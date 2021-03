iPhone 12 vs iPhone 13. Sprawdź, dlaczego warto zaczekać do września

Zastanawiasz się nad zakupem nowego iPhone'a? Jeżeli możesz to lepiej zaczekaj do września. Oto 9 powodów, dla których warto odpuścić zakup iPhone'a 12 i zaczekać na nadchodzącego iPhone'a 13.

Ze względu na wybuch pandemii COVID-19 rok 2020 był wyjątkowy. Większość imprez i targów zostało odwołanych lub przeniesionych do sieci. W związku z wybuchem epidemii w Chinach na początku 2020 roku sparaliżowane zostały łańcuchy dostaw. Ich skutkiem były przesunięte premiery sprzętowe oraz problemy z dostępnością, z którymi borykamy się do dziś.

Smartfony z rodziny iPhone 12 Źródło: macwelt.de

Apple po raz pierwszy od lat zdecydowało się przesunąć premierę. Modele iPhone 12 zostały zaprezentowane w październiku, a iPhone 12 mini oraz iPhone 12 Pro Max trafiły do sprzedaży dopiero w połowie listopada. Zakup wybranych modeli takich, jak iPhone 12 Pro do dziś jest utrudniony. Dodatkowo iPhone 12 nie jest rewolucyjny. Oczywiście Apple wprowadziło kilka nowości z 5 nm procesorem Apple A14 i modemem sieci 5G na czele, ale prawdziwa rewolucja czeka nas dopiero we wrześniu. Wtedy na rynku pojawi się iPhone 13, który będzie zupełnie nową konstrukcją.

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem nowego, flagowego smartfona od Apple to warto wstrzymać się jeszcze kilka miesięcy i zdecydować się na zakup iPhone'a 13.

Poniżej znajdziesz 9 powodów, dla których warto wstrzymać się z zakupem iPhone'a.

Premiera iPhone'a 13 już we wrześniu

iPhone 12 jest obecnie w połowie swojego cyklu życia jako flagowca. Wystarczyło zaledwie kilka miesięcy, ponieważ premiera aktualnych modeli została opóźniona, a iPhone 13 zadebiutuje zgodnie z planem - we wrześniu 2021 roku. Oznacza to, że iPhone 12 będzie flagowym urządzeniem przez zaledwie 10 lub 11 miesięcy (w zależności od wybranego modelu).

iPhone 12 i iPhone 12 Pro Źródło: macwelt.de

iPhone 13 zadebiutuje na początku września, a pierwsze egzemplarze trafią do kupujących w drugiej połowie tego miesiąca. Za pół roku flagowe modele iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max zostaną wycofane ze sprzedaży, a iPhone 12 mini/12 zdecydowanie stanieje.

W końcu 120 Hz ekran ProMotion

Aktualne modele iPhone'a wprowadziły panel OLED do wszystkich modeli. Niestety przy okazji nie zdecydowano się na dodanie ProMotion - zwiększonej częstotliwości odświeżania. Wszystkie modele z rodziny iPhone 12 nadal posiadają 60 Hz panele.

Super Retina XDR w iPhone 12 Pro Max

Tegoroczne modele iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max zaoferują ekran LTPO ProMotion z VRR - zmienną częstotliwością odświeżania. Oznacza to, że w grach akcji skorzystamy ze 120 Hz odświeżania, a podczas oglądania filmów lub przeglądania sieci telefon automatycznie przełączy się na 60 Hz odświeżanie, aby zaoszczędzić energię i wydłużyć czas pracy na baterii.

Bazowe modele iPhone'a 13 nadal zaoferują ekran Super Retina XDR znany aktualnych modeli.

Always-on Display

Tak, to prawda. iPhone w końcu zaoferuje ekran Always-on Display. Podobnie, jak w zegarkach Apple Watch Series 5 oraz Apple Watch Series 6, gigant z Cupertino wykorzysta niegasnący ekran Retina.

Always-on Display w Samsungu Galaxy S8

Tryb Always-on Display spowoduje, że nie przegapimy już żadnego powiadomienia. Dodatkowo na ekranie cały czas wyświetlana będzie godzina i stan naładowania baterii. Rozwiązanie to jest znane posiadaczom flagowych smartfonów z Androidem od wielu lat.

Niestety Always-on Display nie trafi do modeli z rodziny iPhone 12 po aktualizacji do iOS 15.

Powrót Touch ID

Każdy użytkownik iPhone'a X i nowszych wie, że Face ID totalnie nie radzi sobie w dobie pandemii COVID-19. Gdy nosimy maskę system nie działa i automatycznie przekierowuje nas do wpisania kodu PIN. W ten oto sposób posiadacze iPhonów cofnęli się o kilka lat wstecz.

Touch ID w starszym modelu iPhone'a

Wszyscy po cichu liczyliśmy, że Apple na szybko doda Touch ID do modeli z rodziny iPhone 12. Niestety tak się nie stało.

Touch ID ma jednak powrócić w modelach z rodziny iPhone 13. Smartfony zaoferują czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, który wspomoże system Face ID.

W sieci krążą również pogłoski, że Touch ID zostanie zintegrowane z przyciskiem zasilającym, ale to mało prawdopodobne.

Nowy aparat z jaśniejszym obiektywem

iPhone od lat jest jedynym z najlepszych fotosmartfonów na rynku. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby nadal udoskonalać moduł aparatu. iPhone 13 zaoferuje nową, jaśniejszą matrycę, która poprawi jakość zdjęć wykonywanych w niesprzyjających warunkach oświetleniowych.

Aparat w iPhone 12 Pro Max

Nowością ma być całkowicie przeprojektowany aparat ultraszerokokątny, którego jakość nie będzie odbiegać od głównego aparatu szerokokątnego.

Nie zabraknie również kilku zmian w oprogramowaniu. W dalszym ciągu możemy liczyć na Dolby Atmos oraz Dolby Vision.

Spekuluje się również, że iPhone 13 będzie pierwszym smartfonem od Apple ze wsparciem dla nagrywania w rozdzielczości 8K.

Koniec z Lightning

Złącze Lightning jest z nami od prawie 9 lat. Port ten zadebiutował w 2012 roku razem z iPhone'm 5. W czasie debiutu było to nowoczesne złącze z dwustronną wtyczką. Niestety wraz z upływem czasu Lightning mocno się zestarzało. Rozwiązanie to nie wspiera szybkiego przesyłu danych z wykorzystaniem USB 3.0/4.0 oraz ładowania o mocy większej, niż 18 W.

Złącze Lightning w iPhone Xs i Xr

Nowy model nie zaoferuje już złącza Lightning. W sieci spekuluje się o USB Typu C, ale prawdopodobnie nowy iPhone w ogóle nie zaoferuje klasycznego złącza do ładowania i komunikacji. Zamiast niego otrzymamy magnetyczny port MagSafe.

W końcu mniejsze wycięcie w ekranie

Po niespełna czterech latach od wprowadzenia na rynek iPhone'a X, Apple w końcu uda się zmniejszyć wycięcie w ekranie. iPhone 13 zaoferuje Face ID trzeciej generacji. System ten zostanie zbudowany z mniejszej ilości modułów, które zostaną umieszczone w zauważalnie mniejszej "wyspie".

Wycięcie w ekranie w iPhone Xr

Niestety nie powinniśmy liczyć na całkowitą rezygnację z notch'a. Element ten pozostanie z nami przez co najmniej 1,5 roku.

Szybszy modem 5G i mmWave w Europie

Nie każdy wie, że europejskie modele iPhone'a 12 są tańsze w produkcji od amerykańskich odpowiedników. Wszystko ze względu na nieco gorszy modem sieci 5G, który nie wspiera technologii mmWave.

Dodatkowa antena mmWave w amerykańskim modelu iPhone'a 12 Pro

iPhone 13 zaoferuje modem sieci 5G kompatybilny z mmWave i Sub 6GHz również w Europie.

Dodatkowo Apple zastosuje autorski modem, który będzie lepiej zintegrowany z procesorem Apple A15. W praktyce oznacza to jeszcze mniejsze zużycie energii, które wydłuży czas pracy na baterii.

Więcej pamięci w standardzie i model 1 TB

iPhone 12 mini/12 sprzedany jest w wersji z 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Dopiero droższe modele iPhone 12 Pro/Pro Max oferują 128 GB w podstawie.

Dostępne pojemności iPhone'a 12

Nowe modele z rodziny iPhone 13 sprzedane będą w wersjach z co najmniej 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Co ważne dwukrotnie większa ilość przestrzeni dyskowej nie wpłynie na zwiększenie ceny.

Obecnie iPhone'a 12 skonfigurujemy z maksymalnie 512 GB wbudowanej pamięci masowej. To ogromna ilość przestrzeni na dane, ale iPhone 13 dostępny będzie również w wersji 1 TB.

Powyższe elementy to największe zmiany i nowości, jakie pojawią się w iPhone 13. Musimy pamiętać również o szybszym i bardziej energooszczędnym procesorze oraz dłuższym cyklu życia nowego modelu.

Źródło: macworld.com