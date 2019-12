iPhone 12 może wyglądać podobnie do iPhone'a 4

Możliwe, że Apple wróci do korzeni i zastosuje design podobny do tego użytego w 2010 roku.

Do premiery iPhone'ów na 2020 rok zostało jeszcze sporo czasu, ale w sieci co chwilę pojawiają się nowe plotki. Najnowsze z nich dotyczą wyglądu rzekomego iPhone'a 12.

Na zdjęciu widać urządzenie, które z przodu wygląda niemalże identycznie do iPhone'a 11 Pro Max. Nie zabrakło sporego wycięcia w ekranie i mocno zaokrąglonych rogów ekranu. Z drugiej strony urządzenie posiada płaskie ramki boczne i ostro zakończone krawędzie, które upodobniają urządzenie do iPhone'a 4/4S.

Apple słynie z rzadkiej zmiany wyglądu swoich urządzeń. Obecny design zapoczątkowała premiera iPhone'a X. Przez ponad dwa lata wygląd iPhone'a zmienił się nieznacznie. Od przyszłorocznego modelu oczekuje się wprowadzenie zupełnie nowej konstrukcji.

iPhone 12 może reaktywować kultowy design modelu 4. Analityk TF International Securities Ming-Chi Kuo, który specjalizuje się w firmie Apple przekazał, że najnowsze modele wprowadzą design, który będzie mocno inspirowany iPhone'm 4. Oczekuje on ostrych krawędzi i płaskich boków.

Do internetu wyciekła wstępna atrapa, która prezentuje nowy model iPhone'a będący mieszanką iPhone'a 11 Pro Max z klasycznym iPhone'm 4. Całość przypomina również iPad'a Pro z 2018 roku zmniejszonego do rozmiaru iPhone'a. Urządzenie posiada przyciski do zmiany głośności oraz charakterystyczny przełącznik odpowiedzialny za wyciszenie urządzenia.

Największym rozczarowaniem jest jednak front. Umieszczono w nim ekran, który nadal posiada duże wycięcie na sensory systemu TrueDepth. Na jednym z boków pojawiło się również nowe złącze o nieznanej jeszcze funkcjonalności.

Nagranie sugeruje, że będzie to port do ładowania nowej wersji Apple Pencil kompatybilnej z iPhone'm. Tego typu rozwiązanie pojawiało się już na wcześniejszych makietach, ale nigdy nie trafiło do sprzedawanych modeli.

Makieta powstała w oparciu o plotki i pogłoski, które nie zostały oficjalnie potwierdzone. Do premiery urządzenie pozostało około 9 miesięcy. W tym czasie prawdopodobnie dowiemy się większej ilości informacji.

Źródło: cultofmac.com