iPhone 12 na święta - sprawdź, gdzie kupić, aby zdążyć na czas

iPhone jest chętnie wybieranym prezentem gwiazdkowym. W tym roku poza wysoką ceną kupujący borykać się będą także z problemami z dostępnością. Sprawdzamy, gdzie kupić iPhone'a 12 tak, aby dotarł do świąt. Zobacz również przygotowaną przez nas alternatywę, która pozwoli zaoszczędzić, czas, nerwy oraz pieniądze.

Tegoroczne zakupy prezentów świątecznych nieco się różnią. Po pierwsze większość produktów kupujemy przez internet. Kolejną istotną różnicą są braki sprzętu w magazynach. W trzecim i czwarta kwartale zadebiutowało mnóstwo nowości, ale w związku z pandemią występują ograniczenia w produkcji i dystrybucji.

iPhone 12

iPhone 12 zaliczył miesięczne opóźnienie, a niektóre urządzenia trafiły do sklepów dopiero w listopadzie. Oznacza to, że harmonogram wydawniczy przesunął się o około dwa miesiące. Dodatkowo nadal występują problemy z zakupem iPhone'a 12. Sprawy nie ułatwia fakt, ze na rynku znajdziemy cztery modele iPhone'a - iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max w różnych wariantach kolorystycznych i wersjach pamięciowych.

Jeżeli liczyłeś na fakt, ze przygotowałeś kilka tysięcy złotych i wyjdziesz ze sklepu z wyrażonym modelem iPhone'a to niestety nie mamy dla Ciebie dobrych wiadomości. W niniejszym materiale sprawdzamy, gdzie warto zamówić iPhone'a 12 tak, aby mieć pewność, że otrzymamy go na czas.

Materiał podzieliłem śródtytułami na poszczególne modele. Podczas ich omawiania będę zwracał na sklepy, w których możemy je zakupić z gwarancją dostawy przed wigilią.

iPhone 12 mini

iPhone'a 12 mini najlepiej zamówić bezpośrednio u producenta za pośrednictwem Apple Store. Na magazynach dostępne są wszystkie wersje kolorystyczne w każdym wariancie pojemnościowym. Czas dostawy wynosi zaledwie dwa dni robocze od daty zamówienia.

iPhone 12 mini w Apple Store

Link do Apple Store.

Czas dostawy iPhone'a 12 mini - 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia

Wszystkie konfiguracje iPhone'a 12 mini dostępne są również w sklepach X-Kom (czas realizacji 2 dni robocze), iSpot (wysyłka w 12-48h), RTV Euro AGD (dostawa nawet w jeden dzień, wybrane egzemplarze w sklepach stacjonarnych) oraz MediaMarkt (wysyłka w 24h, wybrane egzemplarze w magazynach sklepów lokalnych).

Uważać należy na sklep Cortland. Na niektóre konfiguracje trzeba zaczekać nawet 7 dni roboczych.

iPhone 12

iPhone'a 12 także najlepiej zamówić bezpośrednio u producenta za pośrednictwem Apple Store. Na magazynach dostępne są wszystkie wersje kolorystyczne w każdym wariancie pojemnościowym. Czas dostawy wynosi zaledwie dwa dni robocze od daty zamówienia.

iPhone 12 w Media Markt

Link do Apple Store.

Wszystkie konfiguracje iPhone'a 12 dostępne są również w sklepach X-Kom (czas realizacji 2 dni robocze), iSpot (wysyłka w 12-48h), RTV Euro AGD (dostawa nawet w jeden dzień, wybrane egzemplarze w sklepach stacjonarnych) oraz MediaMarkt (wysyłka w 24h, wybrane egzemplarze w magazynach sklepów lokalnych).

Uważać należy na sklep Cortland. Na niektóre konfiguracje trzeba zaczekać nawet 7 dni roboczych.

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro to najpopularniejszy model z tego rocznej serii. Niestety zakup tego smartfona nie jest łatwy. Decydując się na zamówienie z Apple Store wymarzony egzemplarz otrzymamy najwcześniej 7 stycznia.

iPhone 12 Pro - czas dostawy w Apple Store

X-Kom informuje, że sprzęt jest czasowo niedostępny. Tak samo sprawa wygląda w iSpot, Cortland. iPhone 12 Pro nie zamówimy w Media Markt oraz RTV Euro AGD.

Realnie praktycznie nie ma możliwości otrzymania iPhone'a 12 Pro przed świętami.

iPhone 12 Pro Max

Nieco łatwiej kupić największego i najdroższego iPhone'a, ale nadal dostawa przed świętami to wyzwanie. Decydując się na zamówienie z Apple Store wymarzony egzemplarz otrzymamy najwcześniej 7 stycznia.

iPhone 12 Pro Max w Apple Store

X-Kom informuje, że sprzęt jest czasowo niedostępny. Tak samo sprawa wygląda w iSpot. iPhone 12 Pro nie zamówimy w Media Markt oraz RTV Euro AGD.

Cortland informuje, że wybrane konfiguracje dostępne są w ciągu 5-7 dni. Co ciekawe urządzenia znajdują się w wybranych salonach Cortland. Pojedyncze sztuki posiad również Media Markt.

A może jednak iPhone 11?

Ciekawą alternatywą dla tegorocznych modeli iPhone'a może być iPhone 11. To przystępny cenowo model z zeszłego roku. Nie posiada on 5G oraz ekranu OLED, ale w zamian dostajemy rewelacyjną baterię, nadal świetny procesor oraz aparat z trybem nocnym. A to wszystko już za około 3000 zł.

iPhone 11 - najpopularniejszy iPhone 2019 i 2020 roku

Podsumowanie

Powyższe informacje jasno wskazują, że bezpiecznym wyborem na prezent gwiazdkowy jest iPhone 12 oraz jego mniejszy brat iPhone 12 mini. Przy odrobinie wysiłku kupimy także największego i największego iPhone'a 12 Pro Max. Niestety nie ma opcji, aby kupić najpopularniejszego iPhone'a 12 Pro z dostawą przed świętami.

