iPhone 12 z szybszym 5G poza USA - czy model mmWave trafi do Polski?

Apple wierzy w dalszy rozwój sieci mmWave. iPhone 12 z modemem Sub-6 GHz oraz mmWave zastąpi model Sub-6 GHz w kilku europejskich krajach. Czy na liście znalazła się Polska?

Spostrzegawczy konsumenci z pewnością zauważyli, że europejskie modele iPhone'a 12 nie mają charakterystycznej anteny umieszczonej z prawej strony ramki. Szybko okazało się bowiem, że super wydajna sieć 5G, którą chwaliło się Apple dostępna będzie tylko w Stanach Zjednoczonych i to aktualnie u jednego operatora - Verizon. W związku z tym postanowiono wprowadzić na rynek dwa modele iPhone'a. Wersja na Stany Zjednoczone posiada bardziej rozbudowany modem sieci 5G z obsługą sieci w standardzie Sub 6 GHz oraz mmWave.

iPhone 12 Pro Max

Do Europy iPhone 12 trafił bez dodatkowej anteny oraz z modemem obsługującym jedynie sieci Sub 6 GHz. W tym miejscu należy podkreślić, że obecnie na starym kontynencie działają jedynie sieci 5G w standardzie Sub 6 GHz.

Okazuje się, że Apple zamierza wprowadzić modele z modemem sieci 5G obsługującym Sub 6 GHz oraz mmWave do większej ilości krajów. Taka decyzja będzie dla Apple dosyć kosztowna. Amerykański model iPhone'a 12 jest o około 50 dolarów droższy w produkcji. Wszystko przez konieczność zastosowania innego modemu oraz dodatkowej anteny.

Według Patenty Apple, gigant z Cupertino poinformował swoich dostawców, że w tym roku złoży duże zamówienie na anteny mmWave. Wskazuje ono na chęć wprowadzenia iPhone'a 12 z modemem mmWave do kolejnych krajów. Możliwe również, że Apple wprowadzi jeden wariant iPhone'a 13 z obsługą sieci mmWave oraz Sub 6 GHz.

Do jakich krajów powinien trafić iPhone 12/13 z obsługą mmWave? Na liście potencjalnych państw jest Kanada, Chiny, Niemcy, Japonia oraz Wielka Brytania. Możliwe, ze iPhone z modemem sieci mmWave trafi również do Polski. W kwestii rozwoju sieci 5G nasz kraj radzi sobie bardzo dobrze.

Więcej informacji o iPhone 12 znajdziesz tutaj.

Źródło: 9to5mac.com