. Tego typu rozwiązanie dostępne będzie jedynie w droższych modelach iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max.

System ProMotion pozwoli na automatyczne przełączanie się pomiędzy 60 Hz, a 120 Hz. Rozwiązanie to ma zapobiec nadmiernemu rozładowywaniu się baterii. ProMotion w iPhone'ach działać będzie niemalże identycznie, jak w droższych modelach iPad'a. Aby 120 Hz ekran nie wpłynął negatywnie na żywotność baterii Apple ma zwiększyć pojemność akumulatorów w droższych modelach.

Max Weinbach donosi, że największy iPhone 12 Pro Max z ekranem o przekątnej 6,7 cala zaoferuje ogniowo o pojemności 4400 mAh. Obecnie sprzedawany iPhone 11 Pro Max posiada akumulator o pojemności 3969 mAh.

EverythingApplePro podaje również, że iPhone 12 zaoferuje nowy moduł Face ID odpowiedzialny za rozpoznawanie twarzy. Całość ma być mniejsza, co pozytywnie wpłynie na wielkość wycięcia w ekranie. Dodatkowo Face ID ma otrzymać ultraszerokokątną kamerę, która umożliwi odblokowywanie pod większym kątem.

Przy okazji nagrania poruszono także kwestię aparatów. Apple co roku modyfikuje obiektywy w iPhone'ach. Najnowszy model z pewnością również otrzyma ulepszony aparat. Spodziewamy się, że w modelach Pro zadebiutuje LiDAR znany już z iPad'a Pro 2020. Pozwoli on zwiększyć dokładność zdjęć wykonywanych w trybie portretowym. Apple pracuje również nad nowym teleobiektywem, który zaoferuje 3 krotny zoom optyczny.

iPhone 12 - wideo ukazujące nowy design

Po premierze iPhone'a SE drugiej generacji wszystkie oczy skierowane są na najnowszego, nadchodzącego iPhone'a 12. W sieci pojawia się coraz więcej plotek na temat flagowych urządzeń z Cupertino. Mowa między innymi o filmiku, który przedstawia możliwy design nadchodzącego urządzenia.

Cykl wydawniczy smartfonów od Apple został przez ostatnie lata nieco zaburzony. Zazwyczaj gigant z Cupertino decydował się na gruntowne odświeżenie wyglądu raz na dwa lata. Niestety w zeszłym roku po raz trzeci zaprezentowano niemalże identycznego iPhone'a z notch'em. Największą zmianą było wprowadzenie kwadratowej obudowy obiektywów.

Wszyscy fani iPhone'a oczekują, że w tym roku na rynku pojawi się urządzenie z zupełnie odświeżoną obudową. Plotki głoszą, że iPhone 12 będzie czerpał inspiracje ze starszych modeli z iPhone'm 4 na czele.

Na filmiku widać, że nowe modele posiadać będą płaskie ramki oraz płaskie szkło na froncie i pleckach. Taki design ostatnio zastosowano w 2011 roku podczas premiery iPhone'a 4s. Kwadratowa obudowa powinna pozwolić umieścić większą ilośc podzespołów bez konieczności zwiększania wymiarów obudowy. Regularne kształty znane już również z iPad'a Pro 2018/2020 pozwolą także na zmniejszenie grubości konstrukcji.

Design każdego smartfonu z tegorocznej serii iPhone 12 będzie bardzo podobny.

iPhone 12 - produkcja wyświetlacza opóźniona

Wyświetlacze do nadchodzącej generacji iPhone'a zazwyczaj produkowane są znacznie wcześniej. Fabryki zaczynają wytwarzać panele pod koniec czerwca. Niestety w tym roku w związku z pandemią koronawirusa proces produkcyjny przesunie się o około 6 tygodni. Oznacza to, że pierwsze ekrany zjadą z linii produkcyjnych dopiero pod koniec lipca na zaledwie półtora miesiąca przed premierą urządzenia.

Od dłuższego czasu wiemy, że Apple w końcu zdecydowało się na zastosowanie wyświetlaczy typu OLED w każdym z nadchodzących modeli. Informacja ta została potwierdzona przez Ross'a Young'a - CEO Display Supply Chain Consultants, który ujawnił specyfikację wyświetlaczy iPhone'a 12, a także informacje na temat nadchodzącego Samsunga Galaxy Note 20.

Young wierzy, że Apple w końcu porzuci stosowanie ekranów LCD w swoich flagowych smartfonach. Jedynym modelem z tego typu panelem w ofercie pozostać ma tegoroczny iPhone SE drugiej generacji.

W chwili obecnej nie wiadomo jeszcze czy 6 tygodniowe opóźnienie w produkcji wpłynie negatywnie na premierę urządzenia. Bardzo możliwe, że pierwsze egzemplarze iPhone'a 12 trafią do odbiorców dopiero w październiku.

AKTUALIZACJA 28.05.2020

iPhone 12 - płyta główna wycieka do sieci

Po przeciekach dotyczących wyglądu, specyfikacji technicznej i ceny nadszedł czas na poszczególne podzespoły. W maju 2020 roku do sieci trafiła prototypowa płyta główna do iPhone'a 12. Prawdopodobnie jest to element przeznaczony do większego iPhone'a 12 z ekranem o przekątnej 6,1 cala lub iPhone'a 12 Pro.

Zdjęcie płyty głównej zostało udostępnione na Twitterze za pośrednictwem konta L0vetodream. W chwili obecnej nie wiadomo jeszcze dokładnie o jaką płytę główną chodzi.

Wygląd płyty głównej jest podobny do tych stosowanych w aktualnie sprzedawanych modelach. Apple stosuje charakterystyczny wygląd płyty głównej, która jest podłużna. Element ten jest umieszczany w obudowie smartfona tuż obok baterii. Na dole płyta główna rozszerza się. W tym miejscu najdziemy wszelkiego rodzaju porty wejścia/wyjścia np. do wyświetlacza, aparatów czy anten.

Płyta główna dzięki swojemu unikalnemu kształtowi pozwala na implementację jak największej baterii.

Źródło: macrumors.com

Niestety klasycznie już dla Apple zdjęcie płyty głównej nie zdradza nam praktycznie żadnych szczegółów na temat nadchodzącego urządzenia. Na podzespołach płyty głównej zaleźć można informacje na temat daty produkcji. Płyta główna, która wyciekła do sieci została wyprodukowana w 40 tygodniu 2019 roku, chwilę po premierze iPhone'a 11. Oznacza to, że mamy do czynienia z bardzo wczesnym prototypem.

Na fotografii widać chip pamięci Samsunga. Oznacza to, że Koreańczycy nadal będą dostarczać pamięć masową do nadchodzących modeli iPhone'a. Jon Prosser twierdzi, że w 2020 roku wszystkie flagowe modele iPhone'a wyposażone zostaną w co najmniej 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Więcej informacji na temat płyty głównej iPhone'a 12 znajdziesz tutaj.

iPhone 12 bez złącza USB Typu C

Najnowsze informacje z maja 2020 roku wskazują, że Apple pozostanie wierne swojemu 8 pinowemu złączu Lightning. Gigant z Cupertino od zawsze stosował autorskie porty w urządzeniach mobilnych. Przed laty było to 30 pinowe złącze, które w 2012 roku zostało zamienione na dwustronny port Lightning. Niestety rozwiązanie to ma już osiem lat i nie wspiera ani USB 3.0, ani tym bardziej Thunderbolt 3.

Źródło: macworld.com

Jakby tego było mało złącze Lightning nie przypadło do gustu Radzie Europejskiej, która wdraża aktualnie swoją wizję mającą na celu utworzyć jednolity standard ładowania urządzeń mobilnych, który wykorzystywać będzie port USB Typu C.

Po premierze iPad'a Pro 2018 z wbudowanym portem USB Typu C plotkowano, że w niedalekiej przyszłości Apple całkowicie porzuci autorskie złącze Lightning. Okazuje się, że nie jest to prawdą.

Informacje przekazane przez @choco-bit za pośrednictwem Twitter'a potwierdzają, że Apple nigdy nie zaprezentuje iPhone'a z portem USB Typu C. Tegoroczne modele mają zostać wyposażone w port Lightning, a iPhone z 2021 roku nie zaoferuje żadnego portu poza Smart Connectorem do podłączania dedykowanych akcesoriów.

Więcej informacji na temat iPhone'a 12 z Lightning znajdziesz tutaj.

iPhone 12 bez słuchawek w zestawie

Apple nigdy nie rozpieszczało swoich klientów bogatymi zestawami sprzedażowymi ani prezentami dodawanymi podczas zakupu w przedsprzedaży. Okazuje się, że iPhone 12 może być dostarczany bez słuchawek EarPods ze złączem Lightning.

Najnowszy raport analityka Apple Ming-Chi Kuo donosi, że Apple rozważa zmianę zestawu sprzedażowego iPhone'a 12.

Modyfikacja zestawu sprzedażowego może mieć bezpośredni związek z obniżeniem cen detalicznych nadchodzących modeli iPhone'a. Bazowe modele mają być nieznacznie tańsze od swoich starszych braci. Okazuje się, że może się to stać kosztem słuchawek EarPods.

Według Kuo kupując iPhone'a 12 w zestawie znajdziemy jedynie ładowarkę oraz kabel USB. Nie wiadomo jeszcze czy w tym roku również najtańsze modele iPhone'a dostarczane będą z 18 W zasilaczem.

Obecnie słuchawki EarPods kosztują u Apple 149 zł. Ich cena odpowiada domniemanej obniżce ceny detalicznej iPhone'a 12.

Źródło: macworld.com

Według Kuo, Apple poprzez zubożenie zestawu sprzedażowego iPhone'a liczy na dalsze wzrosty sprzedaży słuchawek bezprzewodowych AirPods oraz AirPods Pro. Po aktualizacjach z 2019 roku nie powinniśmy liczyć na pojawienie się nowych AirPods'ów w 2020 roku.

Możliwe również, że Apple zamierza sprzedawać iPhone'a w pakiecie ze słuchawkami AirPods. Decydując się na jednoczesny zakup telefonu i słuchawek będziemy mogli liczyć na rabat. Kuo nie wyklucza takiej możliwości.

Więcej informacji na temat zestawu sprzedażowego iPhone'a 12 znajdziesz tutaj.

iPhone 12 - wszystkie modele z ekranami OLED od LG

Apple w końcu zamierza wprowadzić na rynek iPhone'y wyposażone tylko i wyłączenie w panele OLED. Po 9 latach gigant z Cupertino zamierza dogonić swojego największego rywala - Samsunga i implementować w swoich flagowych urządzeniach wyświetlacze OLED. Do tej pory tego typu panele dostępne były od 2017 roku w najdroższych modelach iPhone'a.

Źródło: macworld.com

Niestety Apple zdecydowało się na porzucenie ekranów IPS LCD w momencie ogromnego kryzysu na rynku. Oznacza to, że firma obecnie ma problem z zakupem odpowiedniej ilości matryc. Sytuacji nie poprawia fakt, że w Cupertino trwają równoległe prace nad wyświetlaczem Mini-LED, który ma pojawić się zupełnie nowym MacBook'u Pro.

W tym trudnym czasie Samsung może utracić fotel największego dostawcy wyświetlaczy OLED dla Apple. Gigant z Cupertino już w zeszłym roku podpisując umowy z BOE i LG próbował uniezależnić się od Samsunga, ale przedsięwzięcie nie powiodło się. Szybko wyszło na jaw, że LG ma problemy z produkcją niewielkich wyświetlaczy OLED, a BOE nie nadąża z wytwarzaniem odpowiedniej ilości paneli.

Wszystko wskazuje na to, że LG znacząco ulepszyło proces produkcji, a Apple postanowiło dać Koreańczykom kolejną szansę.

Koreańskie media donoszą, że Apple zamówiło 20 milionów 6,1 calowych wyświetlaczy, które mają trafić do iPhone'a 12 w większej wersji. Smartfon ten będzie bezpośrednim następcą bestsellerowego iPhone'a 11.

LG licząc na duży kontrakt od Apple zdecydowało się na znaczne ulepszenie linii produkcyjnej niewielkich paneli OLED.

Pozostałe modele iPhone'a mają być wyposażone w ekrany Samsunga. Apple na premierę iPhone'a 12 zamierza przygotować 75 milionów egzemplarzy urządzeń.

Więcej informacji na temat wyświetlaczy LG w iPhone'ach 12 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 04.06.2020

iPhone 12 z ekranem 6,1 cala najważniejszym modelem

Najnowszy raport DigiTimes z końca maja 2020 roku informuje, że Apple na zaledwie kilka miesięcy przed premierą postanowiło zmienić swoją strategię o 180 stopni. Ogromny wpływ na wprowadzenie zmian mają najnowsze wyniki sprzedażowe iPhone'a 11.

Źródło: apple.com

Niedawno informowaliśmy czytelników PCWorld, że iPhone 11 stał się najlepiej sprzedającym się smartfonem 2020 roku. Urządzenie to zastąpiło na podium swojego bezpośredniego poprzednika - iPhone'a Xr. Dwa przystępne cenowo modele iPhone'a dobitnie uświadomiły firmie Apple, że nie każdy klient zamierza wydawać na telefon ponad 5000 zł nawet w przypadku, gdy zmienia urządzenie raz na 4 lub więcej lat.

Tim Cook postanowił zmienić plany produkcyjne dotyczące iPhone'a 12. Okazuje się, że w tym roku najważniejszym modelem będzie podstawowy iPhone 12 z ekranem o przekątnej 6,1 cala. Jak nietrudno się domyśleć jest to bezpośredni następca bijącego obecnie rekordy sprzedażowe iPhone'a 11.

Patrząc na ostatnie wyniki sprzedażowe iPhone'a 11, Apple postanowiło uruchomić produkcję bazowej wersji iPhone'a 12 wcześniej, niż pozostałych modeli.

Pierwsze egzemplarze iPhone'a 12 z ekranem o przekątnej 6,1 cala zjadą z linii produkcyjnej już na początku lipca. Produkcja pozostałych modeli z rodziny iPhone 12 rozpocznie się dopiero miesiąc później.

Apple podobnie, jak inni producenci sprzętu elektronicznego również boryka się z problemami z dostawami komponentów. Gigant z Cupertino postanowił zabezpieczyć produkcję iPhone'a 12 z ekranem o przekątnej 6,1 cala kosztem innych modeli - iPhone'a 12 z 5,4 calowym ekranem, iPhone'a 12 Pro oraz iPhone'a 12 Pro Max. Urządzenia te zostaną dostarczone na rynek w mniejszej ilości egzemplarzy.

Więcej informacji o zmianie strategii firmy Apple oraz wcześniejszym uruchomieniu produkcji iPhone'a 12 znajdziesz tutaj.

Makiety iPhone'a 12 przedostają się do sieci

Do internetu trafił raport, w którym zaprezentowano makiety 3D w rozmiarze rzeczywistym wszystkich modeli wchodzących w skład rodziny iPhone 12. Dzięki najnowszemu przeciekowi wiemy, jak dokładnie wyglądać będą nadchodzące smartfony z Cupertino.

Po dokładnym przyjrzeniu się makietom dostrzeżemy jedną, subtelną zmianę, o której wcześniej nie było mowy. Tyczy się ona położenia tacki na kartę nanoSIM. Według raportu modyfikacja była niezbędna, aby uzyskać miejsce dla anten sieci 5G.

iPhone 12 posiada tackę na karty SIM umieszczoną w lewym dolnym rogu. Poprzednie modele łącznie z bestsellerowym iPhone'm 11 posiadają tackę na kartę SIM na lewej krawędzi.

W raporcie zmianę położenia tacki na kartę SIM uzasadnia się koniecznością implementacji anteny sieci 5G od firmy Qualcomm. Informacja ta została potwierdzona również przez Alibaba.

W chwili obecnej nie wiadomo jeszcze czy makiety, które wyciekły do sieci przedstawiają iPhone'a 12, który trafi do sieci. Możliwe, że projekt urządzenia się zmieni, ale prawdę mówiąc jest to mało prawdopodobne.

Makiety iPhone'a 12 są zgodne z wcześniejszymi przeciekami dotyczącymi wyglądu. Tańsze modele podobnie, jak iPhone 12 zostały wyposażone w dwa aparaty. Droższe iPhone'y z dopiskiem Pro zaoferują trzeci obiektyw. Niestety, ale wszystkie modele iPhone'a nadal posiadają sporego notch'a w którym umieszczono elementy niezbędne do działania systemu Face ID. Rozmiary wycięcia w ekranie pozostaną niezmienione od trzech lat.

Źródło: macworld.com

Ogólna konstrukcja urządzenia jest podobna do iPhone'a 4. Oznacza to, że iPhone 12 zaoferuje ostrzej zakończone ramki i bardziej płaską konstrukcję. Na dolnej ramce nie zabrakło gniazda Lightning, które służy do ładowania oraz przesyłania danych. Niestety iPhone 12 w przeciwieństwie do iPad'a Pro nie zaoferuje złącza USB Typu C.

Lekka zmiana konstrukcji obudowy pozwoli na odchudzenie najnowszych modeli. iPhone'y 12 będą cieńsze od swoich poprzedników.

Więcej informacji na temat atrap iPhone'ów 12 znajdziesz tutaj.

iPhone 12 z preinstalowanym iOS 14

iPhone 12 sprzedawany będzie z preinstalowanym systemem iOS 14. Informacja ta nie powinna nikogo dziwić, ponieważ Apple od lat stosuje sprawdzony schemat. W czerwcu podczas konferencji WWDC prezentowane są nowe wersje wszystkich systemów operacyjnych giganta z Cupertino. Po premierze iOS'a, macOS'a, tvOS'a, iPadOS'a oraz watchOS'a następują wakacje, podczas których pracownicy Apple, programiści oraz zainteresowani użytkownicy testują wersje beta nadchodzących systemów operacyjnych, aby wyeliminować błędy.

Źródło: macworld.com

We wrześniu finalne wersje systemów operacyjnych udostępniane są na wszystkie kompatybilne urządzenia. Dodatkowo Apple preinstaluje najnowszą wersję systemu operacyjnego iOS na prezentowane we wrześniu modele iPhone'a. Dzięki temu Apple nie musi opracowywać dwóch wersji systemu operacyjnego na nowe urządzenia, a konsumenci nie muszą aktualizować swojego sprzętu od razu po wyjęciu z pudełka.

Wedle najnowszych plotek system operacyjny iOS 14 ma być kompatybilny z wszystkimi urządzenia, które obecnie pracują pod kontrolą iOS 13. Oznacza to, że wsparcie dla iPhone'a wynosić będzie ponad pięć lat.

Więcej informacji o nadchodzącym systemie operacyjnym iOS 14 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 11.06.2020

iPhone 12 trzecim smartfonem z 5 nm procesorem?

Od dłuższego już czasu wiemy, że iPhone 12 będzie pierwszym smartfonem od Apple wyposażonym w 5 nm procesor Apple A14 ze zintegrowanym modemem sieci 5G.

Pierwotnie plan był prosty - Apple miało zaprezentować pierwszego powszechnie dostępnego smartfona z 5 nm chipem. Niestety pandemia koronawirusa wywołała niemałe zamieszanie na rynku. Dodatkowo konkurencja również nie próżnuje. Poza Apple również Huawei oraz Samsung pracują nad swoimi procesorami produkowanymi w 5 nm.

Najnowsze informacje wskazują, że Apple z pewnością nie będzie pierwszym producentem, który wprowadzi do sprzedaży smartfona z 5 nm układem. Okazuje się, że amerykanie mogą zamykać podium.

Huawei kończy już prace nad układem HiSilicon 1000/1020, który zostanie zaimplementowany w Mate 40 Pro. Urządzenie pojawi się na rynku na przełomie września i października. W jeszcze bardziej zaawansowanym stadium prac jest Samsung. Koreańczycy informują, że premiera Samsunga Galaxy Note 20 odbędzie się na początku sierpnia. Oznacza to, że jeżeli plotki odnośnie procesora Exynos 992 się potwierdzą to właśnie Galaxy Note 20 będzie pierwszym smartfonem z 5 nm procesorem.

Więcej informacji o 5 nm procesorach do urządzeń mobilnych znajdziesz tutaj.

iPhone 12 - pierwszy smartfon od Apple z nagrywaniem rozmów

Apple przygotowuje się do wydarzenia WWDC 2020, na którym pojawią się wersje beta nowych systemów operacyjnych - iOS, iPadOS, macOS, watchOS oraz tvOS. Od dłuższego czasu w sieci krążą plotki o nowej opcji pozwalającej nagrywać rozmowy głosowe bezpośrednio z aplikacji Telefon. Wielu analityków rynkowych wypowiada się na ten temat. Część z nich zauważa, że implementacja takiej funkcji jest mocno powiązania z uwarunkowaniami prawnymi w danym kraju. Niezależnie od ich opinii wszystko wskazuje na to, że Apple faktycznie pozwoli nam nagrywać rozmowy prowadzone z wykorzystaniem iPhone'a 12.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje nagrywania rozmów w iOS

W sieci pojawił się nowy zrzut ekranu, który przedstawia ustawienia opcji odpowiedzialnej za nagrywanie rozmów. Niestety mamy spore wątpliwości co do jego autentyczności - FaceTime zostało niepoprawnie napisane, a na dodatek panel ustawień jest niespójny - część informacji znajduje się nad, a część pod przełącznikiem. Firma Apple bardzo ściśle stosuje się do swojego nazewnictwa, dlatego mało prawdopodobne jest, aby nawet w wersji beta pojawiły się nieprawidłowe nazwy.

Jeżeli funkcja nagrywania pojawi się w systemie iOS 14 to z pewnością trafi również do iPhone'a 12. Kompatybilność z poprzednimi urządzeniami stoi pod znakiem zapytania.

AKTUALIZACJA 18.06.2020

Produkcja iPhone'a 12 opóźniona przez wadliwe wyświetlacze

Apple zdecydowało się na obniżenie kosztów produkcji bazowych modeli iPhone'a 12 z ekranami o przekątnej 5,4 cala oraz 6,1 cala. Jak doskonale już wiemy będą to pierwsze, najtańsze modele wyposażone w ekran OLED. Apple szukając oszczędności wybrało nowego poddostawcę - chińską firmę BOE, która produkuje panele między innym dla Huawei'a.

Czarny iPhone 11 Cristian Musolino/Unsplash

Niestety okazało się, że pierwsza partia ekranów dla iPhone'a 12 wyprodukowanych przez BOE nie spełnia wymagań postawionych przez firmę Apple. Panele są niezgodne z dostarczoną specyfikacją techniczną i nie nadają się na pierwszy montaż.

Według portalu DDaily, który powołuje się na źródła bliskie fabryce BOE, Chińczycy są obecnie w trakcie produkcji drugiej partii wyświetlaczy, która ma spełniać wszystkie wymagania postawione przez zleceniodawcę - firmę Apple.

Przypominamy, że gigant z Cupertino podpisał z BOE umowę, która zakłada dostarczenie 45 milionów egzemplarzy wyświetlaczy do iPhone'a 12 w bazowych wersjach.

Wyświetlacze dla droższych modeli iPhonów nadal produkuje Samsung. Możliwe, że Apple zdecyduje się również na współpracę z LG Display.

Więcej informacji o wadliwych panelach BOE do iPhone'a 12 znajdziesz tutaj.

Czy akcesoria od iPhone'a 11 będą pasować do iPhone'a 12

Do sieci trafia coraz większa ilość makiet oraz prototypów iPhone'a 12, a część internautów zastanawia się, czy akcesoria od iPhone'a 11 pasować będą do nadchodzących smartfonów?

Pokrowce do iPhone'a 12/12 Pro/12 Pro Max Źródło: Gizmochina.com

Zazwyczaj Apple decyduje się na zmianę wyglądu raz na dwa lata. Zgodnie z cyklem wydawniczym ostatnia zmiana wyglądu odbyła się w zeszłym roku przy okazji premiery iPhone'a 11, więc część osób zakłada, że akcesoria od tego modelu będą pasować do 12ki. Niestety nie jest to takie proste.

Pokrowce do iPhone'a 12/12 Pro/12 Pro Max Źródło: Gizmochina.com

Należy również pamiętać, że na rynku jest iPhone Xr - bezpośredni następca iPhone'a 11. Akcesoria z Xr'a nie pasują do 11, ale już pokrowce zaprojektowane do 11ki da się założyć na Xr'a.

Apple nie zdecydowało się na całkowicie nowy design, ale zmiany w obudowie, jakich dokonano powodują, że pokrowce od iPhone'a 11 nie będą pasować do iPhone'a 12. Inaczej ma się sprawa z foliami i szkłami na ekran. Prawdopodobnie 6,1 calowy iPhone 12 będzie kompatybilny z akcesoriami ochronnymi ekranu do iPhone 11.

Więcej informacji o kompatybilności pokrowców znajdziesz tutaj.

Kolejne przecieki potwierdzają powrót iPhone'a do korzeni

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami możemy założyć z niemalże 100 procentową pewnością, że modele z rodziny iPhone 12 zaoferują klasyczny design znany z iPhone'a 4/4s.

Modele iPhone'a 12 Źródło: Twitter

iPhone 12 nadal posiadał będzie sporego notch'a, w którym umieszczono elementy odpowiedzialne za działanie systemu Face ID oraz dużą, kwadratową obudowę obiektywów, ale w zamian zaoferuje płaski front, płaskie plecki oraz kwadratową ramkę.

W sieci pojawiły się właśnie kolejne modele iPhone'a 12. Tym razem za przeciek odpowiedzialny jest użytkownik Twitter'a o nicku Jin_Store.

Modele smartfona, które wyciekły do sieci są wykorzystywane przez producentów pokrowców i akcesoriów do urządzeń mobilnych, aby byli oni w stanie zaprojektować swoje produkty przed premierą urządzenia. Najczęściej modele takie przedstawiają najważniejsze elementy charakterystyczne konstrukcji oraz wszelkiego rodzaju wycięcia i przyciski.

Więcej informacji o zdjęciach makiet iPhone'a 12 znajdziesz tutaj.

iOS 14 - poznajcie system operacyjny iPhone'a 12

WWDC 2020 już za nami. Co prawda na corocznej Światowej Konferencji Deweloperów Apple nigdy nie zdradza szczegółów na temat nadchodzących modeli iPhone'a, ale pośredni dzięki nowemu systemowi operacyjnemu iOS jesteśmy w stanie dowiedzieć się niektórych rzeczy o nadchodzącym urządzeniu.

iOS 14

Apple zdecydowało się na znaczną rozbudowę iOS'a 14 o funkcje, które doskonale znamy z Androida. Aktualizację do iOS 14 otrzymają wszystkie urządzenia, które są kompatybilne z iOS 13. iPhone 12, który zadebiutuje we wrześniu będzie pierwszym urządzeniem z preinstalowanym systemem operacyjnym iOS 14.

Gigant z Cupertino po latach zdecydował się na wprowadzenie elementów, które dotychczas charakterystyczne były dla Androida. Mowa oczywiście o widgetach oraz menu z aplikacjami. Oprócz tych dwóch najważniejszych zmian iOS 14 umożliwi w końcu na oglądanie filmów w trybie PiP (Picture in Picture). Nie zabraknie również niewielkich zmian w obrębie Apple Maps (nie dotyczą Polski) oraz CarPlay. Rozwiązanie łączące iPhone'a z systemem inforozrywki w samochodzie wzbogaciło się o funkcję wirtualnego kluczyka - CarKey. Jeżeli posiadasz odpowiednio nowoczesny samochód już wkrótce iPhone 12 zastąpi Ci kluczyki.

Apple zaprezentowało też szereg ulepszeń w zakresie ochrony prywatności, które pojawią się na milionach urządzeń jesienią tego roku. Użytkownicy będą w stanie ograniczyć poszczególnym aplikacjom dostęp do lokalizacji. Pojawi się nowa funkcja udostępnienia przybliżonej lokalizacji. Podobnie, jak w systemie Android również iOS poinformuje użytkownika w momencie, gdy aplikacja korzystać będzie z kamery lub mikrofonu.

Po instalacji pierwszej, deweloperskiej wersji beta systemu operacyjnego iOS 14 użytkownicy znaleźli również kilka innych ciekawych nowości, którymi Apple nie podzieliło się z nami na przemowie otwierającej tegoroczne wydarzenie WWDC.

Jedną z ciekawszych funkcji jest Back Tap.

Po stuknięciu dwa razy w tylną obudowę iPhone'a X lub nowszego urządzenie przełącza się pomiędzy ekranem domowym, a centrum powiadomień. iPhone z iOS 14 jest też w stanie stale nasłuchiwać otoczenie i powiadamiać użytkownika o rozpoznanych dźwiękach takich, jak płaczące dziecki, pożar, zamknięcie drzwi czy alarm samochodowy.

Więcej informacji o systemie iOS 14 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 30.06.2020

Bazowy model tańszy, niż zakładaliśmy, ale z modemem 4G LTE na pokładzie

Podczas, gdy mieliśmy już prawie 100 procentową pewność, że każdy model z rodziny iPhone 12 zaoferuje wbudowany modem sieci 5G (wolniejszy w bazowych modelach) to do internetu wyciekły najnowsze informacje z zaufanego źródła. Zakładają one, że Apple wprowadzi jednak na rynek modele z modemem sieci 4G LTE.

iPhone 11 Pro - ostatni flagowy iPhone bez 5G

Apple ma zamiar wprowadzić na rynek bazowe wersje iPhone'a 12 oraz iPhone'a 12 Max w odmianach 4G LTE oraz 5G. Pocieszające jest, że każdy model iPhone'a 12 - niezależnie czy z modemem 5G czy nie, będzie tańszy od obecnie sprzedawanego iPhone'a 11.

W kwietniu 2020 roku Jon Prosser udostępnił ceny nadchodzących modeli iPhone'a. Wynikało z nich, że iPhone 12 w bazowej wersji z modemem sieci 5G kosztować będzie 649 dolarów. Obecnie iPhone 11 wyceniony jest na 699 dolarów.

Użytkownik Twittera o nicku @omegaleaks twierdzi, że na półkach sklepowych pojawią się jeszcze tańsze modele z modemami sieci 4G LTE. Bazowy iPhone 12 kosztować będzie 549 dolarów. Dopłata do modemu 5G wynosić będzie 100 dolarów. Oznacza to, że decydując się na model z LTE zaoszczędzimy naprawdę sporo pieniędzy w stosunku do iPhone'a 11, który kosztuje minimum 699 dolarów (3599 zł w Polsce).

my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 max

iphone 12(4g) if it happens will be 549$

4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said. — Omega LEAKS and RUMORS (@omegaleaks) June 25, 2020

iPhone 12 w wersji 4G kosztować będzie 150 dolarów więcej od iPhone'a SE 2020 - najtańszego modelu dostępnego obecnie w sprzedaży. Na rynku pojawi się także iPhone 12 Max z modemem sieci 4G LTE. Tak skonfigurowany telefon kosztować będzie 649 dolarów - tyle samo co mniejszy iPhone 12 z 5G.

Jeżeli informacje podane przez @omegaleaks okażą się autentyczne to we wrześniu Apple zaprezentuje nie cztery, a sześć modeli iPhone'a 12.

Więcej informacji o iPhonie 12 z modemem sieci 4G LTE znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 09.07.2020

iPhone 12 bez ładowarki w zestawie

Informowaliśmy już wielokrotnie, że iPhone 12 będzie nieco tańszy od swojego poprzednika. Niestety wiemy już, ze obniżka ceny nie bierze się znikąd. W sieci pojawiły się informacje o zubożałym zestawie sprzedażowym. Wyżej informowaliśmy, że bazowe modele iPhone'a 12 dostarczane będą bez przewodowych słuchawek EarPods z kolektorem Lightning. Teraz okazuje się, że iPhone 12 może być sprzedawany jedynie w zestawie z przewodem Lightning -> USB Typu A.

Na przestrzeni ostatnich kilku dni największe anglojęzyczne portale podały do informacji, że iPhone 12 będzie pierwszym modelem smartfona od Apple, który dostarczany będzie bez ładowarki. Do tej pory praktykę taką uprawiała między innymi Motorola z pierwszymi modelami serii Moto G, ale musimy pamiętać, że w tym momencie mówimy o smartfonie za 3500 zł, a nie tanim budżetowcu.

Informacje o braku ładowarki w zestawie sprzedażowym iPhone'a 12 potwierdziło poniekąd samo Apple. Firma rozesłała ankiety do użytkowników iPhone'a Xr - poprzednika iPhone'a 11 i iPhone'a 12. Producent zapytał wprost o to, co użytkownicy zrobili z dołączonym do zestawu, 5 W zasilaczem.

5W ładowarka do iPhone'a

Dotychczas mówiło się, że Apple w końcu porzuci dołączanie do zestawu wolnego, 5 W zasilacza, a tymczasem może okazać się, że zamiast oczekiwanej szybkiej, 18 W ładowarki otrzymamy sam przewód USB.

Więcej informacji o braku ładowarki w zestawie z iPhone 12 znajdziesz tutaj.

iPhone 12 z ekranem 5,4 cala mniejszy od iPhone'a 7/8/SE 2

Najnowszy model iPhone'a w bazowej odmianie faktycznie będzie bardzo mały. Apple po latach produkowania kompaktowych urządzeń zupełnie wycofało się ze sprzedawania niewielkich smartfonów. Wszystko wskazuje na to, że w 2020 roku trend ten odwróci się, a w ofercie pojawi się prawdziwie flagowy model, który na dodatek będzie mniejszy od iPhone'a 7/8/SE 2.

iPhone SE, iPhone 12 5,4" i iPhone 7

W internecie pojawiły się właśnie zdjęcia atrapy iPhone'a 12 z ekranem o przekątnej 5,4 cala, który ukazują, jak smartfon prezentuje się w porównaniu do iPhone'a SE pierwszej generacji (z 4 calowym ekranem) oraz iPhone'a 7 (z 4,7 calowym ekranem).

iPhone 12 z ekranem o przekątnej 5,4 cala jest zaledwie o kilka milimetrów szerzy oraz wyższy od 4 calowego iPhone'a SE. Wszystko dzięki implementacji mniejszego, niż w modelu 11 ekranu przy zachowaniu niewielkich ramek. Dodatkowo iPhone 12 będzie mniejszy od iPhone'a 7, iPhone 8 oraz iPhone'a SE drugiej generacji, które korzystają z tego samego kadłubka.

Więcej informacji o wielkości iPhone'a 12 z 5,4 calowym ekranem oraz jego dokładnych wymiarach dowiesz się z tego tekstu.

iPhone 12 - porównanie rozmiarów z starszymi modelami

Chwilę po pojawieniu się zdjęć porównujących wymiary iPhone'a 12 z iPhone'm SE oraz 7/8/SE 2 do sieci wyciekła ikonografiką, na której widać dokładne porównanie wymiarów wszystkich modeli iPhone'a 12 z poprzednikami.

iPhone 12 na tle poprzedników Źródło: MacRumors.com

Na zdjęciu widać, że podstawowy, najmniejszy model iPhone'a z ekranem o przekątnej 5,4 cala będzie faktycznie mały. Urządzenie jest niewiele większe od iPhone'a SE z 4 calowym ekranem, a jednocześnie zauważalnie mniejsze od iPhone 7/8/SE2 z ekranem o przekątnej 5,4 cala. iPhone 12 z ekranem o przekątnej 6,1 cala zaoferuje identyczne wymiary, jak iPhone 11, a model z 6,7 calowym ekranem będzie niemalże taki sam, jak obecnie sprzedawany iPhone 11 Pro Max.

iPhone 12 na tle poprzedników Źródło: MacRumors.com

Więcej informacji o ikonografice pokazującej różnice w wymiarach nowych modeli iPhone'a znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 18.07.2020

iPhone 12 Pro z 6 GB pamięci operacyjnej

Apple nigdy nie chwali się szczegółową specyfikacja techniczną swoich smartfonów. Producent często informuje o przyroście wydajności smartfona oraz CPU i GPU względem poprzednich modeli oraz flagowych smartfonów z Androidem, ale milczy na temat ilości zastosowanej pamięci operacyjnej oraz pojemności akumulatorów. Wszystko dlatego, że w zasadzie nie ma się czym chwalić. Apple obecnie stosuje w swoich smartfonach maksymalnie 4 GB pamięci operacyjnej podczas, gdy konkurencja z Androidem wprowadza pierwsze smartfony z 16 GB RAM'u. Mało kto patrzy jednak na optymalizację systemu, a to ona znacząco wpływa na wydajność całego urządzenia. System operacyjny iOS pisany na garstkę urządzeń jest znacznie bardziej zoptymalizowany, niż otwarty Android.

@L0vetodream udostępnił nowe informacje na temat nadchodzących smartfonów Apple. Okazuje się, że inżynierowie poza nowym 5 nm procesorem Apple A14 oraz modemem sieci 5G postanowili również zwiększyć ilość pamięci operacyjnej. Tweet sugeruje, że iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max zostaną wyposażone w 6 GB pamięci operacyjnej. Bazowe modele takie, jak iPhone 12 i iPhone 12 Max nadal zaoferują 4 GB pamięci operacyjnej LPDDR4X.

Professional 6GB

General 4GB — 有没有搞措 (@L0vetodream) July 9, 2020

Więcej informacji o zwiększonej ilości pamięci operacyjnej w iPhone 12 znajdziesz tutaj.

iPhone 12 z mniejszą, niż dotychczas baterią oraz szybszym ładowaniem

Do sieci przedostały się dane techniczne akumulatorów, jakie zostaną zastosowane w najnowszych smartfonach Apple z rodziny iPhone 12. Niestety okazuje się, że każdy z modeli zaoferuje mniejszą baterię od swojego bezpośredniego poprzednika. W zamian za to Apple doda do najnowszych modeli iPhone'a jeszcze szybszy system ładowania. Szkoda, że w dalszym ciągu ładowanie nie będzie tak szybkie, jak u konkurencji produkującej smartfony z Androidem.

iPhone 12 Źródło: phonearena.com

Apple zamierza wprowadzić na rynek nową 20 W ładowarkę dedykowaną dla najnowszych modeli iPhone'a. Droższe modele iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max dostarczane będą z nowym zasilaczem w zestawie. Osoby, które zdecydują się na tańsze modele będą mogły zakupić ją jako dedykowane akcesorium.

Gorszą wiadomością są informacje na temat pojemności baterii w poszczególnych modelach iPhone'a 12. Pochodzą one z bazy danych organizacji certyfikacyjnej C3.

W jakie akumulatory zostaną wyposażone iPhone'y 12:

5,4 calowy iPhone 12 2227 mAh

6,1 calowy iPhone 12 Max 2775 mAh (iPhone 11 3110 mAh)

(iPhone 11 3110 mAh) 6,1 calowy iPhone 12 Pro 2775 mAh (iPhone 11 Pro 3046 mAh)

(iPhone 11 Pro 3046 mAh) 6,7 calowy iPhone 12 Pro Max 3687 mAh (iPhone 11 Pro Max 3969 mAh)

Akumulatory nowych modeli iPhone'a będą o od 7 do 12% mniejsze od tych z iPhone'a 11.

Bateria iPhone'a 12 Źródło: gsmarena.com

Jeden z akumulatorów, który przypadkowo trafił do sieci zostanie wykorzystany w trzech smartfonach o numerach modeli A2471, A2431 oraz A2466.

Niestety baterie są mniejsze, ale w rzeczywistości nie musi to oznaczać, że nowe smartfony zaoferują gorsze czasy pracy na baterii od swoich poprzedników. W tym miejscu warto przypomnieć, że iPhone 12 zostanie wyposażony w jeszcze bardziej energooszczędny, 5 nm procesor Apple A14. W praktyce iPhone 12 działać będzie z dala od ładowarki tyle samo, co iPhone 11.

Więcej informacji o pojemności baterii w iPhone 12 znajdziesz tutaj.

iPhone 12 z kablem Lightning w oplocie

Bazowe modele iPhone'a 12 sprzedawane będą bez ładowarki oraz słuchawek w zestawie. Ograniczenie zestawu sprzedażowego pozwoli obniżyć koszty produkcji oraz logistyki, co przełoży się na nieco niższą cenę startową iPhone'a 12. Informowaliśmy już, że bazowy model będzie tańszy od obecnie sprzedawanego iPhone'a 11 (cena od 3599 zł).

Najnowszy przeciek sugeruje, że Apple zamierza dołączać do iPhone'a przewód nowej generacji. Przypominamy, że obecny kabel USB Typu A > Lightning znajduje się w pudełkach iPhone'a od czasu premiery iPhone'a 5 w 2012 roku.

Przewód USB Typu A > Lightning

Informacja o nowym przewodzie również pochodzi od @L0vetodream. Sugeruje on, że Apple dołączy do iPhone'a 12 nowy przewód z plecionką. Gigant z Cupertino ma zamiar zaprzestać sprzedaży kabli ze złączem USB Typu A. Każdy nowy iPhone, który zostanie zaprezentowany we wrześniu dostarczany będzie z przewodem USB Typu C > Lightning. Obecnie przewód ten znajdziemy w zestawie z iPhone'm 11 Pro i 11 Pro Max. Dla tańszych modeli iPhone'a jest to dodatkowe akcesorium.

Złącze Lightning w iPhone Xr

Więcej informacji o zupełnie nowym przewodzie Lightning > USB Typu C znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 28.07.2020

iPhone 12 z nowym rodzajem autofocusa oraz bez szans na peryskop

Ming Chi-Kuo - szanowany w środowisku Apple analityk TK Securitiess udostępnił nowy raport, w którym porusza kwestię aparatów dla kolejnych generacji iPhonów.

Kuo uważa, że Semco oraz Sunny Optical - najlepsi koreańscy oraz chińscy dostawcy obiektywów dołączą do grona firm produkujących podzespoły do iPhone'a.

Dzięki wielu dostawcom Apple może liczyć na niezakłócony łańcuch dostaw nawet, gdy u jednego z poddostawców wystąpią problemy z produkcją podzespołów.

Ming Chi-Kuo wierzy, że Apple dzięki nowym poddostawcom będzie w stanie zaoferować jeszcze lepsze podzespoły w swoich nadchodzących smartfonach. Ma to pozytywnie wpłynąć na jakość fotografii mobilnej.

iPhone 12 ma wykorzystywać nowy system autofocusa oparty na sprężynie z silnikiem cewki kulowej zaprojektowanym przez nowego dostawcę części - Semco.

Dodatkowo Kuo przekazał, że w tym roku nie powinniśmy liczyć na obecność peryskopu, który w iPhonie pojawi się dopiero w 2022 roku lub później.

Więcej informacji o nowym systemie autofocus i nowych poddostawcach znajdziesz tutaj.

Beta systemu iOS 14 potwierdza obecność 5,4 calowego iPhone'a 12

W jednej z najnowszych bet systemu operacyjnego iOS 14 znaleziono odwołania do nadchodzącego iPhone'a 12 z ekranem o przekątnej 5,4 cala.

iPhone SE pierwszej generacji

Trzecia deweloperska beta iOS 14 potwierdza, że Apple wprowadzi na rynek małego iPhone'a, który zaoferuje 5,4 calowy ekran przy zachowaniu wymiarów zbliżonych do iPhone'a SE 2020.

Analiza jeden z funkcji dostępności - Lupy, która dynamicznie powiększa wybrane elementy wyświetlacza dla osób mających problemy ze wzrokiem stała się właśnie kompatybilna z urządzeniem wyposażonym w ekran o przekątnej 5,4 cala. W chwili obecnej Apple nie posiada w portfolio smartfona z takim ekranem. iPhone SE posiada ekran o przekątnej 4,7 cala, iPhone 11/Xr 6,1 cala, iPhone X/Xs/11 5,8 cala, a iPhone Xs Max/11 Pro 6,5 cala. Dodatkowo żaden ze starszych, kompatybilnych z iOS 14 modeli nie posiada ekranu o przekątnej 5,4 cala.

Najnowsza wersja lupy systemowej, która została zaszyta w iOS 14 beta 3 umożliwia wyświetlanie pełnego interfejsu użytkownika w rozdzielczości 960 x 2079 pikseli. W tym miejscu warto zaznaczyć, że jest to rozdzielczość dla komputerów Mac działajacych z symulatorem iOS odpalonym w Xcode. Identyczną rozdzielczość lupa posiada dla iPhone'a X, który posiada 5,8 calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1125 x 2436 pikseli.

Więcej informacji o kodzie źródłowym odwołującym się do iPhone'a 12 z 5,4 calowym ekranem znajdziesz tutaj.

Produkcja iPhone'a 12 z kolejnymi opóźnieniami. Premiera odroczona o miesiąc

Wszystko wskazuje na to, że tradycyjny cykl wydawniczy Apple uległ zmianie w związku z COVID-19. Raporty donoszą, że premiera została odroczona. Najnowszy z nich sugeruje, że iPhone 12 może zostać zaprezentowany dopiero pod koniec października.

iPhone 11 Pro Max

Informacja została uzyskana przez portal Macotakara od "wielu dostawców z Chin". Twierdzą oni, że opóźnienie jest bezpośrednio związane z COVID-19.

Źródła przekazują, że tańsze modele wyposażone w modem 4G LTE trafią do sprzedaży od razu po prezentacji. Modele z 5G pojawią się na półkach sklepowych dopiero w listopadzie.

W dalszym ciągu w internecie pojawiają się plotki o wrześniowej premierze, ale są one coraz mniej realne.

Więcej informacji o opóźnieniach w produkcji iPhone'a 12 znajdziesz tutaj.

Kolejne zdjęcia nowego przewodu USB Typu C do Lightning

To już prawie pewne, że iPhone 12 dostarczany będzie bez ładowarki i słuchawek w zestawie. W ramach pocieszenia możemy liczyć na obecność zupełnie nowego przewodu wykorzystującego USB Typu C. Dzięki niemu po raz pierwszy po 4 latach użytkownicy laptopów od Apple nie będą mieli problemu z podłączeniem swoich smartfonów do komputera. Obecnie wszystkie komputery Apple posiadają USB Typu C, a jedynie stacjonarne modele mają również USB Typu A.

Nowe przewody Lightning Źródło: macrumors.com

L0vetodream udostępnił dziś nowe zdjęcia przewodów USB Typu C -> Lightning w dwóch kolorach - czarnym oraz białym.

Do tej pory Apple nie oferowało przewodów Lightning autorskiej produkcji w oplocie.

Kabel w oplocie powinien zapewnić większą wytrzymałość. Z praktyki wiemy, że przewody stosowane przez Apple w zasilaczach MagSafe, przewodach USB oraz słuchawkach nie należą do najbardziej wytrzymałych. Co ciekawe biały kabel nie posiada dodatkowego wzmocnienia na końcówce przewodu, które jest obecnie w czarnej wersji kolorystycznej. Poza tym detalem oba przewody są bardzo podobne do obecnie produkowanych przez Apple kabli.

Nowe przewody Lightning Źródło: macrumors.com

Nowy przewód z plecionką powinien być dołączany do każdego modelu iPhone'a 12 chociaż w sieci nie brakuje spekulacji na temat zestawu sprzedażowego. Część postów sugeruje, że nowy przewód znajdziemy jedynie w opakowaniach droższych modeli z Pro w nazwie.

Więcej informacji o nowym przewodzie Lightning w oplocie znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 04.08.2020

Qualcomm potwierdza opóźnienie premiery iPhone 12

Qualcomm przekazał, że iPhone 12 zostanie wprowadzony z niewielkim opóźnieniem. Informacja ta potwierdza wcześniejsze doniesienia agencji Reuters.

Apple iPhone Xs

Amerykański producent układów scalonych, które trafiają między innymi do iPhone przekazał, że jego prognozy obejmują "opóźnienie wprowadzenia na rynek flagowego telefonu 5G".

Opóźnienie zostało określone jako lekkie. Informację podał dyrektor finansowy firmy - Akasha Palkhiwla.

Qualcomm w swoich informacjach podkreśla, że urządzenie zostanie wprowadzone w czwartym kwartale, który rozpoczyna się od października i trwa do końca roku. Biorąc pod uwage, że Apple zazwyczaj prezentuje i wprowadza do sprzedaży nowe modele iPhone'a pod koniec września opóźnienie może wynieść od kilku dni do nawet ponad miesiąca.

Producent układów scalonych nie przekazał jasno, że chodzi o premierę iPhone 12, ale wydaje się mało prawdopodobne, aby chodziło o inne urządzenie mające zadebiutować w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Tegoroczne modele iPhone'a zaoferują modem sieci 5G zaprojektowany przez Qualcomm, który zostanie zintegrowany z 5 nm procesorem Apple A14.

Więcej informacji o opóźnieniu w produkcji znajdziesz tutaj.

iPhone 12 zadebiutuje w październiku z nowymi modelami iPada

Chwilę po informacji pochodzącej od dyrektora finansowego Qualcomm Jon Prosser - znana w sieci osobowość zajmująca się sprzętem od Apple poinformował, że iPhone 12 zadebiutuje razem z nowymi modelami iPadów.

iPad mini 2019 i iPhone Xs Max

Według najnowszych plotek powinniśmy oczekiwać, że Apple zaprezentuje nowe urządzenia o miesiąc później, niż zazwyczaj. W związku z problemami gospodarczymi i globalnym kryzysem wywołanym przez COVID-19 Apple zamierza zaprezentować iPhone'a w październiku. Wszystko w związku z opóźnieniami w produkcji.

Prosser przekazał, że na konferencji prasowej Apple zamierza również zaprezentować nowe modele iPad'a. Niestety w chwili obecnej nie wiemy o jakie dokładnie tablety chodzi. Prawdopodobnie Apple odświeży bazowego iPad'a 7 generacji, który posiada przestarzały procesor Apple A10 Fusion pochodzący wprost z iPhone'a 7. Możliwe, że zobaczymy także nowego Air'a oraz iPad'a mini, który ma otrzymać większy ekran i wygląd iPad'a Pro.

Nie spodziewamy się premiery iPad'a Pro, ponieważ model ten otrzymał już w tym roku aktualizację. Możliwe, że Apple zaprezentuje 11 calowego iPad'a Air z czytnikiem linii papilarnych Touch ID wbudowanym w ekran.

Więcej informacji o premierze iPhone 12 razem z nowymi modelami iPada znajdziesz tutaj.

Apple oficjalnie potwierdza - premiera iPhone 12 odroczona!

Po informacjach przekazanych przez Qualcomm oraz Jon'a Prosser'a Apple oficjalnie potwierdziło, że iPhone 12 zadebiutuje nieco później. Dyrektor finansowy Luca Maestri podczas rozmowy z inwestorami przekazał, że informacje podane wcześniej przez Qualcomm są wiarygodne.

iPhone 11 w pudełku

Modele iPhone'a 12, iPhone'a 12 Max, iPhone'a 12 Pro oraz iPhone'a 12 Pro Max zadebiutują kilka tygodni później.

Maestri przekazał, że "w zeszłym roku zaczęliśmy sprzedawać nowe iPhone'y pod koniec września. W tym roku przewidujemy, że dostawa będzie dostępna kilka tygodni później."

Apple zazwyczaj prezentuje nowe modele iPhone'a niedługo po zakończeniu wakacji - w połowie września. Urządzenia trafiają do sprzedaży kilka dni później. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej reguły. iPhone X oraz iPhone Xr zostały wprowadzone do sprzedaży nieco później.

Więcej informacji o oświadczeniu dyrektora finansowego Apple znajdziesz tutaj.

Premiera iPhone 12 odbędzie się w dwóch fazach

Najnowsze plotki donoszą, że iPhone 12 zostanie wprowadzony do sprzedaży w dwóch niezależnych od siebie fazach. Stanie się tak już trzeci raz. Przypominamy, że wcześniej iPhone X i Xr trafiły do sprzedaży później, niż inne, zaprezentowane tego samego dnia smartfony.

iPhone X, który został wprowadzony na rynek później od iPhone 8/8 Plus Źródło: macworld.com

Apple podobno przygotowuje się do wprowadzenia iPhone 12 z 4G LTE. Modele z obsługą sieci 5G trafią na półki sklepowe nieco później, niż przewidywano.

Najnowszy raport DigiTimes zakłada, że w tym roku Apple zamierza stopniowo wprowadzać na rynek nowe modele iPhone'a. Początkowo na rynku mogą pojawić się 6,1 calowe modele, a później dołączą do nich 5,4 calowy iPhone 12 oraz 6,7 calowy iPhone 12 Pro Max.

Apple oficjalnie nie przedstawiło jeszcze daty premiery iPhone 12. Zaproszenia dla dziennika wysyłane są zawsze z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.

Więcej informacji o falowym wprowadzeniu do sprzedaży iPhone 12 znajdziesz tutaj.

iPhone 12 jednak bez 120 Hz wyświetlacza!

iPhone 12 miał zaoferować rewolucję w zakresie zastosowanych wyświetlaczy tym czasem okazuje się, że Apple postanowiło ciąć koszty i zrezygnowało z paneli ProMotion.

iPhone X z notchem

Bazowe modele miały otrzymać panele OLED znane z droższych modeli od 2017 roku. Topowy iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max miały otrzymać również ProMotion - zwiększoną do 120 Hz częstotliwość odświeżania. Niestety najnowsze informacje wskazują, że iPhone 12 nie ma odpowiednich podzespołów do obsłużenia 120 Hz wyświetlacza.

Informacja została przekazana przez Ross'a Young za pośrednictwem konta na Twitterze. Donosi on, że iPhone 12 nie posiada podzespołów niezbędnych do implementacji wyświetlaczy o podwyższonej częstotliwości taktowania.

Our sources indicate no 120Hz hardware on new iPhones. You need 120Hz driver ICs. — Ross Young (@DSCCRoss) August 4, 2020

Ross Young dementuje plotki na temat ProMotion w iPhone 12. Wszystkie modele, które zostaną zaprezentowane na przestrzeni następnych miesięcy zaoferują klasyczne 60 Hz wyświetlacze OLED. Podobny panel znajdziemy w bazowym Galaxy Note 20.

W sieci pojawiły się również zdjęcia podzespołów iPhone'a 12. Za przeciek odpowiedzialny jest Mr. white. Wspomina on, że Apple nie zdecydowało się na zmniejszenie modułu Face ID. Oznacza to, że ekran zaoferuje charakterystyczne wycięcie.

Więcej informacji o wyświetlaczu bez ProMotion znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 21.08.2020

Oficjalna data premiery iPhone w sieci!

Co roku w sieci pojawia się mnóstwo plotek na temat nadchodzących modeli iPhone. Przeważnie nie dotyczą one daty premiery, ponieważ Apple od lat organizuje ją w połowie września. Niestety w tym roku w związku z pandemią koronawirusa premiera iPhone 12 jest kolejnym elementem, który pozostaje tematem plotek, przecieków i spekulacji.

W tym roku premiera nowych modeli iPhone odbędzie się później, niż zazwyczaj.

Na temat premiery iPhone 12 wypowiedział się Jon Prosser, który do tej pory przekazywał autentyczne informacje dotyczące produktów firmy Apple. Według niego iPhone 12 zostanie zaprezentowany dopiero 12 października 2020 roku. Pierwsze egzemplarze mają trafić do użytkowników 19 października po trwającej tydzień przedsprzedaży.

Dodatkowo droższe modele iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max mają pojawić się dopiero w listopadzie.

Co ciekawe Jon Prosser informuje, że Apple nie zrezygnowało z wrześniowych premier. Za pośrednictwem informacji prasowych Apple zaprezentuje Apple Watch Series 6 oraz nowe modele iPad'a. Ich premiera i sprzedaż rozpoczną się 7 września 2020 roku w dniu pierwotnie planowanej premiery iPhone 12.

Więcej informacji o datach premier nowych urządzeń mobilnych od Apple znajdziesz tutaj.

Apple One - nowy zestaw usług dla iPhone 12

Apple posiada w swojej ofercie kilka usług, do których dostęp uzyskamy po wykupieniu odnawialnych co miesiąc subskrypcji. Mowa oczywiście o Apple Music, News+, tv+ oraz Apple Arcade. Mimo, że wszystkie rozwiązania zostały stworzone przez Apple to nie ma możliwości ich zakupu w pakiecie.

Apple Music, Apple TV oraz iCloud

Ma się to jednak zmienić wraz z premierą iPhone 12. Apple przygotowuje ponoć Apple One - zestaw pakietów, dzięki którym usługi będą tańsze.

Bazową usługą w Apple One ma być Apple Music. Kolejne usługi mają być dodawane jako pakiety dodatkowe.

Więcej informacji o Apple One powinno pojawić się na Apple Special Event w październiku.

Z dodatkowymi informacjami o Apple One zapoznasz się tutaj.

iPhone 12 na zdjęciach - iPhone 4 na sterydach?

Nie od dziś wiemy, że iPhone 12 będzie powrotem do klasycznego designu. Apple produkując tegoroczne smartfony czerpało inspiracje z iPhone'a 4 - jednego z najładniejszych smartfonów, jakie kiedykolwiek powstały.

Makiety iPhone'a 12 w pokrowcach Skech Źródło: 9to5mac.com

Do sieci trafiły właśnie nowe zdjęcia przedstawiające nadchodzące modele iPhone'a 12 w pełnej krasie. Tym razem możemy oglądać smartfony w obudowach ochronnych firmy Skech.

Fotografie potwierdzają, że iPhone 12 (w szczególności w etui) wygląda, jak przerośnięty iPhone 4/4s. Wraz z najnowszym modelem do łask powróci bardziej kanciasta obudowa z płaskimi ramkami bocznymi.

Więcej o zdjęciach iPhone 12 w obudowach ochronnych Skech znajdziesz tutaj.

iPhone 12 zaoferuje tańszą w produkcji baterię

To było do przewidzenia! Apple w zamian za implementacje modemu sieci 5G zdecydowało się na obniżenie do minimum kosztów produkcji pozostałych podzespołów. Strategia ta ma umożliwić utrzymanie atrakcyjnej ceny startowej, ale czy nie odbije się negatywnie na użytkownikach?

iPhone z rozładowaną baterią Źródło: macworld.co.uk

Według znanego analityki Ming Chi-Kuo gigant z Cupertino zaimplementował modem sieci 5G jednocześnie ograniczając koszty produkcji pozostałych podzespołów. Wszystko po to, aby uniknąć podwyżki ceny iPhone 12..

Kuo uważa, że największe oszczędności udało się wygospodarować na akumulatorach. Dięki technologicznemu krokowi wstecz bateria iPhone 12 ma być w produkcji tańsza o od 40 do 50 procent od identycznego akumulatora dla obecnie sprzedawanego iPhone 11.

Czy zmiana baterii na tańszą wyjdzie konsumentom na dobre? Tego dowiemy się w październiku po oficjalnie premierze iPhone 12.

Więcej informacji o tańszej baterii iPhone 12 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 31.08.2020

iPhone 11 znacznie tańszy po premierze iPhone 12

Zdaniem analityków Apple znacząco przemodeluje swoją ofertę smartfonów wraz z premierą iPhone 12. Okazuje się, że po zaprezentowaniu czterech nowych modeli sporo smartfonów zostanie wycofanych ze sprzedaży, a na dodatek iPhone 11 doczeka się znacznej obniżki ceny.

iPhone Xr (z prawej) i iPhone 11 (z lewej)

Według najnowszych informacji Apple zaprzestanie sprzedaży iPhone'a 11 Pro oraz 11 Pro Max. Z oferty zniknie także tańszy model Xr. Funkcję flagowych modeli z rodziny 11 Pro przejmą nowe iPhone'y 12 Pro i 12 Pro Max. Miejsce iPhone'a Xr zajmie klasyczny iPhone 11, który doczeka się sporej obniżki ceny.

Oznacza to dwie rzeczy - iPhone 11 kosztujący około 3000 zł może być konkurencją dla bazowego iPhone 12 z ekranem o przekątnej 5,4 cala. Konsumenci pragnący większego smartfona będą mogli wybrać jedenastkę i zaoszczędzić sporo pieniędzy. Dodatkowo sprzedawcy z pewnością pozbywać się będą iPhone 11 Pro i Pro Max, których ceny staną się znacznie atrakcyjpeijeze, niż dotychczas.

Według danych przekazanych przez iappletimes za pośrednictwem Twittera iPhone 11 w bazowej wersji doczeka się obniżki ceny detalicznej o 150 dolarów. Oznacza to, że 64 GB wariant kosztować będzie 549 dolarów (około 2050 zł netto). iPhone 11 po obniżce ceny ma być tańszy od iPhone'a Xr. To również nie powinno nas dziwić, ponieważ Xr podczas debiutu był droższy o 11 ki.

W ofercie pozostanie oczywiście najtańszy iPhone SE 2020, którego cena startuje z pułapu 2199 zł.

Więcej informacji o zmianach w ofercie znajdziesz tutaj.

Sprzeczne informacje o ekranie iPhone 12

Do sieci co chwilę trafiają sprzeczne informacje na temat wyświetlaczy iPhone 12. Coraz bardziej prawdopodobne wydaje się użycie 60 Hz wyświetlacza w najdroższych modelach iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max. W chwili obecnej jedynie Apple nie posiada w swojej ofercie flagowego smartfona z ekranem o podwyższonej częstotliwości taktowania.

W związku z pandemią koronawirusa i zerwanymi łańcuchami dostaw Apple ma spory problem z zakupem podzespołów, które pozwolą zaoferować 120 Hz ekran w najnowszych modelach iPhone 12.

Ross Young podkreśla, że Apple może skorzystać z 120 Hz wyświetlaczy, ale ma problem z uzyskaniem dostępu do sterowników, które pozwolą wyświetlać ekran z częstotliwością większą niż 60 Hz.

Więcej informacji o 60 Hz wyświetlaczu znajdziesz tutaj.

120 Hz ekran może być zarezerwowany dla najdroższego iPhone 12 Pro Max

W sieci pojawiły się nowe dowody na obecność 120 Hz matrycy w topowym modelu iPhone 12 Pro Max.

Ekran iPhone 11 Pro

Z najnowszego przecieku za który odpowiedziały jest Jon Prosser iPhone 12 finalnie otrzyma 120 Hz ekran. Niestety mowa o najdroższym modelu iPhone 12 Pro Max, którego cena detaliczna wynosić będzie ponad 5500 zł. Na Twitterze pojawiło się zdjęcie systemu operacyjnego iOS 14, na którym widać ustawienia podwyższonej częstotliwości taktowania.

Według Jona Prossera iPhone 12 zaoferuje 120 Hz wyświetlacz, mniejszego notcha, LiDAR z wbudowanym autofocusem oraz możliwość nagrywania filmów w 4K przy zachowaniu 240 klatek na sekundę.

Niestety Prosser donosi, że 120 Hz ekran zastosowano w testowej próbce PVT - - Performance Verification Testing. Funkcja ta niestety może nie trafić do sprzedażowej wersji iPhone 12 Pro Max.

Więcej informacji o 120 Hz ekranie znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 04.09.2020

iPhone 12 zadebiutuje razem z Apple Watch Series 6

Dotychczas sądziliśmy, że Apple opóźni jedynie premierę iPhone 12, a pozostałe urządzenia takie, jak iPad oraz Apple Watch zostaną zaprezentowane we wrześniu. Najnowsze informacje wskazują jednak, że nie mamy co liczyć na niezależną premierę zegarka Apple Watch.

Apple Watch jest akcesorium zależnym od iPhone. Z tego właśnie powodu Apple postanowiło opóźnić premierę swojego zegarka i wprowadzić go na rynek razem z nowymi modelami iPhone'a.

Zegarek Apple Watch Series 5 Źródło: macworld.com

Informacja ta została przekazana przez @L0vetodream za pośrednictwem Twittera.

there is no Watch this month — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 2, 2020

Apple zamierza zorganizować Special Event w drugiej połowie października. Prawdopodobnie właśnie na tej imprezie zobaczymy nową generację zegarka Apple Watch.

Ostatnie plotki sugerują, że na rynku pojawią się dwa zegarki od Apple. Jeden z nich to Apple Watch Series 6. Obok niego zadebiutuje również tańszy model, który zastąpi sprzedawanego od 2017 Apple Watch Series 3. Nie będzie to jednak następca Apple Watch Series 4/5 tylko nowy, budżetowy model.

Więcej informacji o zegarku Apple Watch Series 6 znajdziesz tutaj.

iOS 14 zadebiutuje przed premierą iPhone 12

iPhone 12 pracować będzie pod kontrolą najnowszej wersji systemu operacyjnego iOS. W pogoni za kolejnymi informacjami zapomnieliśmy nieco o oprogramowaniu, które napędzać będzie iPhone'y przez najbliższy rok. System operacyjny iOS 14 zostanie również udostępniony jako aktualizacja dla posiadaczy starszych modeli iPhone'a. Co ciekawe najnowsze informacje donoszą, że premiera iPhone 12 nie opóźni wprowadzenia na rynek iOS 14.

System operacyjny w finalnej wersji może zostać udostępniony na kilka tygodni przed premierą iPhone 12. Oczekuje się, że premiera odbędzie się jeszcze we wrześniu.

Widgety w systemie iOS 14 Źródło: macworld.com

Informacje o systemie operacyjnym iOS przekazał Bloomberg. Zazwyczaj Apple wydawało aktualizację w dniu premiery iPhone lub kilka dni po niej. w tym roku możemy doczekać się odwrotnego scenariusza - aktualizacja ma zostać wprowadzona przed debiutem iPhone 12. Dla przypomnienia w zeszłym roku iOS 13 został wydany 19 września. W podobnym okresie czasu powinniśmy spodziewać się również iOS 14.

Więcej informacji o dacie premiery iOS 14 znajdziesz tutaj.

iPhone 12 z modułem aparatu wykonanym w nowej technologii

iPhone 12 może zaoferować aparat główny wykonany z nowego rodzaju materiału. Mowa o płytkach drukowanych LCP, które mają umożliwić szybszą transmisję obrazu o wysokiej rozdzielczości. Informacje te pojawiły się po raz pierwszy już kilka miesięcy temu (w drugim kwartale 2020 roku).

Aparat w iPhone 11 Źródło: macworld.com

Płytki LCP mogą zostać wykorzystane do producji modułów aparatu w celu zapewnienia zwiększonej przepustowości przesyłu danych. Wszystko w związku z rosnącą popularnością sieci 5G oraz aplikacji AR. Oba te elementy korzystają z bardzo dużej ilości danych transmitowanych na żywo.

Możliwe, że pierwszą implementację płytek LCP zobaczymy w tegorocznych modelach iPhone 12 ze zintegrowanym modemem sieci 5G.

Więcej informacji o module aparatu wykonanym w nowej technologii znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 09.09.2020

Na początku kupimy jedynie 6,1 calowe modele

Rodzina iPhone 12 składa się z czterech modeli posiadających ekrany o przekątnej 5,8, 6,1 oraz 6,7 cala. Okazuje się, że początkowo w sklepach pojawią się jedynie pośrednie iPhone'y z ekranami o przekątnej 6,1 cala. Mowa o modelach 12 Pro oraz 12 Max.

Portal Digitimes miesiąc temu sugerował, że na początku do sprzedaży trafią jedynie iPhone 12 z ekranem o przekątnej 6,1 cala. Aktualnie pojawiły się nowe dowody w tej sprawie.

Okazuje się, że produkcja mniejszego i większego modelu iPhone 12 i iPhone 12 Pro Max rozpoczęła się dopiero pod koniec ubiegłego miesiąca. Oznacza to, że Apple nie będzie w stanie wyprodukować odpowiedniej ilości urządzeń na rynkową premierę.

Raport sugeruje, że część modeli pojawi się w sklepach kilka tygodni później, niż pozostałe konfiguracje. Oznacza to, że iPhone 12 i iPhone 12 Pro Max mogą zadebiutować dopiero w listopadzie.

Więcej informacji o premierze mniejszego oraz większego iPhone 12 znajdziesz tutaj.

iPhone 12 z 15 W ładowaniem bezprzewodowym i auto pozycjonowaniem na ładowarce

Tegoroczne modele iPhone mają zaoferować nowy system ładowania bezprzewodowego. Apple całkowicie przeprojektowało moduł ładowania bezprzewodowego oraz chip NFC.

iPhone SE ładowany bezprzewodowo Źródło: macworld.com

Nowe smartfony zyskają możliwość samo pozycjonowania na ładowarce bezprzewodowej za pomocą magnesów. Rozwiązanie to ma pomóc lepiej wykorzystać dostępną moc poprzez idealne ułożenie cewek przekazujących energię.

Informacje z sieci wskazują na zwiększenie mocy ładowania bezprzewodowego. iPhone 12 ma obsługiwać 20 W ładowanie przewodowe oraz 15 W ładowanie bezprzewodowe. Obecnie najnowsze modele iPhone obsługują 18 W ładowanie przewodowe oraz 7,5 W ładowanie bezprzewodowe.

Moduł ładowania bezprzewodowego iPhone 12 Źródło: gizchina.com

Więcej informacji o iPhone 12 i nowym systemie ładowania bezprzewodowego znajdziesz tutaj.

iPhone 12 - najszybsze 5G w najdroższym modelu i zaledwie trzech krajach

Raport pochodzący z Fast Company donosi, że jedynie 6,7 calowy iPhone 12 Pro Max zaoferuje modem sieci 5G wspierający zarówno Sub-6GHz, jaki mmWave. Tańsze modele zaoferują jedynie obsługę sieci 5G w standardzie Sub-6GHz.

iPhone 11 Pro Max

Jedynie największy iPhone 12 Pro Max z ekranem o przekątnej 6,7 cala ma wystarczająco dużo miejsca w obudowie, aby zmieścić sprzęt niezbędny do obsługi mmWave 5G. Model ten posiada także odpowiednio dużą baterię, która pozwoli wytrzymać jeden dzień pracy w sieci typu mmWave 5G.

iPhone 12 Pro Max z obsługą sieci mmWave sprzedawany będzie w jedynie trzech krajach - Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej oraz Japonii.

Więcej informacji o modemie 5G w iPhone 12 Pro Max znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 16.09.2020

Operatorzy gotowi na nowego iPhone'a z 5G

Do sieci przedostały się wewnętrzne materiały jednego z amerykańskich operatorów sieci komórkowej. Potwierdza on, że jest w pełni gotowy na wdrożenie oraz obsługę nowych modeli iPhone 12 z modemem sieci 5G.

Nadchodzące modele będą pierwszymi iPhone'ami z obsługą 5G. Oznacza to konieczność aktualizacji ustawień operatorskich.

E-Mail od jednego z operatorów, który wyciekł do sieci i został opublikowany przez Evana Blassa wskazuje, że iPhone 12 obsługiwać będzie najszybsze dostępne obecnie sieci 5G. Możliwe jednak, że mowa o topowym modelu iPhone 12 Pro Max z modemem mmWave 5G i Sub 6 GHz.

Wiadomość sugeruje, że przedsprzedaż iPhone 12 z 5G zakończy się za nieco ponad miesiąc - 20 października 2020 roku.

Więcej informacji o wiadomości która wyciekła do sieci znajdziesz tutaj.

iPhone 12 - brak 120 Hz ekranu niemal pewny

Ming Chi Kuo wypowiedział się na temat wyświetlacza zastosowanego w najnowszych modelach iPhone 12. Analityk potwierdza słowa swoich kolegów po fachu. iPhone 12 zadebiutuje z klasycznym wyświetlaczem OLED bez zwiększonej częstotliwości odświeżania. Zastosowanie 60 Hz panelu ma bezpośredni związek z COVID-19 i opóźnieniami wywołanymi przez lockdown.

Notch w iPhone X

Kuo dodaje, że 120 Hz wyświetlacz pojawi się dopiero w kolejnej generacji smartfonów z Cupertino.

Analityk potwierdził także rozmiary wyświetlaczy nadchodzących modeli iPhone 12. Na rynku pojawią się smartfony z panelami o przekątnej 5,4, 6,1 oraz 6,7. Dodatkowo najmniejszy model ma zaoferować nieco mniejsze wycięcie, aby wyświetlać więcej informacji na niewielkim ekranie.

Kuo dodaje, że na rynku pojawią się dwie wersje iPhone 12 różniące się modemem sieci 5G. Na początku pojawią się smartfony z obsługą sub-6GHz. Późniejsze modele zaoferują także kompatybilność z sieciami mmWave.

Więcej informacji o 60 Hz wyświetlaczu znajdziesz tutaj.

Co konferencja Time Flies zdradziła o iPhone 12?

Na wrześniowym wydarzeniu Apple Time Flies gigant z Cupertino przekazał kilka informacji, które mogą wskazywać na cechy charakterystyczne nadchodzących smartfonów.

Doskonale wiemy, że Face ID nie działa najlepiej w połączeniu z maskami noszonymi w związku z pandemią COVID-19. Możliwe, że w związku z tym faktem iPhone 12 zaoferuje również Touch ID zintegrowane z przyciskiem zasilającym.

Touch ID w iPad Air

Apple nie zająknęło się na temat 120 Hz wyświetlaczy. Nowy model iPad'a Air z procesorem Apple A14 nie otrzymał ekranu ProMotion. Oznacza to, że nie powinniśmy na niego liczyć również w nadchodzących smartfonach.

Apple w dalszym ciągu nie zrezygnowało z portu Lightning, który znajduje się w najnowszym modeli iPad'a 8 generacji. Takie samo gniazdo możemy znaleźć w iPhone 12. Nie powinniśmy liczyć za to na obecność ładowarki w pudełku. Apple oficjalnie zrezygnowało z dodawania tego akcesorium.

Po wydarzeniu Time Flies uzyskaliśmy pewność, ze iPhone 12 zadebiutuje z procesorem Apple A14 na pokładzie. Chip został już oficjalnie zaprezentowany wraz z iPad Air czwartej generacji. Nowy układ posiada sześć rdzeni CPU oraz zupełnie przeprojektowany układ graficzny. Przekłada się to na wydajność zwiększoną o 30% względem procesora Apple A13 z iPhone 11.

Procesor Apple A14

Więcej informacji o wydarzeniu Apple Time Flies znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 28.09.2020

Procesor Apple A14 - na jaki wzrost wydajności względem iPhone 11 możemy liczyć?

Apple w tym roku wychodzi poza schemat. Po opóźnieniu premiery iPhone 12 zaprezentowano flagowy układ Apple A14. Dotychczas nowe procesory debiutowały wraz z kolejnymi generacjami smartfonów iPhone. W tym roku chip Apple A14 debiutuje w iPad Air 2020, ale urządzenie to podobnie, jak iPhone 12 trafi do sprzedaży dopiero w październiku. Oznacza to, że nie możemy liczyć na wyniki testów syntetycznych, ale sprawdzamy, co na temat Apple A14 przekazał sam producent.

Po pierwsze Apple A14 to pierwszy w historii firmy 5 nm układ, który na dodatek może pojawić się również w nadchodzących MacBookach opartych na procesorach ARM.

Charakterystyka Apple A14

Procesor A14 opiera się na rdzeniach Bionic trzeciej generacji. Rozwiązanie to zostało zaprezentowane po raz pierwszy w 2018 roku razem z iPhone Xs. Procesory od A12 wzwyż umożliwiają wykonywanie szybkich obliczeń neuronowych.

Według obliczeń portalu AnandTech układ Apple A14 ma być o około 16% wydajniejszy od Apple A13. Wydajność graficzna ma wzrosnąć o 8-9% względem ubiegłorocznego chipu.

Apple nie bez powodu nie chwali się bezpośrednim porównaniem wydajności do zeszłorocznego Apple A13 z iPhone 11. Różnica jest praktycznie niezauważalna. W tym roku skupiono się na wydajności energetycznej.

Układ Apple A14 będzie również pierwszym chipem z rodziny, który zaoferuje obsługę modemów sieci 5G.

Kluczowe elementy Apple A14

O prawdziwej wydajności Apple A14 dowiemy się dopiero w październiku - po premierze iPad'a Air lub iPhone 12. Z pewnością nadal będą to niezwykle szybkie urządzenia, które pozwolą na wiele lat płynnej pracy.

Więcej informacji o Apple A14 i porównaniu do Apple A14 znajdziesz tutaj.

Wyniki wydajności iPhone 12 Pro Max w sieci - rezultat rozczarowuje

Do sieci trafiły wyniki testów syntetycznych nadchodzącego iPhone 12 Pro Max z nowym układem Apple A14. Procesor ten został wyprodukowany w 5 nm procesie technologicznym. TSMC odpowiedzialne za jego produkcję przekazuje, że układ ten jest o około 15% wydajniejszy od Apple A13 stosowanego w smartfonach z rodziny iPhone 11. Nowy procesor posiada aż 11,8 miliarda tranzystorów (dla porównania Apple A13 zaledwie 8,5 miliarda tranzystorów).

iPhone 11 oraz SE z procesorem Apple A13 Źródło: pcworld.com

Wyniki iPhone 12 Pro Max w bazie danych ANTUTU pokazują, że smartfon jest o 9% wydajniejszy od swojego bezpośredniego poprzednika. Potwierdza to nasze przypuszczenia, że w tym roku Apple skupiło się na poprawie wydajności energetycznej.

Bardzo możliwe, że wyniki są niższe, niż oczekiwano, ponieważ testy przeprowadzone na egzemplarzu prototypowym.

Więcej informacji o testach syntetycznych iPhone 12 Pro Max znajdziesz tutaj.

Nowe kable w oplocie na kolejnych zdjęciach

Dzięki użytkownikowi @L0vetodream po raz kolejny mamy okazję oglądać nowe przewody, które znajdziemy w pudełku razem z iPhone'm 12. O nowym kablu po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć w lipcu tego roku. Apple zamierza zaprzestać dodawania ładowarek do najnowszych smartfonów. Stało się już tak z zegarkami Apple Watch. W zamian za brak ładowarki w pudełku znajdziemy zupełnie nowy przewód Lightning -> USB Typu C z obsługą szybkiego ładowania.

Dotychczas Apple stosowało przewody pokryte gumą, które z czasem zaczynały żółknąć oraz pękać. Nowy kabel ma być znacznie wytrzymalszy, a wszystko dzięki zastosowaniu oplotu.

Pokrycie przewodu nylonem znacząco zwiększy jego wytrzymałość na zginanie oraz przypadkowe złamania.

Co ciekawe po ponad 5 latach od wprowadzenia do sprzedaży MacBook'a z portami USB Typu C, kable dostarczane z iPhone 12 będą kompatybilne z nowymi modelami komputerów przenośnych od Apple. Możliwe będzie również wykorzystanie zasilaczy od MacBook'a do ładowania iPhone 12 z wykorzystaniem nowego przewodu w nylonowym oplocie.

Więcej informacji o nowym przewodzie w oplocie znajdziesz tutaj.

iPhone 12 mini potwierdzony - nowe nazwy w sieci

Od dłuższego czasu wiemy, że na rynku pojawi się 5,4 calowy model iPhone 12. Okazuje się, że smartfon może otrzymać nazwę iPhone 12 mini. Na Twitterze pojawiły się właśnie nowe zdjęcia naklejek do dedykowanych pokrowców Apple Silicone Case dla najnowszych modeli iPhone 12. Informację przekazał użytkownik DuanRui.

Opisy pokrowców do iPhone 12

Fotografia przedstawia trzy naklejki opisujące pokrowce do iPhone 12 mini, iPhone 12/Pro oraz iPhone 12 Pro Max. Fotografia potwierdza również, że akcesoria dla iPhone 12 będą kompatybilne z akcesoriami dla iPhone 12 Pro. Urządzenia zaoferują identyczne wymiary zewnętrzne oraz rozmieszczenie otworów.

Więcej informacji o wycieku naklejek na pokrowce znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 7.10.2020

iPhone 12 - pierwsze urządzenia już w magazynach sklepów

Pod koniec września 2020 roku Apple wysłało pierwszą partię smartfonów iPhone 12 wprost z fabryki do magazynów największych sklepów. To właśnie te smartfony sprzedawane będą w trakcie trwania przedsprzedaży.

Rodzina Apple iPhone 12 Źródło: gizmochina.com

Z raportu Jona Prosser wynika, że pierwsze smartfony fizycznie pojawią się w sklepach 5 października 2020 roku. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że bazowe modele nadal oferować będą jedynie 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Dopiero droższe modele Pro i Pro Max otrzymają 128 GB w podstawie.

Więcej informacji o wysyłce iPhone 12 z magazynów znajdziesz tutaj.

iOS 14.2 potwierdza - iPhone 12 bez słuchawek w zestawie

Od dłuższego czasu wiadomo, że po trzech dwóch latach przerwy Apple ponownie zamierza ograniczyć zestaw sprzedażowy iPhone 12. Tym razem postanowiono zrezygnować z ładowarki oraz słuchawek AirPods. iPhone 12 dostarczany będzie tylko i wyłącznie z kablem USB Typu C do Lightning w oplocie.

iPhone z ładowarkami Źródło: macworld.com

Ograniczenie zestawu sprzedażowego ma pozytywnie wpłynąć na cenę startową, która ma być niższa, niż w przypadku iPhone 11.

System operacyjny iOS posiada wbudowane zastrzeżenia dotyczące ekspozycji na częstotliwości radio. Znajdziemy tam również dodatkowe ostrzeżenia dla użytkownika dotyczące sposobu korzystania z telefonu i dołączanych do niego akcesoriów.

Portal MacRumors zauważył, że druga beta systemu operacyjnego iOS 14.2 w pliku o ostrzeżeniach odnosi się tylko do słuchawek.

W iOS 14.0 oraz iOS 14.0.1 znajduje się wpis odnoszący się do słuchawek EarPods, które dostarczane są w zestawie z aktualnie sprzedawanymi modelami.

Po raz pierwszy o braku słuchawek w zestawie sprzedażowym usłyszeliśmy od Ming Chi Kuo. Informacje te zostały później potwierdzone przez @L0vetodream, który przekazał także, że w pudełku nie znajdziemy zasilacza.

Przy okazji premiery iPhone 12, Apple może zmienić zestaw sprzedażowy pozostałych modeli - iPhone 11 oraz iPhone SE 2020. Te smartfony również mogą zostać pozbawione zasilaczy oraz słuchawek.

Więcej informacji o nowym zestawie sprzedażowym znajdziesz tutaj.

iPhone 12 z gigantycznym modułem aparatu na pleckach

Narzekałeś na wygląd iPhone 11 i dużą, kwadratową obudowę obiektywów? To dopiero przedsmak tego, co czeka cię po premierze iPhone 12. Znany w środowisku Apple użytkownik @KOMIYA45020228 udostępnił na Twitterze najnowsze zdjęcie iPhone 11 Pro Max. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że smartfon został umieszczony w pokrowcu dedykowanym dla iPhone 12 Pro Max.

Nowy model zaoferuje większe wymiary zewnętrzne oraz jeszcze większą obudowę obiektywów.

Wszystko wskazuje na to, że rodzina iPhone 12 zaoferuje obudowę obiektywów większą o około 1/3 od iPhone 11.

You can check the difference here.

iPhone 12 pro Max with an 11 pro inside.

See that difference. pic.twitter.com/80dUYGPl9w — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) September 30, 2020

Zwiększenie wymiarów obudowy obiektywów wynika z faktu implementacji LIDARu w najdroższych modelach Pro i Pro Max.

Więcej informacji o obudowie obiektywów iPhone 12 znajdziesz tutaj.

Poznaliśmy oficjalną datę premiery iPhone 12

Po wielu miesiącach oczekiwania Apple finalnie potwierdziło datę premiery iPhone 12. Najnowsze smartfony zadebiutują podczas specjalnego wydarzenia z cyklu Apple Special Event. To już drugie wydarzenie w ciągu ostatnich 30 dni.

Konferencja Apple Special Event Hi, Speed odbędzie się juz 13 października 2020 roku o godzinie 10:00 czasu pacyficznego, co przekłada się na 19:00 czasu lokalnego w Polsce.

Podobnie, jak w przypadku Time Flies również premiera iPhone 12 odbędzie się jako wydarzenie online transmitowane na żywo do internetu wprost z siedziby Apple - Apple Park.

Apple Hi, Speed

Ostatnie wydarzenie z cyklu Apple Special Event odbyło się 15 września 2020 roku. Zaprezentowano wtedy nowe zegarki Apple Watch, taniego iPada ósmej generacji z układem Apple A14 oraz iPad'a Air czwartej generacji z układem Apple A14.

Nazwa wydarzenia Hi, Speed odnosić się ma do wydajności procesora Apple A14 oraz obecności modemu sieci 5G, który do tej pory nie był dostępny w smartfonach od Apple. Baner promocyjny składający się z okrągłych pierścieni przypominających logo asystenta głosowego Siri może odwoływać się do głośnika HomePod. Poza tymi poszlakami Apple nie przedstawiło żadnych szczegółów dotyczących wydarzenia.

Więcej informacji o wydarzeniu Hi, Speed znajdziesz tutaj.

Nie chcesz czekać na iPhone'a 12? Wybierz jeden z sprzedawanych obecnie modeli. Poniżej znajdziesz go w najlepszej cenie na rynku.

