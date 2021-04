iPhone 12 vs Samsung Galaxy S21. Na to na pewno nie zwróciłeś uwagi!

Flagowe smartfony to drogie urządzenia. Pomimo tego podczas zakupu rzadko zastanawiamy się ile pieniędzy odzyskamy przy ewentualnej odsprzedaży. Który model lepiej trzyma wartość?

Na smartfonach podobnie jak na samochodach się traci. Kupując nowe urządzenie musimy liczyć się ze spadkiem wartości. Mało kto zawraca sobie jednak tym głowę podczas zakup nowego urządzenia. To spory błąd, który może nas trochę kosztować po rok lub dwóch latach użytkowania.

iPhone 12 i Samsung Galaxy S21 Źródło: macrumors.com

Kupując flagowego smartfona możemy być pewni, że za dwa lata nadal będzie on sporo warty. Do wymiany smartfonów co 24 miesiące przyzwyczaili nas nie tylko producenci, ale i operatorzy.

Ile jesteśmy w stanie odzyskać pieniędzy po dwóch latach użytkowania smartfona? Odpowiedź brzmi to zależy. Biorąc pod uwagę, że nasz flagowy smartfon od razu po zakupie otrzymał szkło ochronne i korzystaliśmy z niego w pokrowcu odzyskamy sporo pieniędzy.

Niestety podobnie jak w motoryzacji jedne smartfony tracą na wartości bardziej niż inne.

Badacze z SellCell zbadali wartość rezydualną najnowszych flagowców Samsunga oraz Apple.

Okazuje się, że iPhone 12 będzie droższy w odsprzedaży o około 20% względem Samsunga Galaxy S21.

Nie powinno dziwić, ze iPhone jest lepszą inwestycją w momencie, gdy myślimy o późniejszej odsprzedaży. Apple nie wprowadza dużych promocji, a na dodatek sprzęt jest popularny i niesamowicie długowieczny.

Smartfony z Androidem częściej trafiają na promocje oraz wyprzedaże. Widać to również po flagowych Samsunga Galaxy S21, które po zaledwie dwóch miesiącach są sprzedawane znacznie poniżej sugerowanej ceny detalicznej.

SellCell przekazuje, że aktualnie iPhone 12 sprzedamy z utratą od 18 do 34% ceny pierwotnej (w zależności od konfiguracji). Identyczne wskaźniki dla Samsunga wynoszą od 45 do 57%.

Pracownicy SellCell podkreślają, że iPhone 12 lepiej utrzymuje swoją wartość, a na dodatek znacznie łatwiej go sprzedać.

Jeżeli myślisz o zakupie flagowca z myślą o późniejszej odsprzedaży warto wybrać iPhone'a. Na początku zapłacisz więcej, ale finalnie wyjdziesz na tym na plus.

Źródło: macrumors.com