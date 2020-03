iPhone 12 - premiera nieopóźniona pomimo przerwanego łańcucha dostaw

iPhone 12 powinien zadebiutować we wrześniu pomimo problemów z produkcją podzespołów.

Najnowsze doniesienia z Chin wskazują, że władze mają epidemię koronawirusa pod kontrolą. Oznacza to, że fabryki mogą powoli wracać do normalnego funkcjonowania. Niestety łańcuch dostaw został zerwany, a przez prawie trzy miesiące w Chinach produkowano znacznie mniejszą ilość sprzętu elektronicznego. Firmy takie, jak Apple czy Samsung borykają się z brakiem komponentów do produkcji swoich urządzeń, a taki stan rzeczy może potrwać jeszcze przez kilka miesięcy.

Koreańczycy zaprezentowali już swoje flagowe urządzenia na 2020 rok podczas, gdy Apple w dalszym ciągu przygotowuje się do wrześniowej premiery. Wszystko wskazuje jednak na to, że pomimo problemów z dostępnością podzespołów firma nie zdecyduje się na przełożenie premiery swojego najważniejszego produktu.

W listopadzie 2019 roku na krótko przed wybuchem epidemii koronawirusa w Wuhan Apple prognozował zakup 100 milionów modemów sieci 5G do nowych smartfonów. Wraz z wybuchem epidemii, która z czasem stała się pandemią sprawy się skomplikowały. Chińskie fabryki zostały zamknięte, a zakłady produkcyjne, które są otwarte produkują mniej, niż zazwyczaj.

Pomimo problemów z produkcją zarówno Apple, jak i analitycy rynkowi sądzą, że nie powinniśmy martwić się o wrześniową premierę iPhone'a 12. Potwierdzeniem tego faktu ma być zeszłotygodniowe odświeżenie MacBook'a Air oraz iPad'a Pro.

Zgodnie z raportem Bloomberga premiera iPhone'a 12 jest niezagrożona. Nową rodzinę smartfonów z Cupertino poznamy we wrześniu.

Masowa produkcja nowych smartfonów Apple z modemami sieci 5G ma rozpocząć się na początku maja. Produkcja może się nieco opóźnić ze względu na przerwane łańcuchy dostaw. Oznacza to, że Apple będzie musiało wyprodukować więcej egzemplarzy iPhone'a 12 przed samą premierą. Jeżeli okaże się to niemożliwe możemy spodziewać się, że podaż nie będzie w stanie zaspokoić popytu.

