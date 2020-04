iPhone 12 zaoferuje ulepszoną wodoodporność - smartfon można będzie obsługiwać pod wodą

Apple opatentowało sposób obsługi iPhone'a pod wodą. Czy rozwiązanie trafi do iPhone'a 12?

Chiński portal ITHome przekazał, że Apple pracuje nad udoskonaleniem wodoodporności w swoich flagowych smartfonach z rodziny iPhone. Według najnowszego raportu gigant z Cueprtino opatentowało patent numer 20200104021, który odwołuje się do wodoodporności telefonu. Najnowszy pomysł Apple obejmuje ulepszenia konstrukcji wyświetlacza oraz zmiany w oprogramowaniu. Wszystko po to, aby użytkownicy mogli skorzystać z urządzenia pod wodą.

Źródło: apple.com

Patent opisuje nowy interfejs użytkownika, który umożliwia interakcje z urządzeniem pod powierzchnią wody.

Apple zamierza zaprojektować specjalny tryb podwodny. Zaoferuje on zmodyfikowany interfejs użytkownika, który za pomocą dużych ikonek z rozwijanym menu podobny do tego znanego z macOS umożliwi intuicyjną obsługę urządzenia pod wodą. Dodatkowo nowe rozwiązanie ma być użyteczne również podczas normalnego korzystania ze smartfona. Opracowywany w Cupertino tryb pracy systemu iOS pozytywnie wpływa na wydajność oraz zmniejsza wykorzystanie procesora i baterii. Rozwiązanie to ma pozwolić uniknąć nadmiernego dotykania ekranu.

Tryb podwodny tworzony przez firmę Apple ma pozwolić na normalne korzystanie z urządzenia pod powierzchnią wody. Po zanurzeniu urządzenia interfejs oprogramowani zmieni swój wygląd, a interakcja opierać się będzie na dotyku z potwierdzeniem haptycznym za pomocą wibracji.

Możliwe, że nadchodzące modele z rodziny iPhone 12 jako pierwsze zaoferują nowy tryb podwodny. W chwili obecnej nie wiadomo jeszcze czy funkcja trafi z czasem do starszych urządzeń, ponieważ wymaga ona zastosowania zmodyfikowanego ekranu z dotykiem działającym podczas kontaktu z cieczą.

Nadchodzący tryb podwodny w chwili obecnej został opatentowany, ale nie wiadomo czy rozwiązanie to kiedykolwiek pojawi się w iPhone'ach. Jeżeli Apple zdecyduje się na jego implementacje użytkownicy iPhone'ów będą mogli w dużo łatwiejszy sposób wykonywać fotografie podwodne.

Źródło: gizchina.com, ITHome.com