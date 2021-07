iPhone 13 bez ekranów 120 Hz?

Chętni na zakup iPhone'a 13 mogą być nieco zawiedzeni tą informacją. Jest jednak dla nich pewne pocieszenie.

Wraz z najnowszą serią telefonów iPhone 13 Apple w końcu zdecydowało się na instalowanie nowoczesnych ekranów LTPO, które charakteryzują się niską temperaturą pracy oraz wysoką częstotliwością odświeżania. Na rynku możemy znaleźć wiele średniaków, które oferują nam wyświetlacze z 90 Hz oraz 120 Hz częstotliwością odświeżania, jednak Apple zachowa 120 Hz wyświetlacze jedynie dla modeli iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Max.

Ze względu na tą decyzję podstawowy iPhone 13 zostanie daleko w tyle i, podobnie do swojego poprzednika, otrzyma wyświetlacz z częstotliwością odświeżania na poziomie zaledwie 60 Hz. Nie sądzimy jednak, żeby przeszkodziło mu to w byciu najlepiej sprzedającym się urządzeniem w całej serii, jak miało to miejsce w przypadku iPhone'a 12.

Jednym z głównym powodów, przez który iPhone 13 nie otrzyma mocniejszego wyświetlacza jest taki, że jest to ekran OLED. Dodatkowo, wyświetlacze telefonów iPhone 13 oraz iPhone 13 mini zostaną wyprodukowane przez LG, a nie Samsunga. Problemem w tej sytuacji jest fakt, że LG nie produkuje ekranów LTPO większych niż te do zegarków Apple Watch. Ze względu na to nie będzie w stanie wyprodukować wyświetlacza do smartfona (nawet do modelu iPhone 13 mini), który zaoferuje odświeżanie 120 Hz i przy okazji nie "zabije" baterii.

W tym roku Apple zdecydowało się na dywersyfikację swoich zamówień wyświetlaczy. Zdecydowaną większość ekranów umieszczanych w iPhone'ach 13 wyprodukuje Samsung, jednak za blisko 50 milionów jednostek odpowiedzialne jest LG.

Jak wspomnieliśmy LG, na ten moment, nie jest w stanie wyprodukować tak zaawansowanych wyświetlaczy, jednak wkrótce ma to ulec zmianie. Jak podaje koreański portal The Elec, LG nawiązało współpracę z firmą AVACO, która odpowiedzialna będzie za dostarczenie technologii i urządzeń niezbędnych do produkcji wyświetlaczy LTPO dla Apple. Wygląda więc na to, że LG nie zdąży wyprodukować ekranów odpowiedniej jakości na czas premiery iPhone 13, która planowana jest na wrzesień.

Z raportu The Elec dowiadujemy się, że LG oraz AVACO dopiero rozpoczęły pierwsze rozmowy dotyczące szczegółów linii produkcyjnej, która będzie odpowiedzialna za powstawanie ekranów LTPO OLED. Proces ten potrwa zapewne co najmniej kilka tygodni, lub nawet miesięcy, w związku z czym nie należy spodziewać się iPhone'a 13 z 120 Hz wyświetlaczem.

Możemy jednak śmiało zakładać, że w przyszłym roku Apple będzie posiadało dwóch dostawców wyświetlaczy LTPO OLED z 120 częstotliwością odświeżania. Liczymy więc na to, że smartfony iPhone 14, które najprawdopodobniej pojawią się na rynku w 2022 roku będą w pełni wyposażona w te bardzo wydajne ekrany. Dodatkowo spodziewamy się, że Apple w przyszłym roku zakończy produkcję iPhone mini, więc LG będzie mogło w pełni skoncentrować się na produkcji większych ekranów i, być może, pomóc zakończyć monopol Samsunga w dostawach wyświetlaczy dla iPhone'a Pro oraz iPhone'a Max.