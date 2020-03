Po praz pierwszy w historii iPhone będzie wydajniejszy od iPad'a Pro.

Do iPhone'a nigdy nie trafiły wzmocnione układy Apple z literką X na końcu, które zarezerwowane są dla tabletów iPad, ale mimo tego nowy iPhone 12 może być wydajniejszy od iPad'a Pro.

Procesor Apple A13 zastosowany w sprzedawanym obecnie iPhone'ie 11 udowodnił, że gigant z Cupertino wyprzedza swoją konkurencję. A13 Bionic jest znacznie wydajniejszy od chipów firm takich, jak Qualcomm, Samsung czy Huawei. Najnowsze wiadomości wskazują, że iPhone 12 jeszcze bardziej podniesie poprzeczkę. Nowe modele iPhone'a po raz pierwszy w historii mają wykorzystać 5 nm procesory Apple A14 produkowane przez TSMC.

Do sieci trafiły właśnie wyniki testów syntetycznych procesora Apple A14, które są bardzo obiecujące.

Apple A14 Bionic, który znajdzie się w tegorocznych modelach iPhone'a przyniesie znaczący wzrost wydajności zarówno w operacjach jednowątkowych, jak i wielowątkowych.

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami układ będzie wystarczająco wydajny, aby konkurować z sześciordzeniowymi procesorami mobilnymi od Intel'a oraz układem Apple A12X, który znajduje się w iPad'zie Pro.

Wydajność procesora Apple A14 bierze się ze zwiększonej częstotliwości taktowania. Nadchodzący układ SoC po raz pierwszy taktowany będzie z częstotliwością powyżej 3 GHz. Taki ruch spowoduje, że procesor Apple A14 będzie znacznie wydajniejszy, ale wydzieli większą ilość ciepła.

Procesor Apple A14, który został przetestowany w popularnym teście syntetycznym Geekbench 5 posiada odpowiednią wydajność, aby zasilać pierwszego MacBook'a wykorzystującego architekturę ARM, o którym słyszymy od kilku lat.

Apple we wrześniu 2020 roku ma zaprezentować aż cztery modele z rodziny iPhone 12. Każdy z nich wyposażony zostanie w nowy układ Apple A14. Oznacza to, ze podobnie, jak w 2019 roku konsumenci nie będą musieli dopłacać do droższego modelu, aby uzyskać wyższą wydajność.

