iPhone 12 - znamy oficjalną datę premiery! To już za tydzień

iPhone 12 zadebiutuje po miesięcznym opóźnieniu. Apple oficjalnie rozesłało zaproszenia na wydarzenie Hi, Speed, które odbędzie się już za tydzień.

Apple oficjalnie potwierdziło datę premiery iPhone 12. Urządzenie zadebiutuje na wydarzeniu Hi, Speed już 13 października 2020 roku o godzinie 10:00 czasu pacyficznego (19:00 czasu lokalnego w Polsce). Podobnie, jak w przypadku Time Flies również premiera iPhone 12 odbędzie się jako wydarzenie online transmitowane na żywo do internetu wprost z siedziby Apple - Apple Park.

Apple Hi, Speed

Ostatnie wydarzenie Apple odbyło się 15 września 2020 roku. Zamiast iPhone zobaczyliśmy na nim nowe modele iPad'a oraz zegarków Apple Watch. Teraz nadszedł czas na nowe smartfony z Cupertino.

Nazwa wydarzenia Hi, Speed odnosić się ma do wydajności procesora Apple A14 oraz obecności modemu sieci 5G, który do tej pory nie był dostępny w smartfonach od Apple. Baner promocyjny składający się z okrągłych pierścieni przypominających logo asystenta głosowego Siri może odwoływać się do głośnika HomePod. Poza tymi poszlakami Apple nie przedstawiło żadnych szczegółów dotyczących wydarzenia.

Wydarzenie będzie można na żywo oglądać za pośrednictwem aplikacji Apple TV. Będzie ono także transmitowane na żywo na platformie YouTube oraz stronach Apple.

Źródło: 9to5mac.com