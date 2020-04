iPhone 12 - znamy ceny poszczególnych modeli!

Jon Prosser udostępnił kompletny cennik nadchodzących modeli iPhone'a.

iPhone 12 z pewnością będzie jedną z najgorętszych premier drugiej połowy 2020 roku. Do oficjalnej prezentacji pozostało jeszcze sporo czasu, ale w sieci zaczynają pojawiać się coraz dokładniejsze informacje na temat najnowszego smartfona z Cupertino.

Źródło: apple.com

Jon Prosser, który już wcześniej informował nas o specyfikacji technicznej iPhone'a 12 oraz iPhone'a SE 2020 przekazał właśnie za pośrednictwem swojego konta na Twitterze dokładne ceny nadchodzących modeli iPhone'a.

Czy tegoroczne modele będą droższe od iPhone'a 11, 11 Pro i 11 Pro Max?

iPhone 12 z wyświetlaczem 5,4 cala

Okazuje się, że tajemniczy iPhone z małym ekranem o przekątnej wynoszącej zaledwie 5,4 cala będzie bazowym modelem. Duchowy następca iPhone'a 8 zastąpi w gamie modelowej iPhone'a 11. Urządzenie zaoferuje wyświetlacz OLED, dwa aparaty na pleckach oraz zintegrowany modem sieci 5G. Bazowa konfiguracja kosztować będzie 649 dolarów. Oznacza to, że w Polsce iPhone 12 kosztować będzie 3399 zł - mniej, niż iPhone 11 obecnie (3599 zł).

iPhone 12 z wyświetlaczem 6,1 cala

iPhone 12 z ekranem o przekątnej 6,1 cala będzie bezpośrednim następcom sprzedawanego obecnie iPhone'a 11. Specyfikacja techniczna będzie taka sama, jak w mniejszy modelu z ekranem o przekątnej 5,4 cala. Większy ekran kosztować nas będzie dodatkowe 100 dolarów. Oznacza to, że iPhone 12 z ekranem o przekątnej 6,1 cala kosztować będzie w Polsce 3849 zł - tyle, ile obecnie kosztuje iPhone 11 w wersji 128 GB.

iPhone 12 Pro z wyświetlaczem 6,1 cala

iPhone 12 Pro zaoferuje większy ekran o przekątnej 6,1 cala. Nadal będzie to panel OLED. Nie zabraknie modemu sieci 5G oraz trzech aparatów sprzęgniętych z LIDAR'em znanym z iPad'a Pro. Cena startowa wynosić będzie 999 dolarów. Oznacza to, że iPhone 12 Pro w Polsce kosztować będzie tyle samo, co obecnie sprzedawany iPhone 11 Pro - 5199 zł.

iPhone 12 Pro Max z wyświetlaczem 6,7 cala

Również iPhone 12 Pro Max będzie nieco większy od swojego poprzednika. W tym przypadku cena pozostanie niezmieniona. iPhone 12 Pro Max kosztować będzie co najmniej 5699 zł.

Źródło: twitter.com