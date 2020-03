iPhone 12 - premiera może przesunąć się o miesiące

iPhone 12 może ujrzeć światło dzienne dopiero w 2021 roku.

Apple ma zwyczaj pokazywania swoich nowych modeli iPhone we wrześniu. Obecnie, z powodu koronariwusa, konieczna była zmiana strategii. Początkowo mówiono o październiku, jednak teraz wszystko wskazuje na to, że premiera iPhone 12 może zostać przesunięta nawet o kilka miesięcy, a więc już na rok 2021. Najnowsze doniesienia z Azji mówią, że w chwili obecnej wciąż są problemy z łańcuchem dostaw i nie będzie fizycznej możliwości wprowadzenia na rynek trzech nowych modeli. Ponadto sam producent obserwuje zmniejszone zainteresowanie klientów, co może przełożyć się na niezbyt satysfakcjonującą sprzedaż pierwszych telefonów 5G w historii firmy.

Według doniesień, Apple z uwagą monitoruje rozprzestrzenianie się koronawirusa w Europie i USA, czyli na dwóch swoich największych rynkach zbytu. Ponadto większość produkcji prowadzona jest w Chinach, a wdrażanie 5G wymaga obecności amerykańskich przedstawicieli Apple. Jak wiemy - podróże międzynarodowe są obecnie zabronione. Dodając do tego fakt, że większość osób w Apple pracuje teraz zdalnie, ciężko wypracować konkretne rozwiązania, które umożliwiłby wejście na rynek nowych iPhonów w tym roku. Ostateczna decyzja ma zapaść najpóźniej w maju.

Źródło: GSM Arena