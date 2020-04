iPhone 12 zagrożony - premiera może zostać odroczona

Najnowszy raport donosi, że iPhone 12 może zadebiutować później, niż zakładano.

Od dłuższego czasu w sieci pojawiają się kolejne informacje dotyczące nadchodzących smartfonów z rodziny iPhone 12. Poznaliśmy już wstępne specyfikacje techniczne każdego z modeli oraz datę premiery. Niestety możliwe, że zostanie ona odroczona.

Źródło: macworld.co.uk

Do tej pory wszystkie zaufane źródła informowały, że Apple jest przygotowane na opóźnienia wywołane pandemią koronawirusa i pomimo przeciwności losu wprowadzi do sprzedaży nowe modele iPhone'a we wrześniu. Niestety najnowszy raport informuje, że możliwe jest odroczenie premiery iPhone'a 12.

Analitycy Daniel Ives oraz Strecker Backe uważają, że Apple ma zaledwie 10-15 procentową szansę na wprowadzenie do sprzedaży iPhone'a 12 w okolicach października 2020 roku. Oczekują oni, że premiera iPhone'a 12 podobnie, jak iPhone'a SE 2/9 zostanie odroczona w czasie.

Powodem opóźnienia premiery iPhone'a 12 ma być przerwany łańcuch dostaw oraz problemy z produkcją w chińskich fabrykach. Wiemy już, że minie jeszcze sporo czasu, zanim wszystkie zakłady produkujące podzespoły dla Apple w pełni odzyskają swoje możliwości produkcyjne.

Projektowanie iPhone'a 12 zostanie ukończone w najbliższych dniach, ale Apple może mieć ogromny problem z wyprodukowaniem odpowiedniej liczby egzemplarzy. Należy pamiętać także, że w tym roku po raz pierwszy zaprezentowane zostaną aż cztery modele iPhone'a, które dostępne będą w wielu konfiguracjach pamięciowych oraz wersjach kolorystycznych co dodatkowo utrudnia proces produkcyjny.

Najnowsze analizy firmy Wedbush informują, że na wrześniową premierę nie mamy co liczyć, a Apple walczy obecnie, aby nowe modele iPhone'a pojawiły się przed świętami. Dodatkowo analitycy nie wykluczają, że jeżeli sytuacja na rynku nie ulegnie poprawie iPhone'a 12 możemy zobaczyć dopiero w 2021 roku.

Przypominamy, że iPhone 12 po raz pierwszy w historii sprzedawany będzie tylko i wyłączenie z ekranami OLED.

Źródło: wccftech.com