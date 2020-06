iPhone 12 opóźniony - wszystkiemu winne wadliwe panele OLED

Podwykonawca BOE boryka się z problemami z produkcją paneli OLED do bazowego iPhone'a 12. Lipcowy start produkcji smartfonów zagrożony!

Najnowsze raporty z Chin nie są zbytnio optymistyczne. Od dłuższego czasu informujemy, że Apple szykuje się do uruchomienia produkcji tańszego iPhone'a 12 w lipcu. Niestety okazuje się, że jeden z podwykonawców odpowiedzialny za produkcję wyświetlaczy OLED nie przeprowadził kontroli jakości wyprodukowanych paneli. Ekrany wyprodukowane przez BOE nie spełniają wymagań postawionych przez Apple.

Części do iPhone'a 12 muszą zostać dostarczone do fabryk Foxconn do końca tego miesiąca. Problemy BOE zwiastują wystąpienie opóźnień w rozpoczęciu produkcji.

Portal DDailly twierdzi, że ekrany wyprodukowane przez BOE nie spełniają wymagań postawionych przez Apple podczas podpisywania umowy. Według DDaily BOE produkuje właśnie kolejną, testową partię wyświetlaczy, które zostaną dokładnie sprawdzone pod kątem spełnienia wymagań postawionych przez Apple.

Gigant z Cupertino podpisał z BOE umowę, która zakłada dostarczenie aż 45 milionów wyświetlaczy OLED do najtańszych modeli tegorocznego iPhone'a 12. W chwili obecnej nie wiemy czy problemy z jakością są bezpośrednim pokłosiem pandemii koronawirusa.

Wyświetlacze do najnowszych modeli iPhone'a produkuje również Samsung, który pozostaje głównym dostawcą ekranów dla Apple, ale jego zasoby nie wystarczą do uruchomienia produkcji iPhone'a 12. Możliwe, że Apple zdecyduje się na współpracę firmą LG Display w przypadku, gdy BOE nie będzie w stanie poradzić sobie z dopracowaniem swoich wyświetlaczy tak, aby spełniały wymagania postawione przez giganta z Cupertino.

BOE dostarcza ekrany OLED również do smartfonów Huawei. Chiński gigant jakiś czas temu również zmagał się z problemami z wyświetlaczami w swoich flagowych smartfonach z serii P i Mate.

