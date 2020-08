iPhone 12 - niepokojące informacje na temat wyświetlacz i aparatów

iPhone 12 zadebiutuje za nieco ponad miesiąc. Normalnie premiera odbyłaby się już za około 2 tygodnie, ale pandemia koronawirusa spowodowała spore opóźnienia w produkcji. Niestety najnowsze informacje wskazują, że Apple nadal nie unormowało łańcucha dostaw.

Coraz bardziej prawdopodobne wydaje się użycie 60 Hz wyświetlacza w najdroższych modelach iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max. W chwili obecnej jedynie Apple nie posiada w swojej ofercie flagowego smartfona z ekranem o podwyższonej częstotliwości taktowania.

Ross Young podzielił się z nami właśnie najnowszymi informacjami na temat iPhone 12. Niestety nie nastrajają one optymistycznie.

Hearing that Apple can get 120Hz Pro panels, but not 120Hz driver ICs. So they will either have to come up with a fix which will be difficult, wait for 120Hz driver ICs and delay the launch possibly significantly or launch with 60Hz. We are hearing they will launch with 60Hz.