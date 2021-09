iPhone 13 Pro od dziś w sklepach, ale raczej go nie kupisz! [AKTUALIZACJA]

Już dziś rusza oficjalna sprzedaż iPhone'a 13. Niestety chętni na zakup iPhone'a 13 Pro prawdopodobnie obejdą się smakiem.

Apple uruchomiło dziś regularną sprzedaż smartfonów z rodziny iPhone 13 na całym świecie. Po tygodniu przedsprzedaży konsumenci mogą już odbierać zamówione egzemplarze. Czysto teoretycznie iPhone 13 powinien również trafić na półki sklepowe, ale z tym może być niemały problem.

iPhone 13 Pro Źródło: apple.com

Zapotrzebowanie na iPhone'a 13 w wersji Pro jest tak duże, że niektóre konfiguracje zostaną dostarczone dopiero pod koniec października 2021 roku. Mówimy o użytkownikach, którzy złożyli już swoje zamówienia. Czas oczekiwania stopniowo wzrasta. Kilka dni temu informowaliśmy, że po zamówieniu iPhone'a 13 Pro w przedsprzedaży trzeba będzie na niego zaczekać do początku października.

Aktualnie decydując się na zakup 128 GB iPhone'a 13 Pro bezpośrednio u Apple na telefon czekać będziemy od 4 do 5 tygodni.

Czas oczekiwania na iPhone 13 Pro

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w przypadku najmniejszego tabletu iPad mini 6, który w Stanach doczekał się już pierwszej promocji. Wszystko wskazuje na to, że konsumenci nie widzą problemy w wysokiej cenie detalicznej tabletu. Aktualnie na bazowe egzemplarze trzeba zaczekać od 4 do 6 tygodni.

Czas oczekiwania na iPad mini 6

Również iPhone'a 13 nie kupimy od ręki. Czas dostawy wynosi od 2 do 3 tygodni.

Czas oczekiwania na iPhone 13 mini

Czy da się zatem kupić nowe smartfony jeszcze dziś? Istnieje taka możliwość, ale wiąże się z poszukiwaniem w sklepach. Poszczególne markety powinny mieć na stanie pojedyncze egzemplarze iPhone'a 13.

AKTUALIZACJA godzina 12:00

Po godzinie 12:00 postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda dostępność najpopularniejszego iPhone'a 13 Pro w polskich sklepach stacjonarnych oraz internetowych.

Komputronik informuje o wydłużonym terminie realizacji nie przekazuje żadnych szczegółowych informacji na temat daty dostawy. Dotyczy to wszystkich konfiguracji pamięciowych i kolorystycznych.

iPhone 13 Pro w Komputronik

Również w X-Kom nie kupimy iPhone'a 13 Pro od ręki. Sklep wprost informuje, że nie ma żadnych stanów magazynowych i czeka na dostawę.

iPhone 13 Pro w X-Kom

iPhone 13 Pro w kolorze Mocny grafit ze 128 GB wbudowanej pamięci masowej dostępny jest w Media Markt. Sklep ma kilka egzemplarzy na magazynie. Wysyłka w 24 godziny.

iPhone 13 Pro w Media Markt

W Mediaexpert smartfony z rodziny iPhone 13 Pro zostały wyprzedane i nie da się ich zamówić. Dotyczy to wszystkich wersji kolorystycznych.

iPhone 13 Pro w Mediaexpert

Również sklepy zajmujące się głównie sprzedażą sprzętu Apple również mają problemy z dostępnością. iPhone'a 13 Pro nie kupimy w iSpot.

iPhone 13 Pro w iSpot

Podobnie sprawa wygląda w Neonet. Sklep informuje, że zamówienia na iPhone'a 13 Pro realizowane będą zgodnie z kolejnością ich składania. Sklep w chwili obecnie nie posiada wolnych egzemplarzy. Nie wie również jak wyglądać będą dostawy w najbliższych dniach.

iPhone 13 Pro w Neonet

Co ciekawe sklep RTV Euro AGD informuje, że iPhone'a 13 Pro 128 GB w kolorze Mocny grafit zamówimy z dostawą na sobotę. Oznacza to odbiór jutro - 25.09 września we wskazanym sklepie, punkcie odbioru lub w domu. Koszt takiej dostawy to dodatkowe 9,90 zł.