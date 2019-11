iPhone 12 - nowe rendery pokazują dokładnie aparaty

Do sieci trafiły dwa nowe rendery iPhone 2020, czyli iPhone 12. Co rzuca się w oczy, to design kojarzący z iPhone 4.

Render iPhone 12 powstał na podstawie przecieków od analityka Ming-Chi Kuo i pokazuje, czego spodziewać po designie. Jak wiadomo, Apple planuje powrócić w tym obszarze do starszych modeli, dlatego nowa linia będzie mieć bardziej ostre krawędzie, w przeciwieństwie do łagodnych łuków iPhone 11. Z tyłu widzimy cztery obiektywy aparatu tylnego oraz ich opis, a z przodu - aparat skryty w niewielkim notchu. Obiektywom aparatu tylnego towarzyszy lampa błyskowa LED oraz emiter podczerwieni. Zastosowany sensor Time-of-Flight ma nie tylko poprawiać jakość wykonywanych fotografii, ale również dawać lepsze wsparcie dla rzeczywistości rozszerzonej (AR). Źródło: Phonearena Póki co nikt nie przewiduje, że iPhone 2020 będzie mieć pełnoekranowy wyświetlacz. Na renderze widzimy przyciski po obu bokach - po prawej stronie znajduje jeden, po lewej - trzy. Oczywiście są to nieoficjalne informacje, dlatego należy do nich podchodzić z rezerwą. A wszystko, co wiemy o iPhone 2020, znajdziesz w tym miejscu.