iPhone 12 - porównanie rozmiarów z starszymi modelami iPhone'a

W sieci pojawiła się ikonografiką porównująca wielkość nadchodzących modeli iPhone'a ze starszymi konstrukcjami, które są już dostępne na rynku.

Apple w 2020 roku planuje spełnić oczekiwania swoich klientów oraz wiernych fanów małych smartfonów. Na rynku pojawią się modele z rodziny iPhone 12, a wśród nich znalazło się miejsce dla smartfona z ekranem o przekątnej 5,4 cala. Poza nim iPhone 12 dostępny będzie z wyświetlaczami o przekątnej 6,1 cala oraz 6,7 cala.

iPhone 12 na tle poprzedników Źródło: MacRumors.com

Jak nowe smartfony wypadają wielkościowe w porównaniu do dostępnych obecnie na rynku modeli? Pokazuje to najnowsza ikonografiką, która właśnie trafiła do sieci dzięki portalowi MacRumors.

W weekend do sieci trafiły fotografie makiety iPhone'a 12, która została uwieczniona razem z iPhone'm SE oraz iPhone'm 7. Teraz w internecie natrafiliśmy na nową ikonografię, na której widać iPhone'a SE, 7/8/SE2, X, 11/12, 11 Pro oraz wszystkie modele z rodziny iPhone 12.

Na zdjęciu widać, że podstawowy, najmniejszy model iPhone'a z ekranem o przekątnej 5,4 cala będzie faktycznie mały. Urządzenie jest niewiele większe od iPhone'a SE z 4 calowym ekranem, a jednocześnie zauważalnie mniejsze od iPhone 7/8/SE2 z ekranem o przekątnej 5,4 cala. iPhone 12 z ekranem o przekątnej 6,1 cala zaoferuje identyczne wymiary, jak iPhone 11, a model z 6,7 calowym ekranem będzie niemalże taki sam, jak obecnie sprzedawany iPhone 11 Pro Max.

