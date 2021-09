iPhone 13 Pro - wiemy dlaczego model 128 GB nie ma ProRes 4K

Apple zszokowało nas informacją o braku kompatybilności z nagrywaniem wideo ProRes w 4K w bazowych konfiguracjach pamięciowych iPhone'a 13 Pro i iPhone 13 Pro Max.

Topowe modele iPhone'a nadal oferują w podstawie 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Tak skonfigurowane smartfony iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max są w stanie nagrywać wideo w ProRes z rozdzielczością FullHD.

Dowiedzieliśmy się właśnie, że minuta nagrania ProRes 4K zarejestrowanego przez iPhone'a 13 Pro/Pro Max zajmuje aż 6 GB!. Oznacza to, że w przypadku skonfigurowanego iPhone'a 13 Pro 128 GB bez żadnych dodatkowych plików bylibyśmy nagrać zaledwie 18 minut takiego materiału. W modelu 256 GB możemy przechować około 40 minut wideo ProRes 4K. Topowy model 1 TB ma miejsce na nieco ponad 2,5 godziny nagrania.

FYI, 1 minute of ProRes Video shot on iPhone 13 Pros clocks in at 6GB



Use that information however you want