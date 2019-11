iPhone 12 z modemem od Qualcomm i nowymi antenami

Znany analityk Ming-Chi Kuo donosi o zmianach w obrębie systemów łączności przyszłorocznych modeli iPhone'a.

Apple w tym roku wydało sporą sumę pieniędzy na dział projektowania i produkcji modemów firmy Intel. Po zakończeniu procesu związanego z zakupem Apple zyska około 2200 pracowników Intela wraz z ich własnością intelektualną, sprzętem oraz wszystkimi urządzeniami i zobowiązaniami leasingowymi. Umowa ta pozytywnie wpłynie na ilość patentów, które będą we władaniu firmy Apple. Uzyska ona dostęp do ponad 17 tysięcy patentów związanych z obecną oraz przyszłą technologią łączności bezprzewodowej.

Dzięki temu zakupowi Apple uzyskało dostęp do technologii oraz pracowników posiadających ogromną wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i budowie mobilnych modemów. Apple zdecydowało się na ten zakup aby w przyszłości móc produkować autorskie modemy sieci 5G zintegrowane z procesorami Apple A. W chwili obecnej firma nadal korzysta z rozwiązań dostarczanych przez Qualcomm.

Ming-Chi Kuo przewiduje, że nowy iPhone z modemem 5G odpowiedzialny będzie za około 15-20 procent sprzedaży wszystkich modeli z przyszłorocznej serii.

Apple w chwili obecnej jest jedną z nielicznych firm, które nadal nie zaprezentowały żadnego urządzenia wyposażonego w modem sieci 5G. Gigant nie zrobił tego, ponieważ obecnie wymaga to implementacji dodatkowego modułu, a rozwój sieci 5G nie jest jeszcze wystarczająco duży. Na terenie USA można skorzystać z super szybkiego internetu jedynie w kilku miastach.

Kuo informuje, że według niego około 15-20 procent nowych modeli iPhone'a sprzedawanych będzie w wersji z modemem sieci 5G w drugiej połowie 2020 roku. Według niego Apple zaoferuje wszystkie nowe modele w wariantach z 5G. Gigant z Cupertino ma wykorzystać układy Qualcomm'a, które obsługiwać będą zarówno pasma mmWave, jak i sub-6GHz.

Ponadto Kuo informuje też o zmienionym projekcie anteny LCP, która po raz pierwszy została zaimplementowana w iPhone'ie X z 2017 roku. Projekt ten nie został jednak zaadaptowany do wszystkich nowszych modeli zaprezentowanych po 2017 roku.

LCP (Liquid Crystal Polymer) to pożądany do budowy anten materiał, który posiada podobną wydajność w różnych temperaturach i oferuje niewielkie straty, co czyni go idealnym do połączenia z modemem sieci 5G.

Kuo przewiduje, że dostawy iPhone'ów wyposażonych w LCP FPC wzrosną do 70-75 procent w 2020 roku z 45-50 procent w 2019 roku. Ma być to spowodowane wycofaniem starszych modeli takich, jak iPhone 7 i 8. Również iPhone Xr nie posiada anten z LCP, a jego znaczenie i sprzedaż zmaleją po prezentacji iPhone'ów na 2020 rok.

Źródło: 91mobiles.com