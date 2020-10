iPhone 12 zaktualizujesz tylko przy użyciu 5G - to nie ma żadnego sensu

Apple wprowadziło nową aktualizację oprogramowania, która modyfikuje działanie modemu sieci 5G.

Okazuje się, że wraz z wprowadzeniem modemu sieci 5G do iPhone'a Apple zmodyfikowało nieco system aktualizacji systemu operacyjnego.

Nowe ustawienia sieci komórkowej w iPhone 12

Po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji oprogramowania nowe modele iPhone'a pozwolą na pobranie i zainstalowanie aktualizacji oprogramowania układowego bez konieczności podłączania się do sieci Wi-Fi.

Dotychczas podczas aktualizacji systemów operacyjnych iOS, iPadOS oraz watchOS, Apple wymagało podłączenia urządzenia do sieci Wi-Fi w celu pobrania aktualizacji. Działo się tak zarówno w przypadku dużych uaktualnień, jak i małych aktualizacji zabezpieczeń ważących po kilkadziesiąt megabajtów.

Konieczność aktualizacji przez Wi-Fi mogła mieć sens dziesięć lat temu, kiedy dane pakietowe były bardzo drogie. Obecnie ograniczenie to nie ma najmniejszego uzasadnienia, a dodatkowo utrudnia przeprowadzenie procesu aktualizacji np. w trasie.

W najnowszej wersji oprogramowania układowego dla iPhone 12, Apple postanowiło zmienić nieco mechanizm aktualizacja systemu. W dokumencie wsparcia technicznego firmy Apple dotyczącym obsługi sieci 5G, który został udostępniony przez portal Mac Rumors dowiadujemy się, że po wybraniu opcji "Allow More Data on 5G" (zezwól na więcej danych po 5G) można zaktualizować system pobierając dane przez sieć komórkową.

Uruchomienie nowej opcji zezwala użytkownikom również na przeprowadzanie połączeń FaceTime w rozdzielczości 1080p oraz pobieraniu piosenek z Apple Music i filmów z Apple TV za pośrednictwem sieci komórkowej.

Oczywiście należy pamiętać, że uruchomienie nowej opcji spowoduje wzrost zużycia danych pakietowych. Dodatkowo użytkownik musi być podłączony do sieci 5G. Oznacza to, że w przypadku połączenia za pośrednictwem 4G LTE nie będziemy w stanie zaktualizować naszego urządzenia. Ograniczenie to sprawia, że funkcja ta jest niedostępna na starszych modelach iPhone'a z gigabitowym LTE.

W Ustawieniach > Sieć komórkowa > Opcje danych pojawił się tryb standardowy. Apple pozostawiło również opcję niskiego transferu danych, która wstrzymuje automatyczne pobieranie aplikacji oraz synchronizacje w tle. Opcja ta przyda się podczas korzystania z hotspotów osobistych.

Dokument techniczny zdradza również, że 5G w połączeniu z Dual-SIM działa w Chinach. W pozostałych częściach świata musimy czekać na stosowną aktualizację oprogramowania.

Więcej informacji o iPhone 12 znajdziesz tutaj.