iPhone 12s/13 - modele, cena, specyfikacja techniczna, ciekawostki [02.09.2021]

iPhone 12 jest z nami dopiero od kilku miesięcy, a w sieci znajdziemy już sporo plotek na temat iPhone'a 12s/13. Zbieramy je w jednym miejscu i analizujemy, jak wyglądać będzie kolejny smartfon od Apple. Czym zaskoczy nas iPhone 12s/13, który pojawi się na rynku po wakacjach?

W 2020 roku Apple zaliczyło spore opóźnienie. Nowe smartfony z rodziny iPhone 12 zadebiutowały z co najmniej miesięcznym opóźnieniem. Dodatkowo przez długi okres czasu Apple borykało się z problemami z dostępnością. Od początku 2021 roku sytuacja jest już opanowana, a o iPhone 12 wiemy już wszystko.

iPhone 12 Pro

Co jakiś czas do sieci trafiają już plotki i pierwsze informacje na temat iPhone'a, który zadebiutuje w 2021 roku.

W tym materiale zbieramy wszystkie informacje o kolejnej generacji flagowych modeli iPhone'a.

Zastanawiasz się nad zakupem iPhone'a? Sprawdź, czym zaskoczy nas iPhone 12s/13.

iPhone 12s czy iPhone 13? Jaką nazwę otrzyma kolejna generacja flagowców od Apple?

Na samym początku zaczniemy od nazwy. Apple do 2016 roku stosowało znany wszystkim schemat wprowadzania na rynek swoich smartfonów. W latach parzystych pojawił się zupełnie nowy model wprowadzający zmiany wizualne oraz solidną aktualizację podzespołów, a w latach nieparzystych pojawiała się jego ulepszona wersja z literką s na końcu.

W skrócie oznaczało to, że zupełnie nowy model pojawiał się raz na dwa lata.

Od 2016 roku Apple wprowadza na rynek co roku nowe modele, ale czasami nadal zdarzają się aktualizację istniejących już konstrukcji. Mowa o iPhone X/Xs oraz Xr/11.

Z informacji, które trafiają do sieci możemy założyć, że Apple wprowadzi na rynek iPhone'a 13. Nowości jest zbyt wiele, aby gigant z Cupertino dodał literkę s do nazwy. Czy mamy rację? Tego dowiemy się dopiero podczas oficjalnej premiery.

iPhone 13 - na ile modeli możemy liczyć?

W chwili obecnej brakuje dokładnych danych, ale po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji sprzedażowej iPhone'a można dojść do pewnych wniosków.

W pierwszej połowie 2021 roku Apple sprzedaje nastepujące modele iPhone'a:

iPhone 11 - 6,1 cala

iPhone SE 2020 - 4,7 cala

iPhone Xr - 6,1 cala

iPhone 12 mini - 5,4 cala OLED

iPhone 12 - 6,1 cala OLED

iPhone 12 Pro - 6,1 cala OLED

iPhone 12 Pro Max - 6,7 cala OLED

Jak widać Apple odchodzi od trendu budowy małych smartfonów. Dodatkowo z danych finansowych wiemy już, ze iPhone 12 mini nie jest zbytnio popularny. Gdy dodamy do tego plotki na temat większego iPhone'a SE, los iPhone'a 13 mini jest mocno niepewny.

iPhone 12 mini obok iPhone SE

Z pewnością na rynku pojawi się iPhone 13, iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 - data premiery

Mówi się, że w 2021 roku Apple powróci do klasycznego cyklu wydawniczego. Oznacza to, że nowe modele iPhone'a pojawią się na rynku we wrześniu 2021 roku. Premiera odbędzie się zapewnię w pierwszym lub drugim tygodniu tego miesiąca, a smartfony trafią do pierwszych odbiorców przed końcem września.

iPhone 13 - cena

Ceny iPhone'a 13 są mocno uzależnione od ilości modeli, które pojawią się w sprzedaży. Jeżeli na rynku pojawi się iPhone 13 mini to ceny powinny kształtować się następująco:

iPhone 13 mini - od około 3600 zł

iPhone 13 - od około 4200 zł

iPhone 13 Pro - od około 5000 zł

iPhone 13 Pro Max - od około 5500 zł

Jeżeli Apple zaprzestanie produkcji iPhone'a 13 mini jego miejsce powinien zając klasyczny iPhone 13. Oznacza to, że cennik powinien wyglądać tak:

iPhone 13 - od około 3800 zł

iPhone 13 Pro - od około 4800 zł

iPhone 13 Pro Max - od około 5500 zł

Klasycznie już nie powinniśmy liczyć, że Apple zdecyduje się na obniżkę cen. W zamian za nią otrzymamy 128 GB wbudowanej pamięci masowej w bazowych konfiguracjach. Do wyboru będzie kilka wersji kolorystycznych (więcej dla modeli 13 mini i 13). W sprzedaży pojawi się także wersja z 1 TB wbudowanej pamięci masowej.

iPhone 13 - procesor

iPhone 13 z pewnością zaoferuje procesor Apple A15. Będzie to następca 5 nm procesora Apple A14 znanego z iPhone'a 12. Układ z pewnością zaoferuje wyższą o kilkanaście procent wydajność przy niższym zużyciu energii. Możliwe, że Apple A15 będzie pierwszym procesorem firmy Apple produkowanym w 3 nm procesie technologicznym. TSMC - firma produkująca układy dla Apple buduje już linię produkcyjną dostosowana do 3 nm procesu technologicznego.

Mówi się także, że procesor otrzyma 6 GB pamięci operacyjnej niezależnie od wybranego modelu iPhone'a. Możliwe, że topowe konfiguracje otrzymają 8 GB RAMu.

Z procesorem zintegrowany zostanie modem sieci 5G, który niezależnie od wersji telefonu oferować będzie kompatybilność z sieciami mmWave oraz Sub 6GHz. Obecnie europejskie modele iPhone'a 12 mają słabszy model obsługujący jedynie sieci Sub 6 GHz.

Process Apple A15 zaoferuje również wsparcie dla sieci bezprzewodowej w standardzie Wi-Fi 6E.

iPhone 13 - ekran

iPhone 13 podobnie, jak poprzednicy zaoferuje ekran OLED.

Ekran OLED iPhone'a 12

Mówi się, że Apple popracuje nad jego parametrami technicznymi, ale największą nowością ma być technologia ProMotion. Umożliwi ona dynamiczną zmianę częstotliwości odświeżania ekranu w zakresie od kilku do 120 Hz. Podobne rozwiązania stosowane są w smartfonach z Androidem od dwóch lat.

Możliwe, że ProMotion trafi jedynie do droższych modeli iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max.

Ekran iPhone'a 13 wykonany w technologii LTPO może zaoferować tryb Always-on znany z Androidowej konkurencji.

iPhone 13 ma zaoferować również nowy system Face ID trzeciej generacji, który zaoferuje mniejszy moduł pozwalający na zmniejszenie wycięcia w ekranie. Niestety na całkowitą rezygnację z notch'a nie powinniśmy liczyć.

Notch w iPhone 12 i 12 mini

iPhone 13 - powrót Touch ID

Od wybuchu pandemii koronawirusa coraz częściej mówi się o powrocie Touch ID. Niestety modele z rodziny iPhone 12 nie zaoferowały czytnika linii papilarnych. Ma się to zmienić wraz z premierą iPhone'a 13, który przywróci do łask Touch ID. Nowy sensor ma być umieszczony w ekranie OLED. Służyć będzie jako dodatkowe zabezpieczenie, które wspomoże Face ID. Rozpoznawanie twarzy nadal będzie domyślną metodą uwierzytelniania biometrycznego.

Touch ID w starszym modelu iPhone'a

iPhone 13 - aparat

W tym roku spodziewamy się, że Apple zmodyfikuje aparat ultraszerokokątny. Nowe modele zaoferują obiektyw składający się z sześciu elementów, co poprawi jakość wykonywanych zdjęć i zmniejszy zniekształcenia.

LiDAR w iPhone 12 Pro

Dodatkowo możliwe, że wszystkie modele otrzymają LiDAR, który dostępny jest obecnie w iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max.

Spodziewamy się także zmian w obiektywie szerokokątnym. Model Pro i Pro Max powinny otrzymać możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości 8K.

Zmieniony system Face ID zaoferuje ulepszoną kamerkę przednią, która być może otrzyma ulepszony tryb nocny.

iPhone 13 - porty

iPhone 12 zaoferował magnetyczne złącze do ładowania MagSafe. W sieci od miesięcy krążą plotki sugerujące, że Apple pozbędzie się gniazda do ładowania Lightning. Możliwe, że iPhone 13 zaoferuje jedynie złącze MagSafe, a synchronizacja z komputerem i innymi urządzeniami odbywać się będzie tylko i wyłącznie z wykorzystaniem połączenia bezprzewodowego.

Ładowarka MagSafe

iPhone 12 - bateria

iPhone od zawsze oferuje niewielkie akumulatory, ale dzięki świetnej optymalizacji oprogramowania czasy pracy na baterii są zadowalające.

Nadchodzące modele zaoferują podwójną baterię, która umożliwi szybsze ładowanie. Obecne modele naładujemy z wykorzystaniem 18 W ładowania przewodowego. Nowa konstrukcja baterii pozwoli na znacznie szybsze ładowanie.

iPhone 12

iPhone 13 - oprogramowanie

iPhone 13 zadebiutuje z preinstalowanym systemem operacyjnym iOS 15. Więcej informacji na temat tego oprogramowania poznamy w czerwcu na konferencji WWDC. iOS 15 trafi jako aktualizacja do starszych modeli smartfonów od Apple.

iOS 14

Poniżej znajdziesz kolejne nowinki na temat iPhone'a 13. Pamiętaj, że materiał jest stale aktualizowany. Podczas aktualizacji zmienia się data w tytule, a w artykule pojawia się napis AKTUALIZACJA z datą aktualizacji. Pod takim nagłówkiem znajdziesz kolejne informacje o iPhone 13. Materiał będzie aktualizowany przez cały 2021 roku, aż do momentu wprowadzenia na rynek nowych modeli iPhone'a.

AKTUALIZACJA 8.02.2021

iPhone 13 bez notch'a w sieci. Niestety charakterystyczny element nie zniknie z wyświetlacza

W sieci możemy znaleźć niezwykle ciekawe wideo przedstawiające iPhone'a bez wycięcia w ekranie. Nagranie przedstawia lekko zmodyfikowanego iPhone'a 12 Pro, w którego obudowie zastosowano ekran bez notch'a.

Złoty iPhone 12 Pro z widocznym wycięciem w ekranie

Niestety w rzeczywistości jest to złoty iPhone 12 Pro przerobiony z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości.

Dominik Hofacker (@domhofdesign) umieścił na Twitterze 24 sekundowe nagranie przedstawiające nowego iPhone'a z ekranem bez wycięcia w górnej części.

The notch-less iPhone.



Another iteration. Notice the reflections which make it almost indistinguishable from the real thing.#iPhone #Apple #AugmentedReality pic.twitter.com/9p9SHxZdM2 — Dominik Hofacker (@domhofdesign) February 7, 2021

Post został opisany jako "The notch-less iPhone". Autor potwierdza, że jest to nieprawdziwe nagranie stwierdzeniem "zwróć uwagę na odbicia, które sprawiają, że (iPhone) jest prawie nie do odróżnienia od prawdziwej rzeczy".

Na nagraniu widzimy, że z panelu frontowego pozbyto się wcięcia w ekranie. Zamiast niego otrzymujemy szerszy pasek powiadomień wyświetlający nazwę sieci. Zegarek podobnie, jak w starszych modelach z Touch ID znajduje się na środku - prawie centralnie pod głośnikiem do rozmów.

Niestety z aktualnie posiadanych informacji wynika, że iPhone 13 w dalszym ciągu posiadać będzie charakterystyczne wycięcie w ekranie. W związku z implementacją Face ID trzeciej generacji notch będzie nieco mniejszy, ale niż zniknie z panelu przedniego.

Więcej informacji o iPhone 13 bez wycięcia w ekranie znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 17.02.2021

iPhone 13 zaoferuje ekran Always-on-Display

Po wielu latach Apple zdecyduje się na implementację ekranu Always-on-Display w nadchodzących modelach iPhone'a. To spora zmiana ponieważ od czasu wprowadzenia na rynek pierwszej generacji iPhone'a w 2007 roku, Apple nie oferowało w swoich telefonach diody powiadomień ani ekranu AOD. Jedynym sposobem na sprawdzenie powiadomień było zerknięcie na ekran lub zakup zegarka Apple Watch.

Wizualizacja trybu Always-on w iPhone 13 Źródło: 9to5mac.com

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Maxa Weinbacha z XDA-Developers nowe modele iPhone'a zaoferują tryb Always-on-Display. System iOS na najnowszych modelach smartfonów pokazywać będzie godzinę, poziom naładowania baterii oraz powiadomienia na wyłączonym ekraniem. Przychodzące powiadomienia świecić się będą przez pewien okres czasu, a godzina i poziom naładowania baterii wyświetlane będą cały czas.

Tryb Always-on-Display do swojego działania wymagać będzie niegasnącego ekranu Retina, który znany jest już między innymi z zegarków Apple Watch Series 5/6. Całość współpracować będzie ze zmienną częstotliwością odświeżania. W trybie AOD ekran iPhone'a odświeżany będzie raz na sekundę.

Nowy tryb nie trafi do starszych modeli jako aktualizacja oprogramowania.

Więcej informacji o trybie AOD w iPhone 13 znajdziesz tutaj.

Apple nie zrezygnuje z produkcji modelu mini

Od początku roku największe portale technologiczne oraz firmy analityczne informują, że iPhone 12 mini okazał się strasznym niewypałem. Apple spełniło prośby swoich klientów, a ci finalnie zdecydowali się na większe modele iphone'a.

iPhone 12 mini z dodatkowymi akcesoriami Źródło: techadvisor.co.uk

Wiemy już, że iPhone 12 mini odpowiada za zaledwie 5% sprzedaży wszystkich modeli z rodziny iPhone 12. Dodatkowo Apple zmniejszyło jego produkcję na rzecz najpopularniejszego iPhone'a 12 Pro. W sieci nie brakuje również plotek. które sugerują, że Apple całkowicie wycofa z rynku iPhone'a 12 mini.

Okazuje się jednak, że pomimo niskich wyników sprzedażowych Apple projektuje iPhone'a 13 mini.

Tegoroczny iPhone w wersji mini najprawdopodobniej produkowany będzie w dużo mniejszej ilości egzemplarzy. W dalszym ciągu będzie to klasyczny iPhone ze zmniejszonym ekranem. Takie rozwiazanie minimalizuje koszty projektowania oraz produkcji.

Więcej informacji o iPhone 13 mini znajdziesz tutaj.

Always-on-Display w iPhone 13 bez stałego wyświetlania powiadomień

Zgodnie z raportem SlashGear iPhone 13 otrzyma niegasnący wyświetlacz Retina. Niestety okazuje się, że ekran Always-On-Display na iPhone 13 wyglądać będzie inaczej, niż w smartfonach z Androidem.

Always On Display na Google Pixel 2 XL

Ekran OLED w spoczynku wyświetlać będzie bowiem jedynie godzinę i stan naładowania baterii. Apple zapomniało o najważniejszym elemencie całego systemu - wyświetlaniu powiadomień.

Tryb Always-On-Display zaoferuje taką opcję, ale będzie ona praktycznie bezużyteczna. Nadejście nowego powiadomienia sygnalizowane będzie przez krótki okres czasu na ekranie AOD, a później zostanie z niego usunięte. iPhone nie podświetli przy tym swojego ekranu. Oznacza to, że prawdopodobnie nie zauważymy nowego powiadomienia.

Więcej informacji o sposobie działania trybu Always-on-Display w iPhone 13 znajdziesz tutaj.

iPhone 13 - 120 Hz ekran Super Retina XDR ProMotion na pokładzie

Tegoroczne modele iPhone'a, otrzymają zupełnie nowe wyświetlacze.

Wyświetlacz iPhone'a 12

Po latach plotek i oczekiwań do smartfonów Apple trafi technologia ProMotion. Oznacza to, że iPhone zaoferuje zwiększoną częstotliwość odświeżania ekranu.

Portal Patently Apple przekazał, że iPhone 13 powinien otrzymać 120 Hz ekran Super Retina XDR z ProMotion. Panel zostanie wyposażony w VRR - zmienną częstotliwość odświeżania ekranu. Technologia ta zadba o zużycie energii. W przypadku wyświetlania statycznych treści ekran pracować będzie w trybie 60 Hz.

Więcej informacji o ekranie Super Retina XDR drugiej generacji z ProMotion znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 01.02.2021

iPhone 13 - mniejszy notch na pokładzie

Wiemy nie od dziś, że modele iPhone'a na 2021 rok zaoferują nowe wyświetlacze o podwyższonej częstotliwości odświeżania. Obecność technologii ProMotion to niejedyna nowość. Obok 120 Hz odświeżania pojawi się także tryb Always-on, który w przypadku sprzętu od Apple jest prawdziwą nowością.

Całość uzupełni nowy, mniejszy notch zintegrowany z Face ID trzeciej generacji.

Face ID Źródło: gizchina.com

Z najnowszej dokumentacji technicznej pochodzącej z łańcucha dostaw wiemy, jak wyglądać będzie ekran iPhone'a 13 Pro oraz iPhone'a 13 Pro Max.

Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami Apple w dalszym ciągu stosować będzie wycięcie w ekranie. Możemy spodziewać się, że Face ID trzeciej generacji pozwoli na zmniejszenie wymiarów notch'a, ale z pewnością nie zniknie on całkowicie.

Pojawić się za to powinien czytnik linii papilarnych Touch ID. Zostanie on zintegrowany z wyświetlaczem Super Retina XDR. Na renderach nie znajdziemy portu Lightning. Do ładowania wykorzystane zostanie złącze magnetyczne MagSafe, które znamy już z iPhone'a 12.

Touch ID Źródło: gizchina.com

Więcej informacji o mniejszym notch'u w iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max znajdziesz tutaj.

iPhone 13 - nowy sposób przywracania systemu iOS

Apple zrezygnuje ze stosowania złącza Lightning w nowych modelach iPhone'a. Tegoroczne flagowce dostarczane będą z ładowarką MagSafe w zestawie, a ładowanie odbywać się będzie jedynie w sposób bezprzewodowy. iPhone 13 nie będzie w stanie przewodowo łączyć się z akcesoriami oraz komputerami. Oznacza to, że Apple musi zaprojektować nowy system przywracania systemu iOS do ustawień fabrycznych w przypadku awarii.

Złącze Lightning w iPhone 11 Pro Źródło: macworld.co.uk

Ze względu na brak portów w modelach z rodziny iPhone 13, Apple projektuje nowe recovery, które nie będzie wymagać fizycznego połączenia z komputerem. Całość działać będzie podobnie, jak internetowe recovery w komputerach Mac. Rozwiazanie pozwoli na instalacje nowej wersji iOS z wykorzystaniem wbudowanego w telefon Wi-Fi.

Więcej informacji o nowym systemie recovery dla iPhone'a 13 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 15.03.2021

iPhone 13 - pojemniejszą bateria zamiast złącza do ładowania

iPhone 13 ma być pierwszą generacją smartfonów Apple bez złącza do ładowania. Wcześniej sądziliśmy, że Apple porzuci autorski standard Lightning na rzecz popularnego USB Typu C. Teraz wiemy już, że najpodobniej iPhone 13 w ogóle nie otrzyma klasycznego złącza do ładowania i komunikacji z komputerem/akcesoriami.

Bateria w iPhone 12 Żródło: ifixit.com

Ming Chi-Kuo przekazał, że nadchodzące modele iPhone'a zaoferują większe akumulatory od swoich bezpośrednich poprzedników.

iPhone 13 zaoferuje całkowicie przeprojektowane wnętrze. Niektóre elementy zostaną ze sobą połączone, co w połączeniu z brakiem złącza do ładowania pozwoliło wygospodarować nieco wolnej przestrzeni. Zostanie ona wykorzystana do implementacji pojemniejszych akumulatorów.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że nowe modele będą nieco cięższa od poprzedników. Oznacza to, że iPhone 13 powinien ważyć podobnie do iPhone'a 11 z 2019 roku.

AKTUALIZACJA 24.03.2021

iPhone 13 Pro/Pro Max z wyświetlaczem produkcji Samsunga

Apple poważnie podchodzi do sprawy wyświetlaczy w nadchodzących modelach iPhone'a. Gigant z Cupertino złożył spore zamówienie na panele OLED najwyższej klasy u Samsunga.

Zgodnie z najnowszymi informacjami iPhone 13 otrzyma ekran OLED z ProMotion. Po raz pierwszy w historii iPhone dostanie wyświetlacz z odświeżaniem o podwyższonej częstotliwości.

Wybór Samsunga jest prosty z kilku powodów. Najważniejszym z nich jest fakt, że Samsung posiada największe doświadczenie w produkcji paneli OLED. Nie bez znaczenia są również spore moce przerobowe fabryk koreańskiego giganta.

Według raportu portalu The Elec, Apple wykorzysta ekrany Samsunga. Będą to panele LTPO OLED. Wyświetlacze trafią do iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max.

Samsung przygotowuje specjalną linię produkcyjną przeznaczoną dla ekranów do iPhone'a 13. Miesięcznie koreańska firma produkować będzie co najmniej 70 tysięcy sztuk ekranów.

Apple prowadzi również rozmowy z LG i BOE. Firmy te dostarczają już wyświetlacze do aktualnie sprzedawanych smartfonów.

Panele od LG i BOE trafią do bazowych modeli iPhone 13 mini oraz iPhone 13. Smartfony te otrzymają panel Super Retina XDR z klasycznym, 60 Hz odświeżaniem.

Wszystkie modele powinny otrzymać funkcję Always-on-Display.

Always-on-Display na smartfonie z Androidem

Więcej informacji o nowym wyświetlaczu znajdziesz tutaj.

Mniejszy notch potwierdzony - wyciekły zdjęcia paneli przednich!

Od 2017 roku czekamy na zmniejszenie wycięcia w ekranie nowych modeli iPhone'a. Zgodnie z najnowszymi plotkami nowe modele z rodziny iPhone 13 zaoferują mniejszego notch'a. Wszystko dzięki Face ID trzeciej generacji, które składa się z mniejszej ilości elementów.

Do sieci trafiły właśnie zdjęcia paneli przednich smartfonów z rodziny iPhone 13, które potwierdzają wcześniejsze plotki i pokazują, jak wygląda wycięcie w nadchodzących modelach.

Panele przednie iPhone'a 13

Serwis iRepair z Grecji przekazał portalowi MacRumors zdjęcie paneli przednich iPhone'a 13 mini (5,4 cala), iPhone'a 13/13 Pro (6,1 cala) oraz iPhone'a 13 Pro Max (6,7 cala).

Każdy model posiada zauważalnie mniejsze wycięcie w ekranie. Na fotografii widać także, że głośnik do rozmów został umieszczony w ramce.

O mniejszym wycięciu w ekranie informował już analityk Ming Chi-Kuo. Niestety najnowsze plotki sugerują, że na Touch ID w ekranie będziemy musili poczekać co najmniej do 2023 roku.

AKTUALIZACJA 29.03.2021

iPhone 13 - ekran 120 Hz LTPO, ulepszony aparat i nowe wersje kolorystyczne/pamięciowe

Do premiery modeli z rodziny iPhone 13 jeszcze kilka miesięcy, a my posiadamy coraz dokładniejsze informacje na temat nadchodzących smartfonów firmy Apple.

Ostatnimi plotkami pochwalił się popularny youtuber EverythingApplePro. Przekazał on kilka informacji o iPhone 13 oraz lokalizatorze AirTags.

Wizualizacja wyglądu iPhone'a 13 Pro

Według najnowszych wieści iPhone 13 zadebiutuje zgodnie z planem na samym początku jesieni. Oznacza to, że wrześniowa prezentacja jest bardzo prawdopodobna, a Apple powróci do tradycyjnego dla siebie cyklu wydawniczego.

EverythingApplePro potwierdził wcześniejsze przecieki. iPhone 13 zaoferuje mniejszego notcha, Face ID trzeciej generacji oraz czytnik linii papilarnych Touch ID w wyświetlaczu. Nowością będzie 120 Hz ekran ProMotion w modelach Pro/Pro Max oraz LiDAR w bazowych konfiguracjach iPhone 13/13 mini.

Max Weinbach dodał także, że topowe modele iPhone'a 13 Pro/Pro Max można będzie skonfigurować z 1 TB wbudowanej pamięci masowej. Obecnie najpojemniejsze modele oferują nośniki o pojemności 512 GB.

iPhone 13 wprowadzi również nowe wersje kolorystyczne. Mowa o innej opcji złotej. Powróci także czarny mat. Apple prawdopodobnie uporało się z problemami produkcyjnymi znanymi z iPhone'a 7 i zaoferuje matowo czarnego iPhone'a. Ten kolor zniknął z oferty w 2018 roku. Obecnie sprzedawane modele dostępne są w czarnych wersjach kolorystycznych, ale plecki są błyszczące.

Nie dziwi nas, że iPhone 13 wprowadzi ulepszony aparat. Apple ma popracować nad trybem portretowym oraz wykorzystaniu LiDARu.

AKTUALIZACJA 30.03.2021

Apple A15 - pierwsza partia już w maju

Apple wraz z TSMC przygotowują się do wprowadzenia do produkcji nowego procesora Apple A15. Nadchodzący układ będzie sercem smartfonów z rodziny iPhone 13. Z dotychczasowych informacji wiemy, że nadal będzie to układ produkowany w 5 nm procesie technologicznym.

Apple A15 Źródło: 9to5mac.com

Apple przez ostatni rok obserwowało produkcję Apple A14 i zmodyfikowało nieco projekt nowego układu. Procesor z zewnątrz zaoferuje takie same wymiary, ale dzięki modyfikacjom powinien być o kilka procent wydajniejszy od układu stosowanego w iPhone 12.

W chwili obecnej brakuje szczegółowych informacji na temat wzrostu wydajności procesora Apple A15 w stosunku do poprzednika.

Więcej informacji o procesorze Apple A15 znajdziesz tutaj.

iPhone 13 Pro Max - najdroższy model ponownie z lepszym aparatem

Fani mobilnej fotografii w tym roku również będą myśleli o dopłacie do największego i najdroższego modelu iPhone'a 13. Znany analityk Ming Chi-Kuo przekazał, że iPhone 13 Pro Max zaoferuje inny aparat główny, niż tańsze modele.

iPhone 12 Pro Max

Topowy przedstawiciel rodziny iPhone 13 otrzyma aparat szerokokątny z przysłona f/1,5. Pozwoli ona na poprawę jakości zdjęć i nagrań wykonywanych w niesprzyjających warunkach oświetleniowych. Apple pracuje również nad ulepszeniem działania trybu portretowego.

Pozostałe modele - iPhone 13 mini, iPhone 13 oraz iPhone 13 Pro - otrzymają aparat z przysłona f/1,6.

Każdy model z rodziny iPhone 13 zaoferuje aparat główny składający się z siedmiu elementów. Zaawansowana konstrukcja obiektywu ułatwia przechwytywanie światła i zmniejsza ilość artefaktów.

Ming Chi-Kuo informuje, że Apple złożyło już zamówienie na nowe aparaty w firmie Sunny Optical. Pierwsza partia obiektywów wyjedzie z fabryki w drugim kwartale 2021 roku.

Więcej informacji o aparacie iPhone'a 13 Pro Max znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 08.04.2021

iPhone 13 Pro/Pro Max z niebrudzącą się obudową

Apple zamierza raz na zawsze rozprawić się z brudem gromadzącym się na obudowie iPhone'a. Droższe modele iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max otrzymają specjalną powłokę na wyświetlacz, która zminimalizuje ilość gromadzących się zabrudzeń oraz odcisków palców.

Ramka ze stali nierdzewnej w iPhone 12

Inżynierowie Apple doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że smartfony są siedliskiem zarazków i wirusów.

Apple zamierza rozprawić się z brudem i zastosować specjalną powłokę, która zapobiegnie gromadzeniu się odcisków palców oraz brudu na smartfonach.

Max Weinbach z XDA-Developers przekazał najnowsze informacje o obudowie iPhone'a 13. Nowe modele zaoferują ramkę ze stali nierdzewnej pokrytą niebrudzącą się powłoką oraz matowe plecki.

Potwierdzono również informacje o 120 Hz ekranie Super Retina XDR ProMotion.

iPad Pro z ekranem ProMotion

Więcej informacji o niebrudzącej się obudowie droższych modeli iPhone'a znajdziesz tutaj.

iPhone 13 z weryfikacją dwuskładnikową

iPhone 13 oprócz Face ID zaoferuje również czytnik linii papilarnych Touch ID zintegrowany z wyświetlaczem Super Retina XDR.

Face ID

Okazuje się, że Apple chce jeszcze bardziej zadbać o prywatność swoich użytkowników i zaoferuje im możliwość skorzystania z weryfikacji dwuskładnikowej podczas odblokowywania urządzenia.

System operacyjny iOS 15, który pojawi się w czerwcu 2021 roku otrzyma nowy system umożliwiający weryfikację dwuskładnikową w celu odblokowania telefonu.

Użytkownicy iPhone'a 13 w trosce o swoje bezpieczeństwo będą w stanie uruchomić weryfikację dwuskładnikową (2FA), która do odblokowania wymagać będzie nie tylko skanu twarzy, ale również odcisków linii papilarnych.

Podstawowym systemem zabezpieczenia biometryczne nadal pozostanie Face ID. Czytnik linii papilarnych będzie drugim, dodatkowym sposobem na odblokowanie urządzenia. Przyda się w momencie, gdy mamy założoną maskę, a nie posiadamy zegarka Apple Watch.

Więcej informacji o weryfikacji dwuskładnikowej znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 12.04.2021

Dowiedzieliśmy się kilku nowych informacji na temat ekranów, które trafią do iPhone'a 13. Modele Pro i Pro Max otrzymają 120 Hz panele wyprodukowane przez LG Display oraz Samsunga. Dowiedzieliśmy się przy okazji jak będzie wyglądać zużycie energii. Smartfony z nowymi wyświetlaczami będą o 15-20% wydajniejsze energetycznie od swoich odpowiedników z rodziny iPhone 12.

Ekran w iPhone X

Większą wydajność energetyczną Apple uzyska poprzez zastosowanie nowego procesora Apple A15, który wyprodukowany zostanie w udoskonalonym 5 nm procesie technologicznym.

Bazowe modele - iPhone 13 mini oraz iPhone 13 nadal wykorzystywać będą 60 Hz wyświetlacze Super Retina XDR.

Więcej informacji o nowym ekranie znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 14.04.2021

iPhone 13 ostatnią rodziną smartfonów z modelem mini

W zeszłym roku firma Apple wprowadziła do sprzedaży małego iPhone'a. Model mini otrzymał ekran o przekątnej 5,4 cala. Poza mniejszymi wymiarami oraz akumulatorem parametry techniczne są identyczne jak w przypadku większego iPhone'a 12.

iPhone 12 mini obok iPhone SE 2020

Szybko okazało się, że po chwilowym entuzjazmie iPhone 12 mini nie sprzedaje się tak dobrze, jak planowano. Finalnie Apple postanowiło ograniczyć produkcję.

Ming Chi-Kuo przekazał dziś informacje o smartfonach Apple, które trafią na rynek w 2022 roku. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że iPhone 13 zadebiutuje w wersji mini. Będzie to ostatni smartfon firmy Apple z mniejszym ekranem. W 2022 roku na rynku pojawią się iPhone'y z wyświetlaczem o przekątnej 6,1 lub 6,7 cala.

iPhone 13 zadebiutuje w czterech wersjach - iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro.

Mówi się, że iPhone 13 mini będzie ostatnim modelem iPhone'a z ekranem o przekątnej poniżej 6 cali. W przyszył roku Apple zamierza zaprezentować zupełnie nowego iPhone'a SE. Będzie to duży smartfon z kadłubkiem zapożyczonym z iPhone'a 11. Oznacza to, że przez jakiś czas iPhone 13 mini będzie najmniejszym smartfonem w portfolio.

AKTUALIZACJA 19.04.2021

iPhone 13 Pro Max z jeszcze większą obudową obiektywów

Flagowe modele iPhone'a od 2019 roku posiadają kwadratową obudowę obiektywów. Tyczy się to linii iPhone 11 oraz iPhone 12. Okazuje się, że iPhone 13 zaoferuje jeszcze większą obudowę obiektywów.

iPhone 12 Pro Max obok makiety iPhone 13 Pro Max

Apple nie spoczywa na laurach i zamierza w dalszym ciągu powiększać obudowę aparatu w swoich największych smartfonach.

iPhone 13 Pro Max zaoferuje największą w historii smartfonów Apple obudowę obiektywów.

Na kanale EverythingApplePro na YouTube znajdziemy makiety 3D nadchodzących modeli, które oparto na ostatnich przeciekach w sprawie kolejnej generacji iPhone'a.

Z filmiku dowiadujemy się, że nowy model będzie o 0,26 mm grubszy od aktualnie sprzedawanego iPhone'a 12 Pro Max.

W zamian za większą obudowę obiektywów otrzymamy mniejsze wycięcie w ekranie. Wszytko dzięki Face ID trzeciej generacji.

Smartfony z rodziny iPhone 13 poza zwiększoną grubością zaoferują identyczne wymiary obudowy. Apple przeniesie umiejscowienie przycisków do regulacji głośności. Znajdą się one bliżej górnej krawędzi.

Więcej informacji o obudowie obiektywów iPhone'a 13 Pro Max znajdziesz tutaj.

iPhone 13 mini z mniejszym wycięciem i 5,4 calowym ekranem

iPhone 13 mini będzie ostatnim małym smartfonem od Apple.

Rendery iPhone 13 mini

Kompaktowy model przyciąga wzrok dwoma zmianami. Na pleckach znajdziemy kwadratowa obudowę aparatu z dwoma obiektywami. W tegorocznym modelu zostaną one umieszczone na skos, a nie pod sobą.

Apple zmodyfikowało wygląd obudowy obiektywów oraz przesunęło nieco przyciski głośności. Oznacza to, że pokrowce z modelu iPhone 12 mini nie będą pasować.

iPhone 13 mini będzie ostatnim modele o zmniejszonych wymiarach. W 2022 roku Apple nie zdecyduje się na prezentacje modelu mini.

Więcej informacji o iPhone 13 mini znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 05.05.2021

iPhone 13 - europejskie modele w końcu z pełnoprawnym modemem sieci 5G

Nie jest tajemnicą, że europejskie modele iPhone'a 12 posiadają wolniejszy modem sieci 5G, który nie wspiera technologii mmWave stosowanej między innymi w Stanach Zjednoczonych.

Amerykański egzemplarz iPhone 12 Pro z dodatkową anteną umieszczoną w ramce

Apple po kilku miesiącach zdało sobie sprawę, że cięcie kosztów o kilka dolarów nie ma sensu. iPhone 13 globalnie otrzyma modem sieci 5G z wsparciem dla technologii mmWave oraz Sub 6 GHz. Oznacza to, że smartfony dostaną dodatkową antenę, która widoczna będzie na jednym z boków ramki.

Informację o obecności nowego modemu sieci 5G w standardzie mmWave i Sub-6Ghz przekazał znany analityk Ming Chi-Kuo.

Apple wykorzysta modem Qualcomm X60, który pozwoli osiągnąć większe transfery danych w porównaniu do modemu X55 z iPhone 12.

iPhone 13 może być ostatnim smartfonem od Apple wyposażonym w modem firmy trzeciej. Gigant z Cupertino wykupił część Intela zajmującą się modemami sieci komórkowej i opracowuje własne produkty.

Więcej informacji o nowym modemie 5G iPhone'a 13 znajdziesz tutaj.

iPhone 13 Pro Max - mniejszy notch = większy aparat

Do sieci trafiły filmiki z pełnowymiarową atrapą iPhone'a 13 Pro Max. Kanał Unbox Therapy na YouTube pokusił się o porównanie nadchodzącego flagowca z aktualnym modelem. Jego wyniki są dosyć ciekawe.

iPhone 12 Pro Max i iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max otrzyma ulepszony aparat. Przysłona obiektywu ultraszerokokątnego ma wynosić f/1,8. W aktualnie sprzedanym iPhone 12 Pro Max mamy aparat ultrawide z przysłona f/2,4.

Zmiana aparatów spowodowała, że obudowa obiektywów jest jeszcze większą. Na zdjęciach widoczna jest wyraźna różnica pomiędzy wyspą z aparatami iPhone'a 12 Pro Max, a iPhone'a 13 Pro Max.

Atrapa iPhone'a 13 Pro Max wskazuje, że nadchodzący model będzie podobnych wymiarów, co poprzednik. Nie oznacza to jednak, że skorzystamy z takich samych akcesoriów.

Nowy model otrzyma znacznie mniejsze wycięcie w ekranie. Głośnik zostanie przeniesiony z notcha na górną ramkę, a elementy kamery TrueDepth są bliżej siebie.

Notch w iPhone 13 Pro Max (z lewej) oraz iPhone 12 Pro Max (z prawej)

Pozostałe elementy takie jak przyciski, port na kartę SIM czy gniazdo do ładowania pozostały na swoich miejscach. Nie zmieniło się również logo Apple znajdujące się na środku plecków.

Więcej informacji o wyglądzie iPhone 13 Pro Max znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 12.05.2021

iPhone 13 - większe wymiary zewnętrzne i grubość

Nie od dziś wiemy już, że smartfony z rodziny iPhone 13 zaoferują jeszcze większą wyspę z aparatami. Element ten rośnie nieustannie od prezentacji iPhone'a 11 jesienią 2019 roku. Najnowsze informacje potwierdzają, że w smartfonach z serii iPhone 13 urośnie nie tylko aparat. Urządzenia mają być grubsze od swoich poprzedników.

iPhone 13

Dlaczego wbrew logice nowe modele będą bardziej masywne od sprzedawanych obecnie smartfonów iPhone 12 z 2020 roku? Wszystko ze względu na zupełnie nowe obiektywy, które potrzebują więcej miejsca w obudowie.

Portal MacRumors przekazał dane techniczne dotyczące nadchodzących modeli. Wynika z nich, że iPhone 13 oraz iPhone 13 Pro otrzymają obudowę o grubości 7,57 mm. Oznacza to, że będą o 0,17 mm grubsze od poprzedników.

Razem z obiektywami wzrosną również wymiary zewnętrzne obudowy obiektywów. Będzie ona o kilka mm większa.

iPhone 13

Portal MacRumors przekazał, że informacje pochodzą z wiarygodnego źródła.

Więcej informacji o wyspach z aparatami i wymiarach zewnętrznych znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 18.05.2021

iPhone 13 - na jakie nowości liczą posiadacze starszych modeli?

Użytkownicy aktualnie sprzedawanych modeli iPhone'a zostali zapytani o swoje oczekiwania w stosunku do nadchodzącego iPhone'a 13. Na jaką funkcję czekają najbardziej?

Ankieta została przeprowadzona przez portal SellCell.com. Wynika z niej, że w dobie pandemii COIVD-19 posiadacze smartfonów Apple z systemem skanowania twarzy Face ID liczą na powrót tradycyjnego rozwiązania jakim jest czytnik linii papilarnych Touch ID.

Przypominamy, że z najdroższych modeli iPhone'a, Touch ID zostało usunięte w 2017 roku. Od 2018 roku Apple prezentuje nowe modele z Face ID. Wyjątkiem jest tu najtańszy iPhone SE 2020.

Aktualnie sprzedawane modele iPhone'a posiadają system skanowania twarzy, który nie działa w momencie, gdy nosimy maskę. Rozwiazanie to obecnie utrudnia korzystanie z telefonu i przypomina użytkownikom iPhone'a czasy, gdy smartfony te nie posiadały zabezpieczeń biometrycznych. Każdorazowa próba odblokowania urządzenia w momencie noszenia maski kończy się prośbą o podanie kodu PIN.

iPhone 5s - pierwszy smartfon z Touch ID

W badaniu przeprowadzonym na próbie 3040 użytkowników iPhone'a, aż 21% z nich oczekuje powrotu Touch ID. Na drugim miejscu jest ekran o podwyższonej częstotliwości odświeżania, a stawkę zamyka mniejsze wycięcie w ekranie.

Co ciekawe tylko 1% badanych chciałoby zobaczyć w tym roku składnego iPhone'a z elastycznym ekranem.

Czy Touch ID powróci do iPhone'a 13? Tego dowiemy się już jesienią. Jest to prawdopodobne, ale pamiętajmy, że również iPhone 12 miał zadebiutować na rynku z Touch ID w ekranie.

AKTUALIZACJA 28.05.2021

iPhone 13 - ruszyła masowa produkcja procesora Apple A15

Nadchodzące smartfony od Apple otrzymają układ Apple A15. Tajwański producent układów scalonych - TSMC - będący jednocześnie głównym dostawcom chipów do smartfonów firmy Apple, rozpoczął właśnie produkcje najnowszego układu Apple A15.

Apple w tym roku woli dmuchać na zimne i zamawia podzespoły z dużym wyprzedzeniem. Wszystko po to, aby zapobiec ewentualnemu przesunięciu premiery nowych smartfonów. Przypominamy, że w zeszłym roku na iPhone'a 12 czekaliśmy o ponad miesiąc dłużej.

Najnowszy układ powstawać będzie w tym samym 5 nm procesie technologicznym. Oznacza to, że TSMC nie musi zbytnio przygotowywać się do jego produkcji.

Apple A15

Nowy procesor zapewni większą wydajność i mniejsze zużycie energii. Obecnie nie znamy jego specyfikacji technicznej.

Więcej informacji o procesorze Apple A15 znajdziesz tutaj.

Apple największym odbiorcom ekranów AMOLED do smartfonów

Firma Apple wkrótce przegoni Samsunga i stanie się największym nabywcom ekranów AMOELD do smartfonów.

Według najnowszych doniesień portalu DigiTimes, Apple intensywnie przygotowuje się do premiery nowych smartfonów z rodziny iPhone 13. Firma złożyła spore zamówienie na ekrany AMOLED. Dzięki ostatnimi kontraktowi przedsiębiorstwo stanie się największym odbiorcom matryc AMOLED dla smartfonów.

Według badań firmy analitycznej Omedia, Apple w całym 2021 roku kupi 169 milionów ekranów AMOLED. W zeszłym roku zamówiono 114,5 miliona sztuk ekranów AMOLED.

Większe zapotrzebowanie na ekrany AMOLED wynika z prezentacji nowych smartfonów iPhone 13. Dodatkowo Apple dalej sprzedawać będzie iPhone 12. Smartfony te nadal pozostaną w ofercie. Jednocześnie Apple usunie z niej iPhone'a Xr, który korzysta z wyświetlacza IPS LCD.

Największym dostawcom ekranów AMOLED dla Apple będzie Samsung. Koreańczycy wyprodukują ponad 110 milionów egzemplarzy. Na drugim miejscu LG z 50 milionami wyświetlaczy oraz BOE z 9 milionami sztuk.

Więcej informacji o zamówieniu na ekrany AMOELD znajdziesz tutaj.

iPhone 13 - stabilizacja obrazu sensor-shift w każdym modelu

Wszystkie modele z rodziny iPhone 13 otrzymają optyczną stabilizację obrazu z przesunięciem, która obecnie dostępna jest jedynie w modelu iPhone 12 Pro Max.

Sensor-shift

Skąd o tym wiemy? Aby zaspokoić potrzeb na nowe systemy stabilizacji obrazu producenci zwiększają produkcję o 30-40%.

Sensor-shift - stabilizacja optyczna z możliwością przesunięcia całego sensora poprawia stabilizację obrazu i zapewnia lepszą jakość zdjęć mimalizując przy tym ryzyko przypadkowego poruszenia i rozmycia fotografii. Jest to rozwiazanie znane od lat z lustrzanek.

Więcej informacji o nowym systemie stabilizacji obrazu znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 07.06.2021

iPhone 13 - szybsze 5G może podnieść cenę detaliczną

Nie od dziś wiemy, że Apple wycofa się z pomysłu produkcji iPhone'a 13 w dwóch wersjach. Obecnie modele iPhone 12 z USA posiadają modem 5G kompatybilny z sieciami mmWave oraz Sub-6GHz. Egzemplarze z Europy oraz reszty świata obsługują jedynie 5G w technologii Sub-6GHz.

Najnowsze plotki potwierdzają, że iPhone 13 w każdej wersji niezależnie od rynku otrzyma modem sieci 5G ze wsparciem dla Sub-6GHz oraz mmWave. Niestety zastosowanie wydajniejszego modemu sieci 5G może negatywnie wpłynąć na finalną cenę urządzeń. Oznacza to, że iPhone 13 może być droższy od iPhone'a 12.

iPhone 13 - każdy model z pojemniejszym akumulatorem na pokładzie

Tegoroczne modele iPhone'a otrzymają pojemniejsze akumulatory, ale nie powinniśmy liczyć na lepsze czasy pracy na baterii.

Dzięki najnowszemu przeciekowi z Chin poznaliśmy właśnie pojemności akumulatorów w poszczególnych modelach z rodziny iPhone 13. Smartfony nadal zaoferują baterie mniejsze od Androidowej konkurencji, ale ogniwa będą o kilka-kilkanaście procent pojemniejsze od swoich odpowiedników zastosowanych w modelach z rodziny iPhone 12.

Bateria w iPhone 12/12 Pro Źródło: appleinsider.com

iPhone 13 mini otrzyma ogniwo o pojemności 2406 mAh, iPhone 13/13 Pro o pojemności 3095 mAh, iPhone 13 Pro Max o pojemności 4352 mAh.

Zeszłoroczne modele posiadają akumulatory o pojemności 2227 mAh (iPhone 12 mini), 2815 mAh (iPhone 12 i iPhone 12 Pro) oraz 3687 mAh (iPhone 12 Pro Max).

Oznacza to, że największy model iPhone 13 Pro Max otrzyma akumulator o pojemności większej o aż 18%. W przypadku mniejszych modeli mowa o wzrostach o odpowiednio 10% oraz 8%.

Apple zastosowało większe baterie, aby utrzymać takie same czasy pracy z włączoną funkcją Always-On, która ma być jedną z największych nowości modeli z rodziny iPhone 13. Oznacza to, że nie powinnismy liczyć na dłuższy czas pracy z dala od ładowarki.

AKTUALIZACJA 09.06.2021

iPhone 13 - nowa, pomarańczowa wersja kolorystyczna

Apple po raz kolejny zamierza odświeżyć gamę kolorów najnowszej generacji iPhone'a. Na jaki kolor możemy liczyć w tym roku?

Gigant z Cupertino znany jest z produkcji tańszych wersji iPhone'a w wielu wariantach kolorystycznych. W taki oto sposób iPhone'a Xr kupimy w kolorze białym, czarnym, niebieskim, koralowym, żółtym oraz (PRODUCT)RED. Nieco nowszy iPhone 11 dostępny jest w wersji z białą, czarną, zieloną, żółtą, fioletową lub czerwona obudową.

Aktualna generacja - iPhone 12 - sprzedana jest w kolorze białym, czarnym, niebieskim, zielonym, (PRODUCT)RED oraz fioletowym (dołączył do gamy wiosną 2020 roku).

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez Iana Zelbo, iPhone 13 oraz iPhone 13 mini mogą być sprzedawane w nowej - pomarańczowej wersji kolorystycznej.

Do sieci trafiły już rendery ukazujące pomarańczowego iPhone'a 13. Trzeba przyznać, że kolor wygląda bardzo oryginalnie i ciekawie.

Możliwe, że pomarańczowa obudowa trafi również do modeli iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max. Jeżeli tak się stanie, z pewnością będzie to nieco ciemniejszy odcień.

AKTUALIZACJA 15.06.2021

iPhone 13 - nowy wygląd wycięcia w ekranie ujawniony

Dzięki Europejskiej Komisji Gospodarczej poznaliśmy kolejne informacje dotyczące nadchodzących smartfonów z rodziny iPhone 13. Tegoroczne modele zostały właśnie dodane do bazy danych, aby otrzymać stosowne certyfikaty przed wprowadzeniem do sprzedaży.

Wycięcie w ekranie iPhone'a 13

Jeden z dokumentów certyfikacyjnych wyciekł do sieci, a my możemy się mu przyjrzeć i wywnioskować, jakie nowości zaoferuje iPhone 13.

Nadchodzące smartfony otrzymają następujące numery modeli A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 oraz A2645.

Smartfony certyfikowane były z systemem operacyjnym iOS 14, ale wiemy, że sprzedawane będą z preinstalowany systemem operacyjnym iOS 15, który aktualnie pozostaje w fazie testów.

W chwili obecnej nie da się jednoznacznie przypisać numerów modeli do danych smartfonów.

Dokumenty Europejskiej Komisji Gospodarczej wskazują, że iPhone 13 zaoferuje mniejsze wycięcie w ekranie. Apple po raz pierwszy od 2017 roku zdecyduje się na zmniejszenie wymiarów notcha. To istotna wiadomość. Możliwe, ze iPhone 13 wyświetli więcej informacji na pasku powiadomień.

AKTUALIZACJA 18.06.2021

iPhone 13 - pełnowymiarowa makieta na filmie wideo

Na YouTube udostępniono kolejny filmik o nadchodzącym iPhone 13. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na nagraniu widzimy pełnowymiarową makietę nadchodzącego smartfona od Apple.

Replika iPhone'a 13 pokazuje nową obudowę obiektywów oraz wymiary zewnętrzne. iPhone na pierwszy rzut oka wygląda podobnie do poprzednika - modelu z serii 12.

Klon iPhone'a 13 z pewnością nie oddaje finalnego designu. Widzimy, że tacka na karty SIM została umieszczona niedaleko obudowy obiektywów. Jest małe prawdopodobieństwo, że Apple przesunie ten element z dolnej części obudowy.

Na filmiku widać także nowe, mniejsze wycięcie w ekranie z kamerką do selfie umieszczoną na środku. Co ciekawe cały klon działa i pracuje pod kontrolą Androida z nakładką przypominająca iOS.

Warto dodać, że urządzenie posiada złącze słuchawkowe Jack na górnej krawędzi. Ostatnim modelem z tym elementem był iPhone SE z początku 2016 roku. Apple z pewnością nie powróci do stosowania złącza słuchawkowego w kolejnej generacji iPhone'a.

Więcej informacji o nowej wersji kolorystycznej iPhone'a 13 znajdziesz tutaj.

iPhone 13 - wracają wersje kolorystyczne z 2013 roku

iPhone 12 przyniósł klasyczną obudowę z płaskimi ramami, którą znamy z modeli iPhone 4/4s/5/5s. Teraz czas na kolejną "nowość", którą widzieliśmy już kilka lat temu. Najnowsze plotki sugerują, że iPhone 13 dostępny będzie w nowej, odważnej wersji kolorystycznej.

Bazowe modele iPhone 13 mini oraz iPhone 13, które sprzedawane będą w większej ilości bardziej odważnych kolorów otrzymają dodatkowy wariant. W internecie mówi się o różowym modelu iPhone'a 13.

Apple posiadało już w swoim portfolio różowego smartfona. Mowa oczywiście o tanim modelu iPhone 5c, który zadebiutował na rynku razem z modelem 5s. Był to pierwszy tańszy iPhone. Smartfon posiadał plecki wykonane z poliwęglanu i sprzedany był w wielu wariantach kolorystycznych.

Wizualizacja różowego iPhone'a 12 Źródło: phonearena

Możliwe, że różowy odcień z iPhone'a 5c trafi do tegorocznych modeli z rodziny iPhone 13. Wariant ten może zastąpić kolor fioletowy, który został dodany do oferty iPhone'a 12 wiosną 2021 roku.

Więcej informacji o różowym iPhone 13 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 22.06.2021

Apple kończy produkcję iPhone 12 mini - premiera iPhone 13 mini coraz bliżej

W sieci pojawiły się informacje, które sugerują, że iPhone 12 mini osiągnął status EOL (End-Of-Life) w drugim kwartale 2021 roku. Oznacza to, że Apple zaprzestało już składania zamówień na produkcję tego urządzenia, a cały proces został wygaszony. Firma przeznaczyła również odpowiednią ilość urządzeń na sprzęt, który wysyłany będzie do konsumentów, którzy oddali na gwarancję wadliwe egzemplarze.

iPhone 12 mini koło większych modeli Źródło: Macwelt.de

Do zbliżającej się premiery iPhone'a 13, model iPhone 12 mini będzie sprzedawany z zapasów magazynowych. Firma nie będzie już produkować kolejnych egzemplarzy. Nie dziwi nas fakt, że iPhone 12 mini został wycofany z produkcji jako pierwszy. Kompaktowy smartfon z ekranem o przekątnej 5,4 cala sprzedaje się znacznie gorzej, niż spodziewał się producent. Urządzenie produkowane było przez niecały rok.

TSMC faworyzuje Apple. Producenci elektroniki muszą zaczekać

TSMC jest jednym z najważniejszych podwykonawców firmy Apple. Tajwańczycy produkują między innymi procesory, które trafiają do smartfonów iPhone, tabletów iPad oraz komputerów Mac. Najnowsze przecieki sugerują, że TSMC odrzuca zamówienia od producentów elektroniki, komputerów i serwerów. Wszystko po to, aby skupić się na zamówieniach Apple oraz producentów samochodów.

Tajwańskie przedsiębiorstwo przekazało, że niedobór układów może potrwać nawet kilka lat. Firma obecnie skupi się na największych partnerach. W szczególności mowa o Apple, które przygotowuje się do premiery iPhone'a 13.

Apple A14 Źródło: MacWelt.de

Według raportu DigiTimes Asia, który powołuje się na niezidentyfikowane źródła zbliżone do fabryk TSMC, Tajwańczycy w trzecim kwartale 2021 roku skupią się jedynie na produkcja podzespołów dla Apple oraz producentów samochodów osobowych. Produkcja komponentów do elektroniki użytkowej oraz komputerów innych producentów zejdzie na drugi plan.

iPhone 13 - produkcja i data premiery niezagrożone

Dzięki obietnicy ze strony TSMC produkcja iPhone'a 13 nie będzie opóźniona. Oznacza to, że możemy liczyć na premierę zgodnie z planem - we wrześniu 2021 roku.

Dodatkowo Apple zajęło się ponoć umową z Samsungiem, która ma zagwarantować produkcję odpowiednich ilości paneli OLED dla kolejnej generacji iPhone'a.

Wiadomości te pozwalają sądzić, że pomimo globalnego niedoboru chipów wszyscy zainteresowany zakupem iPhone'a 13 będą mogli kupić go bez większych problemów.

AKTUALIZACJA 23.06.2021

iPhone 13 - znamy datę premiery!

Analityk Dan Ives przekazał informacje dotyczące daty premiery iPhone'a 13. Co ważne padły konkretne daty, które zostały ustalone dzięki łańcuchowi dostaw podzespołów niezbędnych do produkcji nowych smartfonów od Apple.

Debiut iPhone'a 12 na Apple October 2020 Event Źródło: YouTube

Co ważne przecieki potwierdzają nasze wcześniejsze przypuszczenia - Apple odpowiednio zabezpieczyło się przed niedoborem chipów. Oznacza to, że debiut odbędzie się zgodnie z planem - we wrześniu 2021 roku.

Kiedy dokładnie zadebiutuje iPhone 13?

Smartfony zostaną zaprezentowane na specjalnej konferencji prasowej we wtorek 14 września 2021 roku. Przedsprzedaż rozpocznie się w piątek - 17 września 2021 roku, a pierwsze egzemplarze trafią do klientów tydzień później - w piątek 24 września 2021 roku.

Możliwe, że daty przesuną się o kilka dni w obie strony, ale to mało prawdopodobne. Apple często pokazuje urządzenia we wtorek i wprowadza je do przedsprzedaży oraz sprzedaży w piątek.

Więcej informacji o dacie premiery iPhone'a 13 znajdziesz tutaj.

Foxconn oferuje dodatkowe premiery dla pracowników składających iPhone'a 13

Foxconn to kolejny duży podwykonawca firmy Apple. To właśnie w jego fabrykach z pozyskanych części produkowane są smartfony z logo nadgryzionego jabłka na obudowie. Foxconn to również kolejne przedsiębiorstwo, któremu zależy na dobrych stosunkach z amerykańskim gigantem.

Według South China Morning Post firma Foxconn oferuje pracownikom wysokie premie podczas podpisywania umów na najbliższe miesiące. Nowe warunki otrzymują osoby, które wyrażają chęć pomocy przy produkcji nadchodzących modeli iPhone'a.

Raport wskazuje, że Foxconn oferuje premię w wysokości 8000 juanów (4640 zł) dla byłych pracowników, którzy chcieliby ponownie pracować w fabryce w Zhengzhou w Chinach. Wszystko po to, aby pomóc w produkcji iPhone'a 13 w szczytowym momencie przed jego premierą.

Z informacji przekazanych przez South China Morning Post wynika, że pracownicy otrzymają premie przez cztery miesiące pracy - do końca szczytowego sezonu.

Foxconn stosuje system premiowy przed premierą iPhone'a od 2010 roku (daty powstania fabryki w Zhengzhou).

iPhone 13 Pro - kolejny realistyczny koncept w sieci

Do premiery iPhone'a 13 pozostały niecałe trzy miesiące, a my nadal nie znamy dokładnie wyglądu obudowy. Spodziewamy się kilku zmian, ale brakuje konkretów, które prawdopodobnie poznamy dopiero na chwilę przed premierą.

Bazując na wszystkich dotychczasowych informacjach ConceptCreator we współpracy z LetsGoDigital przygotowali najnowsze rendery iPhone'a 13, które zostały udostępnione jako filmik na YouTube.

Na nagraniu widać, że na rewolucję nie powinniśmy liczyć. iPhone 13 przypominać będzie raczej zmodyfikowanego iPhone'a 12 i powinien otrzymać nazwę iPhone 12s.

iPhone 13 zaoferuje jeszcze większą obudowę obiektywów. Możliwe, że zmiana ta dotyczy jedynie modeli Pro. Powinno pojawić się także mniejsze wycięcie w ekranie. Wszystko dzięki bardziej kompaktowemu systemowi Face ID kolejnej generacji.

Niestety na renderach nie widać Touch ID. Możliwe, że sensor pojawi się w ekranie, ale jest to coraz mniej prawdopodobne.

Mniejszy notch może spowodować przeprojektowanie paska statusu. Większa powierzchnia pozwoli na wyświetlenie dodatkowych informacji, które znajdują się na górze ekranu w modelu SE 2020 i starszych iPhone'ach z Touch ID.

Cały projekt powinny uzupełnić nowe wersje kolorystyczne.

iPhone 13 - brak wersji 1 TB i podwyżek cenowych

Do sieci trafiły kolejne informacje dotyczące iPhone'a 13. Tym razem mowa o wersjach pojemnościowych i cenach. Informacje nie są dokładnie takie, jakich byśmy się spodziewali.

Według plotek na rynku nie pojawi się iPhone z 1 TB pamięcią masową, ale nie jest to najważniejsza informacja. Dużo gorzej prezentuje się fakt, że bazowe modele iPhone 13 mini oraz iPhone 13 nadal sprzedawane będą z 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Do wariantu 128 GB, który w Androidowych flagowcach od dawna jest standardem będziemy musieli dopłacić.

Poniżej poszczególne konfiguracje bazowych modeli:

64GB iPhone 13 mini

128GB iPhone 13 mini

256GB iPhone 13 mini

64GB iPhone 13

128GB iPhone 13

256GB iPhone 13

oraz modeli z rodziny iPhone 13 Pro:

128GB iPhone 13 Pro

256GB iPhone 13 Pro

512GB iPhone 13 Pro

128GB iPhone 13 Pro Max

256GB iPhone 13 Pro Max

512GB iPhone 13 Pro Max

Wersje pojemnościowe iPhone 12 Źródło: Apple.pl

Jak widać w tabelach powyżej pojemności będą takie same jak w modelach z 2020 roku. Identyczna ma być również cena.

Oznacza to, że ceny poszczególnych modeli powinny kształtować się następująco:

iPhone 13 mini 64 GB - 3599 zł

iPhone 13 mini 128 GB - 3849 zł

iPhone 13 mini 258 GB - 4349 zł

iPhone 13 64 GB - 4199 zł

iPhone 13 128 GB - 4449 zł

iPhone 13 256 GB - 4949 zł

iPhone 13 Pro 128 GB - 5199 zł

iPhone 13 Pro 256 GB - 5699 zł

iPhone 13 Pro 512 GB - 6699 zł

iPhone 13 Pro Max 128 GB - 5699 zł

iPhone 13 Pro Max 256 GB - 6199 zł

iPhone 13 Pro Max 512 GB - 7199 zł

Cena bazowego iPhone'a 12 Pro Max Źródło: Apple.pl

AKTUALIZACJA 24.06.2021

Użytkownicy obawiają się przesądów dotyczących nazwy iPhone 13

Apple nie jest firmą, która boi się przesądów, ale odmienne zdanie mają konsumenci, którzy korzystają ze sprzętu z logo nadgryzionego jabłka na obudowie. Obecnie na rynku sprzedane są modele z rodziny iPhone 12, a my z niecierpliwością czekamy na iPhone'a 13. Wszystko wskazuje na to, że firma Apple nie zamierza pomijać pechowej według niektórych użytkowników liczby. Potwierdzeniem tych przypuszczeń może być debiut systemów operacyjnych iOS 13 (2019) oraz macOS 10.13 (2017).

iPhone - modele sprzedawane w 2021 roku Źródło: macworld.com

Według najnowszego badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych przez firmę analityczną SellCell internauci obawiają się iPhone'a 13.

Aż 18% z grupy 3000 badanych potwierdziła, że wręcz boi się iPhone'a 13. Okazało się, że tylko 26% badanych nie ma zastrzeżeń do nazwy iPhone 13. Przeważająca większość konsumentów wolałaby, aby Apple zmieniło nazewnictwo. Wśród najcześciej padających propozycji wymieniano iPhone (2021) - 38%, iPhone 21 - 16%, iPhone 12s - 13% oraz iPhone 14 - 7%.

O co chodzi z pechową liczbą 13? Przesądy wynikają z babilońskiego systemu liczbowego, który opiera się na bazie liczby 12. Liczba 13 w tym systemie jest pierwszą dwucyfrową liczbą, która wymaga drugiej ręki do policzenia. Kciukiem jednej ręki i paliczkami czterech palców da się bowiem policzyć do 12.

Badanie SellCell pokazało również, że konsumenci są świadomi zbliżającej się premiery iPhone'a 13. Okazuje się, że większość z nich nie jest już zainteresowana zakupem modeli z rodziny iPhone 12. Aż 64% respondentów woli zaczekać do września i nabyć nowy model.

Ciekawych wniosków dowiedzieliśmy się również o oprogramowaniu iOS 15. Najnowszy system nie jest rewolucyjny, co potwierdzają badania. System operacyjny iPhone'a 13 przypadł do gustu 28% badanych, którzy są pod dużym wrażeniem. Ponad połowa - 52,6% jest niezadowolona lub zadowolona w niewielkim stopniu.

Więcej informacji o przesądach dotyczących nazwy znajdziesz tutaj.

iPhone 13 - znamy datę premiery oraz startu sprzedaży

Na niecałe trzy miesiące przed iPhone'a 13 poznaliśmy konkretną datę premiery. Kiedy zadebiutuje iPhone 13?

Premiera iPhone 12 Pro Źródło: Apple.com

Wszystko wskazuje na fakt, że Apple solidnie zabezpieczyło się przed niedoborem chipów, a premiera jest niezagrożona i odbędzie się w trzecim tygodniu września 2021 roku.

Gigant z Cupertino ma zaprezentować iPhone'a 13 na specjalnej konferencji prasowej, która odbędzie się we wtorek 14 września 2021 roku. Przedsprzedaż rozpocznie się nieco później - w piątek 17 września 2021 roku. Pierwsze urządzenia trafią do klientów w piątek 24 września 2021 roku.

Więcej informacji o dacie premiery iPhone'a 13 znajdziesz tutaj.

Wszystkie modele iPhone'a 13 pozują na kolejnych zdjęciach

Do sieci trafiły właśnie kolejne zdjęcia smartfonów z rodzin iPhone 13. Co ważne, na jednej fotografii możemy zobaczyć każdy model - od najmniejszego iPhone 13 mini do największego iPhone 13 Pro Max.

Atrapy iPhone'a 13 Źródło: gsmarena.com

Warto podkreślić, że mowa o atrapach, które nie są funkcjonalnymi smartfonami. Egzemplarze tego typu powstają, aby producenci akcesoriów mogli przed premierą przygotować swoje produkty. Oznacza to jedno - makiety muszą mieć wymiary i wygląd zgodne z produkcyjnymi modelami.

Na zdjęciu widać panel tylny. Pierwsze, co rzuca się w oczy to inne usytuowanie aparatów w iPhone 13 mini oraz iPhone 13. Dwa obiektywy umieszczono teraz po przekątnej. Lampa błyskowa wylądowała nieco wyżej, a mikrofon niżej. iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max maja zauważalnie większą wyspę z trzema obiektywami.

Zauważyć możemy również, że bazowe modele nadal oferowane będą z błyszczącymi, a droższe z matowymi pleckami. Na zdjęciu widać, że iPhone 13 mini, iPhone 13 i iPhone 13 Pro dostępne będą w kolorze białym/srebrnym, ale odcień różnił się będzie nieco w droższych modelach.

Sonny Dickson, który umieścił zdjęcie w internecie uważa, że największy iPhone 13 Pro Max będzie nieco większy od aktualnie sprzedanego iPhone'a 12 Pro Max. Dodatkowo wszystkie modele maja być nieco grubsze (o ułamki milimetrów) i zaoferują bardziej wystające obudowy obiektywów. Zmiany te wynikają z zastosowania pojemniejszych akumulatorów oraz zmodyfikowanych aparatów.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami bazowe modele iPhone 13 mini oraz iPhone 13 otrzymają dwa aparaty. Wszystkie smartfony dostaną Sensor Shift - stabilizację przesunięcia obiektywu. Obecnie funkcję tą znajdziemy jedynie w modeli iPhone 12 Pro Max.

LiDAR nadal dostępny będzie w modłach Pro oraz Pro Max.

iPhone 13 mini - ostatni flagowy iPhone z małym ekranem

Apple nie zaprezentowało jeszcze smartfonów z rodziny iPhone 13, a analityk Ming Chi-Kuo przekazał już pierwsze informacje dotyczące modeli na 2022 rok. Wynika z nich, że Apple w przyszłym roku zrezygnuje z prezentacji mniejszego iPhone'a.

iPhone 12 mini obok iPhone 12 Pro Max Źródło: techadvisor.co.uk

W tym miejscu należy przypomnieć, że Apple od dłuższe czasu posiada w swoim portfolio mniejsze smartfony. Mowa o dwóch generacjach iPhone'a SE oraz iPhone 12 mini. Niestety zminimalizowana wersja flagowca sprzedaje się poniżej oczekiwań, a jej produkcja została już zakończona. Wyniki finansowe jasno pokazują, że konsumenci, którzy szukają małego urządzenia, wybierają znacznie tańszego iPhone'a SE.

iPhone 13 mini może być ostatnim flagowym modelem iPhone'a z ekranem o przekątnej poniżej 5,5 cala. W przyszłym rynku na rynku zadebiutują modele z wyświetlaczami o przekątnej 6,1 cala oraz 6,7 cala. Prawdopodobnie zobaczymy iPhone'a 14, iPhone'a 14 Max, iPhone'a 14 Pro oraz iPhone'a 14 Pro Max.

Mały iPhone może powrócić jako kolejna generacja iPhone'a SE, ale informacja ta jest niepotwierdzona. Ostatnie plotki zakładały, że iPhone SE 2021/2022 będzie zmodyfikowanym iPhone'm 11 z ekranem o przekątnej 6,1 cala.

AKTUALIZACJA 25.06.2021

Apple nasyła prawników na osoby ujawniające informację o nadchodzących produktach

Apple zatrudniło kancelarię prawną, która upomniała kilku dziennikarzy technologicznych, którzy przekazują informacje o produktach Apple przed ich oficjalną premierą.

Według postów z portalu społecznościowego Weibo firma Apple zleciło niedawno kancelarii prawnej wysłanie listów upominających do osób, które publikują w sieci informacje dotyczące iPhone'a 13.

Według Apple wiadomości te wprowadzają klientów w błąd, a dodatkowo wpływają negatywnie na sprzedaż aktualnie sprzedanych produktów.

Kang - jeden z leaksterów, którzy otrzymali upomnienia przekazał, że od teraz będzie usuwał niektóre starsze posty ze swoich kont społecznościowych. Dodatkowo uważa on, że Apple nie powinno ingerować w jego konto na Weibo. Przestrzegł on również inne osoby przed publikowaniem informacji o produktach firmy Apple w sieci. Według Apple publikacja takich informacji jest naruszeniem i nadużyciem informacji handlowych.

iPhone 13 skorzysta na problemach firmy Huawei

Znany analityk Ming Chi Kuo podzielił się swoimi najnowszymi spostrzeżeniami. Wynika z nich, że firma spodziewa się wzmożonych dostaw iPhone'a 13 we wrześniu 2021 roku. Oprócz nowych funkcji, głównym powodem silnego wzrostu sprzedaży smartfonów z rodziny iPhone 13 ma być brak dostępu do usług Google na urządzeniach firmy Huawei.

Huawei Mate 40 Pro

Kuo wierzy, że Apple pobije swoje wyniki finansowe nie tylko w 2021 roku. Zapowiada on, że firmie dobrze powodzić się będzie również w 2022 roku. Apple ma sprzedać odpowiednio po 230-240 milionów iPhone'a w 2021 roku oraz 250-260 milionów sztuk w 2022 roku.

W 2020 roku firma sprzedała 195 milionów egzemplarzy. Liczba spadła w związku z pandemią koronawirusa.

Udziały firmy Huawei spadają od momentu umieszczenia na czarnej liście Departamentu Handlu USA. Decyzja ta spowodowała utratę dostępu do usług Google.

W I kwartał 2020 roku firma Huawei miała 17% udziały w rynku. Rok później - w I kwartale 2021 roku udziały wynosiły zaledwie 4%.

Kuo przewiduje, że w drugiej połowie 2021 roku firma Apple sprzeda 88 milionów sztuk iPhone'a. W podobnym okresie czasu w 2020 roku firma sprzedała 76 milionów sztuk.

Przy okazji dowiedzieliśmy się również, że Apple wprowadzi na rynek iPhone'a SE w przyszłym roku.

AKTUALIZACJA 28.06.2021

Otrzymaliśmy właśnie kolejne informacje dotyczące iPhone'a 13. Ming Chi-Kuo przekazał, ze droższe modele Pro i Pro Max otrzymają zmodernizowany aparat ultraszerokokątny z autofocusem. To spora nowość - do tej pory każdy iPhone z obiektywem ultraszerokokątnym wykorzystywał stało-ogniskową optykę.

Aplikacja aparatu w iPhone Źródło: apple.com

Informacja została przekazana w najnowszej notatce do inwestorów. W porównaniu do aparatu z iPhone'a 12 możemy spodziewać się ostrzejszych i wyraźniejszych zdjęć niezależnie od odległości. Dodatkowo dzięki autofocusowi uda się wyeliminować zdjęcia, w których jedynie część obrazu jest ostra.

W tym roku nowy aparat ultraszerokokątny trafi jedynie do iPhone'a 13 Pro oraz iPhone'a 13 Pro Max. W przyszłym roku autofocus w aparacie ultraszerokokątnym dostępny będzie w każdym modelu z rodziny iPhone 14.

AKTUALIZACJA 29.06.2021

Kolejne atrapy iPhone'a 13 w sieci - co zdradzają?

Do sieci trafiły kolejne atrapy przedstawiające tegoroczne modele iPhone'a. Tym razem mowa o białych odpowiednikach iPhone'a 13 oraz iPhone'a 13 Pro.

Atrapy pozwalają zapoznać się z najważniejszymi zmianami wizualnymi na kilka miesięcy przed faktyczną premierą urządzenia. Apple przygotowuje je, aby producenci akcesoriów mieli czas na stworzenie produktów dla iPhone'a 13.

Na najnowszych zdjęciach widać, że smartfony z rodziny iPhone 13 faktycznie otrzymają mniejsze wcięcie w ekranie. Apple przeprojektowało również obudowę obiektywów. W tańszych modelach iPhone 13 oraz iPhone 13 mini soczewki ułożone będą po przekątnej.

AKTUALIZACJA 05.07.2021

iPhone 13 może zaoferować ładowanie zwrotne

Najnowsze informacje sugerują, że Apple dogoni w końcu androidową konkurencję i zaoferuje w modelach z rodziny iPhone 13 bezprzewodowe ładowanie zwrotne.

W zeszłym roku smartfony iPhone otrzymały system magnetycznego ładowania oraz dołączania akcesoriów MagSafe. W tym roku rozwiązanie to może zostać rozszerzone o funkcję bezprzewodowego ładowania zwrotnego. Umożliwi ona ładowanie bezprzewodowe innych smartfonów lub akcesoriów takich jak słuchawki.

Max Weinbach z XDA-Developers przekazał, że nowe modele otrzymają większe cewki do ładowania bezprzewodowego.

Zastosowanie większych cewek może spowodować wzrost prędkości ładowania oraz zmniejszenie temperatury wydzielanej podczas całego procesu. W chwili obecnej modele z rodziny iPhone 12 obsługują maksymalnie 15 W ładowanie MagSafe oraz 18 W ładowanie przewodowe.

Bezprzewodowe ładowanie zwrotne w Samsungu Galaxy S10+ z 2019 roku Źródło: techadvisor.co.uk

W sieci znajdziemy plotki, które sugerują, że modele z rodziny iPhone 13 w końcu otrzymają szybszy system ładowania przewodowego. Apple stosuje to samo rozwiązanie od czterech lat. W ciągu tego czasu konkurencja opracowała wielokrotnie szybsze systemy ładowania baterii w smartfonach.

Dokumenty z FCC - Federalnej Komisji Łączności Stanów Zjednoczonych wskazują, że maksymalna moc ładowania zwrotnego wynosić będzie 5 W.

Pierwotnie iPhone miał otrzymać ładowanie zwrotne jeszcze w 2019 roku, ale Apple z niewiadomych powodów nie zaoferowało tej opcji. Z ładowania zwrotnego nie skorzystają posiadacze smartfonów z rodziny iPhone 11 oraz iPhone 12.

Inne plotki głoszą, że ładowanie zwrotne zostanie wprowadzone dopiero w 2022 roku. Wiemy również, że Apple pracuje nad iPadem Pro ze szklanymi pleckami, który również pozwoli na bezprzewodowe ładowanie innych urządzeń.

AKTUALIZACJA 06.07.2021

iPhone 13 - znamy oficjalne nazwy!

Portal Economic Daily News przekazał właśnie informacje o oficjalnych nazwach handlowych iPhone'a 13. Czy Apple przygotowało dla nas niespodziankę?

Okazuje się, że firma podeszła do sprawy bardzo przewidywalnie i wykorzysta znany od lat schemat. W skład rodziny iPhone 13 wejdą następujące modele:

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Jak widać powyżej jedyną różnica w nazwie będzie zmiana cyferki z 12ki na 13kę.

Informacje otrzymaliśmy z łańcucha dostaw. Raport mówi, że Apple utrzyma aktualnie stosowane nazewnictwo. Potiwerdzona została także informacje o wprowadzeniu do sprzedaży wszystkich czterech modeli w tym samym czasie. Rok temu w związku z problemami produkcyjnymi Apple opóźniło premierę wszyskich modeli, a dodatkowo iPhone 12 mini oraz iPhone 12 Pro Max zadebiutowały w sklepach po iPhone 12 i iPhone 12 Pro.

Uzyskane przez nas informacje potwierdzają, że firma Apple nie boi się przesądów i pomimo próśb użytkowników nie pominie cyfry 13.

iPhone 13 - wszystkie wersje kolorystyczne

Jesteś zdecydowany na zakup nadchodzącego iPhone'a 13? A wiesz już jaką wersję kolorystyczną wybrać? Do sieci trafiły właśnie najnowsze informacje dotyczące wariantów kolorystycznych smartfonów z rodziny iPhone 13.

Na samym początku zaczniemy od nowości. Mowa o kolorze Matte Black, który był już stosowany w 2016 roku. W identycznym wariancie kolorystycznym mogliśmy kupić iPhone'a 7.

Kolor Matte Black trafi do modeli iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max.

iPhone 7 Plus Matte Black Źródło: macworld.co.uk

iPhone 13 zadebiutuje również w wersji Rose Gold. Ponownie jest to wariant kolorystyczny, który znamy ze starszych modeli.

iPhone 6s w kolorze Rose Gold Źródło: macworld.co.uk

Apple nadal ma kontynuować sprzedawanie fioletowych modeli iPhone 13 mini i iPhone 13.

Nie zabraknie koloru pomarańczowego, (PRODUCT)RED, białego, żółtego, niebieskiego oraz zielonego. W takich wariantach sprzedawany będzie iPhone 13 oraz iPhone 13 mini.

Droższe modele iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max zakupimy również w kolorze srebrnym oraz grafitowym.

Firma prawdopodobnie wycofa się z koloru niebieskiego - Pacific Blue.

AKTUALIZACJA 06.07.2021

Apple ponownie zawiera umowy z byłymi podwykonawcami

Najnowszy raport DigiTimes Asia przekazany przez MacRumors donosi, że Apple ponownie podpisuje umowy z podwykonawcą, który w przeszłości produkował sprzęt Apple. Gigant z Cupertino odświeża kontrakt z Pegatronem - drugim największym tajwańskim producentem elektroniki.

Logo Pegatron Źródło: pegatroncorp.com

Pegatron ma zająć się produkcją najmniejszego modelu iPhone 13 mini. Apple w przeszłości zawiesiło umowy z Pegatron ze względu na fałszowanie dokumentów oraz ukrywanie faktu, że w fabrykach pracują studenci. Fakty te naruszały kodeks postępowania dostawców firmy Apple.

Studenci, którzy pracowali w fabrykach brali dodatkowe nadgodziny oraz pracowali w nocy, na co nie godziło się Apple.

Po odkryciu nieścisłości firma Apple nałożyła na Pegatron nadzór kuratorski. W przeszłości Pegatron był drugim co do wielkości dostawcą części do iPhone'a.

Wszystko wskazuje na to, że Pegatron ponownie stosuje się do kodeksu postępowania podwykonawców firmy Apple.

Tajwańskie przedsiębiorstwo jesienią/zimą 2021 roku rozpocznie produkcję iPhone'a 13 mini.

iPhone 13 Pro Max - pokrowiec pokazuje gigantyczną obudowę obiektywów

Na portalu społecznościowym Weibo można odnaleźć nowe zdjęcie, które rzekomo przedstawia pokrowiec zaprojektowany dla iPhone'a 13 Pro Max. Umieszczono w nim aktualnego flagowca - model iPhone 12 Pro Max, aby pokazać jak duża będzie wyspa z aparatami.

iPhone 12 Pro Max w pokrowcu dla iPhone 13 Pro Max Źródło: UnclePan潘叔

Fotografia ukazuje ogromną wyspę na aparaty, która będzie zauważalnie większa od tej z iPhone'a 12 Pro Max, która sama do najmniejszych nie należy.

Nadchodzący iPhone 13 Pro Max zaoferuje nowy aparat ultraszerokokątny. Apple zmieni również parametry matrycy głównej. Nadal do dyspozycji będziemy mieli obiektyw szerokokątny, ultraszerokokątny oraz makro. Nie zabraknie również LIDARu.

AKTUALIZACJA 09.07.2021

Kolejne zdjęcia akcesoriów do iPhone'a 13

Do sieci za pośrednictwem chińskiego portalu społecznościowego Weibo trafiły kolejne fotografie przedstawiające akcesoria do iPhone'a 13. Tym razem mowa o cienkich pokrowcach wykonanych z plastiku. Zostały one wsadzone do obecnie sprzedawanych modeli z rodziny iPhone 12. Porównanie to pokazuje, ze wyspy z aparatami będą w innych (większych) rozmiarach.

Pokrowiec do iPhone'a 13 Źródło: Weibo

Dodatkowo iPhone 13 mini oraz iPhone 13 otrzymają zmodyfikowany układ obiektywów, które podobnie jak w Pixelach umieszczone będą po skosie.

iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max zostaną wyposażone w jeszcze większa obudowę obiektywów, która sięgać będzie prawie połowy szerokości całej obudowy. Na fotografiach umieszczonych na portalu społecznościowym Weibo widać, że aparaty będą nieco bardziej wystawać z obudowy. Dodatkowo Apple postanowiło przesunąć obiektyw ultraszerokokątny, teleobiektyw oraz LiDAR nieco niżej. Lampa błyskowa została przesunięta nieco do środka korpusu.

Pokrowiec do iPhone'a 13 Pro Max Źródło: Weibo

Apple zmodyfikowało także położenie mikrofonu - on również znajdzie się niżej.

Pokrowiec do iPhone'a 13 Pro Max Źródło: Weibo

Na swoim miejscu pozostanie jedynie aparat główny znajdujący się przy lewej krawędzi obudowy.

AKTUALIZACJA 12.07.2021

LiDAR zarezerwowany dla iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max

DylanDKT przekazał za pośrednictwem Twittera informacje dotyczące iPhone'a 13. Według niego skaner LiDAR pozostanie ekskluzywnym dodatkiem dla modeli iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max.

LiDAR w iPadzie Pro Źródło: Apple.pl

Czujnik pozwalający skanować przestrzeń w 3D w czasie rzeczywistym w dalszym ciągu zostanie zarezerwowany jedynie dla najdroższych sprzętów firmy Apple. Podobne rozwiązanie znajdziemy również w tabletach iPad Pro.

Wcześniejsze plotki, które pojawiały się w sieci sugerowały, że iPhone 13 mini oraz iPhone 13 mogą otrzymać LiDAR. Nowsze raporty zaprzeczają tym doniesieniom. Teraz również DylanDKT przekazał, że LiDAR pozostanie ekskluzywnym wyposażeniem droższych modeli iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max.

Warto podkreślić, że wcześniej DylanDKT za pośrednictwem Twitttera informował nas o nadchodzących urządzeniach Apple. Dotychczas jego plotki były wiarygodne.

AKTUALIZACJA 13.07.2021

Smartfony iPhone 13 na kolejnym filmiku

Portal MacRumors opublikował na YouTube nowy film, który prezentuje modele z nadchodzącej rodziny iPhone 13. Dodatkowo na nagraniu zobaczymy porównanie do aktualnie sprzedawanych modeli z zeszłego roku.

Do nakręcenia filmu wykorzystane zostały atrapy zbudowane dzięki renderom CAD, które trafiły jakiś czas temu do sieci. Na ujęciach widać, że makiety zostały wykonane z należytą dbałością o jakość. Wyglądają jak prawdziwe smartfony z wyłączonymi ekranami.

Atrapy zazwyczaj dokładnie odwzorowują wygląd nadchodzących urządzeń. Modele tworzone są dla producentów akcesoriów, aby mieli oni czas na stworzenie własnych pokrowców i szkieł dla nowych urządzeń.

Na wideo widać, że w tym roku nie powinniśmy spodziewać się sporych zmian wizualnych. Właśnie z tego powodu w sieci znajdziemy doniesienia o nazwie iPhone 12s. Głównymi zmianami wizualnymi jest mniejszy notch (wycięcie w ekranie) oraz układ aparatów po przekątnej w modelach iPhone 13 mini oraz iPhone 13.

Droższe modele z dopiskiem Pro i Pro Max posiadają podobną obudowę aparatów, ale będzie ona zauważalnie większa od wyspy z iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max.

Tańsze smartfony iPhone 13 mini oraz iPhone 13 otrzymają obudowę wykonaną ze szkła i aluminium. Tylne plecki będą błyszczące. Topowe smartfony iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max zostaną wyposażone w matowe plecki oraz ramkę wykonaną ze stali nierdzewnej.

Niestety ze względu na zmianę rozmiarów obudowy na aparaty, pokrowce dedykowane dla urządzeń z rodziny iPhone 12 nie będą kompatybilne z tegorocznymi smartfonami.

Nadchodzące modele posiadać będą tackę na kartę SIM umieszczoną w nieco innym miejscu. Apple przesunęło również przyciski regulacji głośności.

AKTUALIZACJA 14.07.2021

Apple zwiększa produkcją iPhone'a 13

Gigant z Cupertino zamierza zwiększyć produkcję smartfonów z rodziny iPhone'a 13. Firma Apple planuje wyprodukować 90 milionów sztuk do końca 2021 roku. Oznacza to wzrost o nawet 20% względem ubiegłorocznych modeli z serii iPhone 12.

Informacje podane przez Dobby Wu oraz Marka Gurmana z Bloomberga wskazują, że Apple liczy na rewelacyjną sprzedaż nadchodzących urządzeń.

Firma planuje zwiększyć produkcję, aby uniknąć wpadki znanej z zeszłorocznych modeli. Wystarczy przypomnieć, że premiera iPhone 12 została odroczona o miesiąc, wybrane modele trafiły do sprzedaży dopiero w listopadzie, a do pierwszego kwartału 2021 roku były spore problemy z zakupem wybranych konfiguracji.

Dodatkowo najnowszy raport potwierdza znane nam już informacje o nadchodzących urządzeniach:

Takie same rozmiary jak w modelach z rodziny iPhone 12

Premiera we wrześniu 2021 roku

Co najmniej jeden model z ekranem LTPO o podwyższonej częstotliwości odświeżania z możliwością zmiany częstotliwości odświeżania w czasie rzeczywistym

Mniejsze wycięcie w ekranie (Notch)

Zaktualizowane aparaty, ulepszony zoom optyczny, koncentracja na możliwościach nagrywania wideo

Zaktualizowany procesor Apple A15 oparty na układzie Apple A14 (sześć rdzeni)

Brak Touch ID w ekranie

Raport zasugerował również, że Apple dąży do całkowitego usunięcia wycięcia w ekranie.

iPhone z dwupryzmatowym persykopem?

Firma Apple nie zaprezentowała jeszcze żadnego urządzenia z wbudowanym aparatem peryskopowym. Tymczasem do sieci trafił patent, który sugeruje możliwość wykorzystania dwupryzmatowego aparatu peryskopowego do dużych przybliżeń.

Nie od dziś wiemy, że nadchodzące modele z rodziny iPhone 13 otrzymają nowy obiektyw do zdjęć z przybliżeniem, ale prawdopodobnie nie będzie to rozwiązanie, którego patent wyciekł właśnie do sieci.

Aparat peryskopowy z podwójnym pryzmatem Źródło: USPTO

Okazuje się, że Apple badało możliwość wykorzystania peryskopu w smartfonie już na początku 2018 roku - rok przed premierą Huaweia P30 z tą technologią.

Aparat peryskopowy od Apple ma mieć dwa pryzmaty, filtr podczerwieni oraz od czterech do pięciu elementów. Ideą dwóch pryzmatów jest możliwość umieszczenia czujnika równolegle do plecków smartfona, co pozwoli na zmniejszenie grubości konstrukcji przyszłych modeli iPhone'a.

Peryskop trafi do iPhone'a prawdopodobnie dopiero w 2022 roku lub później.

AKTUALIZACJA 19.07.2021

iPhone 13 może zawierać funkcję Always-On Display

Po udanej premierze iPhone'a 12 w zeszłym roku, Apple ma na celu pobić swój rekord z nadchodzącą serią iPhone'ów 13 w 2021 roku. W najnowszej publikacji swojego cotygodniowego biuletynu Power On, dziennikarz należący do redakcji serwisu Bloomberg, Mark Gurman, zarysowuje, czego klienci mogą oczekiwać od tegorocznego iPhone'a. Według Gurmana, zgodnie z wcześniejszymi informacjami na temat pojemności baterii, nowe iPhone'y 13 będą wyposażone w większe baterie, które mogą być używane do zasilania wyświetlaczy z częstotliwością odświeżania 120 Hz i ewentualnej funkcji Always-On Display.

W ostatnich modelach Apple Watch, wyświetlacz może pozostać włączony przy niższej jasności i zmiennej częstotliwości odświeżania. Pozwala to użytkownikom widzieć swoją tarczę zegarka przez cały czas. Gurman twierdzi, że Apple może wprowadzić podobną funkcjonalność do iPhone'a 13, pozwalając klientom widzieć na wyświetlaczu informacje takie jak godzina, data i ich powiadomienia przez cały czas.

Byłoby to możliwe dzięki wyświetlaczom LTPO, które mogą efektywnie utrzymywać wyświetlacz na niższej jasności przez cały czas, bez znaczącego wpływu na żywotność baterii. Wyświetlacze OLED LTPO, które mają być zawarte w modelach iPhone 13 Pro i Pro Max, umożliwiłyby również włączenie częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz.

AKTUALIZACJA 23.07.2021

iPhone 13 z LiDAR, modele Pro i Pro Max dostaną 1 TB pamięci masowej

W czerwcu analitycy z Wedbush twierdzili, że wszystkie modele iPhone'a 13 będą posiadać LiDAR, a modele Pro będą dostępne z maksymalnie 1 TB pamięci masowej. Później analitycy z TrendForce poinformowali, że w rzeczywistości będzie jednak inaczej, ograniczając LiDAR do dwóch modeli Pro i ich pamięci masowej do 512 GB.

Wedbush ma jednak oko na łańcuch dostaw w Azji i teraz powtarzają swoje wcześniejsze informacje - LiDAR będzie dostępny na wszystkich modelach iPhone'a 13, natomiast wersje Pro i Pro Max będą posiadać 1 TB pamięci masowej. Może to oznaczać, że niższe opcje pamięci (128 GB i 256 GB) również zostaną podwojone.

Źródło: MacRumors

AKTUALIZACJA 26.07.2021

iPhone 13 dostanie szybkie ładowanie o mocy 25 W

Apple nie była pierwszą firmą, która wprowadziła funkcję szybkiego ładowania. Obecne ładowarki producenta iPhone'ów oferują moc 20 W. Według raportu MyDrivers, firma ma jednak zamiar zwiększyć tę moc do 25W.

Obecnie dostępne w sprzedaży modele iPhone'a - Xr, SE, 11, 12 mini, 12, 12 Pro oraz 12 Pro Max - posiadają w zestawie jedynie dedykowany kabel USB. Producent nie dołącza już do telefonu kostki ładującej. Nie zmieni się to też w przypadku iPhone'a 13, bowiem szybką ładowarkę trzeba będzie kupić oddzielnie.

Gigant z Cupertino ma zaprezentować iPhone'a 13 na specjalnej konferencji prasowej, która odbędzie się we wtorek 14 września 2021 roku. Przedsprzedaż urządzenia rozpocznie się nieco później - w piątek 17 września 2021 roku.

AKTUALIZACJA 30.07.2021

Apple ostrzega przed pokrowcami do iPhone'a 13

Apple na przestrzeni ostatnich tygodni zajęło się plotkami dotyczącymi iPhone'a 13. Firma wysłała listy ostrzegające do niektórych osób publikujących informacje dotyczące niezaprezentowanych jeszcze produktów. Dodatkowo Apple zajęło się sprawą prototypów, które trafiły do sieci. Urządzenia te nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego i prawdopodobnie zostały wyniesione z fabryk produkujących sprzęt z logo nadgryzionego jabłka.

Oficjalne akcesoria dla smartfonów z rodziny iPhone 12 Źródło: apple.com

Ostatnimi czasy do sieci trafiło sporo zdjęć prezentujących akcesoria do iPhone'a 13 oraz porównanie pokrowców z aktualnie sprzedawanymi modelami z rodziny iPhone 12. Z przecieków dowiedzieliśmy się, że nadchodzące modele otrzymają jeszcze większą obudowę obiektywów.

Apple odwołało się również do tych doniesień. Według firmy publikowanie niepotwierdzonych informacji o nadchodzących produktach szkodzi konsumentom. Dodatkowo Apple nie będzie w stanie zaskoczyć publiczności, co jest sprzeczne z jej DNA. Informacje te niejako potwierdzają, że plotki o iPhone 13, które pojawiały się w sieci na przestrzeni ostatnich miesięcy są autentyczne.

Firma wystosowała specjalny list do osób informujących o iPhone 13. Całość została przekazana portalowi Vice.

Gigant z Cupertino próbuje zaprzeczyć wybranym doniesieniom dotyczącym iPhone'a 13. Firma twierdzi, że makiety pokrowców, które tworzone są jeszcze przed premierą urządzeń mogą nie być kompatybilne z finalnym produktem. Z wcześniejszych lat wiemy jednak, że nie jest to prawdą. Pokrowce, które trafiały do sieci przed debiutem kolejnych generacji iPhone'a miały idealne rozmiary i zachowywały pełną kompatybilność. Samo Apple rozpoczyna produkcję dedykowanych akcesoriów na kilka miesięcy przed debiutem urządzeń.

AKTUALIZACJA 02.08.2021

iPhone 13 - Apple przewiduje problemy z przedsprzedażą!

Podczas ostatniej konferencji firmy Apple, na której przedstawiono wyniki kwartalne, dyrektor finansowy - Luca Maestri ostrzegł, że we wrześniu niedobór w dostawach sprzętu będzie większy, niż w poprzednich miesiącach. Dodatkowo dodał on, że ograniczenia będą dotyczyć głównie smartfonów iPhone. Oznacza to, że premiera nadchodzących modeli może odbyć się w krytycznym momencie, co przełoży się na problemy z uruchomieniem przedsprzedaży.

Oficjalne informacje przekazane przez giganta z Cupertino pozwalają sądzić, że początkowo iPhone 13 będzie trudno dostępny, co przełoży się na opóźnienia w sprzedaży.

Wszystko wskazuje na to, że firmie Apple nie uda się uniknąć zeszłorocznego scenariusza przebiegu wydarzeń. Wystarczy przypomnieć, że niektóre konfiguracje były trudno dostępne nawet kilka miesięcy po wprowadzeniu do sprzedaży.

iPhone 13 z Always-on-Display - nowa funkcja ponownie potwierdzona

Do sieci trafiły kolejne informacje, które potwierdzają implementację funkcji Always-on-Display znanej z zegarków Apple Watch Series 5 oraz Apple Watch Series 6 w nadchodzących modelach iPhone'a.

Mark Gurman w najnowszym wydaniu autorskiego newslettera Power One przekazał, że iPhone 13 może zawierać niegasnący wyświetlacz Retina, który od 2019 roku znamy z zegarków Apple Watch. To kolejne wiarygodne źródło, które potwierdza, że nadchodzące modele iPhone'a otrzymają funkcję znaną ze smartfonów z Androidem.

Tryb Always-on-Display w Samsungu Galaxy S8 Źródło: greenbot.com

Tryb Always-on-Display w iPhone 13 realizowany będzie dzięki wyświetlaczowi z VRR - zmienną częstotliwością odświeżania treści. W połączeniu z powiększonymi akumulatorami rozwiązanie to nie powinno spowodować pogorszenia czasów pracy na baterii.

W dalszym ciągu nie wiemy jak wyglądać będzie interfejs Always-on-Display w smartfonach z rodziny iPhone 13. Dowiemy się tego prawdopodobnie dopiero podczas oficjalnej premiery urządzeń.

AKTUALIZACJA 04.08.2021

Mniejsze podzespoły pozwolą zastosować większe ogniwa baterii

Nadchodzące modele smartfonów z rodziny iPhone 13 mają zaoferować pojemniejsze baterie oraz szybsze ładowanie przewodowe. Po czterech latach stosowania 18 W systemu ładowania przewodowego Apple powinno udostępnić użytkownikom możliwość ładowania o mocy 25 W. Dodatkowo iPhone 13 otrzyma nieco pojemniejsze baterie, które mają pozwolić utrzymać dotychczasowe czasy pracy po aktywacji trybu Always-on-Display.

Ładowanie baterii iPhone'a Źródło: macworld.co.uk

Najnowsze informacje przekazane przez portal Digitimes wskazują, że kluczem do sukcesu jest minimalizacja podzespołów znajdujących się we wnętrzu iPhone'a. Zmniejszenie komponentów znajdujących się w obudowie smartfona pozwoli wygospodarować dodatkowe miejsce na pojemniejsze akumulatory.

Apple ma zastosować większą ilośc zintegrowanych elementów. Połączenie kilku modułów w jeden pozwoli na zmniejszenie rozmiarów płyty głównej. Produkcją tego typu podzespołów zajmie się między innymi TSMC, które wytwarza procesory do smartfonów i tabletów firmy Apple.

iPhone 13 pomimo zastosowania pojemniejszej baterii ma być nieco cieńszy od aktualne sprzedawanych modeli z rodziny iPhone 12.

Raport Digitimes przekazuje również, że wyżej wymienione informacje nie zostały potwierdzone, a zintegrowane podzespoły mogą trafić dopiero do iPhone'a 14 (premiera w drugiej połowie 2022 roku).

AKTUALIZACJA 05.08.2021

Luxshare Precision pomoże w produkcji iPhone'a 13

Apple dodaje nowych partnerów do łańcucha produkcyjnego iPhone'a 13, aby sprostać planowanemu zapotrzebowaniu. Na listę podmiotów, które produkują podzespoły do nowego modelu iPhone'a trafiła właśnie chińska firma.

Informacje przekazane przez Nikkei Asia donoszą, że firma Apple zamierza wyprodukować od 90 do 95 milionów egzemplarzy modeli z rodziny iPhone 13 do stycznia 2022 roku. Nowa firma - Luxshare Precision zdobyła 3% zamówień. Reszta trafi do znacznie większych rywali - Foxconn oraz Pegatron.

Co ciekawe Luxshare zajmie się produkcją droższego modelu iPhone 13 Pro. Podobno pomimo niewielkiego udziału w produkcji, Foxconn i Pegatron obawiają się konkurencyjności i możliwości nowego podwykonawcy, który w przyszłości może zwiększyć swoje udziały w produkcji kolejnych generacji iPhone'a.

Pomimo restrykcji handlowych nałożonych przez Stanu Zjednoczone na Chiny, Apple stopniowo zwiększa udział chińskich podwykonawców w produkcję swoich urządzeń.

Najnowszy raport Nikkei Asia potwierdza nasze przypuszczenia. Apple stale dąży do dywersyfikacji łańcucha dostaw, aby zminimalizować ryzyko opóźnień w produkcji i poprawić swoją pozycję podczas negocjacji z największymi poddostawcami, którzy zdominowali produkcję iPhone'a. Mowa tu głównie o Samsungu (wyświetlacze) i Foxconn (składanie gotowych urządzeń).

Większa bateria może poprawić nieco czasy pracy

Z kilku źródeł dowiedzieliśmy się, że smartfony z rodziny iPhone 13 otrzymają większe akumulatory. Początkowo sądziliśmy, że pojemniejsze ogniwa pozwolą zapewnić taki sam czas pracy, ponieważ iPhone 13 otrzyma tryb Always-on-Display.

Dane techniczne procesora Apple A14 Bionic Źródło: macworld.com

Zgodnie z raportem ZDNet, iPhone 13 Pro Max otrzyma akumulator o pojemności 4352 mAh, który będzie o 18% pojemniejszy od tego zastosowanego w iPhone 12 Pro Max. Mniejsze modele również otrzymają baterie pojemniejsze o 8-10%.

W połączeniu z bardziej energooszczędnym procesorem Apple A15 Bionic możemy spodziewać się nieco lepszych czasów pracy na baterii. Układ ma być o 15-20% mniej prądożerny od procesora Apple A14 Bionic z iPhone 12.

AKTUALIZACJA 11.08.2021

iPhone 13 Pro - wideo w trybie portretowym, nagrywanie ProRes i dodatkowe ulepszenia aparatu

Na miesiąc przed premierą nowych smartfonów z rodziny iPhone 13 dowiadujemy się kolejnych ciekawych rzeczy dotyczących aparatu. Okazuje się, że droższe modele z dopiskiem Pro w nazwie otrzymają sporo ulepszeń względem bazowego iPhone'a 13 oraz poprzednich modeli z rodziny iPhone 12.

Aparat iPhone'a 12 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Z wcześniejszych przecieków wiemy już, że iPhone 13 nie otrzyma rewolucyjnego designu. Smartfon będzie bardzo podobny do swoich starszych braci. Z drugiej strony Apple zdecydowało się na spore zmiany we wnętrzu. Bloomberg donosi, że w droższych modelach iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max położono spory nacisk na jakość zdjęć.

Z najnowszych danych wynika, że iPhone 13 pozwoli na wykorzystanie trybu portretowego podczas kręcenia wideo. To pierwsza duża zmiana w działaniu trybu portretowego od czasu jego prezentacji w 2016 roku (iPhone 7 Plus).

Tryb portretowy w nagraniach wideo działać będzie we współpracy z LiDARem oraz nowym algorytmem.

Smartfony iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max będą zdolne do nagrywania filmów wideo w formacie ProRes. Rozwiązanie to pozwoli na szybszą i efektywniejszą obróbkę materiałów w Final Cut Pro. Apple ProRes to od ponad dekady standard wykorzystywany przez profesjonalistów. Cieszy fakt, że gigant z Cupertino w końcu zaoferuje go w swoich smartfonach.

Apple ma zastosować również nowy system filtrów, który poprawi odwzorowanie kolorów. Całość wykorzystywać będzie procesor neuronowy oraz możliwości sztucznej inteligencji.

Bloomberg nie potwierdził wprost informacji o ekranie ProMotion, ale z raportu możemy dowiedzieć się o nowym typie ekranu, który umożliwi szybsze odświeżanie, co pozytywnie wpłynie na płynność przewijania.

Mark Gurman z Bloomberga potwierdził również obecność procesora Apple A15, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Dodał również, że smartfony zaoferują zmniejszone wycięcie w ekranie.

AKTUALIZACJA 12.08.2021

Apple opracowało nową metodę montażu aparatów

Z ostatnich przecieków z zaufanych źródeł dowiedzieliśmy się, że iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max otrzymają znacznie ulepszony aparat. Teraz do sieci trafiły informacje sugerują, że Apple wykorzystuje nowy proces do montaż aparatów w nadchodzących smartfonach z rodziny iPhone 13.

Aparat główny w iPhone 12 Pro Źródło: Apple / MacWorld

Według portalu The Elec Apple zdecydowało się na indywidualną produkcję każdego obiektyw z osobna. Dotychczas firma zamawiała gotowe moduły, które jako jeden element umieszczane były w obudowie smartfonów.

Apple nabywało aparaty do iPhone'a od kilku dostawców: LG InnoTek, O'Film oraz Sharpa.

W celu obniżenia kosztów produkcji firma postawiła skonsolidować produkcję aparatów dla nadchodzących modeli iPhone'a. Za ich wytworzenia odpowiedzialny będzie Foxconn, który zajmuje się produkcją iPhone'a.

Foxconn po zmianach odpowiedzialny będzie za budowę gotowych modułów aparatu do iPhone'a z otrzymanych elementów produkowanych przed poddostawców. Fabrykę zaopatrzono już w specjalny sprzęt firmy Hyvision System, który będzie weryfikował jakoś obiektywów szerokokątnych, ultra-szerokokątnych oraz teleobiektywów jeszcze przed scaleniem ich w jeden moduł.

Wprowadzone zmiany mają spowodować zauważalnie obniżenie kosztów produkcji. Mamy nadzieję, że oszczędności nie odbija się na jakości fotografii. Nowa metodologia produkcji prawdopodobnie zostanie zastosowana w późniejszych partiach produkcyjnych iPhone'a 13 lub dopiero przy produkcji iPhone'a 14.

AKTUALIZACJA 13.08.2021

iPhone 13 - kolejne źródła potwierdzają datę premiery, modem mmWave 5G w większej ilości krajów

iPhone 13 Źródło: @9TechEleven

Do sieci trafiły kolejne informacje dotyczące nadchodzących smartfonów z rodziny iPhone 13. Tym razem źródłem informacji jest TrendForce. Najnowsze badania przeprowadzone przez firmę dotyczą iPhone’a 13. Z raportu dowiadujemy się, że iPhone 13 otrzyma układ Apple A15 wykonany w procesie technologicznym 5 nm+.

Według TrendForce nadchodzące modele zaoferują modem sieci 5G kompatybilny ze standardem mmWave w większej ilości krajów. Obecnie obsługę sieci mmWave 5G posiadają jedynie modele iPhone’a 12 z amerykańskiej dystrybucji.

Potwierdziły się również plotki o optymalizacji wykorzystania przestrzeni, co pozwoli na zastosowanie większych akumulatorów bez zwiększania wymiarów zewnętrznych urządzeń.

Analitycy TrendForce twierdzą, że iPhone 13 wyceniany będzie podobnie do iPhone’a 12. Z drugiej strony firma Apple powinna zarobić na nim nieco więcej ze względu na skuteczne kontrolowanie kosztów produkcji oraz brak znaczących zmian w konstrukcji, które wymagałyby zastosowanie nowego procesu produkcyjnego.

TrendForce potwierdza, że Apple powróci do standardowego cykl wydawniczego i zaprezentuje smartfony z rodziny iPhone 13 we wrześniu. Sprzedaż iPhone’a w trzecim kwartale 2021 roku ma wzrosnąć rok do roku o 30%. Duży wzrost będziemy zawdzięczać problemami z dostępnością iPhone’a 12 chwilę po premierze (jesienią 2020 roku).

AKTUALIZACJA 16.08.2021

Koniec wątpliwości - iPhone 13 będzie małą aktualizacją poprzedniego modelu

Mark Gurman z Bloomberga podzielił się z nami najnowszymi spostrzeżeniami dotyczącymi nadchodzących urządzeń firmy Apple, których premiery planowane są na drugą połowę 2021 roku.

iPhone 6 i iPhone 6s Źródło: apple.com

Według Gurmana nadchodzące smartfony Apple będą klasycznymi modelami z literką S na końcu. Oznacza to, że nie możemy liczyć na innowacje. Apple ulepszy doskonale znane modele iPhone'a 12 z 2020 roku. Na pokładzie znajdzie się szybszy procesor, 120 Hz ekran w modelach Pro oraz ulepszony aparat. Cechą charakterystyczną debiutujących modeli będzie mniejsze wycięcie w ekranie.

iPhone 13 ostatnim modelem ze złączem Lightning?

Najnowsze działania Unii Europejskiej mogą przyśpieszyć decyzję Apple o rezygnacji ze stosowania portów w kolejnych generacjach iPhone'a. Możliwe, że debiutujące we wrześniu 2021 roku smartfony z rodziny iPhone 13 będą ostatnimi modelami z serii wyposażonymi w fizyczny port do ładowania oraz komunikacji z innymi urządzeniami.

Złącze Lightning Źródło: apple.com

Kraje starego kontynentu ponownie pochylają się nad kwestią uniwersalnego standardu do ładowania urządzeń mobilnych oraz akcesoriów elektronicznych. Nie trzeba się zastanawiać, aby zgadnąć, że jako standard przyjęte zostanie złącze USB Typu C. Dla większości producentów nie jest to problem, ale niepocieszona będzie firma Apple. Gigant z Cupertino wprowadza USB Typu C do coraz większej ilości urządzeń, ale nie do swoich smartfonów.

Jeżeli we wrześniu tego roku Parlament Europejski przegłosuje ustawę dotyczącą jednego standardu ładowania firma Apple będzie musiała zastosować go w kolejnej generacji iPhone'a. Niestety nie jest to takie oczywiste. Apple znane jest z indywidualnego podejścia i ma już przygotowany scenariusz. Jeżeli uda się ustanowić USB Typu C uniwersalnym standardem ładowania w Unii Europejskiej firma Apple prawdopodobnie zaoferuje bezportowego iPhone'a 14. Ładowanie odbywać się będzie z wykorzystaniem uniwersalnego standardu ładowania bezprzewodowego Qi, które dostępne jest w smartfonach Apple od 2017 roku. Dodatkowo gigant z Cupertino w dalszym ciągu stosować będzie rozwiązanie MagSafe. Scenariusz ten jest bardzo prawdopodobny, ponieważ Lightning w dalszym ciągu nie umożliwia przesyłania danych z wykorzystaniem USB 3, o USB 4 nie mówiąc.

Nie jesteś przekonany do ładowania bezprzewodowego? Albo będziesz musiał zmienić zdanie, albo sięgnij po iPhone'a 13.

AKTUALIZACJA 17.08.2021

Producenci gotowi na premierę iPhone'a 13. We wrześniu nie powinno zabraknąć smartfonów

Najnowsze raporty z połowy sierpnia wskazują, że Apple jest w pełni gotowe na premierę iPhone'a 13 i zadbało o zabezpieczenie łańcucha dostaw. Podwykonawcy wyprodukowali już sporą ilość egzemplarzy, które we wrześniu 2021 roku trafią do przedsprzedaży.

iPhone 12 mini Źródło: macworld.com

Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że na rynku pojawią się konfiguracje oferujące 1 TB wbudowanej pamięci masowej. iPhone pierwszy raz w historii otrzyma tak pojemną wersję. Dotychczas maksymalnie wyposażone konfiguracje oferowały 512 GB przestrzeni dyskowej.

Kolejne źródła donoszą, że iPhone 13 będzie tak naprawdę iPhone'm 12S. Oznacza to brak ewolucyjnych zmian.

Znana firma analityczna zdradza datę premiery iPhone'a 13!

Firma Wedbush w najnowszych analizach podała przybliżoną datę premiery iPhone'a 13. Nowych smartfonów od Apple powinniśmy zobaczyć w trzecim tygodniu września. Wiemy, że Apple od lat prezentuje nowe modele iPhone'a we wtorek, co oznacza, że iPhone 13 zostanie zaprezentowany 14 września 2021 roku i trafi do sprzedaży 24 września tego samego roku.

AKTUALIZACJA 23.08.2021

Apple testuje Touch ID w ekranie – niestety nie trafi ono do iPhone’a 13

O czytniku linii papilarnych w ekranie zastosowanym w smartfonach Apple mówi się od lat. Technologia pozwalająca na montaż sensora w wyświetlaczach OLED dostępna jest już od ponad dwóch lat. Pomimo upływu czasu Apple nie zdecydowało się na jej wykorzystanie w żadnym ze swoich urządzeń.

Oczywiście firma Apple nie ignoruje obecności tej technologii na rynku. Gigant z Cupertino cały czas testuje możliwość wykorzystania czytnika linii papilarnych Touch ID w ekranie.

Z najnowszego raportu dowiadujemy się, że rozwiązanie nie trafi do smartfonów z rodziny iPhone 13.

Według Marka Gurmana z Bloomberga Apple w 2021 roku nie zaprezentuje czytnika Touch ID umieszczonego w ekranie. Gurman uważa, ze technologia finalnie trafi do iPhone’a, ale stanie się to dopiero w dłuższej perspektywie czasowej.

Touch ID w iPhone SE Źródło: apple.com

Apple testowało Touch ID w ekranie już na początku tego roku. W marcu Ming Chi-Kuo donosił, że czytnik linii papilarnych Touch ID nie powróci do modeli iPhone 13.

Obecnie posiadamy dwa scenariusze wykorzystania Touch ID. Może on trafić do tańszych modeli iPhone’a. Alternatywnie Touch ID zostanie zintegrowane z Face ID w droższych modelach.

Do sieci trafił iPhone 13 Pro w nowym kolorze Rose Gold

Wszystko wskazuje na to, że Apple może wprowadzić na rynek „nowy” kolor Rose Gold do iPhone’a 13 Pro oraz iPhone’a 13 Pro Max.

iPhone 13 Pro Rose Gold Źródło: appleinsider.com

Zdjęcia zamieszone na Twitterze przez Majin Bu w czwartek w ubiegłym tygodniu przedstawiają iPhone’a 13 Pro w nietypowej wersji kolorystycznej.

Smartfon może zadebiutować w kolorze Rose Gold. Nie będzie to jednak odcień znany z modeli iPhone 6s, iPhone SE oraz iPhone 7.

iPhone 13 Pro w kolorze Rose Gold będzie znacznie ciemniejszy od swoich starszych braci.

Urządzenie wpada w odcień grafitowy. Niestety musimy brać pod uwagę, że przeciek może być fałszywy. Zdjęcia są niskiej jakości i wykonane w niesprzyjających warunkach oświetleniowych. W rzeczywistości mogą przedstawiać iPhone’a 13 Pro w kolorze grafitowym.

AKTUALIZACJA 24.08.2021

iPhone 13 na koncepcyjnych materiałach wideo

Do sieci trafił nowy film wideo, który pokazuje jak wyglądać będą smartfony z rodziny iPhone 13. Całość bazuje na ostatnich przeciekach i pozwala zapoznać się z wyglądem smartfonów, które zadebiutują na rynku już za niespełna miesiąc.

Materiał przygotowany przez ConceptsiPhone pokazuje, jak wyglądać będą smartfony. Autor podkreśla cechy kluczowe - mniejsze wycięcie w ekranie oraz większą obudowę obiektywów na pleckach. Nowości te zostały potwierdzone w wielu ostatnich raportach.

Na filmiku widać również nowy kolor Sunset Gold. Możliwe, że będzie to nowa wersja kolorystyczna, którą otrzymają modele Pro i Pro Max.

iPhone 13 - dokładne wymiary wycięcia w ekranie i modułu aparatu

W Internecie znajdziemy również fotografie prezentujące dokładne wymiary mniejszego wycięcia w ekranie oraz zwiększonej obudowie aparatu.

iPhone 12 Pro Max posiada wycięcie o szerokości 3,45 cm. W smartfonach z rodziny iPhone 13 maksymalna szerokość wycięcia w ekranie wynosić będzie 2,57 cm. Będzie to szczególnie istotne w przypadku najmniejszego modelu iPhone 13 mini. Mniejszy notch przełoży się na większą powierzchnię roboczą wyświetlacza.

Wymiary wycięcia w ekranie Źródło: phonearena.com

W zamian za mniejsze wycięcie w ekranie musimy pogodzić się ze zwiększonymi obudowami aparatów. W przypadku najmniejszego modelu iPhone 13 mini powierzchnia wzrośnie o 8,1%.

Ostatnie informacje sugerują, że sensor z przesunięciem trafi do każdego modelu.

Obudowa iPhone'a 13 ma być o 0,2 mm grubsza od aktualnie sprzedawanych modeli z serii iPhone 12. Na szczęście zwiększenie rozmiarów zewnętrznych pozytywnie wpłynie na pojemność akumulatorów.

Wymiary obudowy obiektywów Źródło: phonearena.com

AKTUALIZACJA 26.08.2021

iPhone 13 - poznaliśmy datę premiery i startu sprzedaży!

Portal IT Home przekazał wiarygodne informacje dotyczące daty premiery i startu wprowadzenia do sprzedaży nowych smartfonów z rodziny iPhone 13. Dowiedzieliśmy się również co nieco o ich dostępności w pierwszych tygodniach po wprowadzeniu na rynek.

Tegoroczne flagowe modele iPhone'a zostaną zaprezentowane we wtorek 14 września 2021 roku. Data ta jest zgodna z wcześniejszymi przeciekami. Apple wprowadzi urządzenia do przedsprzedaży w piątek 17 września 2021 roku, a pierwsze egzemplarze trafią do odbiorców tydzień później - 24 września 2021 roku.

Przeciek dotyczący premiery iPhone'a 13 Źródło: frontpagetech.com

Warto pokreślić, że w tym roku wszystkie modele pojawią się na półkach sklepowych w tym samym dniu.

Razem z nowymi telefonami komórkowymi firma Apple powinna zaprezentować słuchawki AirPods trzeciej generacji. Oczywiście tradycyjnie już nie powinniśmy liczyć, że otrzymamy je jako gratis do telefonu podczas przedsprzedaży.

W tym roku dostępność poszczególnych modeli ma być zauważalnie lepsza, niż podczas premiery iPhone'a 12. Mogą występować przejściowe problemy z dostępnością wybranych konfiguracji kolorystycznych/pamięciowych.

Apple powinno potwierdzić wyżej wymienione daty 7 września 2021 roku. Wtedy powinniśmy otrzymać oficjalne zaproszenia na event.

iPhone 13 z nowym Face ID - zadziała z maską i zaparowanymi okularami!

Po czterech latach od wprowadzenia na rynek Face ID, Apple udoskonali swoje narzędzie skanowania twarzy w 3D. Zgodnie z najnowszymi przeciekami firma Apple nie zaoferuje w nadchodzących smartfonach czytnika linii papilarnych Touch ID, ale nie powinniśmy odczuwać jego braku. Wszystko ze względu na nowe możliwości Face ID.

Wygląda na to, że Apple opracowało Face ID dostosowane do aktualnych czasów podporządkowanych pandemii koronawirusa.

Apple opracowało prototypową nakładkę do smartfonów z rodziny iPhone 12, która pozwala na testowanie zmodyfikowanego Face ID. Rozwiązanie posiada dodatkowe sensory, które rozszerzają funkcjonalność systemu.

Wymiary prototypowego Face ID testowanego jako urządzenie zewnętrzne są zgodne z wymiarami układu, który trafi do smartfonów z rodziny iPhone 13.

Portal FrontPageTech, który opublikował informacje w ochronie swoich źródeł nie udostępnił w sieci prawdziwych zdjęć prototypu. Zamiast nich przygotowano rendery, które pokazują wygląd dodatkowego etui.

Prototyp Face ID trzeciej generacji testowany z iPhone 12 Źródło: frontpagetech.com

Akcesorium testowane jest przez pracowników Apple, którzy na potrzeby przeprowadzania prób skuteczności noszą maski lub zaparowane okulary. System Face ID kolejnej generacji pozwoli na odblokowywanie urządzenia w momencie, gdy nosimy maskę lub posiadamy zaparowane okulary uniemożliwiające skanowanie naszych tęczówek.

Według źródeł Apple ostatnimi czasy intensywnie testuje Face ID, które ma sprawdzać się w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

AKTUALIZACJA 30.08.2021

iPhone 13 może zaoferować łączność satelitarną!

Nie ma nic gorszego jak brak zasięgu w najbardziej nieodpowiednim momencie. Według najnowszych przecieków posiadacze najnowszych smartfonów Apple z rodziny iPhone 13 nie będą mieli tego problemu.

Zdaniem znanego analityka - Ming Chi-Kuo, iPhone 13 otrzyma rozwiązanie sprzętowe pozwalające na wykonywanie połączeń i wysyłanie wiadomości na terenach, które nie są objęte zasięgiem sieci komórkowej. Jak to możliwe?

Satelita okołoziemska Globalstar Źródło: globalstar.com

Według Kuo smartfony Apple otrzymają dodatkowe podzespoły, które pozwolą im na odbieranie sygnału z satelitów orbity okołoziemskiej. Dzięki tej technologii możliwe będzie wykonywanie połączeń oraz wysyłanie wiadomości w miejscach, gdzie nie ma dostępu do zasięgu klasycznej sieci komórkowej. Mówimy tu głównie o górach i terenach morskich.

Dzięki nowej funkcji iPhone 13 ma być atrakcyjnym wyborem dla osób mieszkających na trudno dostępnych terenach oraz fanów górskich wycieczek.

Według analityka firma Apple nie sięgnie po najbardziej znaną technologię - Starlink od Elona Muska. Zdaniem Ming Chi-Kuo partnerem strategicznym, który pozwoli na wykorzystanie satelitów okołoziemskich będzie Globalstar.

iPhone 13 - nowe wersje kolorystyczne

iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max mogą zadebiutować w dwóch nowych wersjach kolorystycznych. Mowa o odcieniach Matte Black oraz Bronze.

Czarne wykończenie może zastąpić kolor grafitowy znany z modeli iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max. Brązowa wersja kolorystyczna powinna zastąpić złotego iPhone'a 12 Pro oraz iPhone'a 12 Pro Max.

Na przestrzeni ostatnich lat Apple cały czas pokazywało nowe wersje kolorystyczne swoich topowych modeli. W 2019 roku otrzymaliśmy kolor zielony, a w 2020 roku kolor grafitowy. Tym razem "nowością" będzie matowa czerń. iPhone w przeszłości sprzedawany był w takie wersji kolorystycznej. Konsumenci wybierający iPhone'a 7 lub iPhone'a 7 Plus mogli sięgnąć po wariant Matte Black.

iPhone 13 Pro w końcu z ramką nie gromadzącą odcisków palców

Apple od 2017 roku stosuje w swoich flagowych modelach ramki wykonane ze stali nierdzewnej. Niestety gigant z Cupertino upodobał sobie błyszczące wykończenie, które bardzo szybko gromadzi wszelkiego rodzaju zabrudzenia.

Ramka grafitowego iPhone'a 12 Pro Źródło: macworld.com

Po czterech latach producent może pozbyć się irytującego problemu. W sieci mówi się, że smartfony z rodziny iPhone 13 Pro otrzymają ramkę ze stali nierdzewnej, która pokryta zostanie specjalną powłoką antystatyczną.

Wbudowane mikrofony z funkcją kształtowania wiązki

Apple może wykorzystać swoją technologię mikrofonów z funkcją pozwalającą na kształtowanie wiązki w nadchodzących smartfonach Apple. Dotychczas rozwiązanie to stosowane było w słuchawkach Apple AirPods.

Dzięki mikrofonom z technologią beamformingu smartfony będą w stanie poprawić jakość rozmów i filmów wideo. iPhone 13 będzie w stanie automatycznie wykryć skąd dochodzi dźwięk i zastosować jego wzmocnienie. Rozwiązanie to pozwoli na rejestrację większej ilości dźwięków w tym samym czasie z jednoczesnym rozróżnieniem rozmowy i tła.

Silniejsze magnesy ładowarki MagSafe

W zeszłym roku Apple zaoferowało system ładowania magnetycznego MagSafe. Po kilku miesiącach Apple przekonało się, że warto umieścić w kolejnej generacji iPhone'a nieco silniejsze magnesy, które lepiej poradzą sobie z trzymaniem dodatkowych akcesoriów o większej wadze. Mowa głównie o powebankach, które ostatnimi czasy pojawiły się w ofercie Apple oraz renomowanych producentów akcesoriów.

Akcesoria wykorzystujące MagSafe Źródło: apple.com

Gigant z Cupertino zajmuje się udoskonaleniem MagSafe. Złącze to w przyszłości zastąpi klasyczny port Lightning, który w przyszłym roku może zniknąć z iPhone'a 14.

iPhone 13 - szkła ochronne odnalezione w sklepie z elektroniką

Na kilka dni przed premierą do sieci trafiły zdjęcia akcesoriów ochronnych do iPhone'a 13, które znaleziono w sklepie.

iPhone 13 screen protector already on sale pic.twitter.com/paHcwPD6sX — ShrimpApplePro ???? (@VNchocoTaco) August 29, 2021

Użytkownik Twittera o nicku @VNchocoTaco wrzucił do sieci zdjęcie ze szkłami ochronnymi dla smartfonów iPhone 13 oraz iPhone 13 Pro. Kompatybilność z oboma modelami potwierdza, że urządzenia otrzymają identyczny ekran.

iPhone 13 bez notcha w serialu Ted Lasso na Apple TV+

W jednym z odcinków flagowego serialu platformy streamingowej Apple TV+ zauwazyć można iPhone'a 13 kompletnie pozbawionego wycięcia w ekranie.

Czy to możliwe, że Apple przekazało do produkcji serialu jeden z prototypów iPhone'a, który nie posiada notcha? Niestety to mało prawdopodobne. Zapewne do usunięcia wycięcia w ekranie doszło już podczas post produkcji.

Nietypowego iPhone'a z pełnoekranowym designem odnajdziemy w szóstym odcinku drugiego sezonu o nazwie "The Signal".

W kadrze dwukrotnie zauważyć można iPhone'a z klasycznym interfejsem systemu operacyjnego iOS, ale urządzenie nie posiada charakterystycznego wycięcia w ekranie.

Na iPhone'a 13 bez wycięcia w ekranie nie możemy liczyć, ale nadchodzące modele otrzymają nieco mniejszego notcha.

AKTUALIZACJA 31.08.2021

iPhone 13 finalnie prawdopodobnie bez łączności satelitarnej

Pod koniec sierpnia 2021 roku do sieci trafiły dosyć zaskakujące informacje o smartfonach z rodziny iPhone 13. Plotka głosiła, ze smartfony Apple następnej generacji zaoferują możliwość łączności z satelitami okołoziemskimi. Oznaczałoby to możliwość wykonywania połączeń i wysyłania wiadomości SMS w momencie, gdy sieć komórkowa oraz dostęp do Wi-Fi są niedostępne. Mówiło się nawet, że za obsługę całego systemu odpowiedzialna będzie znana firma Globestar.

Informacje o łączności satelitarnej wyglądają autentycznie. Zostały również potwierdzone przez znanego analityka Ming Chi-Kuo. Przekazał on, że iPhone 13 otrzyma modem firmy Qualcomm opracowany we współpracy z Globestar.

W sieci pojawia się jednak coraz więcej głosów, które bardzo sceptycznie podchodzą do łączności satelitarnej w smartfonach Apple iPhone 13. Sascha Segan z PCMag słusznie podkreśla, że fakt współpracy firmy Qualcomm z Globestar nie oznacza automatycznie, że iPhone 13 otrzyma łączność satelitarną.

Możliwe, że nowy modemem zaimplementowany w iPhonie 13 wykorzysta pasma satelitarne wcześniej przypisane do usług satelitarnych, aby uzyskać silniejsze połączenie ze stacjami bazowymi 5G.

Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa - Robert Graham - wskazuje, że iPhone 13 może wykorzystywać pasma Wi-Fi w częstotliwości od 2,4835 GHz do 2,4950 GHz. Jest to górna część pasma Wi-Fi na kanale 14, która przeważnie nie jest wykorzystywana. Globalstar używa jej do komunikacji satelitarnej. Dodatkowo mówimy o kanie downlink, który nie wspiera komunikacji smartfon-satelita. Całość posiada pozwolenie jedynie do użytku naziemnego. Informacje te sprawiają, że fakt zastosowania łączności satelitarnej w smartfonach iPhone 13 staję się coraz odleglejszy.

Sprawy nie ułatwiają również operatorzy sieci komórkowych, którzy z pewnością trzymają rękę na pulsie. Firmy te z pewnością nie pozwolą na ich łatwe ominięcie dzięki obecności łączności satelitarnej.

Finalnie dochodzimy do ostatniej teorii. Zakłada ona, że łączność satelitarna zostanie wykorzystana jedynie w sytuacjach awaryjnych do łączności ze służbami alarmowymi.

Wszystkie plotki zostaną rozwiane dokładne za dwa tygodnie - 14 września 2021 roku.

AKTUALIZACJA 02.09.2021

iPhone 13 - wyciekł oficjalny cennik z Chin! Ile zapłacimy?

Zastanawiasz się czy wcześniejsze plotki o podniesieniu cen iPhone'a 13 okażą się prawdą. Najnowsze informacje z Chin odpowiadają na to pytanie. Do sieci trafił kompletny cennik poszczególnych modeli i konfiguracji pamięciowych iPhone'a 13. Nie zabrakło w nim niespodzianek.

Z raportu opublikowanego przez portal MyDrivers wynika, że na rynku pojawi się 12 konfiguracji iPhone'a 13, które sprzedawane będą w różnych wersjach kolorystycznych.

Cennik otwierać będzie iPhone 13 mini. Niestety modele iPhone 13 mini oraz iPhone 13 nadal oferować będą w podstawie zaledwie 64 GB wbudowanej pamięci masowej.

Za najtańszego iPhone'a 13 mini powinniśmy zapłacić 3599 zł. Tyle samo kosztuje teraz iPhone 12 mini.

Cennik iPhone'a 13 powinien zaczynać się od 4199 zł. Również tyle samo kosztuje aktualnie iPhone 12.

Modele z Pro i Pro Max w nazwie już w podstawowej konfiguracji oferują 128 GB pamięci operacyjnej. Ceny startować będą z poziomu 5199/5599 zł. Oznacza to, że są identyczne jak w modelach iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max. Nowością jest fakt, że zabrakło 256 GB konfiguracji. Zamiast niej pojawiła się wersja 512 GB i 1 TB.

Poniżej znajdziesz szczegółowy cennik oparty na najnowszym przecieku z Chin:

iPhone 13 mini 64 GB - 5499 juanów, około 3244 zł

iPhone 13 mini 128 GB - 5999 juanów, około 3539 zł

iPhone 13 mini 256 GB - 6799 juanów, około 4011 zł

iPhone 13 64 GB - 6299 juanów, około 3716 zł

iPhone 13 128 GB - 6799 juanów, 4011 zł

iPhone 13 256 GB - 7599 juanów, około 4483 zł

iPhone 13 Pro 128 GB - 8499 juanów, około 5014 zł

iPhone 13 Pro 512 GB - 10499 juanów, około 6194 zł

iPhone 13 Pro 1 TB - 13299 juanów, około 7846 zł

iPhone 13 Pro Max 128 GB - 9299 juanów, około 5486 zł

iPhone 13 Pro Max 512 GB - 11299 juanów, około 6666 zł

iPhone 13 Pro Max 1 TB - 14099 juanów, 8318 zł

Kolejne akcesoria do iPhone'a 13 trafiają do sieci!

Do premiery iPhone'a 13 pozostały dwa tygodnie. W tym okresie czasu do sieci trafiać będą kolejne informacje dotyczące smartfonów. W internecie pojawiły się właśnie nowe zdjęcia akcesoriów dla iPhone'a 13 mini, iPhone'a 13/13 Pro oraz iPhone'a 13 Pro Max. Tym razem mowa o przezroczystych pokrowcach. Przeciek potwierdza, że iPhone 13 oraz iPhone 13 Pro otrzymają obudowę o identycznych wymiarach zewnętrznych, co pozwoli na wymienne stosowanie etui.

Pokrowce dla smartfonów iPhone 13 Źródło: slashleaks.com

Na zdjęciu opublikowanym przez portal SlashLeaks widać, że iPhone 13 otrzyma większą obudowę obiektywów.

