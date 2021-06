iPhone 13. Właśnie poznaliśmy datę premiery!

iPhone 13 to jeden z najważniejszych smartfonów 2021 roku. Kiedy modele z rodziny iPhone 13 trafią na półki sklepowe? Właśnie poznaliśmy konkretne daty.

Do sieci trafiły szczegółowe informacje na temat premiery nowych smartfonów firmy Apple. Mowa oczywiście o modelach z rodziny iPhone 13. Ostatnie przecieki potwierdzają nasze przypuszczenia - Apple odpowiednio zabezpieczyło się przed niedoborem chipów. Oznacza to, że debiut odbędzie się zgodnie z planem - we wrześniu 2021 roku.

iPhone 12 Źródło: MacWelt.de

Konkretne daty, które poznaliśmy oparte są na datach dostaw poszczególnych podzespołów z łańcucha dostaw. Nie są one więc w 100% potwierdzone, ale nie powinny zbytnio odbiegać od rzeczywistości. Przyjmujemy, że premiera iPhone'a 13 może odbyć się kilka dni wcześniej lub kilka dni później.

Kiedy zatem zadebiutuje iPhone 13?

Analityk Wedbush - Dan Ives - przekazał, że iPhone 13 zostanie zaprezentowany na specjalnej konferencji prasowej we wtorek 14 września 2021 roku. Przedsprzedaż rozpocznie się w piątek - 17 września 2021 roku, a pierwsze egzemplarze trafią do klientów tydzień później - w piątek 24 września 2021 roku.

Wydarzenie odbędzie się w trzecim tygodniu września. Apple zazwyczaj organizuje premiery we wtorek, więc łatwo odgadnąć, że chodzi o 14 września.

Dan Ives przekazał, że również w tym roku możemy liczyć na standardowy harmonogram - premierę we wtorek oraz rozpoczęcie przedsprzedaży i wprowadzenie modeli do sprzedaży w piątek.

Źródło: phonearena.com