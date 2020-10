iPhone 12 to sztuka kompromisu - wybieraj pomiędzy 5G, a Dual SIM

Apple zaktualizowało dokumenty pomocy technicznej. Użytkownicy iPhone 12 muszą wybierać pomiędzy korzystaniem z Dual-SIM, a dostępem do sieci 5G z pełną prędkością.

Apple rozesłało do operatorów nowe dokumenty techniczne dotyczące iPhone'a 12 - pierwszego smartfona z Cupertino z obsługą sieci 5G. Wiemy już, że to, czym producent chwalił się na premierze nie do końca jest prawdą. Europejskie egzemplarze obsługują jedynie sieci Sub-6GHz, a na dodatek pojawia się problem z Dual-SIM.

iPhone Xs i tacka na kartę SIM Źródło: macworld.co.uk

Wszystkie nowe modele iPhone'a 12 posiadają wsparcie dla Dual-SIM znane ze starszych modeli. Fizycznie smartfony posiadają gniazdo nanoSIM oraz wbudowaną kartę eSIM, którą w Polsce przypiszemy do numeru jedynie w Orange.

Najnowsze informacje wskazują, że modem 5G nie zadziała w przypadku korzystania z Dual-SIM. W momencie, gdy obie karty SIM są aktywne nie ma możliwości skorzystania z 5G nawet na jednej z nich.

"W przypadku korzystania z dwóch kart w trybie Dual SIM, dane 5G nie są obsługiwane w żadnej z nich i obsługują 4G LTE". Apple podkreśla także, że "klienci korzystający tylko z usług eSIM i mający plan taryfowy obsługiwany przez operatora 5G, będą mieli dostęp do danych 5G."

Oznacza to, że użytkownicy iPhone'a 12 muszą wybierać pomiędzy dostępem do sieci 5G, a możliwością skorzystania z Dual-SIM.

Co ciekawe na Reddicie wyciekło zdjęcie zaktualizowanej specyfikacji technicznej, która zakłada, że sieć 5G wkrótce będzie kompatybilna z trybem Dual-SIM. Stosowna opcja zostanie uruchomiona wraz z aktualizacją oprogramowania, która pojawi się przed końcem 2020 roku.

Dokument pomocy technicznej Źródło: reddit

Apple w chwili obecnej nie skomentowało publicznie najnowszych plotek. W chwili obecnej z trybu Dual-SIM w naszym kraju skorzystają jedynie użytkownicy co najmniej jednej karty Orange. To jedyny operator dostępny w Polsce, który posiada możliwość przypisania karty eSIM do iPhone'a lub Apple Watch z modemem LTE.

Źródło: appleinsider.com