iPhone 13 Pro niekompatybilny z oficjalnymi akcesoriami Apple

Mało, że na wybrane konfiguracje trzeba czekać 5 tygodni, iPhone 13 Pro jest niekompatybilny z oficjalnymi akcesoriami Apple!

Wraz z zeszłorocznymi smartfonami z rodziny iPhone 12, Apple reaktywowało złącze MagSafe, które otrzymało nowe funkcje. Od teraz magnetyczny port służy do ładowania smartfonów oraz przyczepiania do nich akcesoriów - uchwytu do auta, portfela lub przenośnego powerbanka.

MagSafe Duo Źródło: apple.com

Razem z MagSafe wprowadzono na rynek ładowarkę MagSafe Duo, która potrafi ładować jednocześnie iPhone'a 12 oraz zegarki z rodziny Apple Watch.

Właśnie okazało się, że akcesorium to nie jest w pełni kompatybilne z najnowszymi smartfonami iPhone 13 pomimo obecności portu MagSafe w tegorocznych modelach.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal Ła Manzana Mordida, iPhone 13 Pro w połączeniu z oryginalnym pokrowcem produkowanym przez Apple nie pasuje do ładowarki MagSafe Duo. Ze względu na większe wycięcie w ekranie telefon nie jest w stanie leżeć płasko na powierzchni ładującej. Jego górna połowa niezależnie od ułożenia pozostaje lekko uniesiona.

Informacje postanowił zweryfikować MKBHD, którzy wrzucił do sieci krótki filmik. Potwierdza on, że ze względu na gigantyczną wyspę z aparatami iPhone 13 Pro lekko odstaje od ładowarki. Na szczęście telefon nadal ładuje się z wykorzystaniem akcesorium. W chwili obecnej nie wiemy czy odstawanie od powierzchni ładowarki wpływa na jej wydajność.

iPhone 13 Pro vs Magsafe duo charger (they'll probably need to make a new one) pic.twitter.com/fYF59AZvgu — Marques Brownlee (@MKBHD) September 23, 2021

Apple pracuje aktualnie nad drugą generacją ładowarki MagSafe Duo, która ma być w pełni kompatybilna z najnowszymi telefonami oraz zegarkami.